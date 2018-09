Prezident Miloš Zeman navštíví Německo 19. až 21. září

Prezident Miloš Zeman navštíví 19. až 21. září Německo. Jednat bude s prezidentem Spolkové republiky Německo Frankem-Walterem Steinmeierem, spolkovou kancléřkou Angelou Merkelovou a s braniborským ministerským předsedou Dietmarem Woidtkem. Český prezident by měl s německými představiteli jednat o přeshraniční spolupraci, otázce euroregionů a ekonomické spolupráci. Hovořit se bude také o problematice migrace, energetiky, politické situaci v obou zemích nebo o Rusku a Evropské unii.

V otázce migrace a přijímání uprchlíků se Zeman s Merkelovou rozchází. Německou kancléřku opakovaně za její vstřícný postoj k uprchlíkům veřejně kritizoval. Například minulý týden Zeman v televizi Barrandov v souvislosti s vraždou v německém Chemnitzu řekl, že Merkelové přišly za podporu migrace úroky v podobě kriminality.Ve stejném pořadu Zeman řekl, že chce s německou kancléřkou mluvit hlavně o obchodní válce mezi USA, Evropskou unií a Čínou nebo o energetice. I přes kritický postoj ke krokům Merkelové Zeman řekl, že kancléřka je výrazná osobnost a pokud by nahradila v čele Evropské komise Jeana-Claudea Junckera, on by se "ani nezlobil".

Indický prezident navštívil UK, promluvil s indickými studenty

Indický prezident Rám Náth Kóvind při třídenní návštěvě Česka zavítal na pražskou Univerzitu Karlovu (UK). V závěru oficiálního programu osobně pohovořil i s několika indickými studenty, kteří se v České republice vzdělávají. Naopak čtveřice českých studentů indologie pronesla před prezidentem krátké projevy v bengálštině, hindštině, sanskrtu a tamilštině. Kóvind na jejich vystoupení reagoval slovy, že si připadal, že není na české univerzitě, ale na univerzitě v Indii. Ve svém projevu zmínil dlouhou tradici indických studií v Praze i spolupráci mezi oběma zeměmi.

Prezident si v historické univerzitní budově prohlédl Velkou aulu a v předsálí Vlasteneckého sálu, v němž se odehrála hlavní ceremonie, také výstavu knih přeložených z indického do českého jazyka. Od rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy obdržel Kóvind univerzitní zlatou medaili, podepsal se také do pamětní knihy. Na Univerzitě Karlově studuje celkem 160 studentů z Indie. Značná většina v z nich, konkrétně 125, se věnuje lékařství a farmacii. S českými politiky v čele s prezidentem Milošem Zemanem se Kóvind setkal v pátek na Hradě.

SANA: Účast na veletrhu v Damašku ohlásilo 19 českých firem

Účast na letošním mezinárodním veletrhu v Damašku ohlásilo 19 českých společností, což představuje zhruba dvojnásobek ve srovnání s loňským rokem. Na svých internetových stránkách o tom informovala syrská agentura SANA. Veletrh ve čtvrtek slavnostně zahájil syrský premiér Imád Chamís, pro návštěvníky bude výstava otevřena do 15. září. Mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro ČTK sdělil, že české firmy by se mohly podílet na obnově válkou zničené Sýrie. V následujících letech podle něj bude tato země potřebovat pomoc prakticky ve všech sektorech, zejména při obnově infrastruktury. Vysoká poptávka bude po čističkách odpadních vod, zdravotnickém vybavení a výrobcích farmaceutického průmyslu, uvedl Diro.

Na Teplicku havarovalo malé letadlo, pilot na místě zemřel

U kamenolomu v Zábrušanech na Teplicku havarovalo malé letadlo, pilot na místě zemřel. Nikdo jiný v ultralightu nebyl. "Pravděpodobně pilot při manévru při přistávání nezvládl pilotování letadla v důsledku větru a spadl," uvedla mluvčí policie Veronika Hyšplerová. Pilot utrpěl zranění neslučitelná se životem a zemřel.Letos tak v Česku při leteckých nehodách zemřelo už osm lidí.

O zapsání Kladrub do UNESCO by mohlo být jasno v létě 2019

O zapsání hřebčína v Kladrubech nad Labem na seznam světového dědictví UNESCO by mohlo být rozhodnuto v létě roku 2019 na 43. zasedání Mezivládního výboru pro světové dědictví. Na konci srpna v hřebčín navštívila hodnotící mise UNESCO. Zpráva mise k nominaci bude významnou součástí posudků v několikastupňovém řízení zápisu památky na seznam. ČTK to sdělil mluvčí Národního hřebčína Kladruby nad Labem Pavel Douša.

O zápis krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem na seznam UNESCO usiluje Česká republika již dlouho. Na indikativní seznam UNESCO byla krajina hřebčína zařazena už v roce 2007. Loni navštívilo hřebčíny v Kladrubech zhruba 80.000 lidí. Zápis na seznam UNESCO by přinesl až desetkrát více návštěvníků, míní vedení hřebčína. Hřebčín v Kladrubech je nejstarším velkým hřebčínem na světě. Jeho základy položil císař Maxmilián II., který založil v roce 1563 hřebčinec. Rudolf II. potom 4. dubna 1579 povýšil původní koňskou oboru na císařský dvorní hřebčín a toto datum je považováno za datum založení. V roce 1918 převzal hřebčín stát.

Na Českou hlavu bude navržen vědec, který rozluštil genom pšenice

Na národní ocenění Česká hlava navrhne vládní rada pro výzkum Jaroslava Doležela, který se podílel na rozluštění genomu pšenice nebo ječmene. Výzkum Doležela a jeho kolegů má pomoci například k vyšlechtění odrůd plodin odolnějších vůči změnám počasí a dalším negativním vlivům. V soutěži Česká hlava jsou oceňováni nejvýznamnější vědci a nejvýraznější výzkumné počiny. Doležel se již dříve podílel na rozluštění genomu ječmene a stranou by podle něj neměl zůstat ani výzkum genomu banánovníku, který hraje významnou roli při zajišťování výživy rozvojového světa trpícího nedostatkem potravy.

Rozhodnutí o udělení ceny Česká hlava vyhlašuje vláda obvykle v říjnu, nebo listopadu. Laureáti získají ceny v celkové hodnotě 1,5 milionu korun, a to na slavnostním galavečeru 25. listopadu. Ceny Česká hlava se udělují od roku 2002. V minulosti je získali například chemik Antonín Holý, lékař Pavel Klener, který se zasloužil o zavedení chemoterapie do léčby zhoubných nádorů, nebo zakladatel dětské onkologie Josef Koutecký. Loni ocenění dostal odborník na středověkou duchovní kulturu Petr Sommer.

Ministr: Podpora řemesel je důležitá, zlaté české ručičky chybí

Naše společnost se denně bolestně potýká se ztrátou toho, čemu se říká zlaté české ručičky, proto je podle ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) důležitá podpora řemesel. Ministr to řekl v Havlíčkově Brodě při oficiálním zahájení Dnů evropského dědictví 2018 v České republice. Během něj předal předal ministr pět titulů Nositel tradic lidových řemesel. Ocenění vychází z projektu, který UNESCO nazvalo Žijící lidské poklady. Jeho cílem je zachovat tradiční řemesla, kterým hrozí zánik.

Letos titul získala Vladislava Hrubešová z Velkých Karlovic na Vsetínsku, která šije valašské kroje, Jiří Hýža ze Zlína za výrobu krojové obuvi, hrnčířka Alexandra Kaňovská z Dubňan na Hodonínsku, Lenka Macečková z Nového Hrozenkova na Vsetínsku za textilní techniku síťování a Petr Mužík z Velkých Karlovic, výrobce perleťových spon. Při Dnech evropského dědictví, které skončí 16. září, se návštěvníkům otevře přes 800 památek v celé České republice.

Roman Kramařík zakončil v Letňanech let kolem světa

Na pražském letišti Letňany zhruba v půl čtvrté odpoledne přistál Roman Kramařík, který jako první Čech oblétl zeměkouli v jednomotorové Cessně P210N. Zakončil tak misi Okřídlený lev, kterou započal 25. července odletem z letiště Točná. Na cestě hned čtyřikrát překonal český rekord v letu na vzdálenost. Na expedici se letecký akrobat Kramařík vydal při příležitosti oslav 100 let od vzniku Československa. Jeho trasa vedla přes Srbsko, Izrael, Spojené arabské emiráty, Indii, Thajsko, Filipíny, Japonsko, Rusko, Aljašku, USA, Kanadu, Azorské ostrovy, Británii a Německo. Kramařík urazil více než 40.000 kilometrů. Nejdelší etapu představovala cesta z kanadského Halifaxu na Azorské ostrovy, která měřila 3309 kilometrů. Na cestě se potkal i s řadou krajanů, přijal ho i tibetský duchovní vůdce dalajlama.

Kramaříkův přílet mohli sledovat návštěvníci Dne letiště Letňany. Devátý ročník nabízí mimo jiné vystoupení originálních historických letounů nebo jejich větrných replik i ukázky zásahu aktivních záloh Armády České republiky. Akce se koná u příležitosti 100. výročí založení československého letectva a 60. výročí výroby větroně Blaník.

Sociolog: Češi začali ve 20. století trávit čas hlavně u televize

Od vzniku Československa v roce 1918 se výrazně změnil způsob, jak Češi tráví volný čas. Zatímco dříve ho lidé věnovali hlavně rodině, přátelům a domácnosti, v současnosti ho mladí tráví nejvíc s chytrými telefony, starší generace pak u televize. Na změny ve využití volného času v posledních sto letech měly vliv technologie i politický režim a vývoj hospodářství. V rozhovoru s ČTK to řekl sociolog Jaromír Mazák z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Zřejmě nejvíc ovlivnil trávení volného času v posledním století vynález televize. Komerčně se začala využívat od 30. let 20. století nejdřív v USA, a postupně se dostávala do Evropy. V československých domácnostech se televizní přijímače začaly objevovat od 50. let. "Stala se z toho volnočasová aktivita číslo jedna a to trvalo celý zbytek 20. století," řekl Mazák. Televize se podle něj ve významu, který měla pro změnu životního stylu společnosti, dá srovnat se současnými chytrými telefony. Zhruba do 50. let nebyly běžné technologické vymoženosti, jako jsou vysavače, pračky či lednice, které dnes usnadňují a urychlují péči o domácnost. Jejich rozšíření podle sociologa znamenalo další změny v životním stylu lidí.

Plzeň zažila velkolepé uvedení opery Prodaná nevěsta na náměstí

Historické centrální náměstí v Plzni opanovalo dosud největší nastudování opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Inscenace pod širým nebem s více než 350 účinkujícími, s obřími kulisami, panoramatickým jevištěm a živými zvířaty je dárkem Plzeňského kraje k letošnímu stoletému výročí vzniku Československa. Představení navštívilo několik tisíc lidí. Režisér představení Tomáš Pilař do role Mařenky obsadil plzeňskou operní sólistku Ivanu Veberovou, Jeníka hraje a zpívá Aleš Briscein a Kecala stálice plzeňské opery Jevhen Šokalo. Svou roli dostali i známí Plzeňané. V činoherní roli kněze vystupil biskup Tomáš Holub a za pípou půjčenou z pivovarského muzea stál přímo na scéně sládek z Prazdroje Václav Berka.

Pilařovým záměrem bylo rozpohybovat náměstí do podoby živé dobové návsi z Plzeňska. Klasickou operu, která měla premiéru v roce 1866, Smetana zasadil právě na Plzeňsko, kde v mládí studoval. Opera tak i v zahraničí proslavila tradiční lidové kroje z okolí Plzně, nápadné zejména díky ženskému čepečku s velkou vyšívanou "holubičkou".

V Praze spočine relikvie blahoslaveného kněze s českými kořeny

Do Česka bude přenesena část ostatků blahoslaveného Oldřicha z Porderone, františkánského kněze, misionáře a cestovatele žijícího na přelomu 13. a 14. století. Podle pramenů byl synem českého vojáka, který sloužil v Itálii. Slavnostní předání relikvie se uskuteční 11. září na mši v klášteře u Panny Marie Sněžné v Praze, kde bude uložena. ČTK to řekl františkánský kněz Petr Regalát Beneš, který se za českou stranu ujal přípravy přenesení relikvie.

Mnich, misionář a cestovatel zvaný také Oldřich z Furlanska (1286 až 1331) byl jedním z prvních katolických misionářů, který doputoval na území dnešní Číny, Indie a Tibetu, uvedl Beneš. Přestože jeho otec byl žoldnéřem českého krále Přemysla Otakara II., v Čechách je téměř zapomenut. Odorik z Pordenone po sobě zanechal cestopis s názvem Popis východních krajů v sepsání bratra Oldřicha, Čecha, z Pordenone, který se dočkal mnoha opisů a později i tištěných vydání. Odorik během 14 let navštívil mnoho zemí, o některých z nich neměli tehdy lidé v Evropě žádné informace. Prošel kolem posvátné hory Ararat, další cesta vedla k Perskému zálivu, doputoval přes Indii a Sumatru na Borneo, Jávu a Filipíny. V roce 1325 dorazil na území dnešní Číny, které bylo tehdy pod nadvládou mongolské říše. Z Číny se Oldřich vydal na cestu do Tibetu. Dorazil až do Lhasy. Stal se tak prvním známým Evropanem, jenž se dostal do Tibetu a jeho spis byl hlavním zdrojem informací o Tibetu až do konce 18. století.

Ondra vyhrál kvalifikaci lezců na MS v Innsbrucku

Adam Ondra potvrdil vítězstvím v kvalifikaci roli hlavního favorita v lezení na obtížnost na světovém šampionátu v Innsbrucku. Obhájce titulu z let 2014 a 2016 v obou kvalifikačních cestách jako jediný dosáhl až na vrchol, takzvaný top. Do semifinále pro 26 lezců s Ondrou postoupil také Jakub Konečný.

Sport - výsledky

Po prvním dnu atletického Kontinentálního poháru vede v Ostravě tým Ameriky, který nasbíral 135 bodů. Před obhájci trofeje z Evropy má dvanáctibodový náskok. Průběžně třetí je společný tým Asie a Oceánie, čtvrtá příčka patří Africe. Do bojů zasáhli první dva ze čtyř českých zástupců. Mílařka Simona Vrzalová i koulař Tomáš Staněk skončili šestí.

Vítězslav Gebas i bývalá mistryně světa kajakářka Kateřina Kudějová zakončili Světový pohár vodních slalomářů v Seu d'Urgell sedmým místem. Celkovými vítězi seriálu jsou Australanka Jessica Foxová, jež uhájila vedení o jediný bod, a Slovák Alexander Slafkovský. V neděli se k nim může přidat Jiří Prskavec.

Tereza Fišerová a Jakub Jáně vyhráli ve Světovém poháru ve slalomu novou kategorii smíšených deblkanoí. Zlato si pojistili triumfem v Seu d'Urgell.

Český akrobatický pilot Martin Šonka získal potřetí za sebou titul mistra Evropy v disciplíně freestyle. Na šampionátu v Jindřichově Hradci obhájil účastník prestižního seriálu Red Bull Air Race prvenství z Moravské Třebové, ale v klasické akrobacii na předloňské stříbro nenavázal: skončil šestý. Celkové výsledky akrobacie ovládli francouzští piloti. Zvítězil exmistr světa Alexandre Orlowski před Louisem Vanetem a Mikaelem Brageotem. Šonkovi přitom před šampionátem praskl v motoru válec, a než dorazil z Ameriky nový, přišel o týden přípravy.

Příští týden bude opět až 30 stupňů, pak se bude ochlazovat

Příští týden bude opět horko, teploty budou šplhat až k tropickým 30 stupňům Celsia, poté se bude postupně ochlazovat. Celkově však bude počasí do 7. října teplotně nadprůměrné. Srážkově bude průměrné, přičemž nejvíce pršet by mělo ve druhé polovině září. Naopak nejsušší bude zřejmě začátek října. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na počátku nadcházejícího týdne meteorologové očekávají maximální denní teploty kolem 24 stupňů, ve středu se dostanou až k 30 stupňům a v dalších dnech pak spadnou na zhruba 22 stupňů.