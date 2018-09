Stát chce dát do výstavby sociálních a dostupných nájemních bytů ročně tři miliardy

V Česku by mohly vzniknout tisíce sociálních a dostupných nájemních bytů. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový program Výstavba, ve kterém nabídne obcím ročne dvě miliardy korun jako stoprocentní dotaci na stavbu, nákup nebo rekonstrukci sociálního bydlení. Další jednu miliardu by radnicím stát výhodně půjčil na byty pro mladé nebo lidi v obecně prospěšných profesích. Cílem programu je dostat lidi z ubytoven a ghett, ale taky zajistit bydlení třeba pro seniory nebo začínající učitele. Obec by mohla stavět buď smíšené domy s maximálně pětinou sociálních bytů nebo čistě sociální bytovky s 12 jednotkami. Novinka by mohla začít fungovat nejspíš na jaře.

Podle společnosti Člověk v tísni ale program problémy s chudobou například v severočeských městech nevyřeší.

Chvojka: Prezident by neměl mít problém se jmenováním Petříčka ministrem zahraničí

Prezident Miloš Zeman by neměl mít problém se jmenováním sociálního demokrata Tomáše Petříčka do funkce ministra zahraničí. V České televizi to řekl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka s tím, že ho o tom informoval šéf strany Jan Hamáček, který o tom s prezidentem jednal. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček schůzku Zeman - Hamáček potvrdil, Chvojkova slova ale nepotvrdil ani nevyvrátil, označil je za politicky nevhodná, neseriózní a neprofesionální. Zeman po středečním jednání vlády řekl, že se s dosavadním náměstkem ministra zahraničí Petříčkem sejde, pokud mu ho premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přivede. S Petříčkem se chce v nejbližších dnech setkat i Babiš.

ČSSD původně navrhovala na šéfa diplomacie svého europoslance Miroslava Pocheho. Zeman ho ale odmítl, úřad tak dočasně vede Hamáček, který je zároveň ministrem vnitra.

Maláčová: Vláda chce vyjednat podporu rozpočtu hlavně s KSČM

Vládní koalice se podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) pokusí vyjednat podporu rozpočtu na příští rok primárně s KSČM. Ministryně tuto stranu označila za přirozeného partnera vzhledem k tomu, že komunisté vznik kabinetu ANO a ČSSD umožnili. Maláčová to uvedla v pořadu Partie televize Prima. TOP 09 by chtěla ve Sněmovně prosadit, aby vláda přepracovala rozpočet na rok 2019 tak, aby byl vyrovnaný a s vyššími investicemi. ČSSD to nepodpoří.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu zopakoval, že KSČM podpořila jeho vládu jen jednorázově; chce proto o rozpočtu jednat se všemi sněmovními stranami. Piráti a TOP 09 ústy svých místopředsedkyň Olgy Richterové a Markéty Pekarové Adamové v Partii navržený rozpočet odmítli.

Elektronizace dálničních známek ušetří podle státu 100 milionů ročně

Zavedení elektronických dálničních známek státu ušetří přes 100 milionů korun ročně. ČTK to řekla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Ministerstvo očekává úsporu za tisk a distribuci kuponů. Kontrola známek pomocí kamer navíc podle úřadu zvýší výnosy z dálničních poplatků. Loni stát vybral na dálničních známkách přes 5,4 miliardy korun. Papírové kupony by měly skončit v roce 2020.

Tuhý: Policie potřebuje o půlku víc expertů na kyberzločin

Policie by měla mít do budoucna zhruba o polovinu expertů na kybernetickou kriminalitu více, jejich počet by měl vzrůst z nynějších více než 300 asi na 500. Uvedl to policejní prezident Tomáš Tuhý v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Ačkoli kriminalita v Česku loni meziročně klesla o 7,3 procenta zhruba na 202.000 trestných činů, v kyberkriminalitě - tedy zločinech spojených s počítači a internetem - činů přibývá. Loni podle ČT stoupl počet vyšetřovaných kyberzločinů z 5344 v roce 2016 na 5654. Podle Tuhého se po celé republice zabývá kybernetickou kriminalitou přes 300 policistů. V Národní centrále proti organizovanému zločinu je tabulkových míst pro experty na kyberkriminalitu 175.

Některé politické strany zaměstnávají až 300 lidí

V počtu zaměstnanců sněmovních stran jsou velké rozdíly. Nejvíc jich měla KSČM - 305. Nejméně naopak hnutí STAN, které zaměstnávalo pouze ředitelku hlavní kanceláře. Čísla vyplývají z výročních finančních zpráv za minulý rok. Největší sněmovní hnutí ANO mělo loni 16 zaměstnanců. Letos se jejich počet zvýšil na 22. Novější uskupení mají zpravidla pracovníků méně, protože se spoléhají na služby externistů. Žádného stálého zaměstnance neměla Svoboda a přímá demokracie. Uvedla, že pěti lidem loni vyplatila na dohodu o provedení práce dohromady 83 tisíc. Využívá externí dodavatele stejně jako Piráti nebo TOP 09, pro které ale zároveň pracují 2 respektive 25 lidí. ODS a KDU-ČSL měly každá zhruba 40 zaměstnanců. ČSSD 122.

ČNB: Čistý zisk bank stoupl letos o 300 milionů na 43,9 miliard

Bankám a spořitelnám v Česku v prvním pololetí meziročně stoupl souhrnný čistý zisk o 300 milionů na 43,9 miliardy korun. Vyplývá to z dat, která zveřejnila Česká národní banka. Bilanční suma sektoru koncem června byla 7,4 bilionu korun, což je od začátku roku nárůst o 440 milionů korun.

Veletrh Zahrada Čech navštívil rekordní počet lidí

Rekordní počet lidí navštívilo zahrádkářský veletrh Zahrada Čech. Pěkné počasí přilákalo na výstaviště do Litoměřic během devíti dnů na 90.000 lidí, což je zhruba o 8000 více než loni. ČTK to řekla obchodní ředitelka provozní společnosti Michaela Mokrá. Na největší výstavě věnované zahrádkářům, kutilům, zahradníkům, chatařům a chalupářům na severu Čech mohli lidé vybírat z tradičního sortimentu u téměř pětiset vystavovatelů a prodejců na ploše přes 5000 metrů čtverečních. Veletrh skončil v sobotu večer.

Plíšková získala druhý titul v sezoně

Tenistka Karolína Plíšková získala druhý titul v sezoně a jedenáctý v kariéře. Po dubnovém triumfu ve Stuttgartu se v neděli radovala v Tokiu, kde porazila vítězku US Open Naomi Ósakaovou z Japonska dvakrát 6:4. Šestadvacetiletá Plíšková slavila jednačtyřicátý vítězný zápas v sezoně a posune se na sedmé místo žebříčku WTA právě před Ósakaovou. V Tokiu navázala na krajanku Petru Kvitovou, která zde nenašla přemožitelku před pěti lety.

Počasí v pondělí

Proměnlivá převážně velká oblačnost s přeháňkami. Nad 1000 metrů srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů, na horách kolem 4 stupňů Celsia.