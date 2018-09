Ministryně Maláčová odmítá spojovat zrušení karenční doby a e-neschopenek

Ministryně práce a sociálních věcí z ČSSD Jana Maláčová odmítá spojovat zrušení karenční doby se zavedením elektronických neschopenek. Šéfka resortu v České televizi reagovala na středeční prohlášení premiéra Andreje Babiše. Předseda vlády a šéf hnutí ANO uvedl, že ke zrušení karenční doby je nutné fungování e-neschopenky alespoň v první fázi. Když podle Maláčové nebude od pololetí příštího roku obnoveno proplácení náhrad výdělku v prvních třech dnech nemoci, půjde ze strany hnutí ANO o zásadní porušení koaliční smlouvy a programového prohlášení.

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek k tomu řekl, že koaliční smlouva je pro poslance hnutí svatá a že ji dodrží. Připomněl však, že vláda se zavázala projednat, jak tento krok kompenzovat zaměstnavatelům.

Začal Evropský týden mobility, účastní se i česká města

V několika desítkách měst v České republice začala posedmnácté celoevropská kampaň Evropský týden mobility. Cílem je podpořit alternativy automobilové dopravy, jež jsou přijatelnější pro bezpečnost, zdraví i životní prostředí. Kampaň končí v sobotu 22. září Evropským dnem bez aut.

Tématem pro letošní rok je tzv. multimodalita, tedy kombinování různých dopravních prostředků pro přepravu cestujících i zboží. Součástí akce je kampaň Do práce na kole, do které se mohou přihlásit jednotlivci i firmy a jejíž hlavní část se každoročně koná v květnu. Evropský týden mobility vyvrcholí v sobotu 22. září Dnem bez aut.

V babyboxu v Mostě našli novorozenou holčičku

Do mosteckého babyboxu v sobotu v noci někdo uložil novorozeně. Holčičku lékaři našli zabalenou v ručníku a na první pohled zdravou. Dostala jméno Jolana. V Mostě je to páté dítě odložené do babyboxu, z toho jen jeden byl kluk.

Jolana je třinácté letošní dítě nalezené v některém z babyboxů. Ty v Česku fungují už 13 a půl roku. Za to dobu do nich někdo uložil celkem 175 novorozenců. První babybox byl v Česku zprovozněn v červnu 2005 v GynCentru v pražském Hloubětíně.

Na Dny NATO dorazilo za 2 dny 220.000 návštěvníků

Na Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR na letiště do Mošnova nedaleko Ostravy dorazilo 125.000 lidí. Během obou dnů tam akci navštívilo celkem zhruba 220.000 diváků. ČTK to řekl mluvčí akce Jaromír Krišica, podle kterého jsou pořadatelé naprosto spokojeni. Lidé viděli desítky ukázek na zemi i ve vzduchu.

Mezi hlavní taháky patřila letos vystoupení akrobatických leteckých skupin, Křídel bouře z Chorvatska a Červeno-bílých jisker z Polska. Na zemi pak mezi nejobdivovanější vystavené stroje patřil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Velký zájem byl také o zhlédnutí amerického víceúčelového vrtulníku UH-1Y Venom zvaného Yankee, který byl poprvé k vidění nejen v Česku, ale i v Evropě.

Synek nezískal šestý světový titul na skifu

Rekordní šesté zlato z mistrovství světa zatím veslař Ondřej Synek nezískal. V Plovdivu skončil druhý za Norem Kjetilem Borchem.

Synek získal už jedenáctou medaili na mistrovství světa na skifu. Stříbro získal rovněž v letech 2007 a 2011. K tomu má také tři bronzy. Třetí skončil ještě na dvojskifu před 15 lety.

Ondra získal na mistrovství světa stříbro v olympijské kombinaci

Lezec Adam Ondra získal na mistrovství světa v Innsbrucku stříbrnou medaili v trojboji. V disciplíně, v níž se bude za dva roky v Tokiu premiérově soutěžit na olympijských hrách.

Ondru v kombinaci, kterou tvoří lezení na rychlost, bouldering a obtížnost, porazil pouze domácí Jakob Schubert.

Čeští tenisté otočili baráž Davisova poháru a v Maďarsku vyhráli

Čeští tenisté otočili baráž Davisova poháru a v Maďarsku vyhráli 3:2 na zápasy. V úvodní nedělní dvouhře vyrovnal stav na 2:2 na zápasy Jiří Veselý, který si poradil se zraněným Mátém Valkuszem po setech 6:7, 6:3, 6:2 a 6:4.

O vítězi utkání rozhodl duel Lukáš Rosola s 419. hráčem světa Zsomborem Pirosem, ten v pátek porazil Veselého. Rosol zvítězil nad Pirosem 6:4, 7:6 a 6:3.

Počasí v neděli

Jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C.