Česká lékárnická komora chystá žalobu na SÚKL kvůli opožděným dodávkám léků

Česká lékarnická komora v sobotu na mimořádném sjezdu v Praze řešila problémy s nedostupností některých léků. Chystá se zažalovat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) kvůli opožděným dodávkám léků. Žalobu chce podat v případě, že ústav nezačne trestat distributory léčiv za to, že objednané léky pro konkrétní pacienty nedodávají lékárně včas, tedy do dvou pracovních dnů podle zákona. Žalobu má vedení komory připravit v řádu týdnu, tedy zhruba do konce října. ČTK to řekl její prezident Lubomír Chudoba.

Po ministerstvu zdravotnictví lékárníci požadují seznam firem, které vyvážejí léky do ciziny. Chtějí tak získat informace, která firma jaké léky vyvezla a v jakém množství, a porovnat, zda vývoz není příčinou nedostupnosti léků pro české pacienty, uvedl Chudoba. Teď má data pouze Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a ze zákona je nesmí nikomu poskytovat. Podle jeho informací se z ČR vyvezly letos za první pololetí léky za více než 1,3 miliardy korun. Právě reexport je přitom podle komory jedním z důvodů, proč v Česku opakovaně některé léky chybí. Podle náměstka ministra zdravotnictví Filipa Vrubela se už data o vývozech léků shromažďují. Zatím jsou ale anonymní. To by se do budoucna mohlo změnit. Veřejný přístup k těmto informacím ale odmítá Asociace velkodistributorů léčiv, jde podle ní o obchodní tajemství.

Ministr: Sucho způsobilo zemědělcům škody za 11 až 12 miliard Kč

Letošní sucho způsobilo českým zemědělcům škody za 11 až 12 miliard korun. Odškodnění, které stát zemědělcům vyplatí, by se mělo pohybovat mezi dvěma až třemi miliardami korun. Novinářům to v sobotu ve Zlíně řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Na sčítání škod podle něj ministerstvo nadále pracuje, a to ve spolupráci s vědeckým týmem InterSucho. Sucho se podle ministra zřejmě projeví v nárůstu cen potravin. "Zásadní vliv na ceny potravin mají řetězce a je otázka, jak toho využijí nebo až zneužijí. Je třeba říci, že Česká republika není ta, která určuje ceny vepřového masa, obilovin, to je otázka burzy," řekl Toman.

Česká školní inspekce: Na základních školách přibývá případů šikany

Základní školy stále častěji musí řešit případy šikany. Vyplývá to z posledních dat České školní inspekce. Ve školním roce 2016/2017 se nějakým případem šikany zabývaly čtyři školy z deseti. Mírně vzrostl i podíl těch, které řešily kyberšikanu. Střední školy naopak šikanu řeší méně. Ve školním roce 2016/2017 se s ní setkalo 27 procent škol.

Na šikanu se více zaměřuje i ministerstvo školství. V programu Bezpečné klima v českých školách si deset a půl milionu korun rozdělilo téměř 170 z nich.

Činnost policie při volbách bude stát na platech 30 milionů

Činnost policie v souvislosti s letošními říjnovými komunálními volbami a volbami do třetiny Senátu bude stát na platech policistů 30 milionů korun. V informaci pro vládu to uvedlo ministerstvo vnitra. Volby v obcích, městských částech a městech a ve 27 senátních obvodech se uskuteční 5. a 6. října, o týden později je na programu případné druhé kolo voleb do horní komory Parlamentu.

Zemřel Libor Vojkůvka, významný současný malíř, cestovatel a entomolog

Po těžké nemoci zemřel jeden z nejvýznamnějších současných českých malířů Libor Vojkůvka. Bylo mu 71 let. Byl také cestovatelem, fotografem a entomologem. Častokrát Vojkůvka pobýval v exotických destinacích, jako jsou Jáva, Borneo, Laos, Srí Lanka, Kostarika, Mexiko, Kuba nebo jeho obzvláště oblíbené Thajsko. Vojkůvka žil a tvořil ve Šternberku a cestovatelské zážitky a zkušenosti z řady zemí se odrazily v jeho tvorbě. Podle jeho přítele, galeristy Jiřího Skácelíka, se Libor Vojkůvka stal legendou už za svého života. Jeho obrazy byly jedinečné, jako on sám.

Poprvé vycházejí kompletní paměti otce prezidenta Havla

Poprvé v kompletní podobě, tak, jak to zamýšlel sám autor, vycházejí paměti Václava Marii Havla, otce dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Více než devítisetstránková publikace obsahuje přes 300 dobových snímků a archivních dokumentů, z nichž většina dosud nebyla publikována. Knihu nazvanou Václav M. Havel: Mé vzpomínky lze podle nakladatele číst nejen jako poutavé vyprávění významného podnikatele, který mimo jiné dobudoval Palác Lucerna a založil novou pražskou čtvrť Barrandov, ale i jako monumentální fresku počátku moderních českých dějin. Knihu vydává Knihovna Václava Havla.

CK: Zářijové prodeje zimních zájezdů výrazně rostou

Češi stále častěji nakupují lyžařské zájezdy už v září. Potvrdila to anketa mezi velkými cestovními kancelářemi. Motivací pro dřívější nákup bývá podle prodejců hlavně větší výběr a někdy i nabídka nižší ceny. Třeba cestovní kancelář kancelář Fischer letos prodala až o pětinu zájezdů víc než loni touto dobou. Podle CK Exim Tours roste zájem tuzemských cestovatelů o hotely s polopenzí a wellnes. Ze zahraničních destinací Češi nejčastěji kupují zájezdy do Itálie, Francie a Rakouska. V posledních letech ale stoupá i zájem o dovolenou na Slovensko.

Plzeň pojedenácté hostila festival minipivovarů,nabídl 250 značek

V ČR dále přetrvává trend svrchně kvašených piv typů ALE, IPA a stout. Na 11. ročníku festivalu minipivovarů Slunce ve skle v Plzni tvořily 60 procent nabízených značek, tradiční české ležáky byly zastoupeny výrazně méně. Celkem 65 nejmenších výrobců představilo asi 250 značek piv, řekl Petr Míč z pivovaru Purkmistr, který přehlídku pořádal. Na prvním ročníku přitom čepovalo 14 výrobců jen spodně kvašená piva, tedy ležáky.

Současný počet minipivovarů v Česku je kolem 450, podle odborníků bude ještě několik let stoupat. Zavřely zatím asi jen tři, a to z ekonomických důvodů.

Česko znovu zasáhne silný vítr, varují meteorologové

Do Česka v neděli večer dorazí silný vítr. Na horách může dosáhnout až síly orkánu. Český hydrometerologický ústav proto vydal výstrahu od nedělních 18 hodin do pondělních 6 hodin ráno. Vítr bude dosahovat v nárazech rychlosti 90 a na horách až 126 kilometrů za hodinu. Může tak strhávat stromy nebo i auta a střechy domů.

Počasí v neděli

Oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm. Později přeháňky, místy i bouřky. Teploty 12 až 16 stupňů, na jihu Čech až 18 stupňů Celsia.