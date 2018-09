Česká národní banka zvýšila potřetí v řadě úrokové sazby

Bankovní rada České národní banky zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 1,5 procenta. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Rada tak zvýšila úrokové sazby na každém ze tří měnových zasedání od června.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Všechny žádosti o investiční pobídky by nově měly podléhat schválení vládou

Ministři podpořili omezení investičních pobídek. Pokud změnu zákona schválí i zákonodárci, bude všechny jednotlivé případy posuzovat přímo vláda. Bez jejího souhlasu investoři pobídku nedostanou. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše v současné ekonomické situaci není potřeba motivovat všechny investory stejně: "Chceme, aby to bylo orientováno na hi-tech investice a aby tam byla i vazba mezi situací týkající se nezaměstnanosti v daném regionu. Zahraniční investice samozřejmě hrály zásadní roli v naší ekonomice, ale teď je jiná situace." Novela by měla platit od poloviny příštího roku.

Babiš po jednání vlády uvedl, že stát měl systém investičních přehodnotit už dávno. "Od vzniku investičních pobídek v roce 2011 jsme poskytli daňovou výhodu ve výši 56 miliard korun," podotkl. "Zákon je koncipován jako automat, takže vláda ani nevěděla, že poskytujeme pobídky, odehrávalo se to na úrovni CzechInvestu a úředníků," dodal. Vláda dosud schvalovala jen velké strategické pobídky. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) uvedla, že přenesení rozhodování o poskytování investičních pobídek přímo na vládu znamená pozitivní posun v transparentnosti podpory konkrétních projektů.

Budvar letos odvede do státního rozpočtu půl miliardy korun

Národní podnik Budějovický Budvar odvede do státního rozpočtu půl miliardy korun. Na svém zasedání o tom rozhodla vláda. Ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD řekl, že s penězi od národního podniku se počítá ještě v letošním rozpočtu. Loni Budvar peníze do rozpočtu kvůli vysokým investicím neodváděl. Vedení Budějovického Budvaru už dříve řeklo, že podnik s odvodem pro stát počítá. Budvar měl loni tržby bezmála 2,5 miliardy korun. Meziročně klesly o necelá tři procenta. Podnik ale vyvezl rekordní objem piva - do 76 zemí exportoval skoro milion hektolitrů piva, meziročně o 1,5 procenta více.

Soud poslal bývalého ředitele nemocnice na Homolce na devět let do vězení, rozsudek není pravomocný

Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý by si měl odpykat devítiletý trest vězení. Navíc mu má propadnout majetek. Rozhodl o tom Pražský městský soud. Rozsudek je zatím nepravomocný. Podle něj Dbalý zmanipuloval spolu s dalšími obžalovanými dvě veřejné zakázky. Šestice ostatních obžalovaných si má odpykat odnětí svobody v délce od čtyř do osmi let, soudkyně Silvie Slepičková také rozdala peněžité tresty.

Dbalý a jeho někdejší náměstek Michal Toběrný podle rozsudku ovlivnili dvě nemocniční zakázky z roku 2009 - tendr na digitalizaci chorobopisů a nákup Leksellova gama nože. Do Dbalého kapsy šly údajně úplatky přesahující 27 milionů korun. Verdikt stanovil, že nemocnice by měla od obžalovaných získat zpátky jako náhradu škody téměř 63 milionů.

V České republice ubývá dětí, které pijí alkohol

V Česku ubývá dětí, které pijí alkohol. Poprvé ho ochutnají také později než v minulých letech. Stále jsou ale nad evropským průměrem. Neklesá ale podíl patnáctiletých, kteří se opili už několikrát. Výsledky mezinárodní studie z let 2002 až 2014 o mladých a zdraví na tiskové konferenci v Praze představili její autoři. Podle odborníků mladí místo pití nejspíš víc tráví čas na sociálních sítích, pomohl i protikuřácký zákon.

První zkušenost s alkoholem před třináctými narozeninami mělo v roce 2002 sedm z deseti děvčat, před čtyřmi lety necelá čtvrtina. Dřív než ve 13 letech vyzkoušeli alkohol tři čtvrtiny hochů, v roce 2014 jich bylo 28 procent. Podle hlavního řešitele projektu Michala Kalmana z Univerzity Palackého v Olomouci další pokles naznačují i zjištění z letošního roku, která ale ještě nejsou zpracována.

Za posledních pět sezón podlehlo chřipce přes 550 Čechů

Za posledních pět sezón podlehlo chřipce nebo jejím komplikacím přes 550 Čechů. Více než 1500 lidí kvůli vážnému průběhu nemoci skončilo na nemocničních odděleních ARO nebo JIP. Většina z nich byla seniorů nebo oslabených jedinců, kterým odborníci doporučují očkování. Uvedli to zástupci Státního zdravotního ústavu, Hygienické stanice Hlavního města Prahy a Všeobecné zdravotní pojišťovny. V Česku se nechá proti chřipce očkovat každoročně jen asi pět procent populace.

Chřipkové viry se dělí na typy A, B a C a jejich další podtypy. Odborníci očkovací vakcínu pro následující sezónu sestavují podle odhadů, jaké typy viru budou v sezóně kolovat. Vycházejí z předchozí sezóny a zkušenostní z jiných míst planety.

Do rezervace velkých kopytníků u Milovic se vrátil dudek

Dudek chocholatý, jeden z nejvzácnějších ptačích druhů, se vrátil do rezervace velkých kopytníků u Milovic na Nymbursku. Dudek byl na pastvinách dříve pozorován opakovaně, během předchozích tří let jej ale už nikdo nespatřil. ČTK to sdělila ochranářská společnost Česká krajina v tiskové zprávě.

V České republice se jen za posledních 30 let snížil počet dudků o více než polovinu. Jednou z příčin úbytku dudka jsou chemikálie používané v zemědělství, včetně ošetřování domácích zvířat vysoce toxickými přípravky proti parazitům. Běžně užívané prostředky jsou totiž prudce jedovaté pro brouky a další hmyz, jehož larvy v trusu zvířat jsou významnou potravou dudků.

Noc na středu byla nezvykle chladná, padaly teplotní rekordy

Noc na středu byla nezvykle chladná. Dosud nejnižší teplotu naměřily zhruba dvě třetiny stranic, které fungují víc než 30 let. Nejchladněji bylo na šumavské Rokytské slati, kde teploměr ukázal minus 10,7 stupně Celsia, stanice ale zatím měří jen 13 let. Vyplývá to z informací na webu a od pracovníků Českého hydrometeorologického ústavu.

Ještě v minulém týdnu přitom přes den meteorologové zaznamenávali teplotní maxima, zejména v Polabí a dolním Poohří. Teploty tam místy vystoupaly i nad tropických 30 stupňů Celsia. Téměř letní teploty by se mohly do Česka vrátit ve čtvrtek, kdy má být přes den podle předpovědi ojediněle až 24 stupňů.

Počasí ve čtvrtek

Jasno, zpočátku až polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, v Čechách ojediněle až 24 °C.