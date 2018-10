Petříček počítá s konzultacemi se Zemanem

Kandidát na ministra zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) počítá s pravidelnými konzultacemi s prezidentem Milošem Zemanem. Novinářům řekl, že na čtvrteční schůzce chce s hlavou státu probrat své priority v oblasti zahraniční politiky a vyslechnout prezidentovy názory, a to včetně jeho pohledu na další uplatnění neúspěšného kandidáta na post ministra Miroslava Pocheho (ČSSD). Europoslanec Poche, kterého Zeman odmítl v létě do čela diplomacie jmenovat, by mohl být jedním z jeho poradců, dodal.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO), který o změně v čele resortu zahraničí s prezidentem jednal v úterý večer, je přitom otázka dalšího působení Pocheho pro Zemana klíčová. "Myslím, že bude chtít slyšet stejnou věc jako já, že pan Poche se vrátí do Bruselu, že nebude působit na ministerstvu," řekl Babiš novinářům před zasedáním vlády, na které přišel zatím v roli náměstka ministra i Petříček. Petříček zopakoval, že podle jeho názoru nebude ve chvíli řádného jmenování ministra už třeba pozice tajemníka, kterou Poche nyní zastává.

Zeman přijme Petříčka na Pražském hradě ve čtvrtek odpoledne. Předpokládá se, že Petříčka jmenuje ministrem koncem příštího týdne, až se vrátí z jednání hlav států visegrádské čtyřky ve Vysokých Tatrách. Diplomacii nyní vede souběžně s ministerstvem vnitra předseda ČSSD Jan Hamáček. Původně trval na Pochem, ale v září místo něj navrhl Petříčka. Prezident minulý týden řekl, že Petříček má pro funkci slušné kvalifikační předpoklady.

Babiš se ve čtvrtek sejde s Brabcem a Novákovou kvůli lithiu

Premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek sejde s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (oba ANO) a ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou (za ANO) kvůli plánované těžbě lithia v Česku. Australská společnost European Metals Holdings (EMH) v pondělí uvedla, že získala od českých úřadů povolení zahájit 13 průzkumných vrtů, které jsou důležitým krokem v rámci studie proveditelnosti projektu těžby kovu u Cínovce. Babiš v úterý reagoval, že v záležitosti by se měl začít aktivně angažovat státní podnik Diamo.

Bývalá vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) loni krátce před volbami podepsala s firmou EMH memorandum o těžbě lithia u Cínovce. Dokument se stal terčem kritiky zejména od hnutí ANO a komunistů. Letos v březnu Česko memorandum vypovědělo, Babiš ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné. EMH má však v lokalitě přednostní právo k těžbě a v přípravě na těžbu u Cínovce pokračuje. Lithium je považováno za kov budoucnosti, využívá se mimo jiné při výrobě baterií. V České republice jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě.

HN: Přísnější pravidla u hypoték platí i pro jejich refinancování

Přísnější pravidla pro poskytování hypoték, platná od začátku října, se týkají nejenom nových smluv, ale platí i pro refinancování stávajících úvěrů na bydlení. S odvoláním na mluvčí České národní banky (ČNB) o tom píší Hospodářské noviny (HN). Rozhodnutí může podle deníku přinést problémy lidem, kteří chtějí s hypotékou přejít ke konkurenci, případně si chtějí úvěr navýšit. Že se přísnější pravidla netýkají pouze nových smluv, potvrdila mluvčí ČNB Markéta Fišerová.

Výklad, že nová pravidla platí i pro refinancování hypoték, je podle HN v přímém rozporu s tím, co ještě v červnu prohlásil guvernér centrální banky Jiří Rusnok. A o změně názoru ČNB dosud nevědí ani banky, uvádí deník. Doporučení ČNB, které zpřísňuje podmínky poskytování hypoték, platí od 1. října. Dluh žadatele o hypotéku by neměl překročit devítinásobek ročního čistého příjmu a na splátku dluhu má vynakládat maximálně 45 procent měsíčního čistého příjmu.

Studenti v Mladé Boleslavi se budou učit anatomii virtuálně

Studenti Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické v Mladé Boleslavi mají k dispozici novou učebnu k výuce anatomie a fyziologie. Učebna disponuje vybavením pro virtuální realitu, a usnadňuje tak studentům vzdělávání v tomto oboru, řekl Tomáš Brngál, který projekt vytvořil. Mladoboleslavská škola je v České republice první školou vybavenou virtuální realitou pro výuku anatomie, ve středu se stejná učebna otevře na střední škole v Šumperku. V případě pozitivních zkušeností bude projekt rozšířen do dalších škol.

Při studiu anatomie je podle Brngála nejnáročnější prostorová představivost ve spojení s lidským tělem, kdy se kosti, svaly i jednotlivá ústrojí navzájem překrývají. Díky aplikaci mohou studenti vidět struktury lidského těla z různých perspektiv. Aplikace kromě 3D zobrazení částí těla obsahuje také stručný popis formou vzdělávacího textu.

Národní cenu za architekturu získala sportovní hala v D.Břežanech

Letošní Národní cenu za architekturu získala sportovní hala v Dolních Břežanech u Prahy, která je dílem studia SPORADICAL. Pětičlenná mezinárodní porota vybrala vítěze ze 42 finalistů. Do 25. ročníku soutěže se přihlásilo přes 160 ateliérů s více než 200 projekty realizovanými v České republice mezi lednem 2017 a březnem 2018. ČTK o tom informovali pořadatelé z Obce architektů. "Tvar haly je oblý, hladký a abstraktní. Kupole přibližuje měřítko člověku, kovový povrch zrcadlí okolí, hranice oblohy a střechy je nejasná. Stavba maskuje své skutečné rozměry a působí menší, než ve skutečnosti je," uvedli pořadatelé soutěže.

Brno má po úpravách největší 3D planetárium ve střední Evropě

Návštěvníci planetária na Kraví hoře uvidí od 5. října planety a další vesmírná tělesa plasticky, navíc v sytějších a kontrastnějších barvách. Nové 3D planetárium je podle provozovatelů největší svého druhu ve střední Evropě. Do vybavení 3D planetária město investovalo 39 milionů korun, zbylé stavební a další úpravy si vyžádaly ještě asi 10 milionů. Návštěvníci si po příchodu do planetária nasadí speciální brýle vybavené filtry s tekutými krystaly. Vesmírné objekty i modely kosmických lodí tak najednou působí plasticky. S novou technologií hvězdárna současně chystá dvě nová představení.

Sport

Fotbalisté Plzně ve druhém utkání Ligy mistrů na hřišti AS Řím utrpěli debakl 0:5. Čeští šampioni jsou ve skupině G s jedním bodem na posledním místě. Se čtyřmi body tabulku vede CSKA Moskva, který doma překvapivě porazil Real Madrid 1:0. Španělský obhájce trofeje má stejně jako AS tři body.

Pražská Slavia dostala od Evropské fotbalové unie UEFA pokutu 10.000 eur (258 tisíc korun) za to, že šéf klubu Jaroslav Tvrdík po srpnovém utkání předkola Ligy mistrů s Dynamem Kyjev na sociální síti ostře kritizoval rozhodčí a vyzval místopředsedu UEFA Hrihorije Surkise k rezignaci. Tvrdík o tom informoval na twitteru. "Rozhodnutí přijímám. Platbu uhradím z osobního účtu. Prostředky vybrané vedením a hráči klubu použijeme po dohodě s nimi na charitativní účel," uvedl Tvrdík.

Počasí

Proměnlivá oblačnost, ojediněle přeháňky, na horách až zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C.