Huť ArcelorMittal Ostrava koupí britská společnost Liberty House

Hutní podnik ArcelorMittal Ostrava (AMO) koupí britská společnost Liberty House. Skupina ArcelorMittal jí prodá i své ocelářské podniky ArcelorMittal Galati v Rumunsku, ArcelorMittal Skopje v Makedonii a ArcelorMittal Piombino v Itálii. ČTK to oznámily mluvčí AMO Barborta Černá Dvořáková a za Liberty Martina Houšková. Uvedené podniky jsou součástí kompenzace. ArcelorMittal je musí prodat kvůli zachování hospodářské soutěže, protože kupuje největší evropskou ocelárnu, italskou huť Ilva. ArcelorMittal Ostrava vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství, je největším výrobcem silničních svodidel v Česku. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. I s dceřinými společnostmi má téměř 7000 zaměstnanců. V roce 2017 vytvořil AMO čistý zisk 3,2 miliardy korun, o 1,9 miliardy korun více než v roce 2016.

Voliči začnou rozhodovat o tom, kdo bude mít většinu v Senátu

Voliči v Česku dnes začnou rozhodovat o tom, kdo se ujme vlády nad Senátem na příští dva roky. Jejich hlasy určí, které frakce budou mít v horní komoře Parlamentu většinu. Senátní volby se nebudou konat ve všech 27, ale pouze v 25 senátních obvodech. Volební místnosti zůstanou zavřené v Praze 4 a na Vsetínsku, kde byli senátory v úvodním kole zvoleni Jiří Drahoš (za STAN) a Jiří Čunek (KDU-ČSL). Volit může zhruba 2,5 milionu voličů.

V celé EU začíná na pumpách platit jednotné značení paliv

V Evropské unii včetně Česka začíná platit jednotné značení motorových paliv. Symboly budou na stojanech a tankovacích pistolích všech čerpacích stanic. Příslušné značky ponesou na krytu od nádrže také nově vyrobená auta. Jednotné značení by mělo předejít zmatkům při odlišném značení paliv v jednotlivých zemích EU. Tuzemské čerpací stanice si vedle nového označení paliv paralelně ponechají i stávající názvy.

Nejčastěji využívaná paliva v Česku Natural 95 a Natural 98 jsou vedle starých názvů nově označována jako "E5", klasický diesel motoristé najdou pod značkou "B7". Označení plynných paliv se shoduje s dosud zažitými zkratkami.

Rybáři začali třídenní výlov rybníku Rožmberk, čekají 150 tun ryb

Třeboňští rybáři po roce opět začali s výlovem největšího českého rybníka Rožmberk s rozlohou 647 hektarů. Očekávají výnos 150 tun tržních ryb, zhruba o deset tu méně než loni. Výlov loni přilákal 55.000 lidí. ČTK to řekl předseda představenstva rybářství Třeboň Josef Malecha. Výlov potrvá do 14. října. Pod hrází jsou ukázky rybářské techniky, rybářské muzeum, dětský koutek a další atrakce. Široká je gastronomická nabídka, k níž patří rybí polévky, filety, kapří hranolky, řízky i Jihočeské jerky ze sušeného rybího masa.

Rybářství Třeboň, největší producent sladkovodních ryb v Evropě, chce od října do listopadu vylovit z 250 rybníků 2200 tun ryb, především kaprů.

Rukopis Dvořákova díla pro violoncello poprvé vystaví v New Yorku

V Galerii Českého centra v New Yorku poprvé vystaví originální rukopis Koncertu pro violoncello a orchestr h moll skladatele Antonína Dvořáka. Unikátní partitura, kterou zapůjčilo Národní muzeum, bude v New Yorku k vidění od 13. října do 9. listopadu. Violoncellový koncert skladatel napsal během svého tříletého pobytu v New Yorku, kde vyučoval na Národní konzervatoři hudby v Americe."Výstava se koná u příležitosti amerického turné České filharmonie a volně navazuje na úspěšnou výstavu Rusalka, která se uskutečnila v únoru 2017," uvedla za Národní muzeum Kristina Kvapilová.

Rukopis koncertu obsahuje i zajímavý odkaz na Dvořákovu první lásku a zároveň pozdější švagrovou Josefinu Kounicovou, která byla v době komponování tohoto díla vážně nemocná a později zemřela. Dvořák vložil do skladby její oblíbenou píseň Kéž duch můj sám z cyklu Čtyři písně.

Balet Národního divadla uvedl v premiéře Kyliánův večer

Balet Národního divadla uvedl premiéru komponovaného večera prací choreografa Jiřího Kyliána nazvaného Mosty času. První premiérou nové sezony vzdává baletní soubor první české scény hold ve světě proslavenému českému rodákovi, který loni oslavil sedmdesáté narozeniny. Inscenaci Mosty času Národní divadlo připravilo také ke 100. výročí vzniku Československa. Kylián pro tuto příležitost vybral čtyři svá díla - Žalmová symfonie, Bella Figura, Petite Mort a Šest tanců. Jsou průřezem jeho padesátileté tvůrčí kariéry. Národní divadlo také hostí multimediální výstavu Celebrating Kylián!

V porotě jihlavského festivalu bude Masarykova pravnučka

V porotě 22. Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmu Ji.hlava usedne pravnučka prezidenta T. G. Masaryka Charlotte Kotíková. Bude hodnotit sekci Česká radost. Ředitel festivalu Marek Hovorka zdůraznil, že Kotíkovou do místa v porotě předurčuje i její odbornost historičky umění a znalkyně současného výtvarného umění. Šestidenní festival začne 25. října. Nabídne 327 dokumentárních snímků, stovku z nich ve světové premiéře. Festival je největší přehlídkou dokumentárních filmů ve střední a východní Evropě a loni jej navštívilo asi 4500 akreditovaných diváků.

Sekce Česká radost každoročně představuje novinky z domácí tvorby. Letos bude soutěžit 13 snímků, z nichž 12 bude mít světovou premiéru. Mezi nimi i film Hovory s TGM režiséra Jakuba Červenky, který je dokumentární inscenací rozhovorů prezidenta se spisovatelem Karlem Čapkem. "Osobně se těším i na speciální projekt Karla Žaluda, který se jmenuje Uzamčený svět," řekl Hovorka. Žalud ve snímku zachytil život vězňů i zaměstnanců teplické věznice.

Stromem roku 2018 je lípa z Velkých Opatovic na Blanensku

Titul Strom roku 2018 získala lípa z Velkých Opatovic na Blanensku. Zůstala jako jediná z 16 Stromů svobody, které v Opatovicích vysázeli v roce 1918 na počest vzniku Československa. Na druhém místě v ekologické anketě o nejsympatičtější dřevinu ČR skončila lípa z Lázní Bohdaneč na Pardubicku, třetí je lípa svobody z Rtyně v Podkrkonoší. Anketu pořádala již posedmnácté Nadace Partnerství. Její výsledky vyhlásila v Brně v rámci mezinárodního filmového festivalu Ekofilm. Letos o podporu veřejnosti soupeřily výhradně takzvané Stromy svobody, které upomínají na důležité milníky samostatného Československa.

Dvojice veslařů po více než 800 kilometrech dorazila do Hamburku

Dvojice českých veslařů po více než 800 kilometrech dorazila po Vltavě a Labi z Prahy do Hamburku. Původně vyrazili 30. září tři, olympionik Václav Chalupa ale v polovině závod kvůli zdravotním komplikacím vzdal. Předseda Českého veslařského svazu Dušan Macháček a autor projektu Aleš Nejedlo svou cestou usilovali o zápis do České knihy rekordů a Guinnessovy knihy rekordů.

Podle Nejedla, autora nápadu veslovat z Prahy do Hamburku už čeští veslaři jednou tutéž trasu urazili. "Našli jsme v análech, že v roce 1876 veslaři z Blesku Praha neměli jak s loděmi dojet do Hamburku na tamní regatu, tak tam párová čtyřka s kormidelnicí dojela po vodě. Na regatě navíc skončili druzí, ale už nevíme, jak jeli zpátky do Prahy," popsal historickou událost, která ho inspirovala. Chalupa už na jaře absolvoval podobnou akci, i když kratší. Z Českých Budějovic dojel až do Prahy při 200 kilometrů dlouhé vzpomínkové cestě po stopách vltavských plavců.

Počasí

V České republice padaly druhý den v řadě teplotní rekordy. Ve čtvrtek byly překonány nebo vyrovnány na 62 stanicích ze zhruba 150, které měří alespoň 30 let. Na řadě míst bylo více než 25 stupňů Celsia, což je hranice pro letní den. Nejtepleji bylo v Husinci-Řeži nedaleko Prahy, kde naměřili 25,7 stupně Celsia. Dnes bude přes den jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia.