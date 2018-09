Poche: Premiér poruší mým nejmenováním do čela ministerstva zahraničí koaliční smlouvu

Premiér Andrej Babiš z ANO poruší podle kandidáta na ministra zahraničí Miroslava Pocheho z ČSSD koaliční smlouvu, pokud ho nejmenuje šéfem diplomacie. Poche to řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Poche, kterého odmítá jmenovat prezident Miloš Zeman, nyní působí v Černínském paláci jako politický tajemník. Babiš v televizi Prima v neděli prohlásil, že Poche působí na resortu negativně a ministrem proto nebude. Poche Babišovy výroky odmítl a premiéra spolu s prezidentem označil za viníky současné situace. Ministr vnitra a prozatimní ministr zahraničí Jan Hamáček z ČSSD nechce Babišovu kritiku Pocheho komentovat. Šéf sociální demokracie také zopakoval, že řešení sporu oznámí v druhé polovině října po komunálních a senátních volbách.

Babiš v pondělí uvedl, že si nemyslí, že by svým odmítáním Pocheho ohrožoval vládní koalici ANO se sociální demokracií. Dodal, že čeká na rozhodnutí ČSSD. "Myslím, že si to pan Hamáček vyřeší. Já jsem řekl nějaký názor i na základě různých vystoupení pana Pocheho, které hodnotím velice nešťastně," řekl Babiš.

NKÚ: Tři nemocnice nakupovaly léky a zdravotnický materiál bez soutěže

Tři české nemocnice nakupovaly podle Nejvyššího kontrolního úřadu zdravotnický materiál a léky bez soutěže. Kontroloři prověřovali hospodaření Fakultní nemocnice Brno, pražsné nemocnice v Motole a Ústřední vojenské nemocnice mezi lety 2014 až 2016. Jako veřejní zadavatelé by ale podle úřadu měly dodávky soutěžit. Nemocnice podle kontrolorů taky nakupovaly stejné léky za rozdílné ceny, i když je objednávaly u jednoho dodavatele. Například vojenská nemocnice za balení jednoho léku zaplatila zhruba 950 korun. Fakultní nemocnice v Brně ho ale koupila za tři tisíce 300 korun.

Ministerstvo financí: Do Účtenkovky se už zapojilo 816 tisíc lidí

Přes 800 tisíc lidí už soutěžilo v Účtenkovce. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí. Celkem hráči zaregistrovali 75 milionů účtenek. Účtenkovou loterii spustilo ministerstvo financí loni v říjnu. Jde o online hru, ve které lidé registrují své účtenky z obchodů. Její zavedení mělo zpopularizovat elektronickou evidenci tržeb. Ze statistik ministerstva také vyplývá, že každý měsíc se do soutěže zaregistruje průměrně 18 a půl tisíce nových hráčů.

V Účtenkovce se každý měsíc hraje o víc než 21 tisíc cen v hodnotě od 100 do jednoho milionů korun. Jedinou věcnou cenou je automobil. Přehled zájmu o loterii by mohlo mít ministerstvo financí v říjnu, kdy uplyne rok od jejího zavedení.

Účtenkovku před jejím spuštěním kritizovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Ta v minulosti uvedla, že zájem o soutěž bude postupně klesat. Kritika se ozýala také od opozice. Některým politikům se nelíbilo, že byla Účtenkovka zavedená měsíc před volbami.

V Česku začal nový školní rok, Zeman přivítal prvňáky v břevnovské škole

V mateřských, základních a středních školách dnes začal nový školní rok. Do lavic poprvé usedlo 108.200 prvňáčků, zřejmě méně než loni. Některým z nich dnes v Základní škole T. G. Masaryka v pražském Břevnově prezident Miloš Zeman popřál, ať se brzy naučí číst. Ministr školství Robert Plaga (ANO) pak v Brně v Základní škole Hudcova řekl, že rodiče by měli brát učitele svých dětí jako autoritu.

Do základních škol bude tento rok chodit téměř 950 tisíc dětí. Podle ministerstva to je meziročně zhruba o 15 tisíc víc. Dětí mírně ubývá na první stupni, na druhém naopak jejich počet ještě v dalších letech poroste díky silným populačním ročníkům. Na středních školách má studovat téměř 400 tisíc žáků, což je skoro o dva tisíce víc než loni. Skoro třetina studentů bude na gymnáziích, nejméně pak na učebních oborech s výučním listem.

Průzkum: Téměř všichni Češi si myslí, že dávky jsou zneužívány

Téměř všichni Češi si myslí, že se v Česku zneužívají sociální dávky. Tři čtvrtiny obyvatel pak mají za to, že žadatelé o dávky v hmotné nouzi nejsou dostatečně prověřováni. Téměř všem Čechům také zneužívání sociálních dávek vadí a myslí si, že by se stát měl v řešení tohoto problému angažovat. Výplata části dávek v poukázkách je podle 87 procent české veřejnosti dobrý nápad. Vyplývá to ze srpnového průzkumu společnosti ppm factum research.

Ekologové hodnotí druhý vládní plán na pomoc krajům smíšeně

Aktualizovaný akční plán Re:Start na pomoc Moravskoslezskému, Ústeckému a Karlovarskému kraji, který v úterý projedná vláda, zahrnuje podle ekologických organizací dobrá řešení pro zlepšení kvality ovzduší či přípravu na změny klimatu. Zároveň ale ekologové kritizují předpokládanou výstavbu spaloven a dotování uhelných elektráren. V tiskové zprávě to uvedly Hnutí Duha, Greenpeace a Centrum pro dopravu a energetiku.

Mezi největší přínosy plánu organizace řadí návrh na pokračování v kotlíkových dotacích po vyčerpání současného balíku peněz z evropských fondů a jejich rozšíření na výměnu starých kamen. Souhlasí též s výzvou k obnově lesů v odpovídající druhové skladbě, plněním limitů pro znečištění ovzduší z uhelných elektráren a tepláren nebo výrazným zvýšením recyklace komunálních odpadů.

V Česku začalo mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike

V Náměšti nad Oslavou začalo v pondělí mezinárodní cvičení leteckých návodčích Ample Strike 2018. Akce zaměřené na výcvik leteckých návodčích se účastní přibližně 1200 vojáků z 19 zemí včetně České republiky. Cvičení potrvá do 14. září a v jeho rámci bude nad Českem létat mimo jiné americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Česká armáda zapojí do výcbiku Gripen, čtyři bitevníky L-159 a tři bojové vrtulníky Mi-24. Příznivcům letecké techniky je v průběhu cvičení určena akce Media a Spotters Day, která se bude konat ve čtvrtek 6. září.

Hlavními místy cvičení jsou vedle 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec také vojenské výcvikové prostory Boletice a Libavá. Budou využívány i prostory 21. základny taktického letectva Čáslav, Vícenice u Náměště nad Oslavou, Správy letiště Pardubice a 15. ženijního pluku v Bechyni.

Na Svatém Kopečku u Olomouce začala obnova areálu baziliky

V areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, který byl letos prohlášen za národní kulturní památku, začala dlouho plánovaná obnova. Potrvá do konce příštího roku, náklady jsou 114 milionů korun, informoval ČTK Libor Šturc z Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Projekt zahrnuje stavební i restaurátorské práce. Areál pro veřejnost zůstane během nich ale otevřen a v bazilice budou zachovány i bohoslužby.

Počasí v úterý

Oblačno až polojasno, ojediněle déšť nebo přeháňky, na jihu a východě území až zataženo a srážky místy. Ojediněle i bouřky. Večer ubývání srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 26 °C, na jihu Čech kolem 20 stupňů Celsia.