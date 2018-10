Ťok vyhoví krajům, podepíše memorandum o nulové sazbě mýta

Mýto na většině silnic první třídy bude bez poplatku, tedy s nulovou sazbou. Dohodu s kraji a obcemi podpisem společného memoranda stvrdí ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Vyplývá to z informací ministerstva dopravy. Návrh ještě bude muset schválit vláda. Ministerstvo tak ustoupilo krajům a obcím, které od začátku proti záměru rozšířit mýto na silnice první třídy protestovaly. Podle nich by zpoplatnění úseků přesunulo tranzitní kamionovou dopravu na menší krajské silnice a do obcí.

Ministerstvo zároveň navrhuje, aby kraje identifikovaly konkrétní úseky, kde by naopak mohlo být zpoplatnění efektivní. Ministr Ťok minulý týden uvedl, že některé obce chtějí zpoplatněním některých úseků, které dosud kamiony využívaly pro objížďku zpoplatněných dálnic, omezit tranzitní dopravu v jejich blízkosti. Nulová sazba by se tak neměla týkat všech úseků. Nulové poplatky by podle Ťoka měly platit minimálně po dobu fungování současné vlády. O dalším využití mýta by následně rozhodla nová vláda.

Analytici: Obavy z brexitu a nízké prodeje aut dopadají na export

Přebytek zahraničního obchodu ČR v srpnu meziročně klesl o 2,6 miliardy na 2,3 miliardy korun. Bilanci negativně ovlivnil obchod s ostatními dopravními prostředky a prohloubení schodku v obchodu s ropou a zemním plynem. Vyplývá to z předběžných výsledků, které zveřejnil Český statistický úřad. Podle analytiků si nejistota okolo brexitu už začala vybírat svou daň na tuzemském vývozu. Export do Británie v srpnu klesl téměř o desetinu. Zahraniční obchod negativně ovlivňuje i klesající poptávka po autech v západní Evropě. Rostoucí export počítačů, elektroniky a optických přístrojů zachránil v srpnu obchodní bilanci od propadu do červených čísel. Zahraniční obchod letos podle ekonomů nebude tahounem české ekonomiky jako v uplynulých letech.

Spotřebitelské ceny v září meziročně stouply o 2,3 procenta

Meziroční růst spotřebitelských cen v září zpomalil na 2,3 procenta ze srpnových 2,5 procenta. Oproti loňskému září zdražilo hlavně bydlení, dále pak potraviny a nápoje. Ke zmírnění inflace přispělo především nižší tempo růstu cen dovolených. Informoval o tom dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Nižší růst spotřebitelských cen v září je podle analytiků jen dočasný. Bude zřejmě ještě pokračovat i v říjnu a v listopadu. Inflace ovšem neklesne pod dvě procenta. Podle analytiků počátkem příštího roku inflace stoupne až ke třem procentům, a to kvůli očekávanému růstu cen elektřiny a plynu.

Podle ekonomů ani zářijové údaje o inflaci nezmění přístup České národní banky k měnové politice. Analytici tak počítají s dalším růstem úrokových sazeb v listopadu. To naznačil i v rozhovoru pro agenturu Reuters viceguvernér Mojmír Hampl. Z jeho vyjádření vyplývá, že ani dnešní data o inflaci nezměnila jeho názor na pokračující normalizaci úrokových sazeb. Hampl, který v bankovní radě ke konci letošního listopadu skončí, je zastáncem zvyšování sazeb.

V Praze končí mezinárodní konference Forum 2000

V Praze končí 22. ročník mezinárodní konference Forum 2000. Letos se zabývalo zejména výzvami, kterým čelí demokracie. Náměstek ministra zahraničí a kandidát na ministra Tomáš Petříček (ČSSD) na konferenci upozornil, že mnoho lidí se domnívá, že demokracie rozhoduje příliš pomalu. Zaznívala také upozornění, že lidé bez sociálního zajištění nedávají demokracii tak velký význam, protože se starají v první řadě o existenční potřeby.

Analytici: Odhady MMF vývoje ekonomiky ČR nejsou negativní

Nejnovější odhady Mezinárodního měnového fondu vývoje české ekonomiky se přiblížily odhadům tuzemských institucí a neznamenají nic negativního. Vyplývá to z vyjádření analytiků pro ČTK. V případě globálních odhadů se MMF podle nich přidal k sérii varování renomovaných institucí, že obchodní konflikty ve světě nezůstanou bez důsledků. Tempo růstu globální ekonomiky podle MMF zůstane letos i příští rok na loňských 3,7 procenta. Ve srovnání s jarní prognózou je výhled na letošní i příští rok horší o 0,2 procentního bodu. V případě ČR růst ekonomiky podle MMF letos zpomalí na 3,1 procenta z loňských 4,3 procenta. V květnu MMF odhadoval, že český hrubý domácí produkt letos vzroste o 3,7 procenta.

"Nový výhled MMF pro vývoj tuzemské ekonomiky je v zásadě v souladu se současným očekáváním analytiků, ČNB a ministerstva financí," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Růst kolem tří procent přitom podle něj odpovídá stavu české ekonomiky a nejde tak v zásadě o nic negativního. Česká národní banka (ČNB) v srpnové prognóze očekává letos růst ekonomiky o 3,2 procenta. Podle Seidlera je ovšem pravděpodobné, že v listopadu centrální banka přehodnotí odhad mírně dolů.

Mafra z Agrofertu kupuje Bauer Media v ČR a na Slovensku

Společnost Mafra, patřící do koncernu Agrofert, převezme v ČR a na Slovensku vydavatelství Bauer Media. Dohodla se na tom s německou společností Bauer Media Group. Firmy to uvedly ve společné tiskové zprávě. Cenu obchodu nezveřejnily, převzetí musí schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Bauer Media v ČR vydává časopisy pro ženy, programové časopisy, časopisy o životním stylu, bulvární časopisy a také časopisy v dalších segmentech jako například křížovky a motoristické časopisy. Do jeho portfolia patří 30 časopisů, jsou mezi nimi například tituly Rytmus života, Cosmopolitan, Chvilka pro tebe nebo Žena a život.

Pošta začala vydávat balíky na základě kódu bez dokladu

Česká pošta začala lidem vydávat balíky po předložení šestimístného kódu bez nutnosti předkládat doklad totožnosti. Zásilku tak bude moci vyzvednout kdokoliv z příbuzných nebo známých, pokud bude znát jméno adresáta a kód zásilky. Kód pošta adresátovi zašle formou SMS nebo v e-mailu. Pošta si od nové služby slibuje zjednodušení a zrychlení výdeje balíků zejména před Vánoci. Na tiskové konferenci to uvedl ředitel divize obchod a marketing Martin Vránek. "Pro ilustraci to znamená, že pokud přijde na pobočku pro svůj balík deset lidí, jedenáctý klient bude obsloužen o čtvrt hodiny dříve, než tomu bylo dosud," řekl Vránek. Možnost se nebude týkat zásilek do vlastních rukou adresáta.

Před Vánoci pošta najme až 5000 brigádníků, vozový park by se měl rozšířit o 523 aut, nyní má zhruba 5000 vozidel. Pošta zažívá zvýšený zájem již nyní. V některých dnech doručuje i přes 200.000 zásilek. Loni v předvánoční špičce pošta odbavila 20. listopadu 342.000 balíků. V běžném dni, například v květnu, doručuje denně kolem 152.000 balíků.

Výzkum: Duševní onemocnění prožije v Česku ročně každý pátý člověk

Duševní onemocnění prožije v České republice každý rok přibližně každý pátý člověk, většina lidí se neléčí, ukázal výzkum vědců z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Na tuto problematiku upozorní i Světový den duševního zdraví, který připadá na středu, informoval ČTK mluvčí NUDZ Jan Červenka. Téměř čtyři procenta lidí zažijí závažnou depresi, více než sedm procent prožívá úzkosti, přibližně každý patnáctý je závislý na alkoholu, ostatní projdou psychotickými nebo jinými poruchami. Podle odborníků se neléčí u úzkostných poruch 61 procent, u poruch nálady 69 procent a u závislosti na alkoholu dokonce 93 procent lidí. Tento týden se v Londýně koná Globální ministerský summit o duševním zdraví, kde by měla být podepsána globální deklarace obsahující politický závazek jednotlivých států k větší podpoře duševního zdraví.

Festival Signal od čtvrtka do neděle zaplní večerní ulice Prahy

Praha bude od čtvrtka do neděle pošesté hostit festival světla Signal. Akce letos nabídne více než dvě desítky světelných instalací, hlavní trasy zavedou návštěvníky do historického centra, na Vinohrady a nově i do Karlína. Organizátoři odhadují, že k nasvíceným kostelům, do paláců, sadů, na náměstí a další místa metropole během čtyř říjnových večerů zavítá na půl milionu diváků. Čtrnáct instalací vytvořili čeští umělci, osm děl pochází od zahraničních autorů. Světelné, statické, 3D a interaktivní objekty, projekce a videomappingy budou umístěny na třech hlavních trasách v centru, na Vinohradech a v Karlíně a na takzvaných satelitech v dejvickém kampusu a u bývalého Stalinova pomníku na Letné. Festival bude slavnostně zahájen ve čtvrtek večer na Karlínském náměstí, které oživí videomapping nazvaný Future Ruins Francouze Romaina Tardyho.

Český bestseller Konec prokrastinace vyjde v USA

Český bestseller Konec prokrastinace: Jak přestat odkládat a začít žít naplno bude od počátku roku 2019 k dostání na pultech amerických knihkupců. Práva na vydání publikace od Petra Ludwiga, autora knihy a zakladatele společnosti GrowJOB Institute, koupilo za částku v řádech statisíců dolarů jedno z největších světových nakladatelství MacMillan. Kniha, která se zabývá prokrastinací, tedy chorobným odkládáním úkolů a povinností, vyšla v roce 2013. Kromě českého jazyka se objevila v mnoha jazykových verzích. Kniha má momentálně na českém trhu přes 100.000 prodaných výtisků, tedy desetkrát více, než kolik je definice tuzemských bestsellerů.

Tančit jsem moc neuměl, radši používám těla jiných, říká Kylián

Tanečníka, jakým byl v mládí on sám, by prý nikdy nevzal do svého souboru, říká Jiří Kylián. Slavný choreograf, který se proslavil především díky Nizozemskému tanečnímu divadlu (NDT), říká, že tančit moc neuměl. Brzy si ale uvědomil, že to, co chce vyjádřit, dokáže prací s dalšími tanečníky. "Tak jsem radši používal těl jiných, než toho mého, které nestálo za moc," řekl na setkání s novináři před čtvrteční premiérou inscenace Mosty času v Národním divadle. Kyliánův večer bude složený ze čtyř jeho choreografií Žalmová symfonie, Bella Figura, Petit Mort a Šest tanců.

Kylián, člen Francouzské akademie, která kvůli němu navrhla novou kategorii choreografie, odešel koncem 60. let z Československa. Klíčové pro něj bylo stipendium na Královské baletní škole v Londýně. V roce 1975 přijal nabídku na umělecké spoluvedení NDT v Haagu. V roce 1978 byl po úspěchu baletu Sinfonietta jmenován uměleckým ředitelem NDT. Žalmová symfonie, jeho druhý počin této éry, vynesl souboru mezinárodní věhlas.

Sport

Judista Martin Bezděk vybojoval na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires stříbro v kategorii do 81 kg. Ve finále podlehl Rumunovi Adrianu Sulcovi na ipon. První medaili pro českou výpravu získal hned v úvodní soutěžní den vzpěrač František Polák, který skončil třetí ve váze do 56 kg.

Počasí - úterý

Jasno až polojasno, mlhy. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, v 1000 m na horách kolem 15 °C.