Firma Kapsch napadla smlouvu o mýtném systému, ministerstvo dopravy to odmítá

Firma Kapsch napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže smlouvu o mýtném systému. Tu ve čtvrtek podepsalo ministerstvo dopravy s vítězi tendru - konsorciem firem CzechToll/SkyToll. Rakouská společnost podala k úřadu návrh na zákaz plnění této smlouvy s tím, že nadále platí předběžné opatření antimonopolního úřadu, které zakazuje podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení. Úřad na ochranu hospodářské soutěže potvrdil, že mu návrh firmy Kapsch byl doručený a zabývat se jím bude v zákonné lhůtě šedesáti dnů. Zároveň ale odmítá nařčení společnosti o tom, že výběrové řízení na mýtný systém v Česku nebylo transparentní nebo nějak politicky zmanipulované. Ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO za výběrovým řízením stojí. Konsorcium firem CzechToll/SkyToll zvítězilo s nabídkou za 10 a tři čtvrtě miliardy korun za desetiletý provoz mýta, nabídka Kapsche byla o víc než dvě a půl miliardy korun vyšší.

Ministerstvo zemědělství zvažuje kvůli moru kontroly vepřového ze zemí s nákazou

Ministerstvo zemědělství uvažuje o kontrolách všeho vepřového masa dovezeného z některých zemí Evropské unie. Nařízení by platilo pro státy, kde se vyskytuje africký mor prasat. Jsou to hlavně Polsko a Belgie. Povinnost by se nevztahovala na tepelně upravené produkty, protože teplo virus zabíjí. Nařízení by podle Státní veterinární správy mohlo platit prakticky od začátku října. Největším dovozcem vepřového do Česka jsou Německo a Španělsko. V těchto zemích ale ohniska viru nebyla nalezena.

Ministerstvo chce taky zmírnit opatření proti africkému moru na Zlínsku. Od posledního nálezu nakaženého divočáka v Česku totiž v říjnu uplyne půl roku. To je doba, po kterou virus přežívá.

Tisícům uživatelů Androidu z ČR hrozí napadení internetového bankovnictví

Desítkám tisíc uživatelů mobilních zařízení s platformou Android v Česku hrozí napadení internetového bankovnictví. Stáhli si totiž aplikaci pro nahrávání hovorů QRecorder, která může být po aktualizaci zavirovaná. Obsažený škodlivý program útočníkům umožňuje vzdálený přístup do bankovního účtu napadeného uživatele. Aplikace je běžně dostupná v oficiálním obchodě Google Play. Uvedla to antivirová firma Eset, která škodlivý program odhalila. Česká bankovní asociace v úterý v tiskové zprávě uvedla, že některé české banky čelily v posledních dnech několika pokusům o zcizení peněz klientům. Podle České televize šlo o ČSOB, Raiffeisenbank a Českou spořitelnu. Klienti přišli o statisíce až miliony korun. Případ podle ČT vyšetřuje policie.

Policisté dokončují vyšetřování údajně zmanipulovaných sportovních dotací

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu dokončují vyšetřování údajně zmanipulovaných dotací pro sport. Informuje o tom deník Právo. Případem, ve kterém mezi obviněnými figurují například někdejší šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta a předseda České unie sportu Miroslav Jansta, se policisté zabývají rok a půl. Právníci obou obviněných Právu potvrdili, že od příštího týdne se začnou seznamovat se spisem.

Pelta čelí obvinění z toho, že údajně organizoval přerozdělování sportovních dotací. Mezi stíhanými je taky bývalá náměstkyně z ministerstva školství Simona Kratochvílová, se kterou Pelta přidělení peněz údajně domlouval.

Lékaři chodí za pacienty méně často, naopak roste počet výjezdů záchranářů

Podle zjištění Českého rozhlasu navštěvují praktičtí lékaři své pacienty čím dál méně. Z posledních dostupných dat od zdravotních pojišťoven vyplývá, že se mezi lety 2009 a 2017 snížil počet jejich pochůzek asi o třetinu. U dětských pacientů pak dokonce o polovinu. Praktičtí lékaři v Česku ošetří mimo ordinaci denně v průměru asi 1200 pacientů. Často ale odmítnou přijet a doporučí zavolat záchranou službu. Návštěvu pacienta přitom lékař odmítnout ze zákona nesmí.

Zatímco ošetření praktikem v domácím prostředí vyjde na několik desítek korun, výjezd záchranářů průměrně na 2600 korun.

IBM otevřela v Praze laboratoř pro umělou inteligenci

Technologická firma IBM otevřela v Praze laboratoř pro vývoj řešení na bázi umělé inteligence. Pracoviště Watson iLab bude dodávat řešení firmám po celé Evropě. IBM to uvedla v tiskové zprávě. Tým čítající zhruba 30 lidí má na starosti testování funkčnosti originálních řešení vytvořených na základě využití nových technologií a postupů. Inovační laboratoř se specializuje na koncepty využívající umělou inteligenci v oblasti zpracování, analýzy a vyhodnocení audio, video či textových dat různého charakteru. Jednou z výhod pracoviště Watson iLab je, že tvorbu konceptů zvládají v rekordně krátkém čase. Již během testovacího období totiž inovační laboratoř zvládla dodat koncepty více než 300 řešení stovkám zákazníků z různých oborů z celé Evropy.

Kvitová vykročila za třetí trofejí ve Wu-chanu, Plíšková vypadla

Dvojnásobná šampionka Petra Kvitová vykročila na špičkově obsazeném turnaji ve Wu-chanu za ziskem třetí tamní trofeje. Tituly tam osmadvacetiletá česká tenistka získala v letech 2014 a 2016 a nyní na turnaji zvládla první krok, když v úvodním zápase porazila Srbku Aleksandru Kruničovou i s pomocí třinácti es 6:3, 6:4 a je v osmifinále. Do 3. kola ve Wu-chanu postpoipila také Kateřina Siniaková, která porazila obhájkyni titulu Caroline Garciaovou 3:6, 7:6. Naopak vypadly Karolína Plíšková po nečekané prohře s domácí Číňankou Wang Čchiang a také Barbora Strýcová.

Pojištěné škody po bouři Fabienne se blíží 100 milionů Kč

Odhady škod, které způsobila klientům pojišťoven v neděli večer a v pondělí bouře Fabienne, se blíží stovce milionů korun. Vyplývá to za ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami. Jde o poškozené střechy, okna, komíny, případně další majetek poškozený pádem stromu. Nejvíce případů je ze středních Čech. Škody nebudou zdaleka tak vysoké, jako ty způsobeném před rokem orkánem Herwart. Po něm pojišťovny odhadly škody na 1,45 miliardy Kč.

V Beskydech v noci na úterý napadl první sníh

V Beskydech v noci na úterý napadl první sníh nadcházející zimy. Sněhový poprašek byl ráno patrný například na Lysé hoře, které se přezdívá královna Moravskoslezských Beskyd a s nadmořskou výškou 1323 metrů je nejvyšším vrcholem regionu. Drobná sněhová pokrývka ale na vrcholu vydrží jen krátce, podle meteorologů se totiž chystá oteplení. ČTK to řekl Tomáš Ostrožlík z Regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Podle něj byly sněhové přeháňky ve výšce zhruba 1000 metrů nad mořem, sníh se tak v Beskydech objevil například i na vrcholku Smrku, Travného nebo Kněhyně. Na hřebenech Krkonoš sněžilo už v noci na pondělí.

Počasí ve středu

Jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, hlavně na severovýchodě. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem osmi, na Šumavě až 12 stupňů Celsia.