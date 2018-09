Vláda schválila rozpočet se schodkem 40 mld. Kč

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun. To je o deset miliard méně, než původně plánovalo ministerstvo financí. Na tiskové konferenci po jednání vlády, kterého se účastnil i prezident Miloš Zeman, to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Prioritami rozpočtu jsou investice, zvyšování životní úrovně seniorů a růst platů ve státní správě. Schodek rozpočtu podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) představuje 0,7 procenta hrubého domácího produktu. "Veřejné finance jako celek jsou v přebytku 1,6 procenta HDP a příští rok to odhadujeme na jedno procento," řekla.

Výdaje na důchody se v návrhu zvyšují kvůli schválené valorizaci o 37,8 miliardy korun. Na školství putuje navíc 28,6 miliardy korun a na dopravní infrastrukturu téměř o 11 miliard více. Investice vlády by měly podle ministerstva stoupnout o 21 miliard korun na 79,6 miliardy korun. Návrh rozpočtu obsahuje také rušení neobsazených míst na ministerstvech, na které úřady dostávají peníze. MF navrhlo zrušit zhruba 1300 míst, což by mělo přinést úsporu kolem 3,4 miliardy korun. Opozice návrhu vyčítá nízký podíl investic a vysoký deficit v době hospodářského růstu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce o podpoře návrhu rozpočtu jednat ve Sněmovně se všemi stranami. Prezident Miloš Zeman vládě slíbil, že návrh rozpočtu ve Sněmovně podpoří. V návrhu rozpočtu kritizoval výdaje na inkluzi ve školství. Doporučil také ministrům, aby hledali úspory u vyplácení podpory pro obnovitelné zdroje, u rušení agend úředníků nebo u podpory neziskových organizací. Zeman uvítal, že ministerstvo financí navrhlo deficit o deset miliard korun nižší, než předpokládal původní plán.

Průměrný starobní důchod od ledna vzroste asi o 900 Kč měsíčně

Průměrný starobní důchod se od ledna zvýší asi o 900 korun měsíčně. Pevná část penze, která je pro všechny stejná a nyní činí 2700 korun, se zvedne celkem o 570 korun. Zásluhová procentní výměra, v níž se odrážejí odpracované roky a výdělek, poroste o 3,4 procenta. Nařízení schválila vláda spolu s návrhem státního rozpočtu na příští rok, který s výdaji na penze počítá. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). O 3,4 procenta mají od ledna růst i příplatky k penzi pro odbojáře, vězně komunismu a pozůstalé po nich. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela v červnu 2,4 milionu starobních, 421.900 invalidních a 68.100 pozůstalostních penzí. Nějaký důchod tak úřad posílal 2,9 milionu lidí. Své důchodové systémy mají pak i resorty vnitra či obrany.

Sněmovna o prázdninách schválila vládní důchodovou novelu, která mění složení penze. Nově se pevný díl důchodu posiluje a od příštího roku bude odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo nynějších devíti procent. Zásluhová část penze se naopak mírně oslabuje. Solidarita systému bude tedy větší než dosud. Víc by si měli přilepšit lidé s nízkým důchodem, ostatním se bude přidávat pomaleji než nyní. Projevit by se to mělo od roku 2020. Jinak novela pravidla valorizace nemění. Dál se přidává o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období.

Armáda chystá přehlídku ke vzniku ČSR, bude větší než minule

Armáda připravuje na výročí vzniku republiky velkou vojenskou přehlídku. Zúčastní se jí 2151 pochodujících vojáků, hasičů, policistů, celníků a strážníků a lidem se předvede 236 kusů techniky. Oproti poslední přehlídce, která se konala před deseti lety, bude výrazně větší. Novinářům to řekli zástupci armády a ministerstva obrany. Přehlídka se bude konat 28. října na Evropské třídě v Praze, začne ve 14:00 a skončí v 15:15. Náčelník generálního štábu Aleš Opata podotkl, že armáda stála v podobě československých legií u vzniku státu. Akce podle něj připomene vlastenectví, tradice a ukáže i schopnosti české armády. Symbolicky se přehlídky zúčastní i zástupci USA, Francie, Velké Británie a Itálie. Tedy zemí, které pomohly ke vzniku Československa. Slovensko pošle svou čestnou jednotku, vlajkonoše a leteckou techniku. Pokud počasí dovolí, vojáci vynesou historické prapory.

K snadnějšímu občanství pro vnuky migrantů je vláda neutrální

Vláda se podle očekávání postavila neutrálně k návrhu senátorů, aby děti a vnuci emigrantů z někdejšího Československa měli možnost snadněji získat české občanství. O návrhu rozhodne Sněmovna. Novela počítá s tím, že by potomci emigrantů mohli nabýt české občanství prohlášením. Stejnou úpravu obsahovala před šesti lety tehdejší vládní novela zákona o státním občanství, Sněmovna ale tuto změnu z předlohy vyškrtla. Senátu se následně nepodařilo prosadit, aby se do novely vrátila. V dolní komoře převládl argument, že k českému občanství by se mohli dostat i lidé, kteří třeba ani neumějí česky a nikdy v tuzemsku nebyli.

"Na jedné straně byla nadšeně přijata možnost dvojího občanství. Na druhé straně (vládní novela ve schváleném znění) mnohdy rozdělila rodiny, kdy jedno dítě, které se narodilo před možností dvojího občanství, má jiné státní občanství než dítě, které se narodilo po tomto datu," uvedl k projednávání novely horní komorou předseda senátní komise pro krajany Tomáš Grulich (ODS). Postihlo to podle něho především rodiny, které musely odejít z bývalého Československa po nástupu komunistického režimu v roce 1948. Pokud by byla novela přijata, zájemci o české občanství by k prohlášení museli navíc přiložit doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého nebo československého občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů. Prohlášením nyní mohou nabývat občanství jen lidé, kteří československé nebo české občanství pozbyli před účinnosti vládní novely. Zákon vylučuje tuto možnost například pro slovenské občany.

TI poslala do Bruselu podnět na možný střet zájmů Babiše

Organizace Transparency International ČR (TI) odeslala druhý podnět týkající se možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Tentokrát putuje k Evropské komisi. Premiér je podle TI v podezření, že přes svěřenské fondy může nadále ovládat holding Agrofert, který čerpá významný objem dotací z fondů Evropské unie. Evropská komise podle TI musí vazby premiéra na Agrofert prošetřit. Babiš ve vyjádření pro ČTK označil obvinění TI za nesmysl. Podle mluvčího Agrofertu Karla Hanzelky je současná situace zcela v pořádku podle českého práva. Druhý podnět TI se týká podezření na porušení unijních předpisů, podle kterých se osoby podílející se na plnění rozpočtu mají zdržet jakéhokoli jednání, které může uvést jejich zájmy do střetu s finančními zájmy EU. Podle TI je ohroženo nestranné rozhodování o přidělení peněz EU na národní úrovni. Nelze vyloučit střet zájmů v minulosti, kdy byl Babiš ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) ministrem financí, a ani teď, kdy je premiérem.

Babiš připomněl, že Agrofert vložil do svěřenských fondů. "TI nemá žádné důkazy, že bych jakkoli firmu ovlivňoval, protože je ani mít nemůže, nic takového se neděje. Respektuji zákony a své bývalé firmě se nevěnuji. Nemám na to ani čas. Pan (ředitel TI ČR David) Ondráčka říká tyto nesmysly proti mně dlouhodobě. Stal se tak součástí politického boje," napsal premiér ČTK.

Sněmovna podpořila novelu o kvótách pro ekonomické migranty

Zavedení kvót pro ekonomické migranty má umožnit novela cizineckého zákona, kterou v úvodním kole projednávání podpořila Sněmovna. Před dalším schvalováním normu projednají sněmovní výbory bezpečnostní a zahraniční. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) zopakoval, že chce v novele zkrátit na půl roku řízení o odnětí povolení k pobytu pro cizince, kteří by byli v Česku třikrát odsouzeni za úmyslný trestný čin. Hamáček již dříve uvedl, že v současnosti toto řízení trvá dva roky i déle. V uplynulých dvou letech bylo podle ministra takových řízení vždy kolem 400.

Předmětem debat poslanců bude plánovaná povinnost cizinců, kteří do Česka přicestují kvůli práci či studiu, absolvovat do roka od příjezdu integrační kurz. "Nevíme, proč dělat školení z hygienických návyků pro lidi z našeho civilizačního okruhu," namítl Marek Benda (ODS). Podle něj by bylo zbytečným vyhazováním peněz říkat například Američanům, "že se jí vidličkou a nožem a že se ženy pouštějí do dveří". Kvóty pro ekonomické migranty by měly stanovit maximální počet žádostí o pobytová oprávnění za účelem zaměstnání, které by české ambasády směly v nejbližším roce přijmout. Případné zavedení kvót vláda zdůvodňuje přetížeností zastupitelských úřadů, které povolení vyřizují. Za uplynulé roky se počet žádostí o pracovní pobyty ztrojnásobil. V roce 2014 jich bylo zhruba 3000, předloni více než 9000 podaných. Za první tři čtvrtletí loňského roku už bylo žádostí 13.500.

Průměrná sazba hypoték v srpnu mírně stoupla na 2,53 procenta

Průměrná úroková sazba hypoték v srpnu stoupla na 2,53 procenta z červencových 2,50 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba předloni v prosinci, a to na 1,77 procenta. V letošním srpnu bylo sjednáno podobně hypotečních úvěrů jako loni v srpnu, objemy ale v meziročním srovnání vzrostly. Do bank si přišlo pro hypotéku 8475 klientů pro hypotéky za 18,788 miliardy korun. Banky hypotéky většinou zdražují. Letní akce se chýlí ke konci a na podzimní je ještě brzy. Ke zdražování například přistoupila Česká spořitelna, která od pondělí zvedla sazby u všech fixací. Hypotéky s fixací na jeden až pět let zdražily o 0,2 procentního bodu, ostatní o něco méně. Drobné zvýšení průměrných sazeb hypoték je očekávané, protože tržní sazby stále rostou, uvedl ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich.

Zájem o nemovitosti proti červenci vzrostl, což je podle obchodního ředitele společnosti Bidli Romana Weisera důsledek jak větší vlny červencových dovolených, tak chystaných zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték, které nastane 1. října. "V září bude situace na trhu kulminovat. Situace je však stále stejná v tom, že na trhu je výrazný nedostatek nemovitostí, což nahrává, byť již mírnějšímu, růstu cen," podotkl Weiser. ČNB od října rozšíří pravidla pro poskytování hypoték o požadavky na výši příjmu domácnosti. Dluh žadatele o hypotéku by nově neměl překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat nejvýše 45 procent svého měsíčního čistého příjmu.

V trestním zákoníku zřejmě přibude nový čin maření spravedlnosti

V trestním zákoníku zřejmě přibude nový čin maření spravedlnosti, jenž míří na předkládání falešných nebo pozměněných důkazů a také na navádění ke křivému obvinění nebo výpovědi. Sněmovna jej ale ve vládní novele, kterou schválila, zpřesnila a zmírnila. Kritici v čele s Markem Bendou (ODS) neprosadili úplné vypuštění zaváděného činu z předlohy. Norma nyní zamíří k posouzení senátorům. Maření spravedlnosti se podle sněmovních úprav, jak je prosadila Helena Válková (ANO), výslovně omezí na věcné a listinné důkazy, které by navíc musely mít podstatný význam pro rozhodnutí soudu. Pachatelé by také mohli využít účinné lítosti. Dolní komora navíc na návrh Jana Chvojky (ČSSD) vyřadila tento čin ze zvlášť závažných. Nebude tedy možné kvůli němu nasazovat odposlechy. Sněmovna vypustila i trestnost svádění k tomuto činu.

Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) by norma, jak ji poslanci schválili, tedy bez svádění k maření spravedlnosti, neměla mít dopad na advokáty. "Báli se, že advokát dá někomu právní radu a posléze za to bude stíhán. Takovou obavu já osobně nemám, byť chápu ty důvody, které tam zaznívaly," řekl Kněžínek novinářům k výhradám advokátů. Dodal, že potom, co se ukáže, jak novinka funguje, je možné debatu o svádění znovu otevřít. Předpokládá, že senátoři bez nejkontroverznější části návrh přijmou.

EU: Nejspokojenější jsou rodiče se školami v Dublinu, Praha osmá

V metropolích států Evropské unie jsou rodiče školáků nejspokojenější s kvalitou vzdělávacích zařízení v irském Dublinu. Vyplývá to z údajů evropského statistického úřadu Eurostat, podle nichž je naopak nejhorší situace v bulharské Sofii. Praha se umístila v první desítce z 28 porovnávaných hlavních měst EU a tří dalších evropských metropolí. V irském hlavním městě je s úrovní škol spokojeno 83 procent rodičů. Druhá příčka patří Oslu (80 procent), které bylo spolu s Reykjavíkem a Ankarou zařazeno do průzkumu z neunijních metropolí. O třetí místo se dělí Helsinky, Nikósie a Lublaň, která je se 79 procenty nejlepší z metropolí postkomunistických zemí. Další dvě pozice patří Lucemburku a Reykjavíku, za nimiž následuje české hlavní město. V Praze jsou podle studie čerpající z dat z roku 2015 tři čtvrtiny spokojených rodičů stejně jako v Amsterodamu. Bratislava skončila v poslední třetině zemí s 55 procenty.

Staroměstský orloj bude spuštěn 28. září

Staroměstský orloj bude po několikaměsíčních opravách uveden do provozu na svatého Václava, tedy 28. září. Zrestaurované sochy apoštolů vyjdou poprvé z nových vitrážových okének v 18:00. ČTK to řekl vedoucí magistrátního provozního oddělení Lukáš Stránský. Orloj se kvůli opravám zastavil letos 8. ledna. "Stroj už je na radnici ve funkčním stavu, musí se jen propojit s kalendářní deskou, zbývá osadit sochy a je to hotové," řekl ČTK orlojník Petr Skála. Apoštolové dostali v restaurátorských dílnách novou povrchovou úpravu. Vycházet budou z nových okének, která jsou tvořena skleněnými vitrážemi v modrých barvách. Před demontováním byla na orloji plechová okénka ze 70. let minulého století, instalací skleněných se orloj vrací k původní podobě. Na astroláb se vrátí soumrak, který na něm podle historických dokumentů dříve byl.

Orloj byl letos poprvé od poválečných let kompletně demontován. Mechanika stroje se vrací do podoby z 60. let 19. století. Elektrický pohon z roku 1948 byl při rekonstrukci nahrazen původním mechanismem, konopnými lany navíjenými na dřevěné lanové bubny, díky nimž bude orloj poháněn tak, jak byl poháněn původně.

Do kaple ve Staroměstské radnici se po 73 letech vrátil oltář, který byl vážně poškozen ostřelováním radnice při Pražském povstání na konci druhé světové války. Zrestaurovanému oltáři z dílny Josefa Mockera požehnal kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka. Do desky oltáře byla uložena v lahvičce prsť, tedy zemina, z bojiště bitvy u Zborova, která byla významným vystoupením československých legií na východní frontě první světové války. Prsť tak odkazuje na počátky Československa, které vzniklo před 100 lety.

Výstava ukazuje rozmanitost architektury první republiky

Expozice s názvem Architektura ve službách první republiky v prostorách Národní technické knihovny (NTK) nabídne stovku zajímavých staveb československého meziválečného období. Ve výběru se objeví například pražská banka československých legií, pardubické krematorium, Baťovy domky ve Zlíně i méně známé stavby čítající jak veřejné budovy, tak obytné vily. Výstava potrvá do konce října. Ukázky staveb z celé země vybrané pod vedením kurátora Jakuba Potůčka ukážou jak kombinaci moderny, kubismu a folklorních odkazů, tak avantgardní trendy v čele s funcionalismem. Celostátní expozice navazuje na dílčí krajské výstavy. Konaly se po celém Česku od jara do září. Architekturou ve službách první republiky v pražské NTK celá akce vrcholí.

Koncert Štefana Margity zahájí festival Zlatá Praha

Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha na Nové scéně Národního divadla odstartuje koncertem operního pěvce Štefana Margity a jeho hostů. Na pódiu se objeví mimo jiné Hana Zagorová, Miroslav Žbirka, Martin Chodúr či sopranistky Kateřina Kněžíková a Simona Šaturová. Margita působil v nejslavnějších operních domech světa. Celosvětový věhlas mu přinesly především role v Janáčkových operách Káťa Kabanová, Z mrtvého domu a Osud, kapitán Vere v opeře Benjamina Brittena Billy Budd a Bůh Ohně ve Wagnerově opeře Zlato Rýna. V roce 2020 se v roli Tichona v Janáčkově Kátě Kabanové vrátí na scénu Metropolitní opery v New Yorku.

Do soutěže 55. ročníku mezinárodního festivalu Zlatá Praha se přihlásilo 87 televizních hudebních a tanečních pořadů a filmů ze 14 zemí. Nejvíce filmů (24) bylo přihlášeno z Německa. Návštěvníci je budou moci zhlédnout mezi 19. a 22. zářím na Nové scéně Národního divadla, stejně jako dalších pět filmů a pořadů z nesoutěžní sekce. Festival nabídne například portréty Franca Zeffirelliho nebo Leonarda Bernsteina, balety a opery jako Louskáček nebo Don Giovanni.

Pelhřimovské muzeum bible získalo 200 let starou tóru ze zvířecích kůží

Malé muzeum Bible v obci Starý Pelhřimov, která je součástí Pelhřimova, získalo unikátní 29 metrů dlouhý 200 let starý svitek tóry vytvořený z desítek zvířecích kůží. Muzeu ji věnovala americká nadace God’s Ancient Library, která v Izraeli nakupuje staré svitky a předává je školám a muzeím po celém světě. Pro pelhřimovské muzeum, které vystavuje asi 600 výtisků bible, je to první skutečná tóra, i v rámci České republiky je to mimořádně vzácná věc, řekl novinářům ředitel muzea Vladislav Donát. Darovaný svitek je psaný na pergamenu z 57 kusů hovězích kůží. Byl napsaný na začátku 19. století ve východní Evropě, možná v Sudetech, řekl Donát. Patřil zřejmě chudší židovské komunitě, protože byl vícekrát opravován. U bohatších komunit bylo běžné nahrazovat původní svitek novým. Dnes by pořízení takového svitku stálo asi dva miliony korun, řekl Donát.

Počasí

Oblačno až polojasno, ojediněle, zejména na jihu území a na horách přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 °C, v 1000 m na horách kolem 19 °C.