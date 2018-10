Prezident Zeman jmenuje Petříčka ministrem až příští týden

Prezident Miloš Zeman jmenuje Tomáše Petříčka ministrem zahraničí 16. října dopoledne na Pražském hradě. ČTK to řekl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Jmenování se původně očekávalo tento týden. Hrad ho přesunul na příští týden z důvodu Zemanovy cesty na summit V4 na Slovensku. Prezident už dříve podmínil Petříčkovo jmenování odchodem současného politického tajemníka ministerstva zahraničí Miroslava Pocheho (ČSSD) z úřadu.

Ministerstvo zahraničí od jmenování vlády vede ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček kvůli tomu, že Zeman odmítl jmenovat Pocheho. Hamáček v září od původní nominace ustoupil a navrhl Petříčka. Kandidát na ministra ve středu novinářům řekl, že europoslanec Poche by mohl být jedním z jeho poradců. Ve čtvrtek pak podle svých slov řekl na schůzce Zemanovi, že právem ministra je složit si vlastní tým poradců. Prezident ale setrvání Pocheho na ministerstvu odmítá a jeho odchod si stanovil jako podmínku jmenování.

Nezaměstnanost v září klesla

V září klesla nezaměstnanost v Česku na tři procenta. Bez práce bylo necelých 225 tisíc lidí - to je nejméně v tomto měsíci od roku 1996. Podle Úřadu práce na to měly vliv sezónní práce a taky to, že skončily dovolené a firmy zase naplno rozjely výrobu. Na trhu je aktuálně přes 300 tisíc volných pracovních míst. Firmy mají zájem hlavně o technické profese na dělnických i vyšších pozicích.

Nejmíň nezaměstnaných je v Pardubickém kraji, jižních Čechách nebo v Praze. Nejvíc v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

BIS pomohla vypnout hackerské servery Hizballáhu v EU i USA

BIS pomohla zlikvidovat hackerské severy, pomocí kterých hnutí Hizballáh útočilo na uživatele sociálních sítí v Evropské unii a Spojených státech amerických. Bezpečnostní informační služba uvedla, že její experti začali hackerskou skupinu rozkrývat na začátku roku 2017. "Identifikovali jsme oběti a vysledovali zdrojová zařízení. Na základě našich zpravodajských informací byly hackerské servery odstaveny z provozu," uvedl v tiskové zprávě ředitel BIS Michal Koudelka.

Lidé by podle BIS neměli odpovídat na oslovení a pozvání od neznámých lidí na sociálních sítích, neměli by otvírat odkazy a stahovat softwary z nedůvěryhodných zdrojů a měli by taky mít aktualizovaný antivirový program.

Forum 2000 se zaměřuje na hrozby pro svobodu

V pražském paláci Žofín probíhá hlavní den 22. ročníku mezinárodní konference Forum 2000. Její účastníci debatují o aktuálních hrozbách pro svobodu, o vlivu informačních technologií na demokracii nebo o roli Číny v současném světě. Na konferenci se registrovalo na 500 delegátů.

Motto letošního Fora 2000 zní "Potřebuje demokracie zásadní aktualizaci?". "Konference se bude zabývat společenskými a ekonomickými výzvami demokracie, rostoucím populismem a nacionalismem nebo zásadními změnami v kyberprostoru," uvedli organizátoři. Forum 2000 začalo v neděli večer v prostorách Pražské křižovatky, pondělní celodenní akce na Žofíně je jeho vrcholem. V úterý budou na dalších místech v Praze pokračovat jednání menších skupin delegátů. Souběžně s konferencí se v Praze i dalších městech koná také Festival demokracie, který nabízí sérii besed, projekcí, výstav a koncertů.

K omezení plastů se přihlásily další firmy a Česká zemědělská univerzita

Dalších pět firem působích v Česku se v pondělí zapojilo do kampaně ministerstva životního prostředí Dost bylo plastů. Podle resortu není cílem se úplně zbavit plastů, ale zredukovat používání těch jednorázových. Dobrovolně se k tomu zavázaly firmy Lidl, Fruitisimo, Costa Coffee, IKEA, Starbucks a Česká zemědělská univerzita. V červnu už dohodu podepsalo sedm společností.

Kampaň #dostbyloplastu začala v březnu jednáním primárně s českými firmami, v červnu byly podepsány dohody se sedmi společnostmi. V srpnu se ke kampani připojilo první město Litoměřice a v září se uskutečnila první ekologická náplavka, tedy zavedení zálohovaných kelímků na farmářských trzích na pražské náplavce.

Brambor bude letos o čtvrtinu méně, uvádí svaz

Letošní úroda brambor podle předsedy Českého bramborářského svazu Miloslava Chlana meziročně klesne o čtvrtinu a bude menší o 175.000 tun. Důvodem je snížení produkčních ploch o 2,3 procenta a především sucho a letní tropické teploty, uvedl dnes na tiskové konferenci Chlan. Celková produkce brambor loni včetně domácností činila 819.712 tun.

Podle Chlana je sběr brambor téměř u konce, sklidilo se jich zhruba 80 procent. Jsou přitom regiony, kde byl výnos mírně podprůměrný, jinde klesla úroda o polovinu. Kvalita by přes extrémní sucho měla být podle předsedy na dobré úrovni, v maloobchodu se ale mohou objevit menší hlízy. "Poté až spotřebitelé vyčerpají tuzemskou úrodu, budou se v ČR prodávat brambory dovozové, což povede k nárůstu ceny. Po novém roce by tak mohla výkupní cena brambor vzrůst na 7,0 Kč/kg, v současnosti činí 4,5 Kč/kg," odhadl předseda svazu. Spotřebitelská cena je nyní 16 Kč/kg, podle odhadu místopředsedy svazu Vlastimila Rasochy by mohla stoupnout o 30 procent.

Cenu Václava Havla za lidská práva obdržel Ojub Titijev z Ruska

Letošní Cenu Václava Havla za lidská práva získal Ojub Titijev, který vede v čečenské metropoli Grozném pobočku Memorialu, jedné z nejstarších ruských organizací na ochranu lidských práv. Ve Štrasburku to oznámilo Parlamentní shromáždění Rady Evropy, které ocenění pojmenované po bývalém československém a českém prezidentovi uděluje od roku 2013. Šéf čečenské odbočky organizace Memorial si cenu nemohl převzít osobně, neboť jej letos v lednu zatkla policie údajně za držení marihuany.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy uděluje Cenu Václava Havla za lidská práva společně s pražskou Knihovnou Václava Havla a s Nadací Charty 77 od roku 2013. Letos se do užšího výběru dostali kromě Titijeva také kubánská disidentka Rosa María Payáová a bahrajnský opoziční lídr Nabíl Radžáb, který je od roku 2016 ve vězení.

Česko-slovenská Noc divadel proběhne 17. listopadu

Noc divadel se letos uskuteční 17. listopadu a jejím tématem bude česko-slovenská divadelní spolupráce. Na programu bude přes 500 akcí, jako jsou workshopy, prohlídky divadelních zákulisí, netradiční představení či diskuse s herci, scénografy a režiséry. ČTK o tom za pořadatele informovala Eliška Míkovcová.

Loňského ročníku Noci divadel se zúčastnilo na 45.000 návštěvníků, 130 divadel a kulturních organizací ze 31 měst. Česká Noc divadel je součástí mezinárodního projektu European Theatre Night, který odstartovala v roce 2008 v Chorvatsku debutová Noc Kazališta.

Archeologové u Mikulčic rozebírají dřevěnou palisádu

Dřevěnou palisádu z druhé poloviny 9. století v těchto dnech rozebírají archeologové na okraji velkomoravského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Je to součást průzkumu, který předchází vybudování spojovací cesty mezi návštěvnickým parkovištěm Masarykova muzea a plánované lávky přes řeku Moravu. Dřevěná palisáda, která byla součástí opevnění hradiště, byla pro archeology cenným zdrojem informací. ČTK to řekl vedoucí mikulčické základny Archeologického ústavu Akademie věd ČR Lumír Poláček.

V příštím týdnu začnou na místě vědci budovat odčerpávací zařízení, které jim umožní přístup k hlubším vrstvám usazenin. V průzkumu budou pokračovat nejméně měsíc do prvních mrazů, pak budou muset uvolnit prostor pro stavební práce. Plánovaná cyklostezka a lávka přes Moravu spojí Mikulčice a Kopčany na Slovensku. Pomůže místním lidem, poslouží také návštěvníkům archeologických lokalit na obou stranách hranice. Za řekou Moravou na Slovensku je kostel svaté Margity postavený pravděpodobně už v 9. století za Velkomoravské říše. Lávka umožní turistům prohlédnout si obě místa bez dlouhých objížděk.

Česko má díky vzpěrači Polákovi první medaili z OH mládeže

První medaili pro českou výpravu na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires získal hned v úvodní soutěžní den vzpěrač František Polák, který skončil třetí ve váze do 56 kg. Na cestě za bronzovou medailí překonal tři české juniorské rekordy. Ve dvojboji vzepřel 233 kg a dosavadní rekord, který vytvořil v červenci při zisku stříbrné medaile na mistrovství Evropy, zlepšil o dva kilogramy. Novými českými rekordy v této kategorii jsou i 104 kg v trhu a 129 kg v nadhozu.

Podle šéfa českého vzpírání Petra Krola je Polák mimořádný talent. "Pokud nepoleví, věřím, že bude úspěšně následovat Jiřího Orsága," přirovnal mladíka k nejúspěšnějšímu českému vzpěrači posledních let.

Počasí v úterý

Polojasno až jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C.