Většinu velkých měst získalo ANO, v Praze ale neuspělo

Hnutí ANO získalo v letošních komunálních volbách nejvíce velkých měst. Ztratilo ale Prahu, kde vyhrála ODS před Piráty, ANO tam skončilo páté. Do pražského zastupitelstva se poprvé od roku 1990 nedostanou zástupci ČSSD a KSČM. V Brně, Ostravě nebo Karlových Varech a řadě dalších měst ale ANO zvítězilo. Významné ztráty zaznamenala sociální demokracie. V celé republice pak tradičně nejvíce zastupitelských křesel získala nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů.

Sociální demokracie neuspěla v senátních ani v komunálních volbách. Změny ve vedení ale neplánuje. Předseda ČSSD Jan Hamáček bere výsledek voleb jako signál, že se sociální demokracie už odrazila ode dna, na které dopadla v loňských sněmovních volbách. Úspěchy se podle něj dostavily tam, kde je strana konsolidovaná. Pro velká města chce Hamáček hledat nová témata, za vhodné považuje dostupné bydlení.

První kolo senátních voleb vyhrála ODS, Drahoš a Čunek uspěli už v prvním kole

První kolo senátních voleb vyhrála ODS. Její kandidáti postoupili do finálových duelů v 11 obvodech. Druhé skončilo hnutí ANO s deseti finalisty, jen jeden z nich ale úvodní kolo vyhrál. K volbám do horní komory Parlamentu přišlo přes 42 procent voličů. Dva senátoři byli zvoleni už v prvním kole - zlínský hejtman Jiří Čunek a bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš.

Druhé kolo senátních voleb proběhne příští týden. Postoupil do něj například bývalý diplomat a letošní prezidentský kandidát Pavel Fischer, lékař Marek Hilšer, který se také ucházel o post hlavy státu nebo, ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové Přemysl Rabas. Do Senátu kandiduje i předseda KDU-ČSL Pavel Belobrádek. Ve volebním obvodu Náchod se příští týden utká s bývalým policejním prezidentem Martinem Červíčkem, který zatím skončil druhý s velice těsným výsledkem.

Výsledky voleb vládní koalici neovlivní, míní Zeman

V komunálních ani senátních volbách se podle prezidenta Miloše Zemana neodehrálo žádné zemětřesení. Řekl to v rozhovoru pro Blesk.cz. Menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD podle Zemana výsledky komunálních a senátních voleb neovlivní.

K výsledkům komunálních voleb v Praze uvedl, že handicapem hnutí ANO, které skončilo na pátém místě, bylo nasazení Petra Stuchlíka do čela kandidátky, když ho nikdo neznal. Neúspěch pražské ČSSD připsal manažerským schopnostem představitele pražské organizace strany Miroslava Pocheho, jehož v minulosti odmítl jmenovat ministrem zahraničí. Výsledky voleb podle Zemana také ukázaly, že některé strany se z celostátních mění v regionální. Jako příklad uvedl TOP 09, která se podle něj stává pražskou stranou.

Piráti budou chtít v Praze získat post primátora

Jednání o možné spolupráci na pražském magistrátu po komunálních volbách se rozběhla naplno. Vítězná ODS získala v pětašedesátičlenném zastupitelstvu 14 mandátů. Druzí Piráti mají 13 stejně jako sdružení Praha sobě a blok Spojené síly pro Prahu. Hnutí ANO má 12 mandátů.

Pražští Piráti budou chtít získat post primátora. O koalici budou vyjednávat s Prahou sobě poslance Jana Čižinského a Spojenými silami pro Prahu, které tvoří TOP 09, STAN a KDU-ČSL. ČTK to řekl lídr Pirátů Zdeněk Hřib.

Senátní volby měly druhou nejvyšší účast v historii

Letošní senátní volby měly druhou nejvyšší účast v historii. Přišlo k nim přes 42,3 procent voličů, více dorazilo jen v roce 2010. Tehdy byla účast přes 44 procent. Zvýšený zájem byl i o komunální volby. Letos přišlo hlasovat přes 47 procent voličů.

Nejvyšší volební účast zaznamenali v obci Radimovice u Tábora, kde k volbám přišlo přes 98 procent voličů. Sčítání hlasů ve volbách do zastupitelstev i Senátu proběhlo podle Českého statistického úřadu i přes náročnost zpracování bez vážnějších komplikací. Poslední okrsek komise sečetla krátce před nedělní půl devátou ráno.

Foldyna chce kvůli výsledkům ve volbách rezignovat na všechny stranické funkce

Poslanec a místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna se chystá rezignovat na stranické funkce. Potvrdil to serveru iRozhlas.cz. Své rozhodnutí zdůvodnil podle něj nedostatečnými výsledky strany nejen v regionu, ale i na celorepublikové úrovni.

Foldyna se chce vzdát pozice místopředsedy ČSSD i předsedy okresního výboru Děčín a bude jen řadovým členem sociální demokracie.

Zeman nevystoupí s projevem k výročí 17. listopadu

Prezident Miloš Zeman nevystoupí s projevem k výročí 17. listopadu, kdy si Česko připomíná studentské protesty proti nacistickému a komunistickému režimu z let 1939 a 1989. Stejně nevystoupil k 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna nebo k 80. výročí podpisu mnichovské dohody, nechystá projev ani k březnovému 80. výročí obsazení Československa nacistickým Německem. Důležitější než konkrétní datum výročí je podle něj připomínání toho, co se stalo poté, řekl v rozhovoru na serveru Blesk.cz.

Prezident čelil kritice za to, že veřejně nevystoupil u příležitosti 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. "Svůj odvážný projev už pan prezident pronesl. Když za počínající normalizace prohlásil, že nesouhlasí s okupací. Za tento postoj byl vyhozen z práce, z Vysoké školy ekonomické," uvedl tehdy jeho mluvčí. Zeman k výročí srpna 1968 nevystupoval ani v minulosti.

Ministr Metnar o víkendu navštívil české vojáky v Afghánistánu

Ministr obrany Lubomír Metnar o víkendu navštívil české vojáky v Afghánistánu, seznámil se s úkoly jejich mise a uctil památku jejich tří kolegů, kteří tam padli v srpnu po útoku sebevraha. Armáda o tom informovala na svém webu.

Ministr se v doprovodu ředitele Společného operačního centra ministerstva obrany Jiřího Vernera seznámil s podmínkami a aktuální prací českých vojáků na obou základnách, kde působí, tedy v Kábulu a Bagrámu. Symbolicky také uctil památku tří padlých vojáků, a to položením pamětní mince ministra na tamní pietní místo. Na závěr své cesty pak Metnar přítomným poděkoval za práci, kterou v Afghánistánu provádějí.

Muzeum v Novém Boru vystavuje díla ze sklářského sympozia

Sklářské muzeum v Novém Boru na Českolipsku vystavuje díla vytvořená na Mezinárodním sklářském sympoziu, které se v Novém Boru a jeho okolí konalo už potřinácté. Zúčastnilo se ho pět desítek výtvarníků z celého světa a většinu jejich prací si teď mohou lidé v muzeu prohlédnout.

Po celý příští týden do 15. října bude muzeum pro návštěvníky otevřené zdarma. Výstava prací v muzeu zůstane až do konce ledna, řekla při vernisáži ČTK ředitelka muzea Eliška Vavříčková. Tradici sklářských sympozií v Novém Boru založil v roce 1982 Crystalex. Tehdy poprvé pozval do svých provozů výtvarníky a designéry, aby s pomocí místních sklářů ztvárnili své návrhy a nápady.

V pražské zoo uhynul hroch Slávek

V pražské zoo uhynul hroch Slávek, jedna z největších celebrit v zahradě. Podle ředitele zoo Miroslava Bobka se u něj objevily příznaky akutních zažívacích obtíží. Na konci března by mu bylo 34 let, v chovech se hroši dožívají až 50 let. "Pitva ukázala těžký zánět žaludku a střev. Další se dozvíme po provedení laboratorních vyšetření," uvedl Bobek.

Slávek, který zplodil sedm potomků, se stal hrdinou povodní v roce 2002. Dokázal přežít v pavilonu velkých savců, ale jeho tehdejší partnerka Lentilka a dcera Barborka takové štěstí neměly.

Počasí v pondělí

Zpočátku oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť. Od severozápadu postupně ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C.