Policie letos zadržela v ČR 130 migrantů

Za letošní rok policie zadržela zatím zhruba 130 migrantů, kteří přecházeli přes Česko. Na kontrolní akci policie na Chebsku, která se zaměřuje na migraci, to uvedl ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD s tím, že oproti roku 2015 je to výrazně málo.

Hamáček uvedl, že Česko není pro migranty cílovou ani tranzitní zemí. Navíc dobrá práce policie při odhalování nelegální migrace podle něj odrazuje převaděče od pokusů dostat uprchlíky do cílových zemí přes Česko. Lidé, kteří byli zadrženi letos, byli většinou z Blízkého východu nebo zemí bývalého Sovětského svazu.

Česko by zvládlo přijmout 50 sirotků ze Sýrie, míní Hamáček

Česká republika by zvládla přijmout 50 dětí, které v syrské válce přišly o rodiče, uvedl na twitteru ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). Reagoval tak na premiéra Andreje Babiše (ANO), který v rozhovoru pro deník Právo přijetí sirotků odmítl. Babišův výrok kritizovali i někteří další politici.

O možném přijetí syrských sirotků hovořila již dříve europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Babiš je ale proti. "Proč bychom je přijímali? Máme sirotky i u nás, které musíme připravit na vstup do života. Něco o tom vím, protože moje nadace na to dávala peníze," řekl premiér Právu. Česko je podle něj solidární, od roku 2015 do různých zemí kvůli migraci poslalo 2,5 miliardy korun, pomáhá na místě v Sýrii lékaři i experty. "A když už jsme u těch sirotků, proč zase někdo pomíjí válku na Ukrajině? Tam nejsou? Tak proč bychom se měli starat právě o Syřany?" dodal Babiš.

Inkluze by měla být omezena, uvedli experti na schůzce se Zemanem

Inkluze by měla být podle odborníků, kteří se v sobotu sešli s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech omezená. Schůzky se zúčastnil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO a bývalý šéf resortu Stanislav Štech za ČSSD. Inkluze nesmí být podle expertního týmu útokem a likvidací praktických a speciálních škol.

Ministr Plaga na konci srpna uvedl, že handicapovaní žáci v běžných školách by měli v budoucnu častěji sdílet jednoho asistenta pedagoga. Ministerstvo by podle něj do podzimu mohlo dokončit návrh změn ve vyhlášce o společném vzdělávání ve školách. Na inkluzi by příští rok měly jít asi čtyři miliardy korun. Letošní rozpočet počítal pro společné vzdělávání asi s dvěma miliardami. Během roku na něj ale šly podle ministra další peníze navíc.

Lidovci debatovali o programu strany na příští roky

KDU-ČSL se nechce podlehnout marketingu, ale bude trvat na svých hodnotách, ze kterých pak vychází program a politická řešení. Na ideové konferenci strany to řekl její předseda Pavel Bělobrádek, který kandiduje do Senátu.

Lidovci na konferenci řešili například otázky dostupného bydlení pro mladé rodiny a seniory. Bělobrádek ČTK a Českému rozhlasu řekl, že strana uspořádala konferenci kvůli tomu, aby ještě před volbami uzavřela sebereflexi po loňských volbách do Sněmovny. Zároveň má sloužit i jako základ pro březnový celostátní sjezd.

Právo: Češi v Afghánistánu už v první linii nechodí

Čeští vojáci, kteří hlídají v Afghánistánu koaliční základnu Bagrám, už nebudou na výjezdech do nebezpečných míst chodit v první linii, budou podporovat a krýt afghánské vojáky. Americké a české velení mise v reakci na srpnový incident, kdy sebevražedný atentátník zabil tři české vojáky, změnilo strategii, deníku Právo to řekl Štefan Muránský, zástupce velitele Společného operačního centra.

V Afghánistánu slouží okolo 170 českých vojáků, kteří hlídají základnu Bagrám. Pravidelně taky vyjíždějí hlídkovat mimo základnu. Právě při jedné takové patrole se odpálil atentátník, který zabil tři české vojáky. Zranil taky jednoho amerického vojáka a dva Afghánce.

Blesk: Zemřel bývalý sbormistr Bambini di Praga Kulínský

Ve věku 59 let zemřel někdejší sbormistr dětského sboru Bambini di Praga Bohumil Kulínský. Byl byl nalezen mrtvý v bytě v pražské Jungmannově ulici. Policie zjišťuje okolnosti, napsal server Blesk.cz. Kulínský byl v roce 2009 odsouzen za zneužívání nezletilých dívek, svou vinu popíral.

V roce 1984 také zahájil spolupráci se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, na počátku 90. let založil a vedl Školu sborového zpěvu a v roce 1997 se na pět let stal šéfdirigentem opery pražského Národního divadla. Sbor Bambini di Praga, který založili Kulínského rodiče, po téměř čtyřicetiletém působení v roce 2011 zanikl. Samotný Kulínský se v roce 2012 po několika letech vrátil na hudební scénu.

Na Dny NATO zamířilo více než 90 tisíc lidí

Na letišti v Mošnově na Novojičínsku se o víkendu konají Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR, největší akce svého druhu ve střední Evropě. Na místo zamířilo 95.000 lidí, což přineslo i dopravní komplikace.

Dny NATO Představují vojenské, záchranářské či bezpečnostní jednotky z 20 zemí, poprvé je mezi nimi Chorvatsko. K nejatraktivnějším ukázkám v sobotu patřil slavnostní průlet mapující vývoj československých a českých vzdušných sil za posledních 100 let nebo průlet Leteckého útvaru Ministerstva vnitra Slovenské republiky.

Vesnicí roku 2018 je Dolní Němčí ze Zlínska

Vesnicí roku 2018 České republiky se stalo Dolní Němčí ve Zlínském kraji. Na druhém místě se umístil Šumvald z kraje Olomouckého a na třetím Nový Kostel, který je v Karlovarském kraji. Hodnotící komise vybírala z 13 finalistů, šlo o vítěze krajských kol. U soutěžících obcí komise hodnotila například společenský život, aktivity občanů, podnikání, ale i občanskou vybavenost, úspory energií či péči o veřejná prostranství a zeleň.

Vítěz byl vyhlášen na přehlídce s názvem Jarmark venkova, který je součástí Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů. Na jarmarku se divákům představovali jednotliví finalisté. Loni zvítězil Heřmanov z Kraje Vysočina.

Teplo vydrží do konce září

Nadprůměrné teploty vydrží do konce září, v některých dnech bude i přes 25 stupňů Celsia. Přechodně se může mírně ochladit. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

"Úhrny srážek by se měly v následujících týdnech pohybovat kolem dlouhodobého průměru. Srážky se budou vyskytovat zpočátku jen přechodně a během období se četnost jejího výskytu bude zvyšovat," dodali meteorologové.

Počasí v neděli

Jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 °C.