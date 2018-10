Vítězem senátních voleb je ODS, vládní ANO a ČSSD propadly

Vítězem letošních senátních se stala ODS. Z jedenácti jejích finalistů bylo zvoleno deset, bude tak mít 16 senátorů, stejně jako hnutí STAN (Starostové a nezávislí), které mělo šest úspěšných finalistů. V senátních volbách se obměňovala třetina horní komory, tedy 27 senátorů. Ve druhém kole přišlo k urnám kolem 16,5 procenta voličů.

KDU-ČSL bude mít díky dvěma úspěšným finalistům 15 senátorů. ČSSD získala jen jeden mandát ze 13 obhajovaných, a má 13 senátorů. Vládní hnutí ANO, které získalo také jen jednoho senátora z deseti finalistů, bude mít sedm křesel. Početně nejmenším zůstane Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 s pěti členy. Rozložení sil v horní komoře ale bude ještě záviset na tom, zda se případně k některé z frakcí připojí úspěšní nezávislí kandidáti nebo zástupci menších stran.

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) nebude mít poprvé od roku 1996 žádného zástupce v horní parlamentní komoře. Její kandidátka na Karvinsku, bývalá poslankyně Milada Halíková prohrála ve druhém kole senátních voleb na Karvinsku s bohumínským starostou Petrem Víchou (ČSSD). Ten se stal zároveň jediným kandidátem vládní ČSSD, který uspěl v letošních senátních volbách. "Je to vážná ztráta pro KSČM, ale věřím, že se s tím vypořádáme a že se v příštích volbách do horní komory parlamentu opět dostaneme," řekl ČTK místopředseda komunistů Stanislav Grospič.

Novým senátorem za Prahu 12 se stal někdejší diplomat a bývalý prezidentský kandidát Pavel Fischer, který se o místo v horní komoře ucházel jako nezávislý kandidát. V rozhovoru s ČTK po zvolení řekl, že počítá s kandidaturou na prezidentské křeslo i v dalších volbách, které budou za necelých pět let. Uspěl i další bývalý prezidentský kandidát Marek Hilšer. Senátorem se stal za Prahu dvě za vlastní hnutí nazvané Marek Hilšer do Senátu (MHS). Ve druhém kole porazil dosavadního senátora Libora Michálka (za Piráty), který tedy v horní parlamentní komoře končí. Už v prvním kole byl zvolen další prezidentský kandidát Jiří Drahoš na Praze 4. V Senátu zasedne například i ředitel zoo ve Droře Králové Přemysl Rabas. Ostravským senátorem bude nadále horolezec a podnikatel Leopold Sulovský (Ostravak). Do Senátu za Teplice se dostala i stálice české politické scény Jaroslav Kubera (ODS). "Samozřejmě to byla moje poslední kampaň, kterou bych nechtěl skončit v poli poražených," řekl ČTK s tím, že další obhajobu za šest let už neplánuje. Jednasedmdesátiletý Kubera je senátorem od roku 2000.

ODS je ráda, že se stala silnou pravicovou alternativou vůči ANO

Senátní volby ukázaly, že ODS je silnou pravicovou alternativou vůči ANO, řekla místopředsedkyně strany Alexandra Udženija. Výsledky voleb byly pro ni příjemným překvapením, tak výrazný úspěch nečekala. Předseda strany Petr Fiala označil výsledek ODS za první vítězství strany po devíti letech. Přítomnost ODS v opozici vnímají voliči pozitivně, strana po letech propadu nabírá na síle, komentoval výsledky voleb předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Štěch už zřejmě po těchto volbách předsedou Senátu nezůstane, protože předsedu má zástupce nejsilnějšího senátorského klubu. Předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že ANO dopadlo v senátních volbách mizerně, počítal s tím. Volební účast ukazuje názor lidí na Senát, je třeba jednokolový systém, soudí.

Předsedu Jana Hamáčka výsledky ČSSD v senátních volbách nepotěšily, získala jen jeden mandát. Pogratuloval ODS k vítězství. Volby, ve kterých ČSSD ztratila 12 mandátů, potvrdily podle Hamáčka, že politická realita se změnila a ČSSD už nemá pozici nejsilnější strany na levici. Věří, že pozice ČSSD se časem zlepší. Lidovci zůstali v senátních volbách za očekáváním, nepodařilo se jim obhájit tři dosavadní mandáty. V České televizi to řekl předseda strany Pavel Bělobrádek, který sám neuspěl ve volbách na Náchodsku. Gratuloval ODS, která volby vyhrála. Vládní ANO a ČSSD podle něj nijak výrazně neuspěly. Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil je s výsledky voleb spokojen, voliči podle něj vyvážili vládu ANO. Strana získala jeden mandát, podpořila i Mikuláše Beka v Brně a Pavla Fischera v Praze. "Jakýkoliv zisk nového senátorského křesla je pro nás úspěch," uvedl Pospíšil. Piráti získali jednoho senátora - Lukáše Wagenknechta v Praze 8, další dva finalisté prohráli s bývalými prezidentskými kandidáty Fischerem a Hilšerem. Litují, že kandidáty lépe nerozmístili.

Politologové: Vítězem senátních voleb je ODS, poraženi ANO a ČSSD

Jednoznačným vítězem senátních voleb je ODS, úspěchem skončily také pro STAN. Velkým poraženým je naopak hnutí ANO a pokračuje propad ČSSD, uvedli politologové, které oslovila ČTK. Všímají si rovněž ztrát lidovců, pro stranu je to podle nich varování. Nízká volební účast je ve druhém kole senátních voleb dlouhodobým trendem, dodávají politologové.

Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze označil volby za jednoznačný triumf opozice. "Ale u ní se zase ukazuje, jak je roztříštěná. Kromě ODS, která získala zdaleka nejvíc mandátů, tam každý získal nějaké zastoupení," uvedl. Volby podle něj potvrdily velkou krizi tradiční levice v podobě porážek ČSSD a KSČM. Hnutí ANO je politické uskupení, které nemá voliče jednoznačně na své straně, míní Mrklas: "Jde ve šlépějích některých uskupení, která dřív dokázala vyhrávat parlamentní volby, ale ve všech ostatních utrpěla porážky, protože nezmobilizovala," dodal.

Všichni si všímají ztrát lidovců. "Pro výsledek KDU-ČSL je důležité to, že dva obhájené mandáty jsou v jejich tradičním baštách, tedy Zlín a Vsetín. Jinde ale neměli schopnost získat senátorské křeslo," řekl politolog Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy. Mírným překvapením je podle něj možná to, že v Náchodě nezískal mandát předseda strany Pavel Bělobrádek. Prohrál s bývalým policejním prezidentem Martinem Červíčkem (ODS). Mlejnek upozornil, že Náchodsko je oblast, kde mívali lidovci dobré výsledky. Neuspěl ani bývalý ministr kultury Daniel Herman na Chrudimsku. "Pro KDU-ČSL to znamená výrazné varování, že musí něco změnit, protože voliče ztrácí a udržuje si je jen v tradičních moravských baštách," uvedl Mlejnek.

Výsledky letošního senátního finále byly známy asi za tři hodiny

Výsledky letošního senátního finále byly známy asi za tři hodiny od uzavření volebních místností. Letos je druhá nejhorší účast v historii 2. kola voleb do Senátu, 16,5 %. Například v roce 2002 volilo 32,5 % lidí. Pak účast klesala. V roce 2010 přišlo 24,6 %. A před dvěma lety nejméně 15, 4 %.

Do Senátu se letos dostaly jen dvě ženy, to je nejméně v historii. Počet senátorek se po letošních volbách sníží z 16 na 13 z celkem 81 členů Senátu. Lukáš Wagenknecht (za Piráty) na Praze 8 je dosud nejmladší senátor v Česku, 40 let oslavil 24.září.

Pavel Bělobrádek v březnu už nebude kandidovat na předsedu KDU-ČSL

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek na březnovém sjezdu strany už nebude kandidovat do čela lidovců. Ve vrcholné lidovecké funkci skončí bez ohledu na výsledek senátních voleb, v nichž kandiduje na Náchodsku. Novinářům to oznámil během jednání celostátní konference KDU-ČSL, která je nejvyšším lidoveckým orgánem mezi sjezdy. Bělobrádek uvedl, že delegátům celostátní konference sdělil své rozhodnutí ještě před začátkem sčítání hlasů v senátních volbách. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že po osmi letech svého předsednictví cítí, že lidovci potřebují nový impuls.

Pavel Bělobrádek se senátorem za Náchodsko nestane. Podle propočtu ČTK ho porazil bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS). V prvním kole získal Bělobrádek 26,62 procenta hlasů, Červíček dostal 26,49 procenta. Volební účast v prvním kole byla 46,58 procenta. O křeslo v Senátu se v tomto obvodu letos ucházelo šest kandidátů.

Kněze Piťhu, který kázal proti Istanbulské úmluvě, podpořil Duka

Katolického kněze Petra Piťhu, na něhož podala za jeho výroky o Istanbulské úmluvě trestní oznámení Česká ženská lobby (ČŽL), podpořil kardinál Dominik Duka. Podle biskupů staví úmluva muže a ženy proti sobě. O přijetí Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách by měli hlasovat poslanci. Podle průzkumu agentury EU pro základní práva zažilo někdy fyzické či sexuální násilí 32 procent Češek. "Každá desátá žena v ČR zažije za svůj život znásilnění. Každý rok 160.000 Češek kvůli násilí způsobeném partnerem či manželem musí vyhledat lékařskou pomoc," uvedla předsedkyně ČŽL Eliška Kodyšová. Podle ní by kněz měl spíš nabádat věřící k tomu, aby se k ženám chovali s respektem.

Piťha se ve svém svatováclavském kázání proti přijetí úmluvy důrazně postavil. Podle něj by v Česku vedla k přijetí "dokonale zvrácených zákonů" proti tradiční rodině. Věřícím mimo jiné řekl, že jejich rodiny za názor, že muž a žena nejsou totéž, budou roztrženy, vezmou jim děti, za jakýkoliv nesouhlas bude deportace do "pracovně výchovných táborů vyhlazovacího charakteru", homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, děti si budou moci zvolit pohlaví a rodiče jim ani nebudou moci dát jméno.

Dopady úmluvy se snažil objasnit Úřad vlády. Připravil seznam, kde vedle sebe postavil "mýty a fakta". V něm uvedl, že úmluva nemá smazat biologické rozdíly mezi muži a ženami, ale ty společenské. Nechrání jen ženy, vyzývá i k ochraně mužů či seniorů. Nemá zakázat Velikonoce, ale odstraňovat předsudky o podřízenosti žen. O volbě pohlaví dětmi se text nezmiňuje, ve školkách by se ale měly učit o rovnosti, lidské důstojnosti a nenásilném řešení sporů, stojí v seznamu. Úmluva začala platit v roce 2014. Připojily se k ní dvě desítky zemí.

Mezi studenty roste zájem o zahraniční stáže s programem Erasmus+

Zájem o zahraniční pobyty s evropským programem Erasmus+, který je zaměřen na spolupráci ve vzdělávání, stále roste. Počet vysokoškoláků, kteří díky němu vyjeli na pobyt do zahraničí, se za posledních deset let zvýšil asi o třetinu. Loni jich vycestovalo 7209. ČTK to sdělila mluvčí Domu zahraniční spolupráce (DZS) Lucie Durcová. V novém programovém období na roky 2021 až 2027 by se rozpočet programu Erasmus+ mohl až zdvojnásobit. Podle návrhu Evropské komise by měl činit asi 30 miliard eur (775 miliard Kč). Umožnilo by to podporu až 12 milionů lidí, což by bylo zhruba třikrát víc než v současném finančním období.

Erasmus v Česku funguje od akademického roku 1998/1999. Od té doby s ním za studiem a praxí z ČR vycestovalo zhruba 300.000 lidí, z toho asi 100.000 vysokoškolských studentů.

Na silnicích přibývá srážek se zvěří, loni jich bylo přes 12.000

Dopravních nehod zaviněných srážkou automobilu s lesní zvěří přibývá. V loňském roce se v Česku takových havárií stalo 12.043, což je téměř o 2000 více než v předchozím roce. Vyplývá to z policejních statistik, zjistila ČTK. Letos policisté zatím evidují 8120 kolizí aut se zvěří. Nejrizikovějším obdobím je však podzim, kdy některé druhy zvěře mají období rozmnožování.

Zvyšující se počet nehod způsobených lesní zvěří potvrzují pojišťovny. Například Uniqa eviduje meziroční nárůst kolizí o 15 procent. "Nejvíce škod vzniká u našich klientů na Vysočině, na Zlínsku a ve Středočeském kraji. "V případě, že ke srážce dojde ve vyšší rychlosti než 50 km/h, je velká pravděpodobnost, že zvíře prorazí čelní sklo a ocitne se v kabině vozu. V takovém případě může dojít k vážným zdravotní úrazům," uvedla Vanda Kýpeť ze Slavia pojišťovny.

Věže kostela v Neratově letos získají původní barokní cibule

Poutní kostel v Neratově v Orlických horách, známý prosklenou střechou, je opět o krok blíž své původní podobě. Věže ještě letos získají místo dočasného zastřešení původní barokní cibule. ČTK to řekl Josef Suchár ze Sdružení Neratov, které památku od roku 1990 opravuje. Kromě toho budou ve věžích umístěny zvony zničené při požáru. Barokní kostel vyhořel na konci druhé světové války, kdy jej zasáhl sovětský dělostřelecký granát, pak zpustnul.

Dva nové zvony vznikly ve zvonařské dílně Tomášová - Dytrychová v Brodku u Přerova a v pondělí 8. října je přivezli do Neratova. Oprava v příštích letech čeká i prosklenou střechu kostela, která vznikla před více než deseti lety. Obnova věží včetně nových zvonů je součástí česko-polského projektu za téměř půl miliardy korun.

V Ivančicích odhalili bustu komika a rodáka Vladimíra Menšíka

V Ivančicích na Brněnsku slavnostně odhalili bustu jednoho z nejslavnějších českých komiků a rodáka Vladimíra Menšíka. Zhotovil ji akademický sochař Nikos Armutidis a je nevšední tím, že Menšík má párátko v puse. Podle starosty Milana Bučka si tak lidé okamžitě vybaví Menšíkův úsměv. Busta by se líbila i samotnému herci, od jehož smrti letos uplynulo 30 let, řekl ČTK starosta. Busta je umístěná na budově základní školy, která nese Menšíkovo jméno.

Sport

Tenistka Karolína Plíšková si v Tchien-ťinu zahraje o třetí titul v sezoně a postupem do finále udělala další krok k účasti na Turnaji mistryň. Nasazená jednička čínského turnaje si v semifinále přesně za hodinu hry poradila 6:2 a 6:1 se Švýcarkou Timeou Bacsinszkou.

Judista David Pulkrábek získal bronzovou medaili na Grand Prix v mexickém Cancúnu. Ve váze do 60 kilogramů prohrál jen v semifinále, v boji o bronz pak porazil světovou pětku Francisca Garrigóse ze Španělska a navázal tak na tři měsíce starý bronz z Grand Prix v Záhřebu. Do světového žebříčku si připíše 350 bodů, důležitých směrem k olympijské kvalifikaci.

Plavkyně Barbora Seemanová získala na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires druhé zlato. Po kraulařské stovce suverénně ovládla i poloviční trať. Desátou medaili české výpravy pak přidala badmintonistka Tereza Švábíková, která v soutěži smíšených mezinárodních družstev pomohla týmu Theta ke třetímu místu. V pátek vybojoval třetí místo ve sprintu kanoista Jiří Minařík.

Čeští fotbalisté prožili vítěznou premiéru pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým, který v září nahradil Karla Jarolíma. Reprezentanti v druhém utkání skupiny B1 Ligy národů vyhráli v derby bývalých federálních partnerů na Slovensku 2:1 a po úvodní prohře s Ukrajinou si připsali do tabulky první tři body. Češi oživili šance na postup do elitní Ligy A, kam projde vítěz tříčlenné skupiny. Naopak poslední tým spadne do Ligy C. Reprezentanti jsou druzí za Ukrajinou, která má šest bodů. Právě na jejím hřišti v Charkově odehraje český celek v úterý další zápas.

Do Česka přijde silný vítr, v nárazech na horách až 110 km/hod

Silný a velmi silný vítr má zasáhnout Českou republiku od sobotního večera až do pondělního poledne. Podle meteorologů bude v noci na neděli zesilovat jihovýchodní vítr, který bude v neděli a ještě v pondělí dopoledne dosahovat na severu území a na Českomoravské vrchovině místy v nárazech rychlosti až 90 kilometrů v hodině, ve vrcholových polohách Krkonoš a Jeseníků až kolem 110 kilometrů v hodině.

Lidé by se neměli zdržovat v okolí starších budov, kde hrozí, že vítr strhne střešní krytinu. Neměli by se schovávat pod větší stromy ani chodit do lesa. Meteorologové také varuje řidiče, že větrné poryvy mohou znemožnit ovládání auta, měli by proto jet nanejvýš opatrně a pomalu. Na horách by měli lidé omezit vycházení a nevydávat se na horské hřebeny.

Babí léto vydrží i příští týden

Teplotní maxima v sobotu přepsalo 28 stanic ze 147, které měří 30 a víc let. Nejtepleji bylo v Neumětelích - 24,4 stupně, tam ale dosavadní rekord odolal.

I příští týden vydrží příjemné slunečné počasí většinou bez deště, označované za babí léto. Teploty po víkendu vystoupají na 22 stupňů, někde až na 24 stupňů, koncem týdne a v dalších dnech se bude postupně ochlazovat. Až do 11. listopadu lze čekat jen průměrné srážky. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíční prognózy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).