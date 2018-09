Ministryně Maláčová odmítá spojovat zrušení karenční doby a e-neschopenek

Ministryně práce a sociálních věcí z ČSSD Jana Maláčová odmítá spojovat zrušení karenční doby se zavedením elektronických neschopenek. Šéfka resortu v České televizi reagovala na středeční prohlášení premiéra Andreje Babiše. Předseda vlády a šéf hnutí ANO uvedl, že ke zrušení karenční doby je nutné fungování e-neschopenky alespoň v první fázi. Když podle Maláčové nebude od pololetí příštího roku obnoveno proplácení náhrad výdělku v prvních třech dnech nemoci, půjde ze strany hnutí ANO o zásadní porušení koaliční smlouvy a programového prohlášení.

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek k tomu řekl, že koaliční smlouva je pro poslance hnutí svatá a že ji dodrží. Připomněl však, že vláda se zavázala projednat, jak tento krok kompenzovat zaměstnavatelům.

Začíná Evropský týden mobility, účastní se i česká města

V několika desítkách měst v České republice začíná posedmnácté celoevropská kampaň Evropský týden mobility. Cílem je podpořit alternativy automobilové dopravy, jež jsou přijatelnější pro bezpečnost, zdraví i životní prostředí. Kampaň bude zakončena v sobotu 22. září Evropským dnem bez aut.

Tématem pro letošní rok se stala tzv. multimodalita, tedy kombinování různých dopravních prostředků pro přepravu cestujících i zboží. Součástí akce je kampaň Do práce na kole, do které se mohou přihlásit jednotlivci i firmy a jejíž hlavní část se každoročně koná v květnu. Evropský týden mobility vyvrcholí v sobotu 22. září Dnem bez aut.

V babyboxu v Mostě našli novorozenou holčičku

Do mosteckého babyboxu v sobotu v noci někdo uložil novorozeně. Holčičku lékaři našli zabalenou v ručníku a na první pohled zdravou. Dostala jméno Jolana. V Mostě je to páté dítě odložené do babyboxu, z toho jen jeden byl kluk.

Jolana je třinácté letošní dítě nalezené v některém z babyboxů. Ty v Česku fungují už 13 a půl roku. Za to dobu do nich někdo uložil celkem 175 novorozenců. První babybox byl v Česku zprovozněn v červnu 2005 v GynCentru v pražském Hloubětíně.

Synek nezískal šestý světový titul na skifu

Rekordní šesté zlato z mistrovství světa zatím veslař Ondřej Synek nezískal. V Plovdivu skončil druhý za Norem Kjetilem Borchem.

Synek získal už jedenáctou medaili na mistrovství světa na skifu. Stříbro získal rovněž v letech 2007 a 2011. K tomu má také tři bronzy. Třetí skončil ještě na dvojskifu před 15 lety.

Veselý porazil Valkusze, o výhru v baráži Davis Cupu bude bojovat Rosol

Čeští tenisté stále mohou vyhrát v barážovém utkání Davisova poháru v Maďarsku. V úvodní nedělní dvouhře vyrovnal stav na 2:2 na zápasy Jiří Veselý, který si poradil se zraněným Mátém Valkuszem po setech 6:7, 6:3, 6:2 a 6:4.

O vítězi utkání rozhodne duel Lukáš Rosola s 419. hráčem světa Zsomborem Pirosem, ten v pátek porazil Veselého.

Počasí v neděli

Jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C.