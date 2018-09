ČSSD navrhuje jako ministra zahraničí současného náměstka Petříčka

Novým kandidátem na post ministra zahraničí je Tomáš Petříček z ČSSD. V Poslanecké sněmovně to řekl předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Dodal, že dopis, ve kterém ho navrhuje, už dostal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Petříček je teď na ministerstvu prvním náměstkem a kandiduje v komunálních volbách. ČSSD tak ustoupila ve sporu o nominaci europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD), kterého do čela české diplomacie odmítl v červnu jmenovat prezident Miloš Zeman.

Šestatřicetiletý Petříček byl Pocheho asistentem, od roku 2014 s několikaměsíční přestávkou pracoval v Evropském parlamentu. V roce 2017 své působení v EP přerušil a sedm měsíců byl náměstkem na ministerstvu práce a sociálních věcí. Púsobil také na pražském magistrátu nebo byl členem představenstva společnosti Želivská provozní.

Sněmovna by podle TOP 09 měla vyzvat vládu k přijetí sirotků

TOP 09 navrhne ve středu Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, ve kterém by vyzvala vládu k přijetí 50 sirotků z uprchlických táborů. Představitelé strany to oznámili na tiskové konferenci. Podle první místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by se jednalo o symbolické humanitární gesto. Strana tak navazuje na iniciativu europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), kterou odmítá a kritizuje premiér Andrej Babiš (ANO).

Starostové a nezávislí na tiskové konferenci uvedli, že nutné je především předložit na stůl konkrétní iniciativu či návrh. Podle místopředsedy STAN Víta Rakušana je důležité, aby se jednalo o systematické řešení, například pouhé umístění dětí do dětských domovů v Česku by nedávalo smysl.

Prezident Zeman při návštěvě Izraele promluví v Knesetu

Prezident Miloš Zeman jako první představitel České republiky vystoupí s projevem v izraelském parlamentu Knesetu. Během své listopadové návštěvy se setká s hlavními izraelskými představiteli, v Jeruzalémě také otevře Český dům, ve kterém budou společně sídlit agentury CzechTrade a CzechTourism a budou se v něm konat kulturní akce. Vyplývá to z informací ČTK.

Během návštěvy Izraele se prezident zúčastní recepce, která se bude konat na připomínku státního svátku vzniku Československa. Podle diplomatických informací půjde o první státní recepci, kterou některá ze zemí uspořádá na izraelském území Jeruzaléma. Ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák ČTK potvrdil, že Zeman do Izraele odletí v neděli 25. listopadu a v zemi zůstane do 28. či 29. listopadu. Doprovodit by ho měla početná podnikatelská delegace. Jednat bude jak s izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem, tak s premiérem Benjaminem Netanjahuem. Na setkání českého prezidenta doprovodí několik českých ministrů.

Zemědělci kvůli suchu sníží počty zvířat

Zemědělci budou snižovat počet chovaných zvířat kvůli nedostatku sena, slámy i siláže, stáda se zmenší o desítky tisíc kusů. Vyplývá to z průzkumu Zemědělského svazu České republiky. Nejhorší situace se senem je ve středních Čechách, zemědělci tam vyprodukovali jen polovinu toho co obvykle. Polovinu obvyklého množství senáže mají k dispozici zemědělci v Pardubickém kraji. Chybět bude i sláma, v průměru na republiku asi 20 procent.

Českým zemědělcům zatím stát vyplácí kompenzace za sucho loňského roku. Do konce září má vyplatit 90 procent požadované částky. Kompenzace za letošní ztráty způsobené suchem začne stát vyplácet v prosinci.

Schválení rozpočtu se schodkem 40 mld. Kč není optimální, uvedla Národní rozpočtová rada

Národní rozpočtová rada nepovažuje za současné ekonomické situace schválení státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun za optimální. Podle rady by se měla v následujících dvou letech nominální výše schodku státního rozpočtu snižovat. Ministerstvo financí plánuje schodek 40 miliard korun až do roku 2021. Vyplývá to ze stanoviska Národní rozpočtové rady k vývoji hospodaření sektoru veřejných institucí. Stanovisko bude rada zveřejňovat pravidelně každé čtvrtletí.

Současný dobrý stav ekonomiky by podle rady měla vláda využít k provedení takových změn, které by vytvořily prostor pro případná opatření v rozpočtové politice při zhoršení ekonomického vývoje.

Nová zelená úsporám nabídne dotace na rekonstrukce svépomocí

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) nově nabídne dotace v maximální výši 550 tisíc korun na úsporné rekonstrukce domů uskutečněné svépomocí. Zájemci mohou příspěvek získat od 15. října, nově lze získat dotaci například na výměnu nevyhovujících kamen bez nutnosti zateplení domu nebo na venkovní stínicí techniku. Na tiskové konferenci na veletrhu For Arch to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

U rekonstrukcí domů svépomocí bude program přispívat především na materiál, vypůjčení nářadí a odborný technický dozor. "V poslední době je problémem sehnat stavební kapacity. My bychom rádi dostali do hry i šikovné řemeslníky, kteří jsou schopni si to udělat sami. Je to jedna z nejpoptávanějších možností změn," poznamenal Brabec. Stavby budou nadále muset splňovat daná kritéria. "Kromě povinného odborného technického dozoru je nutné mít řádně zpracovanou projektovou dokumentaci pod kontrolou Státního fondu životního prostředí," řekl ředitel fondu Petr Valdman. Dotace na zateplení, výměnu oken a dveří může uhradit až polovinu výdajů.

Analýza: Šikana přes sociální sítě je na školách častá, násilí nevymizelo

Šikana mezi spolužáky na českých školách má často podobu posměšků a vydírání prostřednictvím sociálních sítí, s vysokou četností se vyskytují problémy se sexuální orientací či sexuálními narážkami. Vyplývá to z analýzy oznámení, která žáci vložili na web projektu Nenech to být, kde mohou na šikanu upozornit. Do projektu se zapojilo víc než tisíc škol, jeho systémem za poslední rok prošlo víc než 2000 zpráv o rizikovém chování. Za projekt to ČTK sdělila Kateřina Lánská.

Kyberšikana se vyskytuje minimálně v 15 procentech případů. "Časté jsou i facebookové skupiny či stránky zaměřené specificky na zesměšňování oběti," uvedl spoluzakladatel aplikace Jan Sláma. Děti oznámily také sebevražedné tendence, sexuální narážky i sebepoškozování. V minimu případů se podle autorů projektu objevily u středoškoláků informace o znásilnění. "Ačkoliv se vůči dřívějším dobám šikana přesouvá více do on-line prostředí, nechybí ani krádeže či fyzické útoky," napsali autoři aplikace.

Velký knižní čtvrtek přinese 15 novinek

Podzimní Velký knižní čtvrtek nabídne 18. října tradičních 15 novinek napříč žánry. Na pultech knihkupců se objeví beletrie, krimi, populárně-naučná i historická literatura, knižní rozhovor, biografie nebo knížky s tématikou letectví. Součástí akce je doprovodný program. Novináře o tom informovala Petra Vondrová.

V rámci Velkého knižního čtvrtku vyjde například kniha Za oponou války Jakuba Szántó, bývalého zpravodaje České televize na Blízkém východě, čtvrtý díl série humoristických románů o "poslední aristokratce nebo kniha Pavla Kosatíka Jiný TGM.

Pivovary oslaví Dny českého piva vařením speciálů

Do šestého ročníku Dnů českého piva se zapojí desítky pivovarů, které navaří Svatováclavské speciály. Akce, do níže se zapojí i tisíce restaurací a kterou organizuje po celém Česku Český svaz pivovarů a sladoven, začne ve středu 26. září a potrvá do neděle 30. září. Na tiskové konferenci to řekla výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová. Pivovary se snaží zvednout zájem veřejnosti o čepované pivo, jehož spotřeba stále klesá.

Loni po pěti letech růstu výstav českých pivovarů meziročně klesl o 0,7 procenta na 20,32 milionu hektolitrů kvůli poklesu výroby pro domácí trh. Prodeje v Česku se snížily o 2,1 procenta na 16,04 milionu hektolitrů. Export se naopak zvýšil o 4,5 procenta. Stále více se prodává pivo balené proti točenému pivu v restauracích a hospodách, loňský poměr byl 62 ku 38 procentům.

Počasí ve středu

Oblačno až polojasno, ojediněle, zejména na jihu území a na horách přeháňky nebo bouřky. Teploty 24 až 28 °C.