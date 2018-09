Zemana přijal Steinmeier, jednat dnes bude i s Merkelovou

Českého prezidenta Miloše Zemana v Berlíně přijal jeho německý protějšek Frank-Walter Steinmeier. Během společného oběda na zámku Bellevue pravděpodobně hovoří především o vzájemných vztazích, Evropské unii, vztazích s Ruskem či o migraci. Odpoledne Zemana čeká také setkání s kancléřkou Angelou Merkelovou. Steinmeier hlavu českého státu přijal s vojenskými poctami. Státníci vyslechli hymny obou zemí a Zeman se pak zapsal do pamětní knihy. Prezidenti mají diskutovat mimo jiné o přeshraniční spolupráci, otázce euroregionů a o ekonomických vztazích a jejich rozšíření. Tématem má být i vnitřní politika obou zemí, reforma Evropské unie, evropský rozpočet, volby do Evropského parlamentu, migrace a vztahy s Ruskem.

Zeman: Česko se musí v EU ve vlastním zájmu postavit za Maďarsko

Česká republika se v Evropské unii ve vlastním zájmu musí postavit proti sankcím vůči Maďarsku, protože něco podobného by mohlo v budoucnu postihnout i ji, řekl v televizi Barrandov prezident Miloš Zeman. Evropský parlament se před týdnem vyslovil pro to, aby členské země EU zahájily proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot. Řízení by mohlo skončit omezením hlasovacích práv Maďarska v EU, s tím by ale musely souhlasit všechny ostatní unijní země. Snahy o politické usměrnění ze strany EU se podle Zemana týkají také Polska i Slovenska a je otázka, na koho postupně přijde řada.

Zeman už dřív kritizoval rozhodnutí Evropského parlamentu. Čeští europoslanci, kteří hlasovali pro zahájení řízení proti Maďarsku, podle něj projevili nedostatek solidarity v rámci visegrádské čtyřky. Skupinu vedle Česka a Maďarska tvoří Polsko a Slovensko.

Elektronické náramky už začaly hlídat první domácí vězně

Probační a mediační služba minulý týden v tichosti spustila ostrý provoz elektronických náramků pro domácí vězně. Zařízení zatím kontroluje přes třicítku odsouzených. ČTK to řekl zdroj z probační služby s tím, že po chybách, které zařízení vykazovalo při předchozích testováních, nyní náramky v pořádku fungují. Vybrat dodavatele technologie trvalo státu osm let, pět předchozích tendrů vypsaných na dodání náramků skončilo neúspěšně. Z šestého vzešel vítězný uchazeč, společnost SuperCom, s nímž Probační a mediační služba podepsala smlouvu loni v září. Za pořízení technologie a za šestiletý provoz monitorovacího centra zaplatilo ministerstvo spravedlnosti 93 milionů korun.

Následné testování však ukázalo, že zařízení vyvinuté izraelskou firmou nepracuje bezchybně. Podle informací ČTK například hlásilo, že se monitorovaný člověk pohybuje mimo vymezený koridor, i v případech, kdy to nebyla pravda. Proto se testy protáhly a termín definitivního zprovoznění náramků se z původně plánovaného přelomu letošního února a března několikrát posunul. Náramky mají zajistit provádění trestu domácího vězení, které trestní zákoník zavedl už v roce 2010 a které se prozatím v praxi využívá jen minimálně. Monitoring nahradí dosavadní namátkové kontroly domácích vězňů, které mají na starosti probační úředníci. Má tak přesvědčit soudce, že ukládání tohoto alternativního trestu je smysluplné a bezpečné. Zařízení by také mělo ohlídat některé obviněné, kteří by jinak skončili ve vazební cele. Trest domácího vězení může soud uložit až na dva roky, a to pachatelům všech nedbalostních trestných činů a těch úmyslných činů, u nichž horní hranice trestní sazby nepřevyšuje pět let.

Šojdrová představí Babišovi svůj plán na přijetí syrských sirotků

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude dnes odpoledne jednat s europoslankyní Michaelou Šojdrovou (KDU-ČSL) o jejím návrhu, aby Česko přijalo 50 syrských sirotků z uprchlických táborů. Babiš patří mezi nejvýraznější odpůrce myšlenky, o které se v týdnu diskutovalo mimo jiné v Parlamentu. TOP 09 ve Sněmovně neprosadila usnesení, které vyzývalo vládu k přijetí dětí. Výzvu naopak Babišovi ve čtvrtek adresovala třetina senátorů. Šojdrová chce Babišovi představit svůj plán, podle kterého by výběr dětí byl zcela v gesci českého ministerstva vnitra. Preferovány by byly nejmladší děti nebo děti bez dohledatelných příbuzných a poskytnuta by jim byla dočasná mezinárodní ochrana, tedy ne trvalý azyl a české občanství.

Babiš dříve kritizoval, že sirotci jsou často ve věku 12-17 let. Dětem by se podle něj mělo pomoci tam, kde se narodily. Šojdrová avizovala, že dnešního setkání s předsedou vlády se zúčastní i senátoři a zástupci iniciativy Češi pomáhají.

Maláčová: Rodičovská by se měla zvýšit od července příštího roku

Rodiče, kteří zůstanou doma s malými dětmi, by od července příštího roku mohli začít dostávat o 40.000 korun vyšší rodičovský příspěvek než dnes. Celková částka by se zvedla z 220.000 korun na 260.000 korun. Ministerstvo práce dokončilo novelu, kterou se teď chystá předložit k připomínkám. Novinářům to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní navrhovaný rozpočet na příští rok s výdaji na vyšší rodičovskou už počítá. Vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení slibuje, že zvýší rodičovskou na 300.000 korun. Přidání se rozdělí do dvou etap. Jedním z důvodů je i chystaná evropská směrnice ke sladění práce a rodiny, která by mohla pravidla péče o děti upravit. Rodičovská činí nyní celkem 220.000 korun, u dvojčat a vícerčat je to 330.000 korun. Rodiče se mohou rozhodnout, jak rychle částku vyčerpají.

Sněmovna asi zvýší příspěvek na domácí péči o postižené

Příspěvek na domácí péči o lidi s nejtěžším zdravotním postižením se zřejmě od příštího roku zvýší. Sněmovna dnes v prvním kole podpořila senátní novelu, podle níž by se měl o 6000 korun na 19.200 korun zvýšit měsíční příspěvek na péči o osoby zcela závislé na cizí pomoci. Pro byli i poslanci ANO, přestože vláda Andreje Babiše (ANO) novelu odmítla na popud ministerstva financí. Poslanci většiny stran by chtěli novelou o sociálních službách navýšit také příspěvek na domácí péči o osoby s těžkým postižením. Například Piráti už navrhli, aby se tento příspěvek zvýšil z 9900 na 11.000 korun. Zvýšení příspěvku doporučila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) s tím, že takovou změnu připravuje její úřad. Přijetí novely a zvýšení příspěvku přišla k sídlu Sněmovny podpořit s transparenty desítka lidí, včetně vozíčkářů. Poukazovali mimo jiné na to, že i lidé s těžkým postižením mohou v některých případech studovat a pracovat, a neměli by být finančními důvody nuceni trávit život v ústavech.

Vědci zjistili, že duševní pohoda může chránit před demencí

Duševní pohoda chrání určité oblasti mozku, které zasahuje Alzheimerova choroba nebo jiné podoby demence. Zjistili to vědci z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Ve zprávě to uvedla mluvčí nemocnice Petra Veselá. Podle ředitele nemocnice Martina Pavlíka mohou výsledky výzkumu přispět k poznání příčin vzniku této nevyléčitelné nemoci. Zatím tyto příčiny nejsou známé. V současnosti skoro 50 milionů lidí na světě trpí Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, uvedla Veselá. Vědci z brněnského centra provedli studii o stárnutí mozku. "Na základě dat mimo jiné zjistili, že duševní pohoda člověka, tedy jeho spojení se sebou samým, ostatními a přírodou nebo s něčím přesahujícím jako bohem nebo vesmírem má vliv na ochranu určitých oblastí mozku," uvedla Veselá. Vědci dlouhodobě sledovali mozek pomocí magnetické rezonance.

Fotbalisté Slavie vstoupili do skupiny EL výhrou 1:0 nad Bordeaux

Fotbalisté Slavie Praha vstoupili do základní skupiny C Evropské ligy domácím vítězstvím 1:0 nad francouzským Bordeaux. "Samozřejmě první utkání doma je vždy hrozně moc důležité. Zvlášť v kontextu toho, že v druhém kole letíme do Petrohradu. Máme tři body, hraje se o dalších 15 bodů. Z mé zkušenosti potřebujete devět a více bodů k postupu. Udělali jsme první krok, který je příjemný, ale čeká nás dalších pět," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Počasí

Na 22 místech v Česku, ze zhruba 150 stanic měřících alespoň 30 let, padly ve čtvrtek teplotní rekordy. Nejtepleji 31,3 stupně Celsia bylo v Řeži u Prahy, tato stanice ale měří jen sedm let. Nové dlouhodobé rekordy přepisovaly tabulky zejména v Polabí a dolním Poohří. ČTK to řekla Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Z dlouhodobých nových maxim byla nejvyšší ve středočeském Brandýse nad Labem a v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal shodně 31 stupňů Celsia.

Dnes vrcholí příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu. Nejvyšší teploty se očekávají mezi 25 a 29 stupni Celsia, tepleji až 31 stupňů může být opět v Polabí a dolním Poohří.