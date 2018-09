Rozdělování běženců dál sporným bodem vztahů s ČR, míní Merkelová

Přerozdělování běženců zůstává sporným bodem vztahů Česka a Německa, řekla německá kancléřka Angela Merkelová po jednání s českým premiérem Andrejem Babišem. Celkově ale vzájemné vztahy považuje za výborné. Podobně to vidí i Babiš, který na společné tiskové konferenci prohlásil, že Evropa si nyní musí určit "kde bude bránit evropský kontinent". "Spolupracujeme spolu velmi dobře, ale to nevylučuje, že jsou na některé věci rozdílné názory," uvedla Merkelová o dlouhodobém sporu Česka a Německa o přerozdělování uprchlíků. Podle kancléřky není možné veškerou zodpovědnost nechat na Itálii, kam přijíždí velká část běženců mířících do Evropy.

Vedle tématu migrace oba šéfové vlád řešili i otázky brexitu, příštího rozpočtu Evropského unie nebo vzájemných vztahů. Český premiér se vyslovil pro změny v návrhu evropského rozpočtu, počítá se tam podle něho s přílišnými prostředky například na navýšení počtu členů Evropské agentury pro pobřežní a pohraniční stráž (Frontex). Vztahy s Německem Babiš označil za strategické. Vyslovil se pro další investice německých firem do oblasti vědy a výzkumu v Česku.

Díky rychle rostoucím příjmům Češi utrácejí více za zbytné zboží

Díky rychle rostoucím příjmům Češi utrácejí stále více za tzv. zbytné zboží jako například elektroniku, módu, luxusní zboží a podobně. V červenci se tak dařilo především obchodům s nepotravinářským zbožím. Postupně se proměňuje spotřební chování lidí a stále více zboží se prodá přes internetové obchody. Podle ekonomů by růst tržeb obchodů měl pokračovat i ve zbytku roku, vyplývá z jejich vyjádření pro ČTK. Spotřebitelé mají chuť nakupovat. Maloobchodní tržby bez prodejů aut v červenci zrychlily meziroční růst na 5,6 procenta z červnových 2,1 procenta. Po očištění o kalendářní vlivy byly vyšší o 4,4 procenta. Nejrychleji rostly už poněkolikáté internetové obchody a zásilkové služby. Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku stoupla ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o 8,6 procenta na 31.851 korun.

"Spotřebitelé se sice bojí zhoršení celkové ekonomické situaci, na tržbách maloobchodníků se to však příliš neprojevuje. Spotřeba zůstane hlavním tahounem ekonomického růstu i v druhé polovině roku," dodala Monika Junicke z Komerční banky. Podle ekonoma Davida Marka ze společnosti Deloitte se zdá, že spotřeba domácností bude dominantní složkou růstu HDP také ve 3. čtvrtletí. "Tempo růstu mezd sice přesahuje zvyšování produktivity, ale nejspíše ještě chvíli zůstane vysoké. Mimo jiné kvůli zvyšování platů ve veřejném sektoru. Díky tomu bude pokračovat rostoucí trend v maloobchodu," uvedl ekonom.

Ministerstvo: Konec projektu Ukrajina znamená zavírání oddělení

Odchod lékařů z projektu Ukrajina by podle ministerstva zdravotnictví mohl znamenat zavírání oddělení nemocnic v krajích. Odmítlo kritiku České lékařské komory, která uvedla, že lékařů z ciziny bez aprobační zkoušky v Česku působí více než čtyři stovky. Podle ministerstva mají řádně uznané vzdělání ze zahraničí a do roka musí zkoušky složit. ČTK to sdělila mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová. Ministerstvo se také ohradilo proti tomu, že ČLK tvrdí, že v ČR pracuje přes 400 lékařů z ciziny bez ukončeného medicínského vzdělání na základě ministerské výjimky. Podle mluvčí to není aktuální stav.

Ministerstvo může lékaři praxi před aprobační zkouškou prodloužit ze tří měsíců až na rok "Cílem této roční výjimky je dát příchozím lékařům prostor zvyknout si na český zdravotní systém a naučit se jazyk, což by jim mělo usnadnit aprobační zkoušky," uvedla mluvčí. Dozor dalšího lékaře, který podle ČLK v některých nemocnicích nad ukrajinským kolegou chybí, je podle ministerstva povinný.

Univerzita v Brně podpoří vědkyně vracející se po rodičovské

Masarykova univerzita (MU) v Brně chce zvýšit počet žen věnujících se vědě finanční podporou návratu vědkyň do výzkumu po rodičovské dovolené. Podle univerzity řada vědkyň po dokončení doktorského studia ve výzkumu nepokračuje často právě kvůli ztrátě kontaktu s vývojem v oboru během rodičovské dovolené. Nově žadatelé o grant z Grantové agentury MU mohou pro financování mezioborových projektů získat dalšího půl milionu korun navíc, pokud zařadí do týmu projektu vědkyni vracející se z rodičovské dovolené. Podmínkou je, že se vědkyně musí zásadně podílet na řešení projektu a po celou dobu mít minimálně poloviční úvazek. Škola chce tímto krokem zvýšit počet žen, které se věnují vědě.

Pravidla hospodaření porušilo 109 stran z 235 registrovaných

Celkem 109 politických stran a hnutí porušilo podle prověrky výročních zpráv za loňský rok pravidla hospodaření. Registrovaných je 235 stran. Oznámil to v tiskové zprávě Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Ze stran, které chybovaly, udělil 67 subjektům úřad pokuty od 3000 do 30.000 korun, celkem za 1,19 milionu. V 16 případech zvolil jen napomenutí a u 26 stran už dříve soud pozastavil činnost a jednu rozpustil. Mezi pokutovanými není žádná z parlamentních stran, řekl ČTK člen vedení úřadu Tomáš Hudeček. Strany a hnutí chybovaly třeba v tom, že nepředložily v zákonné lhůtě výroční finanční zprávu, neodstranily ve stanovené lhůtě nedostatky, neoznámily úřadu adresu internetových stránek, na kterých je zpřístupněný přehled platebních transakcí na zvláštním účtu, nebo se dopustily více přestupků současně.

Ministerstvo chystá novelu, dostupnost drahých léků se má zvýšit

Lidé s vážnými a vzácnými onemocněními by se mohli v budoucnu rychleji a snadněji dostat k moderním a drahým lékům. Ministerstvo zdravotnictví chce změnit pravidla pro jejich proplácení tak, aby na nákladnou léčbu dosáhlo víc pacientů a nemuseli o ni žádat jako o jedinou možnou terapii. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) při příležitosti světového dne Duchenne, který připadá na 7. září. Duchenova svalová dystrofie patří mezi vzácná onemocnění. Podle Vojtěcha by se mohla kvůli úhradám u vzácných chorob přehodnotit takzvaná hranice ochoty platit, kdy se vyhodnocuje přínos léčby a účinnost nákladů. Nyní činí 1,2 milionu korun na rok. Moderní preparáty, které stojí několik desítek milionů na rok, se do ní nevejdou. Prodloužit by se mohla i doba pro dočasnou úhradu.

Podle náměstka ministerstva Romana Prymuly se diskuse vede nejen o lécích a jejich úhradách, ale také o prostředí. Pacienti s vzácnými nemocemi by měli mít péči ve specializovaných centrech, kde by se soustředily náročné procedury i odborný personál. Pilotně by se měl tento model a jeho financování odzkoušet v motolské nemocnici. Za vzácné onemocnění se označuje taková choroba, kterou trpí méně než pět lidí z 10.000. Existuje přes 8000 takových nemocí.

Poslanci možná zmírní vodákům zákaz plavby pod vlivem alkoholu

Vodáci se možná dočkají zmírnění zákazu plavby pod vlivem alkoholu. Až stotisícová pokuta by jim neměla hrozit v případě, že by měli v krvi méně než jedno promile alkoholu. Sněmovní hospodářský výbor tak doporučil upravit poslaneckou novelu zákona o vnitrozemské plavbě. Rozhodl tak navzdory negativnímu stanovisku vlády. Novelu nyní projedná Sněmovna jako celek. Zrušení nulové tolerance k alkoholu by se podle výboru mělo vztahovat na posádku bezmotorových plavidel, tedy kanoí, kajaků nebo raftů. Limit na alkohol, který navrhl spoluautor novely Lukáš Bartoň (Piráti), má ovšem platit pro kapitány těchto lodí. V platnosti zůstane ustanovení, které policii nebo Státní plavební správě umožňuje zakázat plavbu člověku pod vlivem alkoholu nebo jeho potrestání za ohrožování ostatních.

Konference v EP připomněla okupaci Československa v roce 1968

Okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy v srpnu 1968 v Evropském parlamentu připomněla konference a vernisáž výstavy snímků slovenského fotografa Ladislava Bielika. Její organizátoři i účastníci, včetně českého europoslance Jaromíra Štětiny, přitom upozorňovali, že půl století staré události mají svůj přesah i paralely také v současnosti. Adam Drda, který na konferenci zastupoval organizaci Post Bellum - Paměť národa, v rozhovoru se zpravodajem ČTK upozornil, že připomínka československých událostí z roku 1968 by se měla dotknout i následujících desetiletí. "Okupace je ve světě často nahlížená jako něco, co trvalo jen první týden v srpnu (1968). Ona ale trvala 20 let a byla to dlouhá součást českých dějin," připomněl.

Na Festivalu vědy se představí více než 70 vystavovatelů

V pražských Dejvicích se uskuteční šestý ročník Festivalu vědy. Představí se na něm více než 70 vystavovatelů. Na zelené ploše na Vítězném náměstí, v Technické ulici a v Národní technické knihovně nabídnou své expozice Akademie věd ČR, vysoké školy, volnočasové instituce a firmy. Exkurze do různých vědních oborů připravilo deset ústavů AV ČR. Zájemci si budou moci vyzkoušet například fotografování a vyvolání fotografií klasickou mokrou cestou, pěstování biomasy z odpadních materiálů nebo zjistit, co jsou to urychlovače. Fyzikální ústav zase předvede mlžnou komoru, v níž lze vidět dráhy protonů, i lasery jako unikátní zdroje světla. Ve stánku Astronomického ústavu bude možné zhlédnout, jak sestavit kosmickou sondu a jak vypadá Slunce.

Molekulární gastronomové připraví amarouny, které proslavil seriál Návštěvníci. Propojí chemické a fyzikální poznatky s přípravou pokrmů, takže z hovězího vývaru vzniknou třeba špagety s chutí hovězí polévky. Návštěvníci se také budou moci na chvíli stát řidičem tramvaje na trenažéru pražského dopravního podniku nebo sportovním analytikem za pomoci elektronické tužky České televize.

Zakladatelka Muzea Kampa Mládková oslaví 99. narozeniny

Muzeum Kampa v sobotu připomene narozeniny své zakladatelky, mecenášky Medy Mládkové. Žena, která v exilu podporovala české umělce a po návratu do vlasti otevřela muzeum moderního umění v Praze, oslaví 8. září 99. narozeniny. Muzeum Kampa bylo otevřeno v den jejích narozenin před 15 lety a na letošní výroční den Mládkové připravilo celodenní program. ČTK o tom informovala Hana Tietze. Kromě volných vstupů do muzea a dalších prostor spravovaných Nadací Jana a Medy Mládkových se například na počest Mládkové bude péct 99 jejích oblíbených dortíků.

Meda Mládková se narodila 8. září 1919 v Zákupech v severních Čechách. Od roku 1948 žila v emigraci. Po celou dobu života v zahraničí, nejdříve ve Švýcarsku, později ve Francii a nakonec ve Spojených státech, pomáhala krajanům - přispívala k šíření děl českých spisovatelů a novinářů, později se rozhodla sbírat díla českých umělců.

Průzkum: Třetina Čechů by se vypravila na dovolenou do vesmíru

Třetina Čechů by se ráda vypravila na dovolenou do vesmíru, necelou polovinu by lákala možnost létat na Mars. Téměř 60 procent lidí si umí představit lékařské zákroky vedené plně automatizovanými roboty. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro technologický festival Future Port Prague, který se uskuteční 6. a 7. září v areálu tržnice v Holešovicích. Podle tří čtvrtin Čechů se technologie vyvíjejí správným směrem a více než 80 procent lidí v nich vidí usnadnění života.

Zároveň se ale téměř 60 procent respondentů spíše nebo rozhodně domnívá, že technologie představují pro svět riziko. Za největší hrozby Češi považují zneužití a vymknutí se kontrole nebo závislost a problém při výpadku. "Ženy mají větší strach z dopadů na lidské zdraví a vývoj dětí, mezilidskou komunikaci a ztrátu pracovních míst. Naopak muži se zase více obávají umělé inteligence. O technologické hrozbě jsou nejsilněji přesvědčení lidé mladší než 30 let," uvádí tisková zpráva festivalu. Průzkumu se mezi 14. a 20. srpnem zúčastnilo 510 respondentů.

Manažeři: Spor kolem Ledecké je kvůli podmínkám výběru sponzorů

Spor kolem reprezentační smlouvy dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké nevznikl kvůli výši státní podpory, kterou prostřednictvím svazu dostává, ale kvůli omezujícím podmínkám svazu pro výběr komerčních sponzorů. Tvrdí to agentura Sport Invest, která za Ledeckou smlouvu vyjednává. Nový návrh, který po úterním jednání výkonného výboru podepsali funkcionáři svazu, ještě manažeři Ledecké neviděli. Není proto jasné, zda byla problematická pasáž nějak upravena. Vyjádření svazu ČTK zjišťuje. Šéf Sport Investu David Trávníček se na dnešní tiskové konferenci pozastavil nad tím, že svaz zveřejnil podrobné finanční podmínky návrhu smlouvy. Problém se podle něj netýká rozsahu reklamních ploch na oblečení Ledecké, ale podmínek, které si svaz stanovil pro výběr jejích sponzorů. "V okamžiku, kdybychom podepsali smlouvu navrženou před koncem srpna, tak by se Ester připravila dobrovolně o komerční prostředky. Ve čtyřletém období by to byl v součtu řádově její celoroční rozpočet," řekl Trávníček.

Otec Ester, Janek Ledecký tvrdí, že se svazem válčí od závodních začátků dcery Ester. Prezidenta lyžařů Sobotku vyzval k rezignaci. Nevyloučil změnu národních barev.

Sport

Pro tenistku Karolínu Plíškovou skončilo US Open stejně jako před rokem ve čtvrtfinále. Česká hráčka nedokázala na grandslamu v New Yorku zopakovat předloňskou výhru nad Serenou Williamsovou a s Američankou v dusném večeru tentokrát prohrála 4:6 a 3:6.

Koulař Tomáš Staněk obsadil v Záhřebu páté místo na závěrečném mítinku kategorie IAAF World Challenge v tomto roce. Český reprezentant v pondělním předprogramu o šest centimetrů překonal hranici 21 metrů. Zvítězil olympijský vítěz Ryan Crouser z USA, který už v devátém závodě v sezoně pokořil 22 metrů, tentokrát o devět centimetrů.

Oštěpařka Barbora Špotáková získá dodatečně titul mistryně světa z Tegu 2011 a bude trojnásobnou šampionkou. Její tehdejší přemožitelka Maria Abakumovová z Ruska musí vrátit zlatou medaili kvůli dopingu. Podle Komise pro bezúhonnost atletiky prokázala zpětná analýza vzorků ruské oštěpařky z MS v Koreji zakázanou látku podobně jako už předtím na olympijských hrách v Pekingu 2008. Abakumovová byla nyní potrestána čtyřletým zákazem startů s platností od 18. května 2016 a zpětně byla diskvalifikována ze všech soutěží v letech 2008 až 2012.

Počasí

Polojasno nebo skoro jasno, přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 26 °C, v 1000 m na horách kolem 17 °C.