Uhlí by se na Karvinsku mohlo těžit až do roku 2030, řekl Babiš

Černé uhlí by se v dolech na Karvinsku mohlo těžit až do roku 2030. O dalších konkrétních krocích se rozhodne do konce roku. Po jednání s vedením těžební společnosti OKD to v Karviné řekl předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Původní předpoklady v reorganizačním plánu hovořily o roce 2023. Majitelem firmy OKD je od letošního dubna znovu stát. Vlastníkem se po letech stal prostřednictvím státního podniku Prisko, za akcie společnosti zaplatil téměř 80 milionů korun. Skončila tím reorganizace podniku, který se v roce 2016 dostal do úpadku. Ve firmě nyní pracuje i se zaměstnanci dodavatelských firem přes 9500 lidí.

ČR popřela, že chce v Zakarpatské oblasti vydávat české pasy

Česká republika uvažuje o poskytování občanství bývalým občanům Československa v ukrajinské Zakarpatské oblasti. Ve večerním diskusním pořadu ukrajinského televizního kanálu 112 to v úterý prohlásil šéf oblasti Hennadij Moskal. Na údajný záměr Česka poukázal v souvislosti s udělováním maďarského občanství příslušníkům maďarské menšiny v Zakarpatí. České ministerstvo zahraničí ale Moskalovo tvrzení odmítlo. Mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová ČTK řekla, že tvrzení šéfa Zakarpatské oblasti je dezinformace. Odkázala přitom na vyjádření Centra boje proti hybridním hrozbám a terorismu, které funguje na ministerstvu vnitra.

Moskal připomněl, že region byl do roku 1939 jako Podkarpatská Ukrajina součástí Československa, poté byl obsazen Maďarskem a po válce připojen k Sovětskému svazu. Po nástupu sovětské moci si podle Moskala mnozí obyvatelé oblasti ponechali československé a maďarské pasy. Budapešť už v roce 2011 umožnila krajanům v cizině získat maďarské občanství, aniž mají trvalý pobyt v Maďarsku. Ukrajina ale dvojí občanství neumožňuje.

Na Kolumbijské univerzitě v New Yorku bude odhalena Havlova busta

V areálu prestižní Kolumbijské univerzity v New Yorku dnes bude za přítomnosti bývalé americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové odhalena busta bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Pražská rodačka Albrightová na ceremoniálu, který se koná při příležitosti 100. výročí vzniku Československa, pronese proslov o Havlově odkazu a globálních výzvách dneška. Akce je součástí každoročního sympozia World Leaders Forum, na které Kolumbijská univerzita zve státníky, intelektuály a další vlivné osobnosti z celého světa, aby pohovořili o globálních výzvách a perspektivách.

Výzkum vědců potvrzuje hypotézu o kráteru pod ledem Antarktidy

Výsledky výzkumného týmu Astronomického ústavu Akademie věd ČR potvrzují hypotézu, že se pod ledem Antarktidy nachází patrně největší impaktní kráter na Zemi s průměrem zhruba 550 kilometrů. Impaktní krátery jsou objekty vzniklé nárazem jiného tělesa. S hypotézou přišel americký geofyzik Ralph von Frese v roce 2006. Tým vedený Jaroslavem Klokočníkem publikoval výsledky v časopise Earth, Planets and Space.

Útvar se nachází ve východní části Antarktidy pod oblastí označovanou jako Wilkesova země. Kráter má podle vědců pokračování v jižní Austrálii. Na Zemi je potvrzeno přes 170 impaktních kráterů a zhruba 600 objektů, které by jimi být mohly. Kráter s průměrem nad 500 kilometrů bývá označován jako pánev a mívá anomální oblast v kůře spojenou s podpovrchovou koncentrací hmoty. Takové útvary byly dosud známé na Měsíci, nikoli na Zemi.

Aktuálně: Zemřel spisovatel a propagátor kosmonautiky P. Toufar

Ve věku 70 let po těžké nemoci zemřel propagátor kosmonautiky, spisovatel a novinář Pavel Toufar. Psal především literaturu faktu, napsal i několik prací science-fiction a několik desítek populárně naučných prací. V roce 1997 obdržel literární Cenu Egona Erwina Kische za knihu Smrt číhá mezi hvězdami. Toufar podle serveru v roce 1969 napsal například největší počet článků v různých československých časopisech, v nichž popularizoval americký vesmírný program Apollo a hlavně historický let sondy Apollo 11 k Měsíci.

V 70. letech se stal jako velmi mladý právník a publicista členem Mezinárodního institutu kosmického práva (IISL) při Mezinárodní astronautické federaci. Toufar působil jako aktivní účastník některých experimentů spjatých s kosmickým výzkumem, například zkoumání sociální izolace a senzorické deprivace skupiny výzkumníků. Od roku 2008 se aktivně podílel na podpoře české vědecké účasti v mezinárodním experimentu Mars 500, který měl připravit posádku na dlouhý let k rudé planetě.

Prahou projde procesí s obrázkem staroboleslavské madony

Dnes v předvečer svátku svatého Václava projde Prahou procesí s obrázkem staroboleslavské madony, takzvaným palladiem země české, které je jedním ze symbolů české státnosti. Procesí předznamená páteční Národní svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi. Po mši na Pražském hradě projde průvod městem a zastaví se nejen v několika kostelích, ale také ve Sněmovně nebo na magistrátu.

Palladium země české, kovový reliéf zobrazující Pannu Marii s Kristem, podle legendy darovala sv. Václavu jeho babička sv. Ludmila, která ho prý dala zhotovit na radu sv. Cyrila a Metoděje. Český kníže jej nosil celý život na prsou až do své smrti. Reliéfu je připisována ochranná moc nad českými zeměmi.

Počasí

Jasno, zpočátku až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, v Čechách ojediněle až 24 °C, v 1000 m na horách kolem 16 °C.