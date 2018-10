Po noční pauze se v ČR opět otevřely volební místnosti

Po noční přestávce se v Česku znovu otevřely volební místnosti. Voliči budou ještě do 14:00 hodin vybírat své místní zastupitele. Na třetině území republiky mohou zároveň ovlivnit volbu 27 senátorů, a tím i rozložení sil v horní komoře. První den přisla k volbám nejčastěji pětina až třetina voličů. V některých menších obcích svůj hlas odevzdala i polovina oprávněných lidí. Zjistila to ČTK. Průběh voleb je podle volebních komisařů a mluvčích samospráv klidný, bez mimořádných událostí. Účast v Praze se okolo 21:00 pohybovala kolem čtvrtiny.

Smrtelně jedovatá mamba byla nalezena a chycena

Smrtelně jedovatá mamba zelená, která v úterý večer unikla v domě v pražských Hlubočepích, byla odchycena. Ze stromu nedaleko od domu ji sundal pracovník pražské zoologické zahrady. Cestu z domu ven hadovi podle něj umožnilo čtvrteční teplé odpoledne a bezmála subtropický dnešek. Na twitteru to uvedl ředitel zoo Miroslav Bobek. Informaci potvrdila i pražská policie. Odchycenou mambu odvezl herpetolog Tomáš Bublík. Had podle něj není v moc dobrém stavu, je hubený a vystresovaný, řekl ČTK policejní mluvčí Jan Daněk.

Zeleného hada našla žena v Hlubočepích na stromě v zahrádkářské osadě, která je zhruba 200 metrů od domu v ulici V Bokách I, kde v úterý večer mamba unikla. "Musela se prodrat celou roklí a ještě do schodů nahoru. Teď se usídlila u nás v ořechu," řekla žena. Když si uvědomila, že se může jednat o uniklého jedovatého hada, schovala se se svým psem v domku a zavolala policii. Hada se dosud snažili polapit specialisté na odchyt hadů. V domě nalíčili na mambu tepelné nástrahy, kontrolovat je znovu plánovali o víkendu. Někteří odborníci se domnívali, že had je už mrtvý. Předpokládali také, že kvůli chladnému počasí neopustí dům. Mamba před svým únikem uštkla třicetiletou ženu, zřejmě svou majitelku, která je nyní v nemocnici ve vážném stavu.

Policii se zřejmě vrátí právo řešit přestupky i domluvou

Policistům se pravděpodobně vrátí právo řešit méně závažné přestupky pouze domluvou bez nutnosti je zaznamenávat. Vláda by měla na středeční schůzi podle podkladů podpořit poslaneckou novelu, která domluvu ze zákona opět umožní. Předkladatelé si od změny slibují zejména snížení administrativy. O předloze rozhodnou zákonodárci.

V současnosti mohou policisté vyřešit přestupek přímo na místě příkazem, a to buď pokutou, nebo napomenutím. Zavedla to reforma přestupkové legislativy účinná od loňského července. Pro napomenutí by měli policisté využívat nový formulář. Ministerstvo vnitra sice v metodice připouští řešit některé prohřešky zcela neformálně, podle autorů předlohy ale trvají pochyby, zda pro takový způsob existuje zákonný podklad. Předkladatelé proto navrhli v podstatě návrat k postupům, jak platily před reformou. Novela by zcela zrušila napomenutí a vedle pokuty by zakotvila domluvu.

Veřejnosti se otevřely reprezentační prostory Pražského hradu

Veřejnosti se otevřely běžně nepřístupné reprezentační prostory Pražského hradu. Návštěvníci si prohlédnou místa, kde prezidenti vykonávají své ústavní pravomoci. U příležitosti 100. výročí založení Československa a blížícího se 28. října, během kterého prezident uděluje státní vyznamenání, chtějí zástupci Pražského hradu lidem představit téma řádových dnů. "V expozici při dni otevřených dveří budou v Rothmayerově sále vůbec poprvé vystaveny nejen české řády, ale i vysoká zahraniční vyznamenání, která během svého funkčního období obdržel současný prezident republiky," uvedl vedoucí oddělení styku s veřejností Martin Hakauf.

V Rudolfově galerii si pak lidé budou moct prohlédnout velkou slavnostní tabuli, která bude prostřena speciálně pro den otevřených dveří. Její součástí bude kolekce 15 ručně foukaných křišťálových váz, které pro Pražský hrad u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR vyrobila firma Moser.

Výstava představuje Františka Kupku jako vlastence a legionáře

Jako legionáře a vlastence představuje slavného umělce a průkopníka abstraktní malby Františka Kupku výstava v Muzeu Kampa. Byla připravena u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa a představuje i jeden z důležitých momentů jeho tvorby - zapojení se do snahy nalézt nový vizuální styl mladé republiky.

František Kupka se řadí mezi umělce, kteří se po vypuknutí první světové války zapojili mezi dobrovolníky a připojili se k francouzské Cizinecké legii, aby pomohli porážce Rakouska-Uherska a podpořili vytvoření nového jednotného nástupnického státu - Československa. Výstava v Muzeu Kampa přináší přehled Kupkovy tvorby vztahující se k období první světové války a prvních let nového Československa. Expozice představuje Kupkovy práce pro bulletin České kolonie, návrhy uniforem, řádů a vyznamenání, praporů i státní symboliky, v návrzích i realizacích. Do Československa se vrátil Kupka na jaře roku 1919 jako kapitán nové armády. Začal působit v čele Uměleckého sboru při Ministerstvu národní obrany v Praze a stál u zrodu Památníku odboje, instituce, která byla předchůdcem dnešního Vojenského historického ústavu v Praze. Organizoval například výpravy českých umělců na bojiště československých legií na území Francie a Itálie a též se podílel na uspořádání výstavy v Praze v roku 1919 Obrazy z bojišť Francie.

Počasí - sobota

Jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, v 1000 m na horách 16 °C.