Zeman podpořil družstvo Svatopluk z kauzy H-System u Ústavního soudu

Prezident Miloš Zeman podpořil u Ústavního soudu bytové družstvo Svatopluk v kauze H-System. Informovala o tom Česká televize. Zeman v intervenci, kterou soudu poslal, píše, že je případem znepokojený.

Nejvyšší soud v červenci rozhodl, že družstvo Svatopluk musí do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. NS tak vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. Termín vystěhování byl do 23. srpna. Družstvo Svatopluk se obrátilo na Ústavní soud, ten vykonatelnost rozhodnutí NS do vynesení rozsudku odložil.

Zeman se s Merkelovou a Steinmeierem setká za týden

Českého prezidenta Miloše Zemana přijme německá kancléřka Angela Merkelová za týden, uvedla německá strana. V pátek 21. září se Zeman setká také s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. Ve spolkové republice bude český nejvyšší představitel na třídenní oficiální návštěvě.

Do Berlína Zeman dorazí ve středu 19. září odpoledne, politická jednání ho čekají především ve čtvrtek a v pátek. Ve čtvrtek vyrazí do nedaleké Postupimi, kde se setká s braniborským ministerským předsedou Dietmarem Woidtkem. Ve čtvrtek odpoledne pak má Zeman v Berlíně jednat se zástupci německých firem, které v Česku investují.

Místo poukázek na živobytí někteří lidé zřejmě dostanou opět peníze

Některé skupiny chudších lidí už zřejmě nebudou dostávat část příspěvku na živobytí v poukázkách, ale znovu v penězích. Novelu schválila Sněmovna. Poslanci schválili s úpravami předlohu poslanců ANO, která změnu předpokládá. Sociální demokraté a lidovci neprosadili pozměňovací návrhy, které by vedly k úplnému zrušení povinného vyplácení části dávek v hmotné nouzi v poukázkách. Poslanecké pozměňovací návrhy rozšířily skupinu například o lidi s těžkým a nejtěžším zdravotním postižením, invalidy ve třetím stupni a seniory starší 70 let. Výhradně v hotovosti by se měly vyplácet také částky na živobytí zvýšené kvůli dietnímu stravování.

Úřad práce musí dávat potřebným lidem poukázky od loňského prosince. Zákonodárci toto opatření zavedli ve snaze zamezit zneužívání dávky. Lidé, kteří pobírají příspěvek na živobytí přes půl roku v posledním roce, dostávají v poukázkách 35 až 65 procent této dávky. Za poukázky si mohou koupit potraviny, základní drogistické potřeby, dětské a lékárenské zboží, školní potřeby a oděvy, ale žádné cigarety nebo alkohol.

Česká republika měla do pátku zavést směrnici EU o zbraních, termín nedodržela

Česká republika měla do pátku zavést do svého právního řádu kontroverzní směrnici Evropské unie zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi. Normu, která by tak učinila, čeští politici ale přijmout nestihli. Česku tak budou ze strany Evropské unie hrozit sankce. Podle ministerstva vnitra je na tom podobně většina členských států.

Situaci chce kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) částečně vyřešit nařízením vlády. Mluví se také o změně některých zákonů včetně ústavy. Evropský parlament schválil směrnici loni na jaře. Jejím cílem je zabránit teroristům ve vyzbrojování. Podle kritiků ale hlavně omezuje majitele legálně držených zbraní, trh s legálně drženými zbraněmi a zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu.

V Česku proběhlo loni nejvíce svateb za deset let

V loňském roce se v České republice konalo 52.567 svateb. Je to nejvíc za posledních deset let. Více než polovina snoubenců byla ve věku 25 až 34 let. Muži se poprvé ženili nejčastěji ve 29 letech, ženy ve 27. Průměrný věk novomanželů při prvním sňatku se ale příliš nemění, loni dosáhl 32,2 let u mužů a 29,8 let u žen. Na tiskové konferenci to uvedli předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček a vedoucí oddělení demografické statistiky Terezie Štyglerová.

Z dlouhodobého hlediska počet sňatků v historii značně kolísal, ovlivňovaly jej zejména události jako světové války nebo hospodářská krize 30. let. "Rapidní zlom představoval začátek 90. let a s ním změna životního stylu. Nastalo odkládání sňatků do pozdějšího věku," uvedl Rojíček. Trend poklesů celkového počtu svateb se ale v posledních letech zastavil. Minima bylo dosaženo v roce 2013, kdy bylo uzavřeno 43.499 sňatků. Od té doby počet každý rok vzrostl.

Odborníci zrekonstruovali podobu obličeje královny Judity

Odborníci vytvořili vizualizaci tváře české královny Judity Durynské, druhé manželky Přemyslovce Vladislava II., která žila ve 12. století. Podobu zrekonstruoval brazilský 3d designer Cícero André da Costa Moraes na základě lebečních kostí. Využil k tomu trojdimenzionální metodu. Podoba druhé české královny byla představena v Muzeu Karlova mostu.

Ostatky královny Judity byly nalezeny v 50. letech minulého století při archeologickém výzkumu románské baziliky a kláštera v Teplicích. Antropologické expertizy ukázaly, že měřila kolem 160 centimetrů, měla krevní skupinu B a zemřela na tehdejší dobu ve vysokém věku 75 až 80 let ve skvělém zdravotním stavu, o čemž svědčí i to, že měla všechny zuby bez jediného kazu. Juditina lebka je dnes uložena v depozitáři Národního muzea. Juditino jméno nesl první pražský kamenný most, předchůdce mostu Karlova.

Národní divadlo poprvé uvede nové nastudování Libuše

Nové nastudování opery Bedřicha Smetany Libuše představí v pátek Národní divadlo. Režii národní klasiky má ředitel divadla Jan Burian. Druhá premiéra bude v neděli, slavnostní provedení díla ale první česká scéna chystá na 27. října, tedy na předvečer 100. výročí vzniku Československa.

Národní divadlo má tuto slavnostní operu na stálém repertoáru od svého založení. Nyní s ní přichází po 23 letech. V hlavních rolích se představí domácí sólistka Dana Burešová a hostující Iveta Jiříková. V postavě Přemysla se budou střídat barytonisté Adam Plachetka a Svatopluk Sem.

Muzeum Kampa vystavuje Picassův cyklus grafik o jeho vášních

Pod názvem Vášeň a vina vystavuje Muzeum Kampa rozsáhlý grafický cyklus slavného umělce Pabla Picassa. Série 100 výjevů ze života umělce a jeho zápasu o tvorbu pochází ze 30. let minulého století a podle autorů výstavy ji lze pokládat i za autorův deník. Díla jsou zapůjčená z Muzea královny Sofie v Madridu, v Praze se prezentují poprvé. Pro návštěvníky se výstava otevře v pátek a potrvá do 15. ledna.

Cyklus má název La Suite Vollard a jmenuje se podle galeristy a obchodníka s uměním Ambroise Vollarda. Podle odborníků série vypráví o Picassově bouřlivém období rozchodu s jeho první ženou, ruskou baletkou Olgou Chochlovovou a o vášnivém vztahu k mladé Marii-Therese Walterové, ale obsahuje také úvahy o smyslu umění. Jednotlivé tisky odrážejí Picassovy erotické a umělecké posedlosti, manželské potíže a stále temnější politickou situaci v Evropě. V návaznosti na tuto sérii vznikla Picassova slavná Guernica.

Počasí v sobotu

Oblačno až polojasno, ráno místy mlhy. Od západu přechodně až zataženo a místy přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C.