Na Slovensku začal summit prezidentů V4

Ve slovenských Tatrách začal summit prezidentů Visegrádské čtyřky. Miloše Zemana, Andrzeje Dudu a Jánose Ádera přivítal slovenský prezident Andrej Kiska. Během dvoudenního summitu se má hovořit mimo jiné o vývoji v Evropě, o sociální politice, stárnutí populace nebo o řešení problémů romské komunity.Český prezident Miloš Zeman podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka na schůzce ocenil roli zmiňovaných čtyř zemí ve věci migrace a vyzval V4 k další jednotě.

Každoroční summit prezidentů Česka, Slovenska, Maďarska a Polska tentokrát hostí Slovensko, které země na začátku léta převzala předsednictví ve V4. Prezident Kiska, který dlouhodobě zdůrazňuje význam členství své země v EU a v NATO, v úvodu schůzky označil uskupení V4 za výborný formát pro sdílení názorů.

Piráti vyzvou Babiše, aby stát prověřil počínání ČEZ na Balkáně

Česká pirátská strana vyzve premiéra Andreje Babiše (ANO), aby stát prostřednictvím ministerstva financí prověřil do dvou měsíců hospodaření energetické společnosti ČEZ na Balkáně. Na tiskové konferenci to dnes uvedl šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. Piráti kritizují především počínání společnosti v Bulharsku.

Stát, který je majoritním vlastníkem ČEZ, podle nich mimo jiné přišel o několik miliard korun v souvislosti s investicí do tamní černouhelné elektrárny Varna. Mluvčí firmy Ladislav Kříž ČTK řekl, že působení ČEZ v Bulharsku podle všeho skončí mírným ziskem.

Babiš doufá, že jednání o brexitu nyní zrychlí

Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá v to, že se po sjezdu britských vládních konzervativců zrychlí jednání o vystoupení Británie z Evropské unie. Podle něj na dohodu moc času nezbývá. Předpokládá, že v případě potřeby by EU svolala k brexitu mimořádný summit, řekl ČTK a České televizi po jednání sněmovního evropského výboru.

"Brexit se zatím moc nepohnul dopředu a dostáváme se do kritické fáze, kdy by do konce listopadu měla být ta dohoda," řekl Babiš. Předtím na jednání výboru uvedl, že zbývá dohodnout zhruba deset procent podmínek vystoupení Británie z EU. Zásadní nevyřešený problém je podle něj hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Na silnicích letos zemřelo víc lidí než loni, nejvíce v červnu

Na českých silnicích od ledna do konce září zemřelo 410 lidí. To je o 43 víc než loni v tomto období. Informoval o tom šéf dopravní policie Tomáš Lerch. Nejčastěji lidé umírali při nehodách kvůli nepřiměřené rychlosti nebo náhlému přejetí do protisměru. U zhruba pětiny pak přičinnou byla nepozornost řidičů. Nejtragičtějším měsícem byl červen.

Policie naopak zaznamenala pokles následků u nehod, které způsobil řidič pod vlivem alkoholu. Celkem šetřili policisté 3500 takových nehod, při kterých zemřelo 21 lidí, o 13 méně než v loňském roce. Celkem policisté vyšetřovali od začátku roku skoro 80 tisíc nehod.

Návrh: Dětské skupiny by měly dostávat od státu příspěvek na dítě

Dětské skupiny by mohly dostávat na každé místo pro dítě do čtyř let, jehož rodiče pracují, hledají si práci či studují, příspěvek od státu. Zatím se počítá s částkou 7500 korun měsíčně. Z rozpočtu by se mohly vyplácet i příspěvky na založení nových skupin a mikrojeslí. Zařízení by musela splňovat přísnější podmínky než dosud. Vyplývá to z návrhu novely zákona o dětských skupinách a z podkladů pro vládu, které připravilo ministerstvo práce. Podle plánů by změny měly platit od roku 2020.

Dětské skupiny se zatím hradí z evropských peněz. Ministerstvo práce chce zajistit pokračování služby i po skončení čerpání dotací z EU. Pokud by se podle něj finance v rozpočtu nenašly, mohlo by přes den přijít o péči kolem 14.000 dětí. Tolik se jich nyní dělí o zhruba 11.000 míst v 830 skupinách a o 500 míst v 69 mikrojeslích. V Česku je školek nedostatek, skupiny mají pomoci problém řešit.

Nejvyšší soud patrně zamítl dovolání proti vyklizení centra Klinika

Autonomní centrum Klinika nejspíš neuspělo u Nejvyššího soudu se svým dovoláním proti vyklizení budovy na pražském Žižkově. Vyplývá to z databáze InfoSoud. Mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček odmítl případ komentovat. Dovolání za kolektiv Kliniky podala Tereza Virtová. Klinika zatím zůstávala v provozu, soud totiž na začátku roku verdikt odložil. Aktivisté mají podle pražských soudů objekt vyklidit a předat novému majiteli - Správě železniční dopravní cesty.

Do budovy se aktivisté nastěhovali koncem roku 2014. Smlouva o vypůjčení objektu, kterou poté se státem uzavřeli, jim už vypršela.

V Praze začíná festival světla Signal

V Praze ve čtvrtek začíná šestý ročník festivalu světla Signal, který do neděle nabídne přes 20 světelných instalací a jehož hlavní trasy zavedou návštěvníky do historického centra, na Vinohrady a nově do Karlína. Kvůli očekávané velké návštěvnosti bude v Praze 1 a v okolí instalací pod širým nebem omezena od 19:00 do 23:00 rychlost aut v ulicích na 30 kilometrů v hodině.

Festival si pro letošní rok vybral téma 100. let vzniku Československa a v této souvislosti se zaměřil na české umělce, kteří vytvořili 14 instalací, osm prací je od zahraničních autorů. Videomapping jednoho z nich, Francouze Romaina Tardyho, festival slavnostně zahájí na Karlínském náměstí.

Začíná dobrovolnická akce 72 hodin

Po celém Česku začala dobrovolnická akce 72 hodin, kterou pořádá Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Letos se koná sedmý ročník projektu, do kterého se zapojí zhruba 33.000 školáků a mladých lidí. Dobrovolníci budou například sázet stromy, uklízet cesty, pomáhat nemocným a opuštěným lidem i zvířatům. Akce potrvá do neděle. ČTK o tom informovala mluvčí ČRDM Soňa Polak.

Počet dobrovolníků bude letos podle organizátorů přibližně o 3000 větší než loni. Víc než polovinu z nich budou tvořit nadšenci ze škol, dále jde o dobrovolníky z různých dětských spolků a neformálních skupin. Své síly hodlají rozložit do zhruba 570 projektů. Nejvíce jich bude v Moravskoslezském kraji, a to 73, kolem sedmdesátky dobrovolnických projektů se uskuteční v Ústeckém a Středočeském kraji.

Období od dubna do konce září bylo v Klementinu nejteplejší od roku 1775

Česko asi zažilo nejteplejší půlrok za posledních skoro 250 let. Letošní období od dubna do konce září bylo v pražském Klementinu nejteplejší od roku 1775, kdy tam meteorologové začali sledovat počasí. Průměrná teplota tohoto teplého pololetí činila 20,1 stupně Celsia. Na svém webu o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Nadprůměrně teplé počasí letos panovalo od jara v celém Česku, například duben a květen se dokonce staly nejteplejšími od roku 1961.

Počasí v pátek

Jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 °C.