Petříček chce prosazovat sebevědomou zahraniční politiku

Nový ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chce prosazovat, aby Česko mělo sebevědomou zahraniční politiku a mluvilo v ní jedním hlasem. Zaměřit se chce na spolupráci v Evropské unii a v Severoatlantické alianci, na ekonomickou diplomacii nebo na rozvojovou pomoc. Novinářům to řekl při svém uvedení do úřadu. Oznámil také, že na první zahraniční cestu v úřadu pojede do Německa, kde ho čeká jednání s šéfem německé diplomacie Heikem Maasem. Nový ministr označil za jednu ze svých priorit rozvojovou pomoc a její efektivnější využívání. V souvislosti s ní mluvil také o českém diplomatickém angažmá v Africe, kterou považuje za kontinent mnoha obchodních příležitostí. Zároveň podle něj v Africe leží i klíč k vyřešení některých hrozeb, jimž svět čelí.

Petříček se stal ministrem zahraničí poté, co ČSSD ustoupila z původní nominace svého europoslance Miroslava Pocheho, kterou odmítal prezident Miloš Zeman. Poche dosud pracoval na ministerstvu zahraničí na externí smlouvu jako politický tajemník, Petříček zopakoval, že s ním v této pozici už nepočítá. Zrušení funkce bude podle něj jedním z prvních kroků, které ve funkci udělá. Zároveň ale nevyloučil možnost další spolupráce s Pochem, jemuž v minulosti dělal v Evropském parlamentu asistenta.

Vojenské přehlídky se zúčastní 1500 hostů, přijede například Mattis

Na vojenskou přehlídku 28. října ke 100. výročí vzniku Československa přiletí americký ministr obrany James Mattis. Na tiskové konferenci to potvrdil zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Baloun. Zúčastní se i další zahraniční hosté, ústavní činitelé, váleční veteráni nebo třeba zaměstnavatelé členů aktivních záloh. Pro pozvané hosty bude připraveno na tribunách 1500 míst. Diváci budou moct přehlídku sledovat na Vítězném náměstí nebo na Evropské. Začátek je naplánován na 14:00. Zástupci armády již dříve uvedli, že letošní přehlídka a další akce s ní spojené budou výrazně větší než před deseti lety, kdy se konala poslední přehlídka. Zúčastní se jí 2151 pochodujících vojáků, hasičů, policistů, celníků a strážníků a lidem se předvede 236 kusů techniky.

Vedení Senátu zůstane pětičlenné, adepti na předsedu jsou čtyři

Vedení Senátu zůstane pětičlenné. Budou jej tak jako dosud tvořit předseda a čtyři místopředsedové podle principu poměrného zastoupení. Shodli se na tom představitelé nejsilnějších senátních stran - ODS, STAN a KDU-ČSL. Adepti na tyto funkce by podle nich neměli být v horní komoře nováčky, měli by v ní být alespoň dva roky. Z vyjádření politiků po jednání vyplynulo také, že Senát bude vracet Sněmovně víc zákonů, se kterými tyto strany nesouhlasí.

Volodin uvítal Vondráčkovu návštěvu jako známku oživení vztahů

Státní duma, dolní komora ruského parlamentu, oživuje kontakty s parlamenty evropských zemí. Prohlásil to předseda dumy Vjačeslav Volodin v souvislosti s návštěvou předsedy české Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Rozvoj vztahů ruských zákonodárců s protějšky v Evropě omezily sankce Evropské unie a Spojených států, vyhlášené po ruské anexi Krymu a rozpoutání konfliktu na východě Ukrajiny. Moskva odpověděla odvetnými kroky, například svého času odmítla dát víza norským poslancům. Volodin později podle agentury TASS Vondráčkovi řekl, že by vztahy mezi oběma parlamenty měly dosáhnout úrovně, na jaké jsou vztahy mezi prezidenty obou států. Růst vzájemného obchodu, loni o 35 procent a za letošní první pololetí o 18 procent, podle Volodina vypovídá o oživení, ale ještě nelze hovořit o dosažení maxima.

Dynamika obchodů střední a východní Evropy s Čínou se srovnává

Dynamika vzájemného obchodu mezi Čínou a státy střední a východní Evropy se srovnává. Při zahájení Čínského investičního fóra to řekl místopředseda Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců (Parlamentu) Cchao Ťien-ming. Zatímco v předchozích letech putovalo zboží zejména z Číny do evropského regionu, loni vývoz ze střední a východní Evropy do Číny rostl výrazně rychleji než dovoz z Číny. Cchao Ťien-ming také apeloval na zachování otevřenosti mezinárodního obchodu. "Čínské investiční fórum představuje největší a nejvýznamnější akci podobného charakteru ve střední Evropě. Cílem setkání je prohloubit možnosti hospodářské, obchodní a hlavně investiční spolupráce," řekla v zahajovacím projevu ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Připomněla, že Čína je pro Česko jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů na světě.

Čínského investičního fóra se na Pražském hradě účastní přes 700 hostů ze 14 zemí. Po slavnostním zahájení následovaly panelové diskuse řady politiků, ekonomů a šéfů firem. Fórum je organizováno ve formátu spolupráce 16 zemí střední a východní Evropy a Číny, tzv. Platformy 16+1. Do Číny se na začátku listopadu chystá prezident Miloš Zeman. Doprovodí ho šedesátičlenná podnikatelská delegace, další desítka firem se k ní připojí přímo v Číně.

Policie stíhá osm lidí za ovlivňování povolení k pobytu v Česku

Policie obvinila osm lidí původem z Ruska a Vietnamu za ovlivňování žádostí o povolení k pobytu v Česku. Vydělali si tím podle kriminalistů stovky milionů korun. Obvinění paralyzovali některé způsoby umožňující podávání žádostí o pobytová oprávnění, a částečně tím narušili činnost ministerstva zahraničí. Na svých webech o tom informovaly Vrchní státní zastupitelství v Praze a Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Česko v polovině července pozastavilo od občanů Vietnamu příjem žádostí o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání a o dlouhodobá víza za účelem podnikání. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) pověřený i řízením ministerstva zahraničí tehdy uvedl, že důvodem jsou bezpečnostní rizika a přetížení české ambasády v Hanoji.

Analýza: Systém zdravotního pojištění není připraven na krizi

Český systém zdravotního pojištění není připraven na zhoršení ekonomické situace a případnou další hospodářskou krizi. Nemá dostatečné rezervy. I když bude letos zřejmě v mírném přebytku, výdaje rostou výrazně rychleji než příjmy. Vyplývá to z analýzy Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické o zdravotních pojišťovnách, jejíž výsledky v Praze představili autoři Štěpán Křeček a Karina Kubelková. V Česku funguje sedm zdravotních pojišťoven. Podle Křečka řada zdravotních pojišťoven nemá rezervu ani na jeden měsíc. Největší plánovanou finanční zásobu má Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, na konci roku by jí měla vydržet na 37 dní, největší Všeobecné zdravotní pojišťovně na 12 dní. U VZP je 57 procent pojištěnců, u Zaměstnanecké pojišťovny Škoda asi procento.

Podle odhadů ministerstva financí by ekonomika měla letos růst o 3,2 procenta. Česko má rekordně nízkou nezaměstnanost. Mzdy by se měly zvednout v průměru o 8,6 procenta a s nimi i odvody. Do zdravotnictví putuje asi 7,3 procenta HDP. V Německu je to 11,3 procenta, ve Švédsku a Francii 11 procent. Nejméně vydává Lotyšsko, a to 5,7 procenta. "České zdravotnictví je v porovnání se zeměmi EU a jinými vyspělými státy špičkové. Má skvělé výsledky s poměrně malým objemem nákladů. To neznamená, že to tak zůstane do budoucna," řekla Kubelková. Ke stinným stránkám českého systému podle ní patří nadužívaní služeb, podceňování prevence, chybějící ukazatele kvality pro srovnávání pracovišť, malý prostor pro konkurenci pojišťoven a nedostatečná elektronizace.

V Praze se v prosinci otevře Národní filmové muzeum

V Praze se v prosinci po letech příprav otevře první filmové muzeum. Sídlit bude v centru Prahy v Mozarteu v Jungmannově ulici. ČTK to řekla jedna ze zakladatelek muzea Terezie Křížkovská. S myšlenkou na muzeum přišli studenti Univerzity Karlovy. Postavila se za ně řada českých filmařů, například Jiří Menzel, Zdeněk Svěrák, Olga Sommerová, Helena Třeštíková nebo Jan Hřebejk, kteří studenty podpořili formou video spotů. Muzeum bude historické budově architekta Jana Kotěry. Jde o místo, kde mimo jiné zpívala Ema Destinnová, působilo divadlo D34 založené E. F. Burianem, sídlilo hudební vydavatelství Supraphon nebo galerie. Zakladatelky muzea slibují, že nebude klasickou muzejní expozicí. Tým složený z mladých kurátorů či architektů vytváří instalace, které nabízejí prostor pro vlastní tvořivost a fantazii. NaFilM přenese návštěvníky jak do minulosti, kde si budou moci zkusit složit promítačku a promítnout film postaru, tak do budoucnosti prostřednictvím virtuální reality nebo hologramu. Tvůrci chtějí, aby příchozí, bez ohledu na věk, poznávali film a jeho historii na vlastní kůži.

Vědci: Aragonitovou výzdobu Zbrašovské jeskyně zachrání sanace

Aragonitové stěny nejcennější a nejobdivovanější části Zbrašovských aragonitových jeskyní, takzvané Opony, by měla do budoucna zachránit pravidelná sanace. Její výzdobu napadají především mikroskopické houby, za problémem stojí prašnost způsobená pohybem až 50.000 návštěvníků ročně. S chemickým postřikem stěn začali odborníci již před pěti lety, díky sanaci aragonitu se spektrum hub výrazně snížilo. Vyplývá to z unikátní výzkumu vědců z Mendelovy univerzity v Brně, který dokončili po více než čtvrtstoletí.

"Ukončením tohoto výzkumu probíhajícího od roku 1991 byl vyřešen bezprecedentní problém, který byl v počátku pokládán za zcela beznadějný. Úspěšná a trvalá sanace křehké aragonitové výzdoby nemá ve světě obdoby a potvrzuje vysokou odbornou úroveň a zápal českých výzkumníků, techniků a jeskyňářů," informoval ČTK Milan Geršl z Mendelovy univerzity v Brně, který v jeskyních dlouhodobě pracoval. Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku. Jde o nejteplejšími jeskyně v celé ČR, celoroční stálá teplota je 14,5 stupně. Byly objeveny v letech 1912/13 a pro veřejnost jsou zpřístupněny od roku 1926.

Nejoblíbenější jména pro novorozence v lednu byli Eliška a Jakub

Nejoblíbenějšími jmény, která rodiče letos v lednu dali svým narozeným dětem, jsou Eliška a Jakub. Na dalších místech se umístila chlapecká jména Jan a Adam, z dívčích jmen obsadily druhou a třetí příčku Anna a Sofie. Novinářům to řekl Tomáš Chrámecký z Českého statistického úřadu. Jména udělovaná v lednu sledují statistici od roku 1999. Jména Jakub a Jan se na prvních příčkách statistiky objevují pravidelně, naopak Adam na třetím místě je letos novinkou. Stejně tak vzrostla oblíbenost jména Sofie, která se dostala na třetí místo, zatímco loni byla sedmá.

Z dívčích jmen jsou podle ČSÚ v posledních letech čím dál populárnější Viktorie, Anežka, Julie nebo Amálie. Oblibu naopak ztrácejí jména Kateřina, Barbora a Natálie. Mezi chlapci roste obliba třeba jmen Matěj či Tobiáš. Naopak klesá popularita jmen David, Michal, Petr či Šimon. Statistici zaznamenali v lednu také několik neobvyklých jmen. Narodili se třeba kluci, které rodiče pojmenovali Mikeš, Gaston, Medard, Tigran nebo Bentley Enow. Mezi děvčaty to byla zase jména jako Medina, Caitlin, Kiara, Tamika či Amálie Eulálie.

A jaká jména vedou mezi rodiči? Mezi otci vedlo jméno Jan, naopak u matek byla nejčastější Lucie. Nejvíce dětí se narodilo párům se jmény Petr a Lucie. Tomáš Chrámecký z ČSÚ upozornil, že při porovnání žebříčků jmen rodičů a jejich dětí je vidět, že dědění jmen je výsadou mužů. Kromě jména Pavel jsou všechna nejobvyklejší jména otců i v tabulce 25 nejoblíbenějších jmen chlapců. U žen to neplatí. "Mezi maminkami byla Eliška až na 35. místě, třetí Sofie se mezi maminkami v podstatě nevyskytuje a Ema a Viktorie tam není v podstatě žádná," řekl. Zděděné jméno dostalo v lednu 17 procent chlapců a čtyři procenta dívek.

Sport

Čeští fotbalisté do 21 let zakončili neúspěšnou kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy domácím vítězstvím 1:0 nad Moldavskem. Jedinou branku zápasu v Chomutově, ve kterém už ani jednomu ze soupeřů o nic nešlo, dal v prvním poločase Matěj Pulkrab.

Počasí

Jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, v 1000 m na horách kolem 14 °C, na Šumavě až 17 °C.