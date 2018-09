Odbory chtějí růst mezd o 7 až 9 procent

Odbory požadují růst mezd zaměstnanců o 7 až 9 procent. V Praze o tom jednalo asi 1300 odborářů z Českomoravské konfederace odborových svazů. Zástupci zaměstnavatelů skokové přidávání odmítají. Podle nich výdělky rostou rychleji než produktivita práce. Podle šéfa Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého zaměstnavatelé navíc přidávají nyní sami a odboráři se vlamují do otevřených dveří. Podle předáka ČMKOS Josefa Středuly by se v době růstu ekonomiky měly příjmy zvedat rychleji, aby se Česko přibližovalo vyspělým státům a prolomila se "mzdová železná opona".

Odboráři také uvedli, že budou prosazovat zkrácení pracovní doby o půl hodiny bez snížení výdělků, a to zhruba do pěti let. Česko má podle nich takovou délku roční pracovní doby, jaká byla ve vyspělých evropských zemích v 70. letech minulého století.

Počet obyvatel Česka vzrostl

Počet obyvatel Česka se v 1. pololetí zvýšil zhruba o 15.400 na 10,625.449 lidí. Přírůstek zajistila zahraniční migrace, zejména z Ukrajiny a Slovenska. Více lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

V prvních šesti měsících roku se narodilo 55.736 dětí, meziročně o 544 méně. Podíl nemanželských dětí se meziročně snížil na 48,7 procenta z loňských 48,9 procenta. V posledních letech přitom podíl dětí narozených mimo manželství pravidelně rostl. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 30 let, prvorozené děti ženám ve věku 27 let. Podle předběžných údajů zemřelo do konce června 58.062 lidí, což je zhruba stejně jako ve stejném období loni. Nejvíce zemřelých, téměř deset tisíc, patřilo do věkové skupiny 85 až 89 let a převažovaly mezi nimi ženy.

Novým prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu bude Prouza

Svaz obchodu a cestovního ruchu povede od října Tomáš Prouza. V tiskové zprávě o tom informoval svaz. Bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti střídá v čele Martu Novákovou, která rezignovala poté, co se stala ministryní průmyslu a obchodu.

Tomáš Prouza působil v letech 2004 až 2006 jako náměstek ministra financí, pracoval i jako tajemník ve Světové bance. V čele Svazu obchodu a cestovního ruchu se chce zaměřit na modernizaci české ekonomiky, aby se stala součástí velkého evropského trhu.

Výdaje na vzdělání v Česku patří nadále k nejnižším v OECD

Výdaje na vzdělání v České republice v posledních letech vzrostly, přesto stále patří k nejnižším mezi zeměmi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V souvislosti s tím mají také učitelé relativně nízké platy ve srovnání s vyučujícími ve většině států OECD i ve srovnání s jinými vysokoškolsky vzdělanými lidmi v rámci České republiky. Vyplývá to ze studie, kterou OECD zveřejnila na svých internetových stránkách.

V roce 2015 dala Česká republika na vzdělání 3,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP), zatímco průměr OECD činil pět procent. Menší podíl investovalo pouze Irsko, Maďarsko a Lucembursko. Na čele statistiky jsou Norsko, Nový Zéland, Británie, Kolumbie a Chile (více než šest procent HDP).

U Panny Marie Sněžné uloží část ostatků kněze ze 14. století

V pražském kostele u Panny Marie Sněžné dnes bude uložena část ostatků františkánského kněze Oldřicha z Pordenone, který žil na přelomu 13. a 14. století. Relikvie byla přenesena z Itálie a slavnostně bude předána dnes na mši v 18:00. Blahoslavený Oldřich z Pordenone byl synem českého vojáka, který sloužil v Itálii. Byl také cestovatelem a stal se prvním známým Evropanem, jenž se dostal do Tibetu.

Dnešního slavnostního aktu se zúčastní italská delegace představitelů místní církve v čele s generálním vikářem diecéze, a také představitelé města Pordenone, v jejichž čele bude radní pro evropskou politiku a turismus Guglielmina Cucciová a radní pro kulturu Pietro Tropeanoa. Mnich, misionář a cestovatel zvaný také Oldřich z Furlanska (1286 až 1331) byl jedním z prvních katolických misionářů, který doputoval na území dnešní Číny, Indie a Tibetu. Přestože jeho otec byl žoldnéřem českého krále Přemysla Otakara II., v Čechách je téměř zapomenut. Odorik z Pordenone po sobě zanechal cestopis s názvem Popis východních krajů v sepsání bratra Oldřicha, Čecha, z Pordenone, který se dočkal mnoha opisů a později i tištěných vydání. Český překlad Odorikova cestopisu v úplnosti vyšel až po šesti stoletích, v roce 1962.

Na Rychnovsku byl nalezen bronzový poklad

V katastru Kosteleckých Horek u Kostelce nad Orlicí na Rychnovsku byl nalezen bronzový poklad sestávající z 23 kusů různých bronzových nástrojů, zbraní a ozdob. Předměty pocházejí z přelomu mladší a pozdní doby bronzové, ve východních Čechách jde o výjimečný nález. Poslední srovnatelný byl v regionu nalezen v roce 1953. ČTK to řekla Martina Svatoňová z tiskového oddělení hejtmanství.

Nález tvoří 13 srpů, dva hroty oštěpů, tři sekyrky a několik ozdob. Letos v březnu ho nalezl pes. "Při procházce se svým pánem vyhrabal špičky srpů. Postupně se vyzvedly další bronzové nástroje, které byly odevzdány odborným pracovníkům," uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu Martina Berdychová (Východočeši). Nález je uložen v krajském Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Od 13. do 21. září bude poklad pro veřejnost vystavený na zámku v Kostelci nad Orlicí.

Výstava Tož to kupte! představuje sbírku umění čtyř prezidentů

Výstava Tož to kupte! představuje koncepce a osudy sbírky děl z Národního fondu Masarykova nakoupené v první polovině minulého století. V Císařské konírně na Pražském hradě je k vidění na 110 exponátů, které se člení do čtyř celků mapující individuální výběr čtyř prezidentů. Jde o první souhrnnou výstavu děl z tohoto fondu. Výstava, která potrvá do 9.prosince, byla otevřena ke stoletému výročí republiky.

Návštěvníci se ve čtyřech barevně odlišných částech mohou seznámit s uměleckým vkusem prezidentů Tomáše Garriqua Masaryka, Edvarda Beneše, Emila Háchy a Klementa Gottwalda. Ve sbírce převažují díla českých autorů 19. století. Dominuje historická malba a krajiny, nechybí ani portréty či moderní umění z Benešova výběru. Zájemci mohou vidět například díla Jaroslava Čermáka, Jana Slavíčka nebo Mikoláše Alše. Součástí jsou i obrazy od Pabla Picassa či Ossipa Braza.

Jarolím končí u fotbalové reprezentace, nástupce zatím není znám

U fotbalové reprezentace po sérii špatných výsledků skončil trenér Karel Jarolím. Oznámila to Fotbalová asociace ČR, podle níž odvolání kouče i celého realizačního týmu následovalo po vzájemné dohodě na základě neuspokojivých výsledků i herního projevu. K dohodě podle předsedy FAČR Martina Malíka došlo cestou z Ruska, kde český tým v pondělní přípravě prohrál 1:5.

FAČR jedná o Jarolímovu nástupci, konkrétní jména nechce komentovat. Největším favoritem podle médií i sázkových kanceláří je ale Jaroslav Šilhavý.

Počasí ve středu

Jasno. Večer v Čechách od západu částečné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 27 až 31 °C.