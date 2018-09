Babiš: Poche působí na ministerstvu negativně, ministrem nebude

Kandidát sociálních demokratů na ministra zahraničí Miroslav Poche podle premiéra Andreje Babiše (ANO) resort nepovede. Řekl to televizi Prima. Babišovi vadí, že má Poche odlišný názor na zahraniční politiku a na ministerstvu prý působí negativně. Sám Poche Babišův názor odmítá. Předseda ČSSD Jan Hamáček ČTK napsal, že nebude věc komentovat.

Babiš páteční odklad řešení sporu o nominaci Pocheho až po říjnových volbách označil za nešťastný, nicméně to je podle něj od ČSSD slib řešení. Europoslanec Poche, jehož odmítl jmenovat prezident Miloš Zeman, nyní působí v Černínském paláci jako politický tajemník. Ministerstvo prozatímně vede právě předseda ČSSD a ministr vnitra Hamáček.

Objem hypoték v letošním roce klesl o více než 12 miliard

České banky poskytly v prvním pololetí letošního roku lidem 47.300 hypotečních úvěrů za celkem 100,8 miliardy Kč. Proti stejnému období loni to je o 8500 hypoték a 12,3 miliardy korun méně. Vyplývá to z dat zveřejněných na stránkách ministerstva pro místní rozvoj. Experti neočekávají, že se klesající tendence objemů hypoték do konce roku změní.

ČNB v červnu uvedla, že od října rozšíří pravidla pro poskytování hypoték o požadavky na výši příjmu domácnosti. Dluh žadatele o hypotéku by nově neměl překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat nejvýše 45 procent svého měsíčního čistého příjmu. Základní úroková sazba ČNB, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla počátkem srpna o 0,25 bodu na 1,25 procenta.

Oba bloky Temelína pracují opět na plný výkon

Druhý blok jaderné elektrárny Temelín pracuje po dvouměsíční odstávce na plný výkon. Oznámil to její mluvčí Marek Sviták. Elektrárna blok odstavila kvůli výměně třetiny jaderného paliva a kontrole bezpečnostních systémů.

Technici dodávky elektřiny z tohoto bloku obnovili v noci na čtvrtek, pak ještě kontrolovali palivo při osmdesátiprocentním výkonu reaktoru. Oba bloky jaderné elektrárny Temelín teď pracují naplno, a pokrývají tak pětinu české spotřeby elektřiny.

Veterináři v Praze objevili nelegální sklad s rybami

Nelegální sklad a v něm 200 kilogramů zmražených ryb odhalili veterináři v pražských Holešovicích. Provozovatel skladu přitom dodává potraviny na dva farmářské trhy v metropoli. Teď mu hrozí pokuta až 50 milionů korun.

V minulých dnech zjistili veterináři nelegální sklady v Praze 9 a 10. Jeden z nich byl v Hostivaři a druhý ve Vysočanech, bylo v nich sušené kojenecké mléko z Velké Británie nebo čevapčiči z Bulharska. Sušeného kojeneckého mléka našli veterináři 740 kilogramů.

Letošní srpen byl třetí nejteplejší od roku 1961

Letošní srpen byl v Česku s průměrnou teplotou 20,6 stupně Celsia třetí nejteplejší od roku 1961. Tedy od chvíle, kdy meteorologové začali průměrné teploty sledovat. Oproti dlouhodobému normálu, byl letošní srpen o víc než tři stupně teplejší.

Český hydrometeorologický ústav uvedl, že teplejší srpen než letos, byl jen před třemi lety a v roce 1992. V roce 1992 se průměr dostal na 20,8 stupně Celsia a v roce 2015 na 21,3 stupně.

Triatlonistka Frintová vyhrála v Karlových Varech závod Světového poháru

Triatlonistka Vendula Frintová vyhrála závod Světového poháru v Karlových Varech. Česká reprezentantka vylepšila loňské stříbro z lázeňského města. Frintová vyhrála v čase 2:08:23 a cílem proběhla dvě sekundy před Estonkou Kaidi Kiviojaovou, o další tři sekundy zaostala třetí Italka Annamaria Mazzettiová.

V seriálu Světového poháru Frintová triumfovala potřetí, před osmi lety vyhrála závod v australské Mooloolabě a vloni ve španělské Huelvě.

Kvitová skončila na US Open ve třetím kole

Tenistka Petra Kvitová skončila na US Open ve třetím kole a poprvé v kariéře zažije sezonu bez grandslamového osmifinále. V New Yorku turnajová pětka prohrála s razantní světovou dvacítkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska 5:7 a 1:6.

Osmadvacetiletá Kvitová sice letos získala pět titulů, ale na grandslamech se nedokázala prosadit. S Australian Open a ve Wimbledonu se loučila už v prvním kole a na antukovém Roland Garros jako nyní v New Yorku ve třetím.

Počasí v pondělí

Zataženo až oblačno, zejména v jihozápadní polovině území občasný déšť nebo přeháňky, místy i bouřky, ojediněle srážky vydatnější. Na severu a severovýchodě přechodně i polojasno a srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 18 až 23 °C, na severu a východě při zmenšené oblačnosti kolem 25 °C.