Průměrná mzda v Česku stoupla na rekordních 31.851 Kč

Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku stoupla v letošním druhém čtvrtletí na 31.851 korun. Nikdy předtím nebyla výš. Lidé na výplatních páskách měli o 8,6 procenta více než před rokem. Vzhledem k 2,3procentnímu růstu cen jim mzdy reálně stouply o 6,2 procenta. Výrazně rostly výdělky v oborech, kde dominuje stát - v kultuře, školství a zdravotnictví. Průměrná mzda roste v Česku v meziročním srovnání nepřetržitě od začátku roku 2014, hlavně díky dobrému vývoji ekonomiky a tlaku na růst mezd v důsledku nedostatku lidí na trhu práce. Obecně však platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Medián mezd vzrostl o 9,4 procenta na 27.236 korun. Polovina lidí tedy bere méně než tuto částku, polovina více. Podle analytika Raiffeisenbank Františka Táborského je růst mediánu nejrychlejší od roku 2008. V praxi to znamená, že zaměstnancům s nižšími příjmy rostou mzdy rychleji než těm s vyššími.

"Mzdy v ČR ve druhém letošním čtvrtletí překonaly očekávání trhu. Do konce letošního roku bude ale tento rekord opět překonán. V posledním letošním čtvrtletí by průměrná měsíční mzda měla přesáhnout úroveň 34 tisíc korun," uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Lukáš Kovanda. Podle analytika ING Bank Jakuba Seidlera mzdy příští rok porostou o šest až sedm procent. Nejvyšší průměrná mzda je tradičně v Praze, kde ve druhém čtvrtletí dosáhla 39.688 korun. Představuje to meziroční přírůstek o 6,9 procenta, který je ale nejnižší ze všech regionů v ČR.

Vláda uvolnila peníze na demolici vepřína v Letech

Vláda rozhodla o uvolnění 111 milionů korun na sanační a demoliční práce či na archeologický průzkum v areálu bývalého vepřína v Letech. ČTK a Českému rozhlasu to po jednání kabinetu řekl ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Vepřín stál poblíž místa, kde býval romský koncentrační tábor. Peníze na sanaci areálu dostane Muzeum romské kultury. Ministerstvo kultury počítá také s archeologickým průzkumem. Zkoumat se také bude, kde leží hroby obětí a kde dozorců. Stát vepřín odkoupil od firmy Agpi za 450,8 milionu Kč, firma již dostala 90 procent.

Na rozvoj VŠ by do roku 2027 mělo jít 12,5 miliardy Kč z rozpočtu

Vláda chce dát do roku 2027 na investice veřejných vysokých škol ze státního rozpočtu přibližně 12,5 miliardy korun. Kabinet schválil návrh programu na rozvoj a obnovu jejich infrastruktury, informovalo ministerstvo školství. Z peněz by se měly financovat rekonstrukce starých budov, stavby nových nebo nákupy vybavení. Celkové náklady škol na investice v tomto období by mohly dosáhnout 15,9 miliardy korun. Podle ministerstva má být program pro školy zárukou, že budou moci uskutečnit plánované investice. Zapojit se by se do něj mohlo všech 26 veřejných vysokých škol.

Čerpání dotací zrychlilo, problémy zůstávají u programu MPO

Čerpání evropských dotací se v posledních měsících zrychlilo, problémy zůstávají s programem ministerstva průmyslu a obchodu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Novinářům to před jednáním vlády řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). V častěji poptávaných programech se už peněz nedostává, Česko proto požádalo Brusel o schválení některých přesunů. Ministerstvo životního prostředí požádalo o miliardu až dvě z programů původně spravovaných resortem průmyslu a obchodu. Převis poptávek je podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) například v podpoře čistění vod. V programovém období 2007 až 2013 mohla Česká republika z evropských fondů čerpat zhruba 700 miliard korun. Asi čtyři procenta nebyla vyčerpána.

Od ledna se zvýší platy zastupitelů obcí a krajů

Kandidáti do říjnových komunálních voleb se mohou těšit na vyšší platy, menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD rozhodla o jejich zvýšení o sedm procent od příštího roku. Vládní nařízení se týká i krajských politiků. O rozhodnutí kabinetu informoval tiskový odbor Strakovy akademie. Starostové a primátoři budou podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, vydělávat od 39.054 korun do 111.304 korun. Hejtmani si polepší na částku mezi 117.162 a 128.878 korunami, které budou náležet šéfovi hlavního města vzešlému z letošních říjnových komunálních voleb. Podle hrubého odhadu by obce mohlo opatření stát příští rok 401 milionů korun a kraje a Prahu 42 milionů. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) novinářům řekl, že v rozpočtech jednotlivých územních samosprávných celků na zvýšení peníze jsou, není proto třeba krajům a obcím účelově přidávat.

V daňové kauze ČKD Praha DIZ obvinila policie dalších 35 lidí

Policisté obvinili v daňové kauze kolem strojírenské firmy ČKD Praha DIZ dalších 35 lidí. Jde o takzvané bílé koně, kteří podle kriminalistů pomáhali s daňovými úniky. Informoval o tom server iROZHLAS.cz. Policie už v dubnu obvinila 22 lidí, včetně někdejšího majitele ČKD Praha DIZ miliardáře Petra Speychala. Všichni jsou obviněni ze zkrácení daní nejméně o 850 milionů korun, z praní špinavých peněz a z účasti na organizované zločinecké skupině. Případ nově obviněných s hlavní kauzou souvisí, policisté ho ale vyšetřují samostatně. Obvinění údajně způsobili daňové úniky v rozsahu od 590.000 korun do 145 milionů korun. Jednomu z nich hrozí až osm let vězení, zbylým potom až deset let.

Vláda podpořila kandidaturu japonské Ósaky na pořádání Expa 2025

Česká republika podpoří kandidaturu japonské Ósaky na pořádání světové výstavy Expo v roce 2025. Doporučení ministerstva zahraničí schválila vláda. O pořádání Expa se ucházejí ještě Jekatěrinburg a Baku, o udělení pořadatelství se bude hlasovat na listopadovém zasedání Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE). Ministerstvo zahraničí navrhlo upřednostnit Ósaku před ruským a ázerbájdžánským kandidátem mimo jiné kvůli perspektivám v ekonomické spolupráci. Uskutečnění Expa v Japonsku by podle úřadu otevřelo příležitosti pro větší přítomnost českých firem v Japonsku v oborech s vysokou přidanou hodnotou. Účast Česka na výstavě by také zviditelnila zemi v celém regionu východní Asie, kde má Česko ekonomické zájmy.

Jiřičná převezme na londýnském festivale cenu za celoživotní dílo

Londýnský festival designu udělil české architektce Evě Jiřičné letošní medaili za celoživotní dílo. Ocenění náleží osobnostem, které zanechaly výraznou stopu v oboru designu. Medaili si Jiřičná společně s dalšími oceněnými převezme 17. září, napsal web dezeen.com. Jiřičná, která v březnu oslavila 79. narozeniny, žije v Londýně od roku 1968. Mezi nejznámější projekty české architektky patří interiér londýnské budovy pojišťovny Lloyds nebo vlajková prodejna módní značky Joseph, kterou navrhla v roce 1988. Letos v květnu se Vzdělávací komplex zlínské Univerzity Tomáše Bati, který navrhla společně se svým pražským kolektivem, stal stavbou roku 2017 Zlínského kraje.

Festival Signal oživí světlem i Karlín, nabídne 24 uměleckých děl

Festival světla Signal zavede návštěvníky i do pražského Karlína. V této pražské čtvrti povede jedna ze tří hlavních tras festivalu, který světlem a uměním rozzáří kostely, náměstí, paláce, kaple, sady i místo u řeky. Signal se zaměří na české umělce a připomene 100. výročí vzniku Československa. Uskuteční se od 11. do 14. října. Podle loňské odhadované návštěvnosti letos organizátoři čekají opět více než půl milionu diváků. Pro letošní Signal vznikne 16 českých děl od známých autorů jako Ivan Kafka, Epos 257, Michal Škapa nebo Lukáš Rittstein. Pořadatelé upozorňují třeba na instalaci Richarda Loskota Nebe na zemi, která na dvoře Clam-Gallasova paláce umožní návštěvníkům zažít pocit, že jsou v oblacích v epicentru bouře. Zkušené autory doplní mladí tvůrci, kteří reagovali na výzvu organizátorů.

Srážky od ledna do července jsou druhé nejmenší za 58 let měření

Letošní rok je zatím druhý nejchudší na deště za 58 let měření. Od ledna do července spadlo v Česku v průměru 293 milimetrů srážek, tedy 293 litrů vody na metr čtvereční, což je nejnižší úhrn od roku 1961. Hůře na tom byl jen rok 2015, kdy za stejné období napršelo a nasněžilo 286 milimetrů. Rekordní minima ale hlásí kraje Liberecký, Pardubický, Královéhradecký a Zlínský. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na facebooku.

Letošní rok je prozatím v Česku jedním z nejteplejších v historii měření a podle meteorologů bude možná i nejteplejším. Od začátku roku byly všechny měsíce s výjimkou února a března teplé až mimořádně teplé. Duben i květen byly nejteplejší za posledních 58 let.

Sport

Tenistka Markéta Vondroušová vypadla na US Open v osmifinále po málo vídané bitvě. V horku se ve Flushing Meadows chvilku zdálo, že její ukrajinská soupeřka Lesja Curenková vyčerpáním zápas vzdá, ale s bolestí a křečemi nakonec dohrávala Češka a podlehla 7:6, 5:7 a 2:6.

Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká nemá ani po dlouhodobém vyjednávání podepsanou reprezentační smlouvu se Svazem lyžařů České republiky. Ten jí podle zastupující agentury Sport Invest hrozí zastavením financování přípravy a zablokováním přihlášek na závody. Výkonný výbor svazu bude o situaci Ledecké jednat na úterním mimořádném zasedání, předseda úseku alpských disciplín Ladislav Forejtek však tvrdí, že účast Ledecké v závodech není ohrožená. Šéf Sport Investu David Trávníček v tiskové zprávě prohlásil, že si svaz vynucuje okamžitý podpis reprezentační smlouvy. "Bylo nám řečeno, že pokud Ester smlouvu nepodepíše do 31. srpna, sebere Svaz lyžařů Ester statut reprezentanta, zastaví veškeré financování její přípravy a vyzve ke stejnému postupu i Český olympijský výbor a Duklu, pod níž Ester spadá," řekl Trávníček. Úspěšná lyžařka a snowboardistka Ledecká ve čtvrtek odletěla na tradiční tréninkový kemp do Chile, kde se chtěla zúčastnit několika závodů. "Jenže Svaz lyžařů ČR mi vyhrožuje blokací přihlášky na tamní závody, které bych ráda jela. Jsou pro mě dobrým testem před startem sezony," řekla Ledecká.

Zdravotní problémy rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, které ji omezovaly prakticky celou olympijskou sezonu, jsou pryč. Trojnásobná olympijská vítězka už může naplno trénovat a cítí se být ve stejně dobré kondici jako jindy. Jezdí i na kole, ale z preventivních důvodů dodrží plán, že letos v létě cyklistické závody vynechá. Nebude tak ani na mistrovství světa, které se koná za tři týdny v Innsbrucku. Sáblíkovou trápila bolavá záda i koleno. Po sezoně proto měla nezvykle dlouhé volno. Měsíc strávila doma a nic nedělala. Pak vyrazila do Řecka, kde dopoledne jezdila na kole a odpoledne měla dovolenkový program. Na horském i silničním kole strávila hodně času i při soustředění v Itálii. Byla schopná odjet v tréninku 100 až 150 kilometrů jako dříve. V říjnu se chystá poprvé na led a v listopadu se znovu rozběhne kolotoč Světového poháru.

Počasí

Oblačno až polojasno, ojediněle déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 22 až 26 °C, na jihu Čech kolem 20 °C, v 1000 m na horách kolem 17 °C, na Šumavě kolem 15 °C.