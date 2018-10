Druhý Babišův kabinet vládne 100 dní

Státní rozpočet na příští rok, zvyšování důchodů nebo platů ve veřejné sféře. To jsou podle premiéra Andreje Babiše (ANO) úspěchy jeho druhé vlády za 100 dnů ve funkci. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) se ukazuje, že vstup sociální demokracie do vlády byl správný a dohoda ČSSD s ANO ukončila devět měsíců nestability po sněmovních volbách.

ČTK v souvislosti se 100 dny kabinetu oslovila i opoziční strany, které kritizovaly neplnohodnotně obsazený post ministra zahraničí nebo schodkový rozpočet.

Zeman: Pracovníky by Česko mohla získávat v Makedonii

Prezident Miloš Zeman hovořil na svém setkání s makedonským prezidentem Ďorgem Ivanovem o možnosti příchodu pracovníků z Makedonie do České republiky. Česko má na rozdíl od balkánské země, kterou trápí vysoká nezaměstnanost, potíže s nedostatkem pracovní síly.

Zeman po jednání řekl, že Česko plně podporuje vstup Makedonie do EU a NATO. Poznamenal, že balkánská země je již dnes přirozenou součástí Evropské unie, protože ji brání hlídáním svých hranic, přes kterou vedla balkánská migrační trasa. Připomněl, že ČR do země vysílá své policisty, kteří s ostrahou pomáhají. Ivanov za tuto i další pomoc v souvislosti s migrační krizí poděkoval. Podle Ivanova oba státníci mluvili o převzetí této mise evropskou pohraniční agenturou Frontex a o tom, jaká bude úloha ČR v této misi. Zeman řekl, že setrvání českých policistů v Makedonii i po roce 2018 podporuje.

Babiš: Klíčová povolení pro těžbu lithia zatím vydána nejsou

Klíčová povolení pro projekt těžby lithia u Cínovce zatím zdaleka vydána nejsou. Jde především o posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA), stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické činnosti. Na tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podle něj v současnosti zkoumá podmínky, za kterých vláda uložila státnímu podniku Diamo, aby hájil vlastnická práva státu v oblasti strategických nerostných surovin.

Bývalá vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) loni krátce před volbami podepsala s firmou EMH memorandum o těžbě lithia u Cínovce. Dokument se stal terčem kritiky zejména od hnutí ANO a komunistů. Letos v březnu Česko memorandum vypovědělo, Babiš ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné. EMH má však v lokalitě přednostní právo k těžbě a v přípravě na těžbu u Cínovce pokračuje.

Zahraniční štáby loni utratily v Česku pět mld. Kč

Zahraniční filmaři loni v ČR utratili pět miliard korun. Umožňují to takzvané filmové pobídky, díky nimž se štábům může vrátit část nákladů. V ČR by ale mohlo zůstávat ročně ještě o jednu až dvě miliardy korun více, pokud by stát pobídky zvýšil z dnešních 20 na 25 procent.

Zásadní jsou americké štáby, které aktuálně v Česku točí několik snímků či seriálů - jen produkce druhé řady série Knightfall v ČR utratila přes 800 milionů korun. O zvýšení pobídek i možných projektech jednali zástupci fondu kinematografie a českých producentů v USA. ČTK to řekl mluvčí fondu Jiří Vaněk. Pokud Česko pobídky zvýší, zvažují někteří z amerických producentů i vlastní investice do výstavby ateliérů. Uvedl to například Mark Binke z NBCUniversal.

Potraviny by se neměly dát prodávat za podnákladové ceny, míní ministr zemědělství

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) by chtěl uzákonit, aby se potraviny v ČR nedaly prodávat za podnákladové ceny. Nechce však úplně rušit slevové akce. Řekl to na Žofínském fóru. Podle něj však bude ještě záležet na diskusi s obchodními řetězci, konkrétní výsledky by se mohly objevit na začátku příštího roku. Ministerstvem financí a zemědělství také zjišťují, zda řetězce více nepodporují dovozové potraviny na úkor tuzemských a zda nemůže jít o dumping nebo nepovolenou exportní podporu.

Toman také podpořil prodeje českého zboží, které je podle něj lépe kontrolované v Česku než v zahraničí. Připomněl kauzu polských jablek, kde se letos sedmkrát v ČR objevil nepovolený pesticid. Patnáct procent kontrolovaných šarží loni nevyhovělo kontrolám Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Česká republika na tom byla lépe než zbytek trhu, šlo u ní o necelých deset procent nevyhovujícího zboží, průměr EU byl 17 procent, u třetích zemí šlo o 27,6 procenta zboží.

Nejbohatším Čechem zůstává Petr Kellner

Nejbohatším Čechcem zůstává podle žebříčku Forbes Petr Kellner. Jeho majetek má odhadem hodnotu 310 miliard korun. Kellner je majitelem skupiny PPF. Ta investuje do řady odvětví - od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie nebo zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a Severní Americe. Na konci minulého roku vlastnila aktiva za víc než 38 miliard eur, tedy necelých 980 miliard korun. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš je v žebříčku opět druhý. Jeho jmění se oproti loňsku snížilo o 13 miliard na 75 miliard korun.

Nejmladším miliardářem Česka je šestadvacetiletý podnikatel Michal Strnad. Letos v lednu od svého otce Jaroslava převzal zbrojařské impérium Czechoslovak Group. Jeho majetek se odhaduje na 6 miliard 700 milionů korun.

Český řidič se ve Francii odvolal proti trestu za převoz migrantů

Český řidič odsouzený ve Francii k 18 měsícům vězení za pašování migrantů podal ve středu večer proti rozsudku odvolání. Právník Ladislav Drha ČTK sdělil, že šlo o takzvané blanketní odvolání, které nezahrnuje odůvodnění, avšak otevírá prostor pro další právní kroky.

Český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) v tiskové zprávě uvedl, že francouzská justice nemá proti Jiřímu Saganovi žádné důkazy. Zdechovský ve věci v pondělí interpeloval Evropskou komisi a obrátil se také na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Palác Špork nebo sportovní hala v Dolních Břežanech jsou stavbami roku

Stavbami roku 2018 jsou sportovní hala v Dolních Břežanech, palác Špork v centru Prahy, zimní stadion v Praze-Strašnicích, rodinný dům v Neveklově a rezidence U Michelského mlýna v Praze. Ta získala zároveň cenu veřejnosti. Titul Zahraniční stavba roku získal tunel Nordfjördur na Islandu. Výsledky 26. ročníku vyhlásila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž organizuje.

Do letošního ročníku přišlo 42 přihlášek, o deset méně než loni. Sedmičlenná odborná porota z nich nominovala 15 staveb. Hodnotila kvalitu stavebního provedení, architektonického návrhu a uživatelský komfort. "Při prohlídkách staveb se znovu potvrdilo, že dobrou stavbu dělají tři základní faktory - investor, architekt a dodavatel. Porota zvažovala plusy a minusy, komplexnost, nápaditost, ekonomii i ekologii, stejně jako energetiku," uvedla předsedkyně poroty Radomíra Sedláková.

Mambu zelenou se zatím nepodařilo chytit

Hledání smrtelně jedovaté mamby zelené v pražských Hlubočepích pokračuje. Podle policejního mluvčího Jana Rybanského se had nechytil do nástrah, které po domě společně se specialisty umístili. Policisté proto dál varují lidi z okolí, aby byli obezřetní. Žena, kterou mamba uštkla, zůstává v kritickém stavu v umělém spánku.

Okolnosti úniku smrtelně jedovatého hada policisté vyšetřují, ženu vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu zatím nevyslechli. Podle Státní veterinární správy případný chov mamby nebyl schválený. Podle mluvčího Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zůstává stav ženy, které bylo podáno antisérum, vážný.

Počasí v pátek

Jasno, ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C.