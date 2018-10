Češi začnou rozhodovat o novém složení radnic a obměně v Senátu

Voliči v Česku začnou dnes odpoledne rozhodovat o novém složení svých radnic. Na třetině území země svými hlasy ovlivní také složení Senátu. O 27 rozdělovaných křesel v horní komoře se v obvodech, kde se letos po šesti letech bude znovu hlasovat, pokouší 236 kandidátů. Na jeden senátorský mandát tak připadá v průměru devět adeptů. Obecními zastupiteli by chtělo být zhruba 216.000 zájemců, což je o 17.000 méně než před čtyřmi lety. I tak na jedno místo na radnici připadají tři až čtyři uchazeči.

Lidé budou moci volit dnes tradičně od 14:00 do 22:00 nebo v sobotu od 08:00 do 14:00. Celkové výsledky senátních voleb by mohly být známy během noci, kompletní výsledky obecních voleb pravděpodobně až v neděli ráno.

Analytici: Michl bude v radě ČNB spíše zastáncem zvyšování sazeb

Ekonom Aleš Michl by se v bankovní radě České národní banky mohl zařadit k tzv. jestřábům, tedy členům bankovní rady, kteří jsou zastánci zvyšování úrokových sazeb, pokud to ekonomický vývoj dovoluje. V minulosti se často vyjadřoval ve prospěch silnější koruny a kritizoval devizové intervence centrální banky. Vyplývá to z vyjádření analytiků pro ČTK. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek oznámil, že Michla jmenuje novým členem bankovní rady ČNB. Spolu s dalším novým členem ho do funkce jmenuje 21. listopadu. Michl je poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO). Analytik České spořitelny Michal Skořepa upozornil, že Michl je znám svým poměrně otevřeným vystupováním a občasným razantním slovníkem. Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy bude rozhodnutí jmenovat Michla do bankovní rady zejména částí odborné ekonomické obce vnímáno jako kontroverzní.

Snímky pracujících Romů jsou od desetiny z nich, míní Zeman

Prezident Miloš Zeman trvá na svých výrocích o nezaměstnaných Romech. V reakci na stovky fotografií z pracovního prostředí, které začali Romové zveřejňovat na facebooku, uvedl, že jde o iniciativu desetiny romské populace. "Na základě mých návštěv v takzvaných vyloučených lokalitách jsem dospěl k názoru, který mně sdělovali starostové a další komunální představitelé, že 90 procent Romů v těchto oblastech nepracuje. Jsem rád, že jsem dostal fotografie oněch deseti procent a děkuji za ně," uvedl. Na dotaz, zda by nemohl působit pozitivněji, uvedl Zeman, že když pochválí desetinu Romů, jde o vstřícnou reakci.

V Česku je podle poslední zprávy o stavu romské menšiny kolem 240.000 Romů. Polovina z nich žije ve vyloučení v ghettech. Druhou polovinu tvoří romská inteligence a střední třída. Řada jejich příslušníků se i přes vyšší vzdělání, úspěch v práci, dostatečné příjmy a nezadluženost setkává s nesnášenlivostí a diskriminací jen kvůli svému romskému původu, uvádí výroční zpráva.

Vojáci po návratu z Mali dostanou medaile za působení v zahraničí

Čeští vojáci po návratu z Mali dnes dostanou na pražském Vítkově medaile za službu v zahraničí. Za půlroční misi, během které hlídali velitelství výcvikové mise Evropské unie, doprovázeli velitele při výjezdech mimo základnu nebo cvičili malijské vojáky, budou oceněni čtyři desítky vojáků.

Bezpečnostní situace je v hlavním městě a jeho okolí oproti severu a středu země relativně klidná. Přesto se ale čeští vojáci v minulosti dostali do kontaktu s nepřítelem. Minulý rok v červnu se asi dvacítka českých vojáků střetla s teroristy, kteří zaútočili na hotelový komplex. Boj proti nim trval několik hodin.

Čeští žalobci a advokáti odmítli plán omezit mlčenlivost v Polsku

Unie státních zástupců (USZ) a Česká advokátní komora (ČAK) odsoudily chystaný záměr polské vlády, který má prokurátorům usnadnit získávání důvěrných informací. Polská vláda navrhuje prolomit profesní mlčenlivost mimo jiné advokátů, notářů, právních poradců, daňových poradců či lékařů tak, že by o zproštění mlčenlivosti nadále nerozhodoval soud, ale prokurátor. Mlčenlivost vybraných profesí je podle českých žalobců a advokátů zásadní hodnotou, která garantuje občanům ústavně zaručené právo na spravedlivý proces a ochranu soukromí, a má tedy stát pod ochranou soudní moci. Evropská komise kvůli novému zákonu o nejvyšším soudu minulý týden Varšavu žalovala u unijního soudu.

Amerikanista Josef Jařab převezme cenu nadace manželů Havlových

Amerikanista, překladatel a někdejší senátor Josef Jařab v Praze převezme jubilejní dvacátou Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Ještě před slavnostním ceremoniálem se uskuteční rozprava nazvaná Amerika u nás a v nás. Jednaosmdesátiletý Jařab je odborníky považován za nejvýznamnějšího českého amerikanistu a překladatele americké literatury. V roce 1990 se stal prvním svobodně zvoleným rektorem Univerzity Palackého v Olomouci po pádu komunismu. Přednášel ve třiceti zemích světa, působil na několika amerických univerzitách.

V Havlíčkově Brodě začíná Podzimní knižní veletrh

Více než 170 vystavovatelů se představí na Podzimním knižním veletrhu, který začíná v Havlíčkově Brodě. Dvoudenní veletrh se koná již poosmadvacáté. Zúčastní se ho řada zahraničních autorů i domácí hvězdy, mezi nimi také Ivan Kraus nebo Zdeněk Svěrák. Kromě představení knižních novinek čekají návštěvníky přednášky, autogramiády i hudební vystoupení. Mottem letošního ročníku je: Století samoty - sto let od rozpadu Rakouska Uherska.

Do Havlíčkova Brodu tak přijede představit svou tvorbu i polský autor Mariusz Surosz, rakouský spisovatel Josef Haslinger nebo jediný česky píšící rumunský básník Mircea Dan Duta. V bohatém doprovodném programu nebude chybět shakespearovská přednáška profesora Martina Hilského, čtení spisovatele Michala Viewegha nebo beseda se Zdenou Mašínovou.

V Českých Budějovicích je vystaven vzácný oděv řádu maltézských rytířů

V Českých Budějovicích začala výstava o řádu maltézských rytířů. Je tu vystaven v Česku jediný zcela dochovaný slavnostní řádový oděv z 19. století, obrazy, zbraně, štít kyrys i medaile. Expozice se zaměřuje na diplomatickou činnost řádu. Ten byl do Čech uveden na počátku druhé poloviny 12. století knížetem a králem Vladislavem II. Jeho členové tu byli nazýváni johanity, uvedla kurátorka Eva Lukášová. Pro výstavu nashromáždila předměty ze sbírek hradů a zámků.

Památkáři nechali látky zrestaurovat. "A zjistili jsme, že jsou ze skvělých materiálů. Ten krásný plášť je z hedvábného sametu, což byla velice krásná a drahá, luxusní látka. Kabátec je čistě vlněné sukno a některé části jsou zdobené dracouny, dekoracemi vyšívanými nebo zdobenými nití s kovem," řekla kurátorka.

Sport

Fotbalisté pražské Slavie prohráli v druhém utkání základní skupiny Evropské ligy v Petrohradu 0:1. Český vicemistr vítěze Poháru UEFA a Superpoháru z roku 2008 prakticky celý zápas přehrával, v 80. minutě však z první střely domácích na branku rozhodl střídající Alexandr Kokorin. Červenobílým nebylo nic platné, že soupeře přestříleli 23:7. Slavia má po dvou zápasech na kontě tři body za úvodní domácí výhru 1:0 nad Bordeaux, Zenit o bod více stejně jako vedoucí tým skupiny FC Kodaň.

Fotbalisté Jablonce získali první bod v základní skupině Evropské ligy, v domácím utkání 2. kola remizovali s Dynamem Kyjev 2:2. A to i přes velmi nepovedený začátek, poté co v úvodních patnácti minutách inkasovali z kopaček Viktora Cygankova a Denyse Garmaše. Poté byli ale Severočeši aktivnější, David Hovorka po rohu snížil a deset minut před koncem vyrovnal Michal Trávník.

Počasí na pátek

Jasno. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 12 °C, na Šumavě kolem 17 °C.