Pellegrini: Vztahy mezi Českem a Slovenskem je třeba dál rozvíjet

Vztahy mezi Českem a Slovenskem se musí podle slovenského premiéra dál rozvíjet, nelze spoléhat pouze na minulost ve společném státě. Peter Pellegrini to řekl v úvodu společného jednání české a slovenské vlády. Jeho kabinet se spolu s vládou Andreje Babiše sešel v Košicích. Pellegrini v projevu připomněl, že mladí lidé z Česka i Slovenska ztrácejí schopnost porozumění řeči druhého státu. Podpořil proto myšlenku spolupráce veřejnoprávních televizí obou států. Pellegrini také poděkoval za péči Česka o početnou slovenskou menšinu, která pracuje či studuje v České republice.

Babiš v úvodu setkání na košické Historické radnici zmínil také blížící se společné oslavy založení Československa. Slovenského premiéra Petera Pellegriniho uvítá 27. října v Praze, Češi se pak zúčastní slovenských oslav 30. října.

Babiš i Pellegrini se na jednání také dohodli, že obě země chtějí spolupracovat při zbrojních tendrech a vzájemně nakupovat vojenskou techniku. Premiéři, ministři obrany i zástupci generálních štábů obou zemí to projednají v říjnu v Brně.

Babiš i Pellegrini kritizují plán na posílení pobřežní stráže EU

Premiéři Česka Andrej Babiš a Slovenska Peter Pellegrini po společném jednání vlád obou zemí v Košicích kritizovali plán Evropské komise výrazně k roku 2020 posílit pobřežní a pohraniční stráž Evropské unie (Frontex). Jednalo by se podle nich o zbytečnou paralelní strukturu k pobřežním strážím evropských států, za rozumnější považují posílení národních opatření. Pellegrini novinářům řekl, že evropskou stráž chápe jako koordinační orgán. "Ale když mají narůst počty lidí, kteří ochraňují naše hranice, tak by to měli být primárně vojáci pobřežní stráže nebo vojska italské armády či policie, maltské, řecké, španělské, portugalské a tak dále," uvedl. Babišovi vadí růst nákladů na evropskou stráž. "Náklady byly asi 1,7 miliardy euro (43,3 miliardy korun), teď komise navrhuje deset miliard (254,5 miliardy korun). Jsem přesvědčen, že Řecko, Itálie a Malta žádný Frontex nepotřebují," uvedl.

Česko mělo opět nejvyšší míru neobsazených pracovních míst v EU

Česká republika má nadále nejvyšší míru neobsazených pracovních míst. Poměr volných pracovních míst k celkovému počtu pracovních míst v celé EU zůstal ve druhém čtvrtletí na 2,2 procenta, v Česku však dál zrychlil na 5,4 procenta a růst byl nejvyšší ze všech zemí. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Po ČR je míra neobsazenosti vysoká také v Belgii (3,5 procenta), v Nizozemsku (3,1 procenta) a v Německu (2,9 procenta).

Ceny v průmyslu v srpnu dál rostly,v zemědělství zpomalily pokles

Ceny průmyslových výrobců v Česku v srpnu zpomalily meziroční růst na 3,3 procenta z červencových 3,4 procenta. Ceny dál rostly také u stavebních prací a tržních služeb pro podniky, v zemědělství výrazně zpomalily pokles. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Informoval také o vývoji cen v zahraničním obchodě za červenec, ceny dováženého i vyváženého zboží v tomto období zrychlily meziroční růst. Ceny u výrobců mohou naznačit budoucí vývoj cen pro spotřebitele. Míra spotřebitelské inflace v srpnu vzrostla na 2,5 procenta z červencových 2,3 procenta, zejména kvůli zvýšení cen za bydlení.

Iniciativa má seznam 50 rodin, které by přijaly syrské sirotky

Iniciativa Češi pomáhají má seznam víc než pěti desítek rodin, které by byly ochotny přijmout syrské sirotky. Další lidé nabízejí hlídání, doučování či odbornou psychologickou pomoc. Iniciativa to uvedla v prohlášení, které zaslala ČTK. Podle uskupení by bylo účelné uspořádat setkání zástupců vlády, opozice, odborníků i zástupců neziskových organizací. Diskutovat by měli o případných podmínkách přijetí.

To, aby ČR přijala 50 syrských sirotků z řeckých uprchlických táborů, navrhuje europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Premiér Andrej Babiš (ANO) záměr odmítá. "Dětem máme pomáhat tam, kde se narodily a kde žijí," uvedl. Zdůrazňuje navíc to, že se nejedná o malé děti, ale hlavně o chlapce ve věku 12 až 17 let. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) by Česko syrské děti, které přišly o rodiče, přijmout zvládlo. Babišův postoj kritizovali někteří politici, chválil ho prezidentův mluvčí.

V pondělí Babiš novinářům řekl, že si rád vyslechne myšlenky europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), ale záležitost považuje za plácnutí do vody a snahu Šojdrové se zviditelnit před volbami do Evropského parlamentu.

Pražský hrad bude kupovat nové bezpečnostní rámy a rentgeny

Pražský hrad obmění některé bezpečnostní rámy a rentgeny a nakoupí i nové. Potvrdila to Správa Pražského hradu s tím, že v srpnu hrad zadal výběrové řízení. Podle veřejně dostupných dokumentů, které Český rozhlas prostudoval, chce Pražský hrad za nové zařízení utratit necelých 25 milionů korun. Podle mluvčího hradu Jiřího Ovčáčka jde o standardní obměnu rámů. Bezpečnostní rámy na detekci kovů jsou u vstupů do areálu Pražského hradu od roku 2016. Jejich životnost je podle bezpečnostních analytiků maximálně dva až tři roky.

Inspektoři GIBS stíhají dva policisty kvůli údajnému mučení

Generální inspekce bezpečnostních sborů stíhá dva českobudějovické policisty. Informaci České televize potvrdil mluvčí GIBS Martin Strouhal. Policisté podle obvinění nutili 32letého Roma, aby se přiznal i k činům, které nespáchal. Podle Strouhala jsou nyní obviněni z mučení a jiného nelidského a kruté zacházení. Mluvčí jihočeské policie Jiří Maztner řekl, že dotyční polististé byli přeloženi na administrativní pozice.

Atletka Vrabcová bude startovat na bostonském maratonu

Nejlepší česká vytrvalkyně Eva Vrabcová Nývltová dostala pozvánku na Bostonský maraton, který se koná 15. dubna. Pro Vrabcovou to bude příští rok jediný maraton před podzimním mistrovstvím světa v Dauhá. Česká atletka měla o bostonský závod velký zájem a na startovní listinu nejstaršího maratonu světa se dostala i díky bronzové medaili z mistrovství Evropy v Berlíně.

Čeští basketbalisté se po 37 letech představí na světovém šampionátu

Čeští basketbalisté dosáhli v neděli historického výsledku a poprvé v samostatné historii si zahrají mistrovství světa, na kterém naposledy startovalo v roce 1982 tehdejší Československo. Postup na světový šampionát v Číně si zajistili už čtyři kola před koncem kvalifikace výhrou v Bosně a Hercegovině 85:80. Podle trenéra Ronena Ginzburga rozhodně nehrozí, že by si čeští basketbalisté jeli do Číny jen užít. Naopak tam chtějí potvrdit svůj vzestup a nabrat zkušenosti, které by rád zúročil na mistrovství Evropy 2021, které má Česká republika spolupořádat.

Počasí v úterý

Jasno až polojasno a nejvyšší teploty 25 až 29°C, na horách většinou kolem 20 stupňů Celsia.