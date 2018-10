Funkce politického tajemníka na MZV po jmenování nového ministra zanikne

Funkce politického tajemníka na ministerstvu zahraničí, kterou zastává europoslanec Miroslav Poche (ČSSD), po jmenování řádného ministra zanikne. Novinářům to po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) řekl náměstek ministra Tomáš Petříček (ČSSD), kterého sociální demokracie na ministra nově nominovala. Babiš později řekl, že je důležité, že Poche na ministerstvu skončí. Podle něj je třeba, aby Česko mělo samostatného ministra, kterého nikdo neřídí. Pocheho ČSSD původně navrhla na ministra, prezident Miloš Zeman ho ale odmítl jmenovat.

Babiš s Petříčkem mluvili na své schůzce také o fungování české zahraniční politiky a o budoucí spolupráci mezi ministerstvem zahraničí a úřadem vlády.

Veterináři zatím nebudou kontrolovat dovážené vepřové maso kvůli africkému moru prasat

Mimořádné kontroly dováženého vepřového masa na africký mor prasat zatím nebudou. Změnu oznámilo ministerstvo zemědělství s tím, že námitky proti kontrolám měla Evropská komise. Obávala se ohrožení trhu s vepřovým masem. Mimořádné veterinární kontroly vepřového masa přitom měly začít od úterka.

Povinnost se měla vztahovat na vepřové maso dovážené ze zemí, kde se africký mor prasat vyskytuje - třeba z Belgie, Bulharska, Estonska nebo Polska. Po námitkách Evropské komise plánuje ministerstvo plošné kontroly, které bude provádět Státní veterinární správa.

Nová pravidla o národních parcích dál platí, rozhodl Ústavní soud

Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení nových pravidel pro národní parky. Senátoři zpochybňovali způsob přijetí novely i právní vymezení národních parků a jejich zakládání. Novela parky například rozděluje do čtyř zón: na bezzásahovou zónu přírodní, zónu přírodě blízkou, zónu soustředěné péče o přírodu a zónu kulturní krajiny. V každé platí určitá omezení.

Nová pravidla o ochraně přírody a krajiny kritizoval v minulosti taky prezident Miloš Zeman a Svaz obcí Národního parku Šumava. Ústavní soud kauzu označil za politickou.

Česko pošle Indonésii 10 milionů korun na humanitární pomoc

Česko pošle do Indonésie, zasažené zemětřesením a vlnami tsunami, na humanitární pomoc 10 milionů korun. Po schůzce s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO to řekl náměstek ministra zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Resort peníze do postižených oblastí pošle přes humanitární organizace jako je Červený kříž, které mají pracovníky přímo na místě a spolupracují i s tamějšími úřady. Česko se podle Petříčka chce zapojit i do obnovy postižených oblastí.

O uvolnění humanitární pomoci do výše deseti milionů korun může rozhodnout přímo ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). Vyšší pomoc by musela schválit vláda, podle Petříčka se ale zatím o takovém rozhodnutí nejedná.

Štěpánek nebude kandidovat do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Petr Štěpánek nebude kandidovat do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Agentura ČTK s odkazem na své zdroje uvedla, že Štěpánek už nemá o kandidaturu zájem. Na jednání poslaneckého klubu hnutí ANO ho odmítla odpořit velká část poslanců, proti se postavil i předseda hnutí a premiér Andrej Babiš.

Ke stažení Štěpánkovy nominace vyzvali lidovci, nesouhlasí s ní ani další opoziční strany a zástupci vládní ČSSD. Nesouhlas s nominací Štěpánka přišly v pondělí večer do blízkosti Sněmovny vyjádřit zhruba dvě stovky demonstrantů. Nominaci kritizovali i zástupci šestice iniciativ a profesních svazů. Ve společném prohlášení uvedli, že se podle nich Štěpánek netají svojí snahou o zničení České televize. Radu pro rozhlasové a televizní vysílání tvoří 13 členů, které na návrh Sněmovny jmenuje a odvolává premiér.

Kladenská Poldi opět nenašla nového majitele, i třetí pokus o prodej zkrachoval

Také třetí pokus o prodej kladenské hutě Poldi zkrachoval. Vydražitel ve stanoveném termínu nezaplatil, srpnová dražba firem Poldi a Poldi Trade je tudíž zmařená. ČTK to sdělil za insolvenčního správce Michal Žižlavský. Podnik, který je částí někdejšího rozsáhlého koncernu, je od loňského prosince v konkurzu a zaměstnanci dostali výpovědi. Insolvenční správce podle Žižlavského již zahájil přípravu exekutorské dražby s přísnějšími mechanismy proti maření prodeje.

Vítězem poslední dražby, která se konala na konci srpna, byla společnost Elaria Group. Zaplatit měla 256 milionů korun. Neznámá firma byla založena letos v dubnu. Sídlo má v administrativní budově v Praze 4. Jde však jen o virtuální kancelář spravovanou firmou Smart Office&Companies, která se zabývá poskytováním prestižních sídel pro firmy a prodejem předzaložených společností.

Čeští archeologové odkryli v Egyptě hrobku významného úředníka

Čeští archeologové odkryli v egyptském Abúsíru vápencovou hrobku vysoce postaveného úředníka z poloviny páté dynastie. Informoval o tom egyptský list Al-Masrí al-Júm a ČTK informaci potvrdil ředitel Českého egyptologického ústavu Miroslav Bárta. Egypt doufá, že nové archeologické nálezy posílí cestovní ruch. Od svržení někdejšího prezidenta Husního Mubaraka v roce 2011 totiž turistika značně utrpěla, především kvůli násilnostem.

Muž v objevené hrobce byl identifikován jako Kaires, jelikož jeho jméno bylo vyryto na stěnách, uvedl generální tajemník egyptské nejvyšší rady pro památky Mustafá Vazírí. Muž měl podle něj mnoho titulů a byl mimo jiné "hlavním dozorcem záležitostí krále". Hrobka se podle webu Českého egyptologického ústavu nachází v srdci pyramidového pole v oblasti, kde byli vedle panovníků pochováváni pouze členové královské rodiny a nejvyšší představitelé státu z doby vlády páté dynastie. Tým archeologů v čele s Bártou v hrobce objevil také rozpůlenou žulovou sochu. Znázorňuje Kairese na malé židli bez zadní opěrky. Jeho tituly byly vyryty do žulové židle, označen byl například za Mistrova milovaného či za Tajného strážce ranního domu.

Čeští astronomové vypočítali, kam v Německu spadl meteorit

Díky výpočtům českých vědců z Astronomického ústavu Akademie věd se podařilo velmi přesně zjistit, odkud letos v létě přiletěl ze sluneční soustavy k Zemi velmi jasný meteorit a kam poté dopadl. Takzvaný bolid ozářil 10. července noční oblohu u středního toku Rýna na hranicích Německa a Francie a dopadl v okolí německého města Renchen, kde se na základě detailního určení českých astronomů podařilo najít čtyři úlomky.

"Svět má další meteorit s rodokmenem, tedy takový, o kterém víme, odkud ze sluneční soustavy k Zemi přiletěl. Zařadil se tak ke zhruba třiceti dalším," informoval ČTK Pavel Suchan z Astronomického ústavu. Jedná se podle něj o jeden z největších úspěchů Evropské bolidové sítě, která sídlí v Ondřejově.

Září bylo nadprůměrně teplé

Letošní září bylo teplejší než obvykle. Průměrná teplota vzduchu dosáhla podle předběžných údajů meteorologů na 14 a půl stupně Celsia. To je skoro o 3 stupně víc než před rokem. Nejteplejší září zaznamenali meteorologové v roce 1999. Tehdy se průměrná teplota vyšplhala na 16 stupňů. Naopak nejchladnější září bylo v roce 1996, kdy se teploty pohybovaly kolem 10 stupňů.

Nadprůměrně teplé počasí panuje v Česku od jara. Duben a květen se dokonce staly nejteplejšími od roku 1961.

Počasí ve středu

Proměnlivá oblačnost, ojediněle přeháňky, na horách až zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 °C.