Prezident Zeman na Pražském hradě setkal se svým indickým protějškem

Do Česka přijel po více než 20 letech indický prezident. Rám Náth Kóvind se na Pražském hradě setkal s prezidentem Milošem Zemanem. Státníci mluvili například o situaci v Afghánistánu nebo Pákistán nebo případné návštěvě českého premiéra Andreje Babiše v Indii. Hlavním tématem byla obchodní spolupráce obou zemí. Účastníci jednání české a indické delegace na Hradě podepsali dohodu o zrušení víz pro držitele diplomatických pasů, memorandum o spolupráci ve vědě a výměně studentů.

Indický prezident je v Česku na první návštěvě po víc než 20 letech. V zemi zůstane do neděle. Plánuje ještě návštěvu Univerzity Karlovy, Strahovského kláštera nebo laserového centra v Dolních Břežanech.

Zeman podpořil zdanění církevních restitucí

Prezident Miloš Zeman podpořil zdanění církevních restitucí. V televizi Barrandov řekl, že na návrh KSČM změnil názor. Dřív byl jeho postoj neutrální. Návrh začal podporovat kvůli tomu, že církve se snažily část majetku získat žalobami na obce nebo kraje.

Česká biskupská konference v červenci rozhodla, že církev už nebude sporný majetek vymáhat soudní cestou po krajích. S obcemi se ale soudí dál. Komunisté chtějí restituce zdanit - stát podle nich církvím dal víc peněz a majetku, než měl. Návrh podporuje i hnutí ANO a ČSSD. Kardinál Dominik Duka už dřív případné zdanění restitucí označil za skandální.

Stát chce obcím zaplatit stavbu sociálních bytů, uvedl Babiš

Pokud se obce pustí do výstavby bytů a pětinu z nich vyčlení jako sociální, stát podle premiéra Andreje Babiše (ANO) na pořízení těchto sociální bytů poskytne stoprocentní dotaci. Babiš to řekl starostům na sněmu Svazu měst a obcí. Samospráva by podle premiéra měla mít větší kompetence. Vláda by neměla rozhodovat například o platech místních politiků.

"Když se obec rozhodne postavit 50 bytů, stát na 20 procent z nich, které budou sociálními byty, poskytne nevratnou dotaci ve výši 100 procent," uvedl předseda vláda. Podle něj s tím počítá projekt Výstavba o dostupném bydlení, který chystá ministerstvo pro místní rozvoj. To by se podle Babiše mělo stát ministerstvem pro menší obce.

Organizace Post Bellum a Pražský studentský summit získaly Cenu evropského občana

Zástupci organizace Post Bellum převzali Cenu evropského občana. Post Bellum natáčí rozhovory s pamětníky klíčových událostí 20. století a uchovává je pro další generace. Zaměřuje se na lidi, které věznil nacistický i komunistický režim, disidentům, ale i třeba těm, kteří stáli na opačné straně, třeba jako příslušníci Státní bezpečnosti.

Ceny evropského občana 2018 uděluje Evropský parlament jednotlivcům nebo organizacím, kteří podporují společné hodnoty států unie, zlepšují vztahy mezi občany a členskými státy anebo pečují o historii a vzdělanost. Kromě společnosti Post Bellum letos získala cenu také organizace Pražský studentský summit.

V Česku meziročně přibylo sebevražd, pomoci má plán prevence

V České republice loni meziročně přibylo sebevražd o šest procent, celkem si vzalo život téměř 1400 lidí, převážně mužů. Počet má pomoci snížit Národní plán prevence sebevražd, na kterém pracují odborníci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) a z ministerstva zdravotnictví. ČTK to řekl mluvčí NUDZ Jan Červenka. Podle aktuálních předběžných údajů Českého statistického úřadu si loni vzalo život 1395 osob, v roce 2016 to bylo 1316 lidí.

"Minulý rok jsme v tiskové zprávě upozorňovali na skutečnost, že v ČR je míra sebevražednosti nad průměrem evropských zemí: že denně na sebevraždy připadají čtyři ztracené životy. Přitom lze sebevraždě v mnoha případech předejít. Upozorňovali jsme i na to, že v ČR preventivní aktivity v podstatě neexistují," uvedl vedoucí výzkumného programu Sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví Petr Winkler. Na upozornění odborníků zareagovalo ministerstvo zdravotnictví. V rámci nové dvouleté spolupráce ČR a evropské kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) vznikne do konce roku 2019 první Národní plán prevence sebevražd, který bude vycházet ze situační analýzy českého prostředí a z práce národní pracovní skupiny pro prevenci sebevražd složené z odborníků. Postup budou dozorovat a konzultovat také zahraniční experti.

Památník v Sachsenhausenu vystavuje díla vězňů, jsou mezi nimi i Češi

Památník v místě někdejšího koncentračního tábora Sachsenhausen vystavuje díla osmi výtvarných umělců, kteří prošli tábory v Sachsenhausenu a Oranienburgu severně od Berlína. Jsou mezi nimi i čeští tvůrci Vladimír Matějka a Karel Zahrádka nebo opavský rodák Leo Haas.

Výstava zahrnuje obrazy, grafiky a kresby umělců z Německa, Nizozemska, Rakouska, České republiky a Polska. Otevřena bude v neděli, oznámila organizace Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, která spravuje braniborské památníky.

V Jáklově filmu Jan Žižka bude hrát oscarový Michael Caine

V historickém filmu Petra Jákla Jan Žižka bude hrát držitel dvou Oscarů, britský herec Michael Caine známý z filmů Pravidla moštárny či Batman začíná. Významná postava světové kinematografie ztvární jednu z nejvýraznějších rolí, fiktivní postavu Lorda Borše, pravou ruku krále Václava IV. a bojovníka za práva obyčejných lidí. ČTK o tom informovala za tvůrce Jana Šafářová.

S uvedením snímku do kin producent a režisér Jákl počítá v roce 2020. Nedávno oznámil, že pro titulní roli získal amerického herce Bena Fostera. Pětaosmdesátiletý Caine by se měl podle Šafářové zúčastnit zářijové části natáčení.

Na pražském Výstavišti začíná třídenní festival současného umění

V Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti začíná druhý ročník mezinárodního festivalu současného umění Atelier Art Fest 2018. Zúčastní se ho více než 220 umělců z Česka i zahraničí. Svá díla budou po celou dobu osobně prezentovat. Mimo tradiční expozice nabídne festival živé výtvarné prezentace, hudební produkce, přednášky nebo diskuse o současném umění. Festival potrvá do neděle.

Návštěvníci uvidí díla z různých oborů od malby přes fotografii až po sochařství. V sobotu večer pak odborná porota vyhlásí ceny festivalu a vybere pět nejlepších umělců ze všech vystavujících.

Počasí v sobotu

Polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Ojediněle přeháňky, na severovýchodě místy přeháňky a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25 °C.