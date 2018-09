Krajané z Venezuely se stále častěji stěhují do Česka

Až 1000 krajanů včetně jejich příbuzných by mohlo z Venezuely zamířit do Česka. Právě takový počet jich tam podle odhadů ministerstva vnitra i zahraničí žije. Před desítkami let utekli z Československa před komunismem do Venezuely. Teď se jejich potomci vrací kvůli tamní hospodářské a politické krizi zpět. Teď jich je v Česku 50 a další dvě desítky lidí se chystají k odjezdu. Po přesunu zůstávají krajané zhruba tři měsíce v ubytovacím zařízení v Červené nad Vltavou. Učí se tam jazyk, hledají ubytování, práci a školu pro své děti. Jerina Sýkorová pochází z Caracasu. Do Česka přiletěla se svou rodinou před týdnem. "Rozhodli jsme se pro budoucnost našich dětí. Moji rodiče zůstali ve Veneuzele sami," říká Jerina. Její prarodiče odešli z Československa po druhé světové válce kvůli nastupujícímu komunismu. Její otec se ve Venezule oženil a na svých sedm dětí už česky nemluvil. Jerina Sýkorová je zubařka, ale peníze, které vydělala, už za pár dní neměly kvůli astrnomické inflaci hodnotu. Aby její manžel Edgar Toro, původní profesí advokát, uživil rodinu, choval a prodával exotické papoušky. To, že se s rodinou dostal do Česka, považuje za obrovskou příležitost. Manželé mají šestnáctiletou dceru a dvcetiletého syna.

Hamáček během cesty na zasedání VS OSN navštíví i Chicago

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), který bude na letošním zasedání Valného shromáždění OSN zastupovat Českou republiku, vystoupí v New Yorku s národním projevem. Navštíví také Washington kvůli bilaterálním schůzkám a Chicago, kde se setká se zástupci krajanské komunity. Zúčastní se zde také oslav u příležitosti 100. výročí od založení Československa.

Vlády ČR a SR budou mluvit o výročí i záležitostech V4 a EU

Přípravy událostí, které v říjnu připomenou 100. výročí založení Československa, budou patřit mezi témata společného zasedání české a slovenské vlády, které se uskuteční 17. září v Košicích. Jednat se bude také o záležitostech visegrádské čtyřky, Evropské unie a problematice migrace. Zasedání by měl zahájit slavnostní uvítací ceremoniál na košické Historické radnici. Poté zasednou plenárně celé vlády, následovat budou oddělená bilaterální jednání předsedů vlád a jednotlivých ministrů. Společné zasedání se uskuteční pošesté, naposledy se členové českého a slovenského kabinetu sešli loni v září v Lednici na Břeclavsku.

Ze zákona zřejmě zmizí podmínka českého občanství pro notáře

Notáři, kteří budou vykonávat svoji profesi v tuzemsku, už zřejmě nebudou muset mít české občanství. Nově jim má stačit jen občanství některého ze států EU nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP). Počítá s tím novela notářského řádu, kterou se má na své schůzi od příštího týdne zabývat Sněmovna. Novela je součástí rozsáhlé novelizace zákona o obchodních korporacích. Změnu podmínek ohledně občanství je nutné zavést kvůli rozsudku Soudního dvora EU z letošního března. Podle nynějšího znění notářského řádu je jednou z podmínek pro jmenování notářem občanství ČR. Týká se to i notářských koncipientů a kandidátů.

Unie má ale za to, že podmínka českého občanství je v rozporu s pravidly svobodného usazování. Evropská komise kvůli tomu v roce 2016 pohnala českou stranu k soudu. Soudní dvůr EU ve svém rozsudku letos konstatoval, že podmínka státní příslušnosti požadovaná českou právní úpravou pro přístup k povolání notáře představuje diskriminaci na základě státní příslušnosti zakázanou článkem 49 Smlouvy o fungování EU. Soud zastává názor, že žádná z aktivit notářské praxe v České republice není spjata s výkonem veřejné moci, a tak přístup k notářské profesi v členském státě nemůže být podmíněn národností. Soudní dvůr už dříve rozhodl stejným způsobem vůči podobné praxi v několika jiných zemích unie.

Ministr trvá na tom, aby zdravotníci nedostali plošně přidáno

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) trvá na tom, aby platy ve zdravotnictví od příštího roku nerostly plošně. Případné debaty o protestech zdravotníků kvůli tomuto zvyšování považuje za nepatřičné. O řešení situace se dá stále jednat. Vojtěch to řekl v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Podle ministra by bylo dobré zvýšit příjmy nízkopříjmovým skupinám ve zdravotnictví, zejména mladým lékařům, aby byli motivováni jít do nemocnic. V souvislosti se situací sester ve směnném provozu, kterých je nedostatek, pak připomněl, že dostanou přidáno od příštího roku 5000 korun. Samotná lékařská profese je podle ministra ale jednou z nejlépe placených v ČR. "Bavit se v této situaci o nějaké stávce, mi přijde nepatřičné," doplnil Vojtěch.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková uvedla, že v srpnu svaz vyzval odboráře, aby lépe sledovali situaci v nemocnicích ve směru porušování zákoníku práce - překračování limitů přesčasů a mimořádných událostí. Odbory tím chtějí podle ní docílit toho, aby práce v nemocnicích byla bezpečnější. Stávku Žitníková vyloučila, odbory podle ní nechtějí ohrozit pacienty. Zdravotníci by ale měli dodržovat zákoník práce.

Průzkum: Chuť Čechů měnit zaměstnání roste

V uplynulých šesti měsících změnilo práci 15 procent Čechů. Čtvrtina lidí si nyní novou práci buď aktivně hledá, nebo se po zajímavých pracovních příležitostech u jiného zaměstnavatele poohlíží. To je o pět procentních bodů více než v předcházejícím období. Nejčastěji měnili zaměstnavatele lidé pracující v sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství a v hotelnictví a stravování, vyplývá z průzkumu personálně poradenské společnosti Randstad. Se současným zaměstnavatelem je podle průzkumu spokojeno 62 procent českých zaměstnanců, ovšem jen 15 procent z nich je spokojeno velmi. Nespokojenost vyjádřilo deset procent respondentů.

Míra fluktuace byla vyšší u mužů (17,3 procenta) než u žen (11,8 procent). Nejvyšší podíl těch, kteří měnili práci (28 procent), připadá tradičně na nejmladší kategorii zaměstnanců ve věku 18 až 24 let a na věkovou kategorii 25 až 34 let (17 procent). S rostoucím věkem míra fluktuace zaměstnanců klesá, ale v kategorii nejstarších zaměstnanců 55 až 67 let opět stoupá na téměř 14 procent. U této věkové kategorie však jde při změnách zaměstnavatele o jiné důvody než u mladších ročníků. Často jde například o menší fyzickou námahu, uvedla marketingová manažerka české pobočky Randstadu Alžběta Honsová. I když je nezaměstnanost na rekordně nízkých hodnotách, stále podle ní platí, že generace nad 55 let nehledá práci snadno.

Ve Stanu proti melanomu lékaři v Praze vyšetřili přes tisíc lidí

Už podruhé letos otevřeli lékaři v centru Prahy Stan proti melanomu. V šesti ordinacích za den zkontrolovali přes tisíc pacientů, u čtrnácti potvrdili zhoubný nádor, v šesti případech šlo o melanom. Na tento agresivní typ rakoviny v Česku podle dermatovenerologické společnosti ročně zemře až 500 lidí. Zvlášť na pozoru by se měli mít lidé, kteří mají nějaká riziková znaménka. Kontrola znamének po skončení léta je podle dermatoložky Moniky Arenbergerové důležitá: "Letos bylo léto opravdu intenzivní, UV index se pohyboval mezi 5 a 6, tzn že jsme na úrovni Jadranu."

V Česku roste počet dětí, které trpí specifickými poruchami učení

Poruchami učení trpí v Česku podle ministerstva školství téměř 45 tisíc dětí. Meziročně je to nárůst o 7 tisíc. Nejčastější poruchou je dyslexie, kdy děti nejsou schopné naučit se číst běžnými metodami a porozumět čtenému textu. Podle psycholožky Lenky Krejčové je proto pro školáky často důležité najít jiný způsob učení, než je běžný. Upozornit na tyto problémy má i Den dyslexie, který se koná ve Veletržním paláci v Praze. Program tam pokračuje až do pondělí.

Před sto lety vydělával univerzitní profesor stejně jako ministr

Zhruba osmkrát víc než dělník, pětkrát víc než horník a čtyřikrát víc než úředník vydělával před sto lety po vzniku Československa univerzitní profesor. Měl tak v začátcích první republiky stejný plat jako tehdejší ministři. Vyplývá to z dokumentů na vládním webu. Za komunistického režimu se podle údajů statistického úřadu výdělky nivelizovaly a u většiny lidí se příliš nelišily. Rozdílně zaměstnanci začali vydělávat zase až po listopadové revoluci.

Za první republiky se průměrná mzda nesledovala. Platy členů vlády upravily hned v roce 1918 po vzniku státu zákony. Předseda vlády podle nich dostával ročně 70.000 korun a ministři 60.000 korun. K tomu měli takzvaný činovní příplatek 40.000 korun. Předsedovi kabinetu a šéfovi diplomacie připadl ještě reprezentační přídavek 50.000 korun. Ministerský plat byl srovnatelný s výdělkem univerzitního profesora. Úředník si průměrně vydělal 1300 korun měsíčně. Horník měl kolem 1000 korun. Lidé, kteří pracovali v průmyslu, si přišli na 600 až 700 korun. Tolik dostávali také začínající učitelé.

Biskup Malý v Praze sloužil mši za český a polský národ

Biskup Václav Malý sloužil v pražské katedrále sv. Víta mši za polský a český národ a současně tak uctil památku polského účetního a právníka Ryszarda Siwiece, který se 8. září 1968 upálil ve Varšavě na protest proti okupaci Československa. Siwiec o čtyři dny později zemřel, tehdejší polské orgány se ale postaraly o to, aby se o jeho činu téměř nikdo nedozvěděl. Siwiecův čin byl jedním z mála protestů, které se uskutečnily po okupaci Československa v zemích východního bloku.

O Siwiecově tragickém konci se začalo otevřeně mluvit až po pádu komunismu. V roce 1991 o něm režisér Maciej Drygas natočil dokument, v němž použil i do té doby utajené záběry Siwiecova činu, které pořídil kameraman filmového týdeníku. V roce 2001 Siwiecovi prezident Václav Havel posmrtně udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka prvního stupně. O dva roky později Siwiecova rodina odmítla přijmout státní vyznamenání od polského prezidenta Aleksandra Kwasniewského z postkomunistické strany Svaz demokratické levice. Od roku 2009 nese jeho jméno bývalá Havelkova ulice na pražském Žižkově a před Ústavem pro studium totalitních režimů, který v ulici sídlí, byl také odhalen obelisk věnovaný Siwiecově památce.

Pálavské vinobraní v Mikulově navštívilo 51.000 lidí

Celkem 51.000 lidí navštívilo od pátku do dneška Pálavské vinobraní v Mikulově. ČTK to řekla Kateřina Hučková z mikulovské radnice. Na 71. ročníku vystoupili Aneta Langerová, Divokej Bill nebo Vojta Dyk & B-Side Band. Nechyběl ani tradiční pochod krále Václava IV. a výstup na Svatý kopeček s kapličkami, kterého se dnes zúčastnilo 600 lidí. Lidé mohli na festivalu ochutnat stovky vín, desítky stánků jim nabízely také burčák.

Kajakář Prskavec vyhrál Světový pohár ve vodním slalomu

Český kajakář Jiří Prskavec se stal celkovým vítězem Světového poháru ve vodním slalomu. Mistr světa z roku 2015 a bronzový z olympijských her v Riu de Janeiro obsadil ve finále ve španělském Seu d'Urgell třetí místo, a to mu bohatě stačilo na to, aby udržel vedení. Poslední závod vyhrál Ital Giovanni De Gennaro. Australanka Jessica Foxová po sobotním vítězství na kajaku získala celkové prvenství i na kanoi a jako první má ve Světovém poháru zlatý double. Tereza Fišerová k vítězství na deblkanoi s Jakubem Jáněm přidala v singlu celkově čtvrté místo. Obhájce trofeje Vít Přindiš obsadil ve finále kajakářů sedmé místo. Luboš Hilgert skončil v semifinále čtrnáctý a do finále se nevešel.

Další výsledky ze sportu:

Moderní pětibojaři Jan Kuf a Martin Vlach získali na mistrovství světa v Mexiku stříbrnou medaili ve štafetě. Zvítězili Francouzi Alexandre Henrard a Valentin Belaud, kteří českou dvojici v závěrečné kombinaci běhu a střelby porazili o pět sekund. Dosud poslední českou pětibojařskou medailí z MS bylo před třemi lety zlato Kufa a Natálie Dianové ve smíšených štafetách. V druhé finálové disciplíně šampionátu v Mexiku startovalo 18 dvojic. Třetí místo obsadili s půlminutovým odstupem Bulhaři Todor Michalev a Javor Pešlejevski.

Nepovedená poslední čtvrtina připravila české basketbalisty o triumf na silně obsazeném přípravném turnaji v Hamburku. Ve finále vedli nad Tureckem už o 23 bodů, ale v poslední části dovolili soupeři velký obrat a prohráli 80:89.

Motocyklista Jakub Kornfeil obsadil ve Velké ceně San Marina v kategorii Moto3 páté místo. Bronzový muž ze srpnové domácí Grand Prix v Brně tak vyrovnal svůj druhý nejlepší výsledek v sezoně z nizozemského Assenu. První vítězství v kariéře oslavil Ital Lorenzo Dalla Porta. V královské třídě MotoGP dojel na 20. místě Karel Abraham.

Oštěpař Vadlejch skončil pátý na Kontinentálním poháru v Ostravě. Výkonem 84,76 byl druhý, ale vyřadil ho pozdější vítěz Němec Röhler.

Biatlonové mistrovství světa v roce 2023 se v Novém Městě na Moravě neuskuteční. Ve volbách na kongresu Mezinárodní biatlonové unie (IBU) v Poreči dostala přednost kandidatura německého Oberhofu. Šampionát v roce 2021 uspořádá slovinská Pokljuka, která byla jediným uchazečem o tento termín.

Tenisté zamířili na baráž Davisova poháru vlakem. Z Prahy směr Budapešť vyrazili jednička Jiří Veselý a deblista Roman Jebavý, v Brně k nim přistoupili Adam Pavlásek s kapitánem Jaroslavem Navrátilem. Čtvrtý člen týmu Lukáš Rosol po čtvrtfinále challengeru v Janově dorazí rovnou do dějiště zápasu. Tenisté jezdí vlakem na Davisův pohár do Ostravy, ale za hranice zvolili místo aut či letadla cestu po kolejích poprvé. "Netradiční to není, jen to je delší než z Olomouce do Ostravy, ale je to příjemné a pohodlné," řekl ČTK Navrátil. Na pondělní dopoledne mají tenisté naplánovaný první trénink na antukovém kurtu. Šance českého výběru na výhru zvyšuje fakt, že Maďarům chybí jednička Márton Fucsovics, 41. hráč světa.

Počasí

Polojasno, od severozápadu místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 26 °C, v 1000 m na horách kolem 17 °C.