Koalice se dohodla na zrušení třídenní karenční lhůty

Vláda chce v polovině příštího roku obnovit proplácení náhrad výdělku v prvních třech dnech nemoci. Po jednání koaliční rady to oznámila místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová. Náhrada bude ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu. Zaměstnavatelům bude opatření kompenzovat snížení odvodů o 0,2 procentního bodu na zdravotním pojištění, což činí zhruba 3,5 miliardy korun.

Koalice se dohodla také na zrušení možnosti hlásit nemoc až tři dny zpětně. Politici tak reagují na výhrady zaměstnavatelů, podle kterých toho někteří zaměstnanci zneužívali.

O využití evropských dotací by si měly rozhodovat státy, míní prezident

Evropská komise by podle prezidenta Miloše Zemana neměla členským státům přesně určovat, do čeho mají investovat evropské dotace. O využití evropských dotací by podle prezidenta měly rozhodovat státy, což by zvýšilo efektivitu těchto investic. "Každá země má jiné podmínky," řekl Zeman v Olomouci, kde zahájil třídenní návštěvu Olomouckého kraje.

Prezident má v průběhu návštěvy v plánu schůzky s regionálními politiky včetně hejtmana, navštíví Kojetín a Luboměř pod Strážnou na Přerovsku, Přerov a Mikulovice na Jesenicku. Svůj pobyt v kraji zakončí ve středu odpoledne na nejvyšší moravskoslezské hoře Pradědu, kde ho čeká jednání s hejtmany Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Silný vítr působil problémy v dopravě, hasiči měli stovky výjezdů

Popadané stromy a výpadky elektřiny - to jsou následky silné vichřice, která se přehnala přes Česko. Noc na pondělí byla větrná zejména na horách. Na Sněžce meteorologové naměřili rychlost větru 137 kilometrů v hodině, což odpovídá orkánu.

Spadlé stromy zastavily vlaky na víc než desítce úseků včetně hlavní trati mezi Benešovem a Táborem. Energetici kolem pondělního poledne evidovali přes 14.000 odběrných míst bez proudu, před půlnocí jich ale bylo zhruba desetkrát více. Stovky výjezdů měli hasiči, kteří řešili hlavně spadlé stromy a větve. U Hluboček na Olomoucku se dva lidé zranili po pádu stromu na chatu, v Menharticích na Třebíčsku spadla stodola na auta.

CRIF: V srpnu přibylo v Česku nejvíce podnikatelů za 6,5 roku

V srpnu v Česku přibylo 1458 společností a 2927 podnikatelů. Takto vysoký přírůstek podnikatelů zaznamenala Česká republika naposledy v dubnu roku 2012, tedy před 6,5 lety. Vyplývá to z analýzy dat společnosti CRIF. V srpnu vzniklo 2467 obchodních společností a 5258 podnikatelů. Zároveň zaniklo 1009 společností a 2331 podnikatelských oprávnění.

Počet nově vzniklých obchodních společností se v srpnu proti červenci zvýšil o 311, zatímco počet zaniklých firem se snížil o devět. V srpnu tak přibylo o 320 společností více než v červenci. Počet nových podnikatelů se proti červenci zvýšil o 825, zatímco počet zaniklých oprávnění klesl o 240. V srpnu tak přibylo o 1065 podnikatelů více než v červenci.

Senát ke Dni české státnosti vyznamená dvě desítky osobností

Senát letos ocení dvě desítky osobností z řad vědců, umělců nebo sportovců. Stříbrné pamětní medaile dostanou z rukou předsedy horní komory Milana Štěcha (ČSSD) ve čtvrtek, v předvečer Dne české státnosti. Předávání medailí Senátu se uskuteční posedmé. Oznámila to senátní tisková tajemnice Eva Davidová.

Medaile je podle Štěcha udělována osobnostem, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Smyslem ceremoniálu ale není konkurovat státním vyznamenáním, které koncem října uděluje nebo propůjčuje prezident republiky, byť někteří z kandidátů patřili mezi senátní adepty na nejvyšší státní ocenění. Ocenění se při příležitosti svatováclavského svátku předávalo poprvé v roce 2012. Tehdy byli mezi laureáty například zakladatel Nadace Charty 77 František Janouch, filozof Erazim Kohák, vědci Blanka Říhová a Pavel Hobza, herec Lubomír Lipský a atletka Jarmila Kratochvílová.

Začíná Týden nízkoprahových klubů

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež po celé republice se v těchto dnech otevírají veřejnosti. Až do 30. září se jich do speciálního týdne zapojí skoro stovka. Kluby tím chtějí upozornit na význam nízkoprahových a terénních programů pracujících s teenagery. Týden nízkoprahových klubů, který pořádá Česká asociace streetwork, se letos koná podvanácté.

Kluby vznikají v malých i velkých městech, ve vyloučených lokalitách nebo tam, kde se mládež schází. Terénní sociální pracovníci, neboli streetworkeři, nepůsobí pouze v nízkoprahových klubech, ale pohybují se v terénu, v přirozeném prostředí svých klientů. V případě teenagerů jsou to nejčastěji parky, hřiště, ale čím dál tím více také obchodní centra.

Obec Poříčí u Litomyšle zvítězila v evropské soutěži péče o zeleň

Obec Poříčí u Litomyšle si odnesla zlatou medaili za péči o veřejné prostranství a zeleň v evropské soutěži Entente Florale (Kvetoucí sídla). Cenu převzala v irském městě Tullamore, do finále se dostalo celkem 12 obcí z celé Evropy. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí pardubického hejtmanství Dominik Barták.

Soutěž Kvetoucí sídla pořádá Evropská asociace pro zahradní a krajinářskou tvorbu se sídlem v Bruselu. Mezinárodní odborná porota posuzuje celkový vzhled obce, její zapojení do krajiny, kvalitu bydlení, ekologii, komunikaci radnice s lidmi i aktivní přístup obyvatel k utváření vlastního životního prostředí.

Na vrcholcích Krkonoš napadl první sníh

Na hřebenech Krkonoš napadl první sníh nadcházející zimy. Teploty klesly mírně pod nulu. Na Sněžce ve výšce 1603 metrů nad mořem byly minus dva stupně a kvůli počasí přestala jezdit lanovka.

Poprašek sněhu napadl i kolem Luční boudy, která leží ve výšce 1410 metrů nad mořem. "Sněžit začalo v noci, nyní vane silný mrazivý vítr," řekla ČTK dnes dopoledne pracovnice recepce na Luční boudě. Zářijové sněžení v Krkonoších není mimořádné. Například v roce 2013 pokryl vrchol Sněžky poprašek sněhu už 17. září. Meteorologové očekávají na horách v polohách nad 1000 metrů nad mořem smíšené až sněhové přeháňky i přes den a v noci na úterý.

Počasí v úterý

Proměnlivá, převážně velká oblačnost a na většině území přeháňky, v polohách nad 1000 m smíšené nebo sněhové. K večeru částečné ubývání oblačnosti a přeháňky jen místy. Nejvyšší teploty 9 až 13 °C.