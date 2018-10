Babiš označil povolební vyjednávání ODS za návrat kmotrů, Fiala se ohradil

Nově vznikající koalice v Brně je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pro jihomoravskou metropoli nejhorší možnou variantou. Koalici by měla tvořit ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD bez vítězného ANO. Dosavadního primátora z ANO Petra Vokřála by mohla nahradit jednička ODS Markéta Vaňková.

Povolební vyjednávání občanských demokratů ve velkých městech označil Babiš za návrat kmotrů. Předseda ODS Petr Fiala na premiérova slova reagoval připomenutím Babišových styků a obchodů: "Na rozdíl od pana Babiše se s nikým takovým neznám, natož abych si s ním tykal či obchodoval," uvedl na twitteru Fiala.

Koalice se opět nedohodla na růstu minimální mzdy

ANO a ČSSD se ani tentokrát nedohodly na tom, o kolik od ledna poroste minimální mzda. Po jednání koalice to řekla ministryně financí za ANO Alena Schillerová. ČSSD navrhuje zvýšit nejnižší výdělek o 1200 korun na 13 200, ANO o tisíc. Minimální mzda v Česku je nyní 12.200 korun.

O navýšení minimální mzdy rozhodne svým nařízením vláda. Českomoravská konfederace odborových svazů jako největší odborová centrála v zemi požadovala růst o 1500 korun. To zpočátku prosazovali i sociální demokraté. Před nedávnem ustoupili a jako kompromis navrhla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) přidání o 1200 korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) mluvil o tisícikoruně. S tím by se spokojila i Asociace samostatných odborů jako menší centrála. Zaměstnavatelé by zvedli nejnižší výdělek o 800 korun.

Ministerstva připraví návrh zákona o zálohovaném výživném

Vláda by měla mít začátkem příštího roku návrh zákona o zálohovaném výživném. Připraví ho resorty práce a spravedlnosti. Zaměří se nejen na finanční pomoc rodičům, jimž bývalý partner či partnerka neplatí na děti výživné, ale i na zlepšení vymáhání. Po jednání koaliční rady to řekli šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Zákon o zálohovaném výživném plánovala už v minulém volebním období Sobotkova vláda ČSSD, ANO a lidovců. Ministerstvo práce pod vedením ČSSD návrh připravilo několikrát, v koalici s ním ale neuspělo. Politici ANO se proti náhradním alimentům od státu za neplatiče stavěli, označovali je za další sociální dávku. Uváděli, že zlepšit by se mělo hlavně vymáhání.

Lidé mohou od středy podat stížnost kvůli komunálním volbám

Začala desetidenní lhůta, ve které můžou lidé podat stížnost proti výsledku komunálních a senátních voleb. Každý, kdo má podezření, že byl porušený nějaký volební zákon, se může obrátit na příslušný krajský soud. Návrh na neplatnost voleb nebo jinou stížnost je nutné podat nejpozději do 19. října.

U Nejvyššího správního soudu pak mohou napadnout senátní volby v Praze 4 a na Vsetínsku, kde byli už v prvním kole zvoleni Jiří Drahoš (za STAN) a Jiří Čunek (KDU-ČSL). V případě senátních voleb v ostatních obvodech si budou muset zřejmě ještě týden počkat, až z volebního finále vzejde i dalších 25 budoucích členů horní komory.

Radiožurnál: Agenta Skripala v Česku tajně sledovali stejní lidé, které Britové podezírají z jeho otravy

Dva Rusové, vinění britskými vyšetřovateli z otravy bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije, byli podle zjištění Českého rozhlasu - Radiožurnálu v říjnu 2014 tajně v Česku. V té samé době sem měl přijet i sám Skripal, aby se tu - podle důvěryhodných zdrojů ze zpravodajské komunity - setkal s českými důstojníky, jimž pomáhal i s odhalováním údajných ruských špionů. Zdroje Radiožurnálu jsou přesvědčeny, že už tehdy ho dvojice sledovala.

Oficiálně nechce nikdo věc komentovat. "BIS informace tohoto typu zásadně nekomentuje," řekl mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha. "Náš útvar nebude poskytovat žádné informace," reagoval na dotaz Radiožurnálu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Ruská ambasáda se k návštěvě agentů vojenské tajné služby GRU v Česku odmítla vyjádřit.

Česko pošle 50 milionů korun na pomoc zemím postiženým migrací

Do Iráku, Mali, Nigeru a Čadu poputuje z Česka celkem 50 milionů korun jako pomoc zemím postiženým migrační krizí. O uvolnění peněz informoval po zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Irácké republice Česko daruje deset milionů korun na stabilizaci a obnovu infrastruktury osvobozených území. Peníze by měly být použity na obnovu zdravotnické infrastruktury v západoirácké provincii Anbár, kde se donedávna nacházely poslední bašty radikálů z teroristické organizace Islámský stát.

Doposud byly letos vládou odsouhlaseny čtyři peněžní dary České republiky do zahraničí. Na pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku bylo určeno 40 milionů korun, deset milionů pro syrské uprchlíky na Blízkém východě a 25 milionů pro Makedonii. Zbylých 25 milionů bylo určeno pro Bosnu a Hercegovinu na posilování ochrany hranic a zvládání migrační situace v zemi.

Lékaři by měli mít přehled o všech lécích předepsaných pacientovi

Vláda schválila sdílení takzvaného lékového záznamu pacienta mezi lékaři, lékárníky a zdravotníky. Budou tak mít možnost podívat se, jaké léky jejich pacienti berou. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO uvedl, že jde o důležitý krok k elektronizaci zdravotnictví

Aktuálně má lékař přehled pouze o lécích, které pacientovi sám předepsal. Lékárník může zkontrolovat jen přípravky na předložených receptech. "Centrální úložiště díky elektronickým receptům obsahuje údaje o farmakoterapii jednotlivých pacientů, jejichž využití lékaři a farmaceuty při poskytování zdravotních služeb by mohlo významně zvýšit bezpečnost poskytované péče, a bylo by tak přínosem pro lékaře, pacienta i systém veřejného zdravotního pojištění." Návrh vypočítává, že v ČR za deset let stoupl 3,5krát počet hospitalizací v souvislosti s léky, jako jsou chyby v dávkování nebo nežádoucí účinky léků. Desetkrát se zvýšil počet těch, které skončily úmrtím pacienta. Mnohé se ale podle odborníků vůbec do evidence případů nedostanou. Data o nežádoucích příhodách v souvislosti s podáváním léků nejsou dosud systematicky sledována.

Česká filharmonie zahajuje novou sezonu

V pražském Rudolfinu se dnes uskuteční koncert České filharmonie (ČF) k zahájení její 123. sezony. Zazní Symfonie č. 2 c moll Vzkříšení Gustava Mahlera. Orchestr povede nový šéfdirigent a hudební ředitel Semjon Byčkov. Jako sólisté se představí sopranistka Christianne Kargová a mezzosopranistka Elisabeth Kulmanová. Sborového partu se ujme Pražský filharmonický sbor pod vedením Lukáše Vasilka.

ČF v Rudolfinu 17., 18. a 19. října uvede Sinfonii pro 8 hlasů a orchestr Luciana Beria a Symfonii č. 7 d moll Antonína Dvořáka. V případě Beriovi Sinfonie půjde o mimořádnou událost. Toto dílo v Praze naposledy zaznělo před dvaceti lety. K vrcholům pražské sezony mají patřit koncerty Simona Rattla, Franze Welsera-Mösta, Giovanni Antoniniho a Christopha Eschenbacha stejně jako programy hlavních hostujících dirigentů Jakuba Hrůši a Tomáše Netopila. Objeví se i Pierre-Laurent Aimard, Nikolaj Luganskij, Joshua Bell a Frank Peter Zimmermann.

Ve Vídni začíná výstava o Češích totálně nasazených za II. světové války

Osudy Čechů nuceně nasazených během druhé světové války dokumentuje putovní výstava, kterou mohou do 15. března 2019 zájemci zhlédnout v prostorách knihovny Institutu soudobých dějin Vídeňské univerzity. V tiskové zprávě o tom informoval Česko-německý fond budoucnosti, který se na vzniku výstavy podílel spolu s organizací Živá paměť. Výstava, která se již dříve představila i v Česku a Německu, bude v Rakousku obohacena o příběhy některých z 80.000 Čechů totálně nasazených na území dnešního Rakouska.

Na výstavě "Totálně nasazeni. Nucená práce českého obyvatelstva pro Třetí říši s rozšířením o nucenou práci na rakouském území" jsou k vidění především osobní dokumenty - fotografie, úryvky z korespondence nebo deníků.

Počasí ve čtvrtek

Jasno. Ráno a dopoledne ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C.