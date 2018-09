Nezaměstnanost v Česku v srpnu stagnovala na 3,1 procenta

Nezaměstnanost v Česku v srpnu stagnovala na 3,1 procenta. Bez práce bylo 230.499 lidí, což je nejnižší srpnová hodnota od roku 1997. Počet volných pracovních míst vzrostl na více než 313.000. Oznámil to Úřad práce ČR (ÚP ČR). Analytici očekávali pokles na tři procenta. Loni v srpnu byla míra nezaměstnanosti na čtyřech procentech. Podle ÚP trh práce nadále ovlivňuje dobrá kondice české ekonomiky a sezónní práce, které jsou stále v plném proudu. Týká se to zejména stavebnictví, lesnictví, zemědělství, rostlinné výroby, cestovního ruchu a gastronomie. "K dalšímu oživení pracovního trhu by mělo dojít v září. Nezaměstnanost by tak mohla stagnovat, případně se mírně snížit," uvedla generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Nejnižší, dvouprocentní míra nezaměstnanosti je v krajích Jihočeském a Pardubickém. V Plzeňském kraji je nezaměstnanost na 2,1 procenta, v Praze a Královéhradeckém kraji na 2,2 procenta. Naopak v Ústeckém a Moravskoslezském kraji je míra nezaměstnanosti shodně 4,7 procenta, což je nejvíce v ČR. Mezi okresy na tom je nejlépe Rychnov nad Kněžnou s nezaměstnaností na 1,1 procenta. Na opačném konci tabulky je okres Karviná s mírou nezaměstnanosti 7,1 procenta.

"Poslední měsíce ukazují, že nezaměstnanost už nemá v podstatě kam klesat. Nezaměstnaných je sice méně než volných pracovních míst, avšak s ohledem na nastavení sociálního systému lze jen stěží očekávat další pokles nezaměstnanosti," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Dalším důvodem, proč nezaměstnanost nebude dál už viditelněji klesat, je podle něj fakt, že ekonomika zpomaluje. S tím lze očekávat zmenšení přetlaku na trhu práce. Navíc se začínají postupně projevovat investice podniků, v rámci kterých firmy nahrazují manuální práce.

Analytici: Inflace ukazuje, že období levných energií končí

Období relativně nízkých cen energií postupně končí, což pocítí stále více domácností. Vyplývá to podle analytiků z údajů o srpnové inflaci. Spotřebitelské ceny porostou více než dvouprocentním tempem i ve zbytku letošního roku a většinu příštího roku, uvádějí ekonomové. Spotřebitelské ceny v srpnu meziročně stouply o 2,5 procenta, v červenci tempo inflace činilo 2,3 procenta. Na zrychlení růstu cen se podepsaly zejména vyšší ceny za bydlení. Proti loňskému srpnu byly dražší i doprava, rekreace a kultura. "Přes léto zdražovali zejména menší distributoři elektřiny, kteří tak navázali na zdražování větších hráčů v prvním letošním pololetí. Blízko svých několikaletých maxim se během srpna držely také ceny pohonných hmot. Potraviny ovšem inflaci v srpnu spíše tlumily," uvedl hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

Rychlý růst cen elektrické energie je podle analytika ČSOB Petra Dufka způsoben prudkým zdražením silové elektřiny na burze v Německu. "Doba relativně levných energií je pryč a s koncem fixačního období to pocítí stále více českých domácností," uvedl. Tlaky na růst cen budou podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera postupně sílit nejen kvůli růstu mezd, ale i vlivem růstu cen energií, zejména elektřiny a plynu pro domácnosti. Analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský odhadl, že vysoká poptávka po energiích v Evropě může vést příští rok k růstu ceny elektřiny i plynu až o deset procent.

Zákon o sociálním bydlení asi nevznikne, vláda podpoří výstavbu

Samostatný zákon o sociálním bydlení v Česku zřejmě nevznikne. Vláda se soustředí na svůj program výstavby bytů a dotace pro obce. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) po jednání s ministry a zástupci starostů o řešení situace lidí v ghettech. Zákon o sociálním bydlení mělo nyní připravovat ministerstvo pro místní rozvoj, které je ve správě ANO. V minulém volebním období jeho návrh sepsalo ministerstvo práce pod vedením ČSSD. Tehdejší vláda ČSSD, ANO a lidovců se na normě nedokázala dohodnout. Spory panovaly hlavně mezi ANO a ČSSD. Strany nenašly třeba shodu na tom, kdo by měl mít na sociální bydlení nárok. Vadil i původní návrh, že by obce měly povinnost ve svém bytovém fondu mít určité procento sociálních bytů.

Podle premiéra ministryně Klára Dostálová (ANO) ve svém programu pro výstavbu určuje i kategorie lidí, kteří by na nový obecní byt z dotací mohli dosáhnout. Babiš upřesnil, že se to týká asi 65.000 osob. Zhruba s takovým počtem počítalo ministerstvo pro místní rozvoj i v minulém volebním období. Ministerstvo práce naopak tehdy zvažovalo pomoc pro výrazně vyšší počet lidí. Předseda vlády řekl, že pokud se radnice rozhodnou byty stavět, mohou případně až na pětinu bytů dostat od státu stoprocentní dotaci. Sama obec a město si pak určí, koho z potřebných v tomto bydlení ubytuje.

Babiš, Maláčová a Hamáček budou znovu jednat o zrušení karence

O návrhu na zrušení karenční doby se tento týden chystají spolu znovu jednat premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně práce Jana Maláčová a vicepremiér Jan Hamáček (oba ČSSD). Ministryně očekává, že premiér záměr obnovení proplácení náhrad výdělku v prvních třech dnech nemoci podpoří. Babiš naopak bude chtít informace o přípravě elektronických neschopenek, jimiž zrušení karence podmiňují zaměstnavatelé. Zrušení karenční doby prosazuje ve vládě ČSSD. Kabinet se v programovém prohlášení zavázal, že od pololetí příštího roku proplácení náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci ve výši 60 procent základu příjmu obnoví. Několik poslanců ANO se proti tomuto návrhu minulý týden postavilo ve sněmovním hospodářském výboru. Babiš novinářům dnes řekl, že záměr nezpochybňuje. Dodal, že ANO s ČSSD podepsalo dohodu a musí ji dodržet.

Proti obnovení proplácení náhrad v prvních třech dnech nemoci se staví zaměstnavatelé. Obávají se zvýšení nemocnosti i případného zneužívání nemocenské a žádají lepší kontrolu. Odbory odstranění karence naopak dlouhodobě prosazují.

Babiš: Potřebujeme silnou Evropu, odchod ČR by byla katastrofa

Potřebujeme silnou Evropu, vystoupení Česka z Evropské unie by byla katastrofa, je přesvědčen český premiér Andrej Babiš. EU je podle něj skvělý projekt, díky němuž je dlouhá desetiletí mír. Řekl to v rozhovoru, který na svém webu zveřejnil nejčtenější německý deník Bild. "Evropa je skvělý projekt, díky němuž máme 73 let mír. Brexit je špatný. Musíme společně zabránit tomu, aby se opakoval," poznamenal dále. Znovu také řekl, že se Česko zatím nechystá přijmout euro. Nejprve je podle něj potřeba reformovat eurozónu. V rozhovoru došlo také na migraci, přičemž šéf české vlády vyjádřil názor, že volby do Evropského parlamentu v příštím roce ukážou, co si o migraci myslí "tichá většina".

Temelín přepustil vodu do jiné nádrže, bezpečnost to neohrozilo

V jaderné elektrárně Temelín přepustili pracovníci 7. září vodu do jiné nádrže, než kam měla voda natéci. Vše zůstalo v uzavřené technologii a událost tak neovlivnila výrobu elektřiny, bezpečnost, zaměstnance ani životní prostředí. ČTK to dnes řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Temelín o chybě informoval Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a podle dohody z rakouského Melku dostanou zprávu i rakouské úřady. Chyba energetiků nikoho neohrozila, systémy zafungovaly, jak měly, řekla dnes ČTK předsedkyně SÚJB Dana Drábová. Když technici čistili chladicí vodu, měli přepustit 12 metrů krychlových slabě aktivní vody do jednoho ze sběračů. Místo toho kapalina neplánovaně skončila ve sběrném prostoru čisticí stanice v jedné z pomocných budov.

Byznys s chudobou může pomoci omezit 15 opatření, řekla Maláčová

Zvládnout takzvaný obchod s chudobou a zlepšit situaci lidí, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách v předražených ubytovnách či bytech, by mělo pomoci 15 opatření. Patří mezi ně využívání cenových map s obvyklým nájemným, stanovení počtu osob na danou plochu či sloučení dvou dávek na bydlení do jedné. Jednotlivá ministerstva začnou nyní záměry připravovat. Novinářům to po jednání ministrů se zástupci starostů a dalších institucí řekla šéfka resortu práce Jana Maláčová (ČSSD). Stejné návrhy projednávala už v minulém období vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), a to před dvěma lety. Kabinet ČSSD, ANO a lidovců úpravy pak neprosadil.

Toman: Chceme-li po zemědělcích nové věci, nemůžeme krátit peníze

Pokud se zemědělcům v EU ukládají nové povinnosti týkající se například ekologie a lepšího přístupu ke krajině, není jim zároveň možné snižovat peníze z unijního rozpočtu, míní český ministr zemědělství Miroslav Toman. Na jednání s komisařem pro zemědělství Philem Hoganem v Bruselu tak bude hájit udržení rozpočtu společné unijní zemědělské politiky po roce 2020 nejméně ve stejné výši v jaké je nyní. Evropská komise pro příští dlouhodobý rozpočet unie navrhla na společnou zemědělskou politiku celkem 365 miliard eur (asi 9,4 bilionu Kč). Proti stávající výši zemědělského rozpočtu je to asi o pět procent méně.

Škrty a také existenci určitého systému stropů na platby komise zdůvodňuje nejen odchodem Británie, tedy čistého plátce do rozpočtu, ale i potřebou mít peníze na další priority, například na řešení migrační problematiky. Podle Agrární komory by zemědělci v ČR přišli po roce 2020 asi o 4,1 procenta stávajících plateb. Proti navržené podobě rozpočtu se už ozvaly i další země, hlasitá je třeba Francie a Česká republika podle Tomana její postoj podporuje. Česko se také, spolu s dalšími státy visegrádské skupiny - tedy Slovenskem, Polskem a Maďarskem - staví proti povinným stropům na platby pro zemědělce a prosazuje zastropování jen dobrovolné.

Otáčivé hlediště v Krumlově přilákalo 55.961 diváků, víc než loni

Jihočeské divadlo přilákalo na otáčivé hlediště v Českém Krumlově 55.961 diváků, o 1475 víc než loni. Tržby z točny činí 37,6 milionu korun, meziročně stouply o 17 procent, přičemž divadlo odehrálo 91 představení, o šest víc než loni. Příští rok budou na otáčivém hledišti dvě premiéry: balet Šípková Růženka a opera Turandot, uvedl ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek. Nejvíc diváků přilákal horor Dracula, představení navštívilo 11.455 diváků, bylo vyprodané z 99,9 procenta. Detektivní komedii Pes baskervillský s Karlem Rodenem v roli Sherlocka Holmese natočila Česká televize. Na sezonu 2019 chystá divadlo na otáčivé hlediště osm titulů.

Otáčivé hlediště letos slaví 60 let. Podle památkářů narušuje charakter zámecké zahrady. Na to poukazuje i UNESCO, na jehož seznamu je Český Krumlov od roku 1992. Jihočeské divadlo má s památkáři smlouvu o pronájmu zahrady do roku 2020. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl ČTK na konci srpna, že točna by měla zůstat tam, kde je teď. Od roku 1958 navštívilo otáčivé hlediště 2,3 milionu diváků.

Ricky Martin dovezl do Prahy latinskoamerickou hudební show

Portorický zpěvák a Ricky Martin v neděli předvedl v pražské O2 areně koncert plný latinskoamerických rytmů a bujarého tance. Do Prahy dorazil poprvé. České zastávce předcházelo turné po Španělsku společně s jedním večerem v Budapešti. Martin se dlouhodobě věnuje také charitativní činnosti. Založil vlastní neziskovou organizaci Nadaci Rickyho Martina, která pomáhá dětem k lepšímu životu. Je zároveň dlouhodobým podporovatelem zastavení obchodu s lidmi.

Mladý český klavírista Matyáš Novák uspěl v mezinárodní soutěži v Norsku

Dvacetiletý český klavírista Matyáš Novák dosáhl úspěchu v Mezinárodní klavírní soutěži Edvarda Griega v norském Bergenu. V nedělním finálovém kole získal druhou cenu a ocenění Steinway Prize. Do soutěže určené pro klavíristy do 35 let se přihlásilo 133 hudebníků, z nichž porota na základě nahrávek vybrala 30 soutěžících. Sama soutěž měla několik kol, to finálové se uskutečnilo v neděli v koncertní síni Grieghallen v Bergenu. Kromě Matyáše Nováka do finále postoupil ještě 25letý soutěžící z Japonska a 28letý interpret z Ruska. Novák byl tedy věkem nejmladší. Pro své finálové vystoupení si připravil Koncert a moll pro klavír a orchestr Roberta Schumanna a finálové klání zahajoval. Konečným vítězem se stal Japonec. Součástí ceny je kromě finančního ohodnocení vystoupení na Röros Winter Chamber Music Festival 2019 v Norsku a sólový recitál v německém Kielu v roce 2019 (Steinway Prize).

Svatý Kopeček bude hostit Romy z celé republiky na tradiční pouti

Několik set Romů z celé České republiky i ze Slovenska se chystá v sobotu na jubilejní romskou pouť na Svatém Kopečku u Olomouce. Na ojedinělou akci v tuzemsku se letos sjedou už podvacáté. Čeká je procesí, slavnostní mše v bazilice Navštívení Panny Marie i bohatý program zahrnující vystoupení slovenských romských kapel. ČTK o tom informovala mluvčí olomoucké charity Eva Štefková. Na pouť každoročně přijíždí 400 až 600 Romů. V ambitech na Svatém Kopečku budou letos připraveny i ukázky tradičních romských řemesel, kovářství a chovatelství koní, v podání Středního odborného učiliště zemědělského v Olomouci. Kovářské řemeslo si budou moct vyzkoušet i samotní účastníci pouti. Cílem romské pouti je podle pořadatelů umožnit účastníkům prezentaci romské kultury a tím přispět ke sblížení této menšiny s majoritní společností. Mnozí Romové se akce účastní pravidelně každý rok, míří sem také rodiče s dětmi od nejútlejšího věku až po mladistvé.

Sport

Hokejisté Hradce Králové prohráli v Lize mistrů na ledě Rouenu 0:2 a výrazně si ve skupině F zkomplikovali boj o postup do play off. Po třetí porážce ze čtyř utkání mají svěřenci trenéra Tomáše Martince na třetím místě na kontě jen čtyři body. Zbývající dva duely čekají Mountfield v říjnu proti Kärpätu Oulu.

Kontinentální pohár v atletice vyhrál v Ostravě tým Ameriky. Evropa, pro niž vybojovali oštěpaři Jakub Vadlejch a Nikola Ogrodníková páté a sedmé místo, skončila druhá. Třetí příčka patří týmu Asie a Pacifiku, čtvrtá byla Afrika. Z české dvojice se druhý den poháru víc dařilo Vadlejchovi. Jeho výkon 84,76 m byl druhý nejlepší, ale podle pohárových pravidel českého oštěpaře dál nepustil kolega z týmu Evropy Němec Thomas Röhler. Ten nakonec soutěž suverénně vyhrál výkonem 87,07 m. Mezinárodní atletická federace se pokusila přilákat pozornost diváků revoluční změnou pravidel. Novinky v určování pořadí, podle nichž už nemusí vyhrát ten, kdo předvede nejlepší výkon, však vzbudily kritiku atletů i příznivců královny sportu.

Adamu Ondrovi se nepodařilo zkompletovat zlatý hattrick z mistrovství světa v lezení na obtížnost, nicméně z Innsbrucku si odvezl stříbrnou medaili. Šampiona z Gijónu 2014 a Paříže 2016 porazil v Innsbrucku domácí Rakušan Jakob Schubert. Další český reprezentant Jakub Konečný skončil šestý. Za dva roky sportovní lezce čeká v Tokiu olympijská premiéra. Pětadvacetiletý brněnský rodák Ondra, jenž v přírodě na skalách dokázal jako první vylézt řadu cest nejvyšší obtížnosti, i na umělé stěně potvrdil roli favorita. Vyhrál kvalifikaci a ve finále dolezli se Schubertem stejně vysoko. Protože však měl Rakušan lepší pozici ze semifinále, sesadil Ondru z trůnu.

Moderní pětibojaři Eliška Přibylová s Ondřejem Polívkou obsadili na mistrovství světa v Mexiku páté místo ve smíšené štafetě. Zvítězili Němci Rebecca Langrehrová a Fabian Liebig před dvojicemi z Maďarska a Francie. Českým reprezentantům chybělo v závěrečné kombinaci běhu se střelbou k bronzové medaili 14 sekund.

Počasí

Skoro jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 27 °C.