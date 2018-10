Pokud by ČSSD nezůstala ve vládě, Hamáček by odešel z čela strany

Pokud by se ČSSD rozhodla opustit kvůli neúspěchům v komunálních i senátních volbách vládu, Jan Hamáček odejde z postu předsedy strany. Řekl to v České televizi. Strana by podle Hamáčka ale měla v kabinetu zůstat a získat si voliče zpět. Diskuse sociálních demokratů v médiích o tom, zda má strana ve vládě s ANO být, jsou podle něj politická sebevražda.

Hamáček se také vymezil vůči některým spolustraníkům, kteří podle něj zpochybňují hlavní principy, jako je proevropské směřování ČSSD. Míní, že takoví lidé by neměli být v sociální demokracii, ale v jiné straně.

Drábová: Nejlepší reference na stavbu nových bloků má nyní KHNP

Nejlepší reference ze šesti zájemců o dostavbu nových jaderných bloků v Česku má nyní podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové jihokorejská KHNP. Všichni zájemci však mají nějaký úspěšný projekt, řekla Drábová v diskusním pořadu České televize. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) by měla rozhodnout o tom, jakým způsobem se bude nový blok v Dukovanech financovat, letos, řekl v pořadu vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller.

Celkem se o stavbu jaderného bloku v Česku podle dřívějších informací zajímá šest společností. Vedle KHNP a amerického Westinghousu jde o francouzskou EDF, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a ruský Rosatom.

Hypotéky v Česku jsou mezi zeměmi EU šesté nejdražší

Průměrné úrokové sazby hypoték se v Evropě pohybují od 1,09 procenta v Dánsku a 1,56 procenta ve Francii, až po 3,44 procenta v Maďarsku a 4,4 procenta v Polsku. ČR je s průměrnou sazbou 2,2 procenta šestou nejdražší zemí. Vyplývá to z analýzy společnosti ChytryHonza.cz, která vychází z dat Eurostatu, Evropské centrální banky a Crédit Foncier.

"Srovnání ale není úplně objektivní v tom smyslu, že například ve Francii je běžná doba fixace dvacet let, zatímco v ČR je to tři až deset let. Například v létě 2018 byla průměrná sazba ve Francie kolem 1,6 procenta na dvacet let, zatímco v Česku to bylo 2,5 procenta při kratší fixaci. Češi jsou tedy méně zadlužení, ale na splátkách zaplatí víc," uvedl řediltel ChytryHonza.cz Nicolas Eich.

Studie: Největšími knihomoly jsou Estonci, Češi jsou čtvrtí

Největšími knihomoly na světě jsou Estonci, Češi ale figurují hned na čtvrtém místě za Nory a Švédy. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnili vědci z univerzit v Austrálii a Spojených státech. Experti zároveň zjistili, že počet knih v domácnosti v dospívání má vliv na úroveň vzdělanosti v pozdějším věku. Píše o tom britský list The Guardian.

Vědci ve svém průzkumu vyzpovídali dospělé ze 31 zemí světa ve věku 25 až 65 let. Ptali se jich, kolik knih měli doma, když jim bylo 16 let. Následně zjistili, že právě množství knih v dospívání má pozitivní vliv na gramotnost, znalost počtů a počítačové dovednosti v pozdějším věku. A počet knih, které člověk přečte v dospělosti, ani dosažené vzdělání s tím údajně nesouvisí. Estonci, kteří jsou na tom ve světě nejlépe, přitom měli v dospívání doma průměrně 218 knih a 35 procent z nich jich mělo dokonce 350 a více. Norové měli průměrně 212 knih, Švédové 210 a Češi 204.

Do účtenkové loterie se za rok zapojilo více než 800 tisíc hráčů

Do účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb (EET) se za dobu jejího fungování od loňského října zapojilo 832.811 hráčů, kteří zaregistrovali zhruba 193 milionů účtenek. Na dotaz ČTK to sdělilo ministerstvo financí. Ročně plánuje MF vyplatit výhry za 64,8 milionu korun. Další slosování, a to účtenek vydaných v září, se uskuteční v pondělí 15. října. Od loňského listopadu přitom počet aktivních hráčů v loterii každý měsíc klesá.

Náklady na účtenkovou loterii k elektronické evidenci tržeb (EET) bez započtení výher by do konce letošního roku měly činit asi 34 milionů Kč. Slosování loterie se koná každý 15. kalendářní den v měsíci.

Velkou pardubickou vyhrál Tzigane Du Berlais, Faltejsek zvítězil popáté

Sedmiletý hnědák Tzigane Du Berlais vyhrál 128. ročník Velké pardubické. Žokej Jan Faltejsek tak ve slavném dostihu slaví pátý triumf.

O prvenství bojovalo v cílové rovině ještě šest koní, ale vnějškem útočící Tzigane Du Berlais nakonec zvítězil jistě o tři délky. Za zástupcem stáje Dr. Charvát doběhli na dalších místech Hegnus, Stretton, Zarif a pátý byl obhájce loňského triumfu No Time To Lose v sedle s Josefem Váňou mladším.

V Česku opět padaly teplotní rekordy

Teplotní rekordy se v neděli na desítkách stanic přepisovaly pátý den po sobě. Nejtepleji bylo v Husinci-Řeži nedaleko Prahy, kde meteorologové naměřili 25,1 stupně Celsia. Letní den v polovině října zažily ještě Doksany na Litoměřicku, kde bylo rovných 25 stupňů.

Nová maxima si zapsalo 34 ze 147 stanic měřících aspoň 30 let. Rekord padl i na nejdéle fungující meteorologické stanici v zemi v pražském Klementinu, kde počasí nepřetržitě sledují od roku 1775. I v dalších dnech nadcházejícího týdne má vydržet slunečné počasí téměř bez srážek, postupně se ale bude ochlazovat.

Počasí v pondělí

Jasno až polojasno. Večer na západě Čech až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C.