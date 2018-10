ČT: Babiš již navrhl Zemanovi Petříčka na post ministra zahraničí

Premiér Andrej Babiš (ANO) již oficiálně navrhl prezidentu Miloši Zemanovi na post ministra zahraničních věcí kandidáta koaliční ČSSD Tomáše Petříčka. Premiér předpokládá, že prezident Petříčka do funkce jmenuje. Babiš to řekl České televizi. Sociální demokracie původně navrhla na šéfa diplomacie svého europoslance Miroslava Pocheho. Prezident tuto nominaci odmítl. Petříček byl v minulosti asistentem Pocheho v Evropském parlamentu, od srpna je politickým náměstkem ministra zahraničí. Ministerstvo dočasně vede předseda ČSSD a minstr vnitra Jan Hamáček.

Babiš chce propojit organizace zastupující ČR v zahraničí

Propojit organizace, které Českou republiku zastupují a propagují v zahraničí, dostala za úkol od premiéra Andreje Babiše (ANO) ministerstva průmyslu a obchodu, zahraničí a pro místní rozvoj. Premiér a ministryně průmyslu Marta Nováková (ANO) to řekli na tiskové konferenci po otevření Exportního domu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. "Vytvořili jsme spoustu organizací jako Czech Tourism, Czech Trade, Czech Invest, EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) i Česká exportní banka. Ale nemají společnou koncepci. Jejich integrací by mohla vzniknout úspora 130 milionů korun," řekl Babiš novinářům s tím, že je třeba definovat exportní strategii Česka a snížit závislost exportu na vývozu do Evropské unie.

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu připomíná 100 let československého průmyslu. Na výstavě se představí 100 slavných českých a slovenských průmyslových výrobků od roku 1918. Jde například o vůz Tatra T87 cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Dále třeba o tryskový stav, lehký kulomet vzor 26, hodinky Prim, miliontý motocykl Jawa, traktor Zetor Crystal, jízdní kolo Favorit nebo moped Babetta. K vidění bude také rychlíkový motorový vůz s aerodynamickou skříní s názvem Stříbrný šíp, který vznikl v jediném exempláři na přelomu let 1938 a 1939 v ČKD. Během veletrhů také vytvoří robot více než dvoumetrovou sochu prezidenta T. G. Masaryka.

Ministr Hamáček v Chicagu ocenil roli USA při vzniku ČSR

Ministr zahraničí Jan Hamáček na pátečním galavečeru uspořádaném v Chicagu u příležitosti 100. výročí oslav vzniku Československé republiky ocenil krajany, kteří se zasloužili o česko-americké vztahy. Ve svém projevu vyzdvihl historickou roli Spojených států při vzniku ČSR a historické vazby mezi oběma zeměmi. Hamáček se v Chicagu, kde působil Tomáš Garrigue Masaryk, zúčastnil několika slavnostních akcí a sešel se s krajany.

V programu akcí, jejichž patronem je generální konzulát ČR a jež budou pokračovat ještě v listopadu, je vystoupení České filharmonie, komentovaná prohlídka Českého národního hřbitova založeného krajany roku 1877 nebo moravský den. Na pátečním galavečeru bylo kolem 300 hostů, mezi nimi Masarykova pravnučka Charlotta Kotíková, členové rodiny Frances Craneové, která byla do rozvodu v roce 1931 pět let manželkou prezidentova syna Jana Masaryka, vnuk někdejšího chicagského starosty Antonína Čermáka Anton Cermak Kerner i astronaut českého původu James Lovell. Přítomen byl rovněž pravnuk Alfonse Muchy Marcus Mucha a zástupce chicagské univerzity, kde T.G. Masaryk opakovaně působil.

Romské centrum kritizuje Zemanovy výroky, Hrad to odmítá

Evropské centrum pro práva Romů (ERRC) se v otevřeném dopise adresovaném Miloši Zemanovi ohradilo proti výrokům českého prezidenta o Romech. Zeman minulý týden v Olomouckém kraji uvedl, že nezaměstnanými v jedné z navštívených obcí jsou právě Romové. Ti podle něj za komunistického režimu pracovat museli a pokud to odmítli, skončili ve vězení. Prezidentova slova podle ERRC ohrožují demokratické hodnoty a jsou rasistická. Centrum uvedlo, že by prezident měl kvůli své rétorice odstoupit.

Hrad kritiku odmítl. "Výroky pana prezidenta nejsou v žádném případě rasistické," uvedl mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman mimo jiné během svého projevu naznačil, že stávající pětiprocentní nezaměstnanost tvoří v Kojetíně právě Romové. Dodal, že řešením je nevyplácet sociální dávky těm, kteří odmítnou nabízenou práci bez závažných, například zdravotních, důvodů. ERRC v dopise uvedlo, že počet Zemanových rasistických výroků vůči Romům je rekordní.

V Nemocnici Břeclav se potvrdila u muže západonilská horečka

Testy potvrdily západonilskou horečku u muže, který je hospitalizovaný v Nemocnici Břeclav. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Táňa Svobodová. V nemocnici v srpnu zemřela na západonilskou horečku dvaasedmdesátiletá žena, byla prvním pacientem, který se nemocí prokazatelně nakazil na českém území. Ani nemocný muž podle informací ČTK nepobýval v zahraničí, nakazil se tedy zřejmě také v tuzemsku. Podle Svobodové nemocnice dočasně zastavila odběry krve na transfuzním oddělení. Pacient je v současnosti na infekčním oddělení. "Je již ve stabilizovaném stavu. O jeho propuštění se uvažuje," uvedla Svobodová. "Mohlo by to být tento týden," dodala.

Onemocnění způsobuje vir označovaný jako západonilský virus, který přenášejí zejména komáři rodu Culex. Inkubační doba je tři až 14 dnů. Virus může dětem, starším lidem a lidem s oslabeným imunitním systémem způsobit encefalitidu či meningitidu. Při závažném onemocnění hrozí u rizikových pacientů i smrt. U zdravých lidí nemoc často vyvolá jen příznaky připomínající chřipku, jedno procento nakažených prodělá zánět mozku nebo mozkových blan.

Při kulinářském představení byli v Istanbulu popáleni dva Češi

Při ohňové show ve vyhlášené istanbulské restaurace Nusr-Et byli popáleni dva Češi. Muž i žena mají popáleniny druhého stupně. ČTK to řekl Robert Řehák z tiskového odboru českého ministerstva zahraničních věcí. Majitelem podniku je Nusret Gökçe zvaný Salt Bae, jehož kulinářské praktiky jsou známy uživatelům sociálních sítí. Gökçe nedávno v témže podniku hostil venezuelského vůdce Nicholáse Madura s chotí a nově otevřel podnik v New Yorku.

"Během programu explodovala část hořlavé směsi, která potřísnila české občany, a ti začali hořet. Bez pomoci zaměstnanců či přihlížejících se jim nakonec podařilo uhasit se navzájem," uvedlo ministerstvo. S popáleninami obličeje, rukou a hrudníku byli odvezeni do nemocnice, kam kvůli vážnosti situace přijeli český konzul s asistentkou, kteří zajistili převoz do nemocnice s lepší péčí. Podle informací ministerstva má muž popáleniny na 15 procentech těla, žena na 35 procentech. České ministerstvo zahraničí též kontaktovalo velvyslance Turecka v ČR ve snaze zvýšit pozornost, která bude postiženým věnována jak ze strany lékařské péče, tak ze strany policejního vyšetřování, dodal Řehák.

Peníze z Dešťovky mohou ode dneška získat majitelé chat a chalup

Ode dneška mohou o peníze na využívání dešťové vody v dotačním programu Dešťovka žádat i majitelé rekreačních zařízení, jako jsou chaty a chalupy. Musí v nich však trvale bydlet a doložit to například spotřebou vody či energií nebo poplatky za popelnice. Část programu pouze na zachytávání dešťové vody na zalévání zahrad se rozšířila na domácnosti v celé zemi, nikoli jen na ty v úředně vyhlášených oblastech trpících suchem. Lidé mohou na zachytávání vody pro zalévání získat až 55.000 korun. Program dále přispívá na další dva systémy zaměřené na splachování srážkovou vodou či recyklaci odpadní vody z domácnosti. Lidé mohou získat až 105.000 korun. Ministerstvo životního prostředí do programu přidalo celkem 100 milionů korun.

Spuštěním orloje započaly v Praze oslavy 100 let Československa

Po více než půl roce oprav byl do provozu uveden staroměstský orloj. Jeho spuštěním započaly oslavy 100 let Československa, které vyvrcholí 28. října. Apoštolové dostali v dílnách novou povrchovou úpravu. Před demontováním byla na orloji plechová okénka ze 70. let minulého století, instalací skleněných se orloj vrací k původní podobě. "Orloj, tak jak jste ho dnes viděli, je nejstarší mechanický stroj na světě. To, co je za astrolábem, je nejstarší dílo lidských rukou, které se už přes 600 let pohybuje. Nic podobného na světě není," doplnil autor projektu rekonstrukce radnické věže, architekt Petr Malinský.

Orloj se kvůli opravám zastavil letos 8. ledna, kompletně demontován byl poprvé od poválečných let. Mechanika stroje se vrací do podoby z 60. let 19. století. Elektrický pohon z roku 1948 byl při rekonstrukci nahrazen původním mechanismem, konopnými lany navíjenými na dřevěné lanové bubny, díky nimž bude orloj poháněn tak, jak byl původně.

V Praze byla zahájena expozice o totalitních obdobích

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa byla pod bývalým Stalinovým pomníkem na pražské Letné zahájena audiovizuální expozice Paměť národa. Výstava se zaměřuje na totalitní období nacismu a komunismu a skládá se ze čtyř částí. Expozice nazvaná Svědectví nabízí vyprávění pamětníků vzpomínajících na významné události 20. století. V druhé části výstavy se promítají obrazy prostřednictvím videomappingu, tedy projekce na objekty. "Na pár okamžiků se tak ocitnete ve vlaku kamsi do koncentračního tábora, v kokpitu letounu Spitfire během bitvy o Británii či v gestapem zatopené kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Praze v Resslově ulici. Uvědomíte si hrůzu vyšetřovny StB a zažijete euforii sametové revoluce," píše se na webu společnosti Post Bellum, která výstavu spolupořádá. Další částí expozice je 50 metrů dlouhá a pět metrů vysoká zeď, jež vyrostla na horizontu u Metronomu a je symbolem cenzury, nesvobody a násilného rozdělení světa.

Výstava patří mezi největší a nejdražší akce věnované 100. výročí založení Československa, stojí téměř deset milionů korun. Organizátoři očekávají do 9. prosince, kdy výstava končí, desetitisíce návštěvníků.

Na Hodonínsku začala vznikat Alej českých panovníků

Mezi Bukovanským mlýnem a Ostrovánkami na Hodonínsku dnes začala vznikat v Česku unikátní Alej českých panovníků. Majitel rekreačního areálu Josef Kouřil si tak plní další ze svých snů a zároveň vytváří další atrakci, za kterou mají přijíždět turisté. V nedávno vysázené převážně lipové aleji stojí ode dneška čtyři sochy bájných českých knížat, řekl ČTK Kouřil. Lidé tak dnes mohli uvidět kamenné sochy Praotce Čecha, Kroka, Přemysla Oráče a kněžny Libuše.

Během pěti let by měla přibýt ještě zbylá bájná knížata, velkomoravská knížata, kupec Sámo a všichni čeští panovníci od prvního historicky doloženého Přemyslovce Bořivoje až po posledního Habsburka Karla I., jenž na trůně skončil v roce 1918. Celkem vznikne 79 soch v mírně nadživotní velikosti, měří 205 centimetrů. Jejich autorem je mladý sochař Václav Polián, vytváří je z kamene od Ostroměře. U každého panovníka je ještě kamenný sokl s informacemi o něm.

Vejdělkova Tátova volha vyhrála festival filmové komedie

Film Tátova volha uspěl dvakrát na Festivalu české filmové komedie. Získal hlavní cenu Zlatý prim a Jiří Vejdělek dostal od poroty ocenění za nejlepší režii. Přehlídka se konala v Novém Městě nad Metují po čtyřicáté, dříve se jmenovala Novoměstský hrnec smíchu. Filmy mají možnost tradičně ocenit i diváci. Nejvíc se jim líbila romantická komedie cestovatele, blogera a režiséra Rudolfa Havlíka Po čem muži touží. Scénář napsal se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou. V sále se lidé smáli 32,7 procenta z celkového času filmu. Rekord má stále Kameňák Zdeňka Trošky s téměř 37 procenty. Porota letos hodnotila 12 filmů, 20 snímků bylo nesoutěžních.

Film Tlumočník s Menzelem získal ocenění na festivalu v Izraeli

Jako nejlepší mezinárodní film zkoumající židovskou a izraelskou zkušenost byla na filmovém festivalu v Haifě oceněna slovensko-česko-rakouská koprodukce Tlumočník s Jiřím Menzelem v hlavní roli. ČTK o tom dnes informoval ředitel Českého centra v Tel Avivu Robert Mikoláš. Menzel ve filmu ztvárňuje stárnoucího tlumočníka Aliho Ungára pátrajícího po někdejším nacistovi a vrahovi svých rodičů. Místo něj ale nachází jenom jeho syna, bonvivána Georga, který se od otcovy minulosti distancuje. Návštěva osmdesátiletého Ungára ale vzbudí jeho zájem a oba muži se vydají na cestu Slovenskem po stopách svědků válečné tragédie.

Trojice veslařů vyrazila na 850kilometrovou plavbu do Hamburku

Trojice veslařů včetně olympionika Václava Chalupy vyrazila z Prahy na 850 kilometrů dlouhou plavbu po Vltavě a Labi do Hamburku. Zároveň se pokusí zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Trasu mají rozdělenou do 12 etap, v neděli vypluli od pražského Karlova mostu a po 53 kilometrech skončí v Mělníku. Chalupa profesionální kariéru ukončil před devíti lety. Stříbrný medailista z olympiády v Barceloně 1992 a několikanásobný medailista ze světových šampionátů se o tom, zda se k plavbě připojí, rozhodoval asi týden. K ústí Labe do moře plánují dorazit 11. října.

Sport

Jubilejní 70. ročník plochodrážního závodu Zlatá přilba v Pardubicích vyhrál Australan Jason Doyle. Za úřadujícím mistrem světa dojel druhý Martin Vaculík ze Slovenska, který těsně před cílem předjel domácího Václava Milíka. Loňský vítěz byl jediným Čechem, který dokázal postoupit do semifinále a poté i přes nepříjemný pád do finále. Milíkovi se v rozhodující jízdě nevydařil z krajní dráhy u mantinelu start, byl až šestý, ale podařilo se mu posunout až na druhé místo. Po výjezdu z poslední zatáčky jej ale těsně před cílem předjel Vaculík. O vítězství suverénního Doylea, jemuž se dařilo i v průběhu celého závodu, nebylo pochyb.

Kajakář Jiří Prskavec se v Riu de Janeiro stal vicemistrem světa ve vodním slalomu, Tereza Fišerová vybojovala bronz mezi kanoistkami. Loňští medailisté Ondřej Tunka a Vít Přindiš tentokrát mezi kajakáři na cenný kov nedosáhli. Prskavec na kanále v Riu, který mu před dvěma lety přinesl olympijský bronz, tentokrát nestačil jen na Němce Hannese Aignera. Po celkovém vítězství ve Světovém poháru potvrdil i na vrcholu sezony stabilní formu. Vycházely mu riskantní průjezdy branek a předvedl čistou jízdu.

Počasí

Oblačno až zataženo a místy déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty v Čechách 10 až 14 °C, na Moravě a ve Slezsku 14 až 18 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C.