ČSSD odkládá řešení o obsazení postu ministra zahraničí na druhou polovinu října

ČSSD bude dál řešit obsazení křesla ministra zahraničí ve druhé půlce října, tedy až po komunálních a senátních volbách. Návrh šéfa ČSSD Jana Hamáčka jednomyslně schválilo předsednictvo strany. Téma by podle něj mohlo poškodit kampaň ČSSD, která má být pozitivní.

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje odsunutí sporu za nešťastné, nicméně ho respektuje. "Potřebovali bychom, aby ten post byl obsazen, aby se mohly realizovat nějaké zahraniční mise," reagoval pro ČTK. ČSSD dál na funkci šéfa diplomacie počítá se svým europoslancem Miroslavem Pochem. Toho ale odmítá jmenovat prezident Miloš Zeman. Resort tak dočasně řídí právě Hamáček, který vede i ministerstvo vnitra.

Startují slevy na jízdném pro důchodce, děti a studenty

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od 1.září využívat ve vlacích a autobusech nové slevy ve výši 75 procent z jízdného. Podle ministerstva dopravy zatím tuto slevu využilo 18 procent cestujících. Krok vlády Andreje Babiše(ANO) z března letošního roku ale dlouhodobě kritizuje opozice. Kompenzace na zlevněné jízdné vyjdou stát zhruba na 5,8 miliardy korun ročně.

Slevy platí na všech vnitrostátních autobusových a železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. Na spoje uvnitř měst se slevy vztahovat nebudou. Ve vlacích bude sleva platit pouze ve 2. třídě.

Vedení GIBS se ujímá Radim Dragoun

Ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů je od 1. září dosavadní šéf Okresního státního zastupitelství v Lounech Radim Dragoun. Vzešel z výběrového řízení, do kterého se přihlásilo celkem dvanáct kandidátů. Jeho jmenování pak odsouhlasila i vláda.

Ve funkci Dragoun střídá Michala Murína, který na vedení komise počátkem května rezignoval po dlouhodobých sporech s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Volbu Dragouna vítá prezident Unie státních zástupců Jan Lata.

Obětí dopravních nehod je o letošních prázdninách víc než v předchozích dvou letech

V červenci a srpnu zemřelo při dopravních nehodách na českých silnicích 121 lidí. ČTK to potvrdil ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Oproti loňskému roku vzrostl počet obětí o dvě desítky. Mírně vyšší byl také oproti prázdninovým měsícům roku 2016, kdy při nehodách zemřelo 120 účastníků silničního provozu.

Bilanci letos zhoršil zejména srpen s 66 mrtvými. V červenci zemřelo na českých silnicích 55 lidí. Meziročně stoupl o letošních prázdninách počet mrtvých ve většině krajů. Pokles zaznamenali policisté pouze v krajích Plzeňském, Ústeckém a Jihomoravském.

Na Madeiře zemřel český turista

Na portugalské Madeiře se utopil český turista. Potvrdilo to české ministerstvo zahraničí. Podle informací rezortu smetla muže při koupání vlna. V sobotu pak našli portugalští záchranáři jeho tělo.

"Dnes ráno bylo potvrzeno, že dotyčný zemřel. V tuto chvíli okolnosti toho případu, šetří policie," potvrdila v sobotu ČTK smrt českého občana mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová. Na české velvyslanectví v Lisabonu se podle ní už v pátek obrátila česká občanka, které úřad poskytuje konzulární pomoc.

V Hradci Králové začala dvoudenní letecká show CIAF

Na letišti v Hradci Králové začal dvoudenní 25. ročník mezinárodního leteckého festivalu CIAF. K vidění bude kolem 40 letadel a vrtulníků. Své zastoupení v Hradci Králové mají vojenské a civilní stroje z osmi států. K hlavním atrakcím festivalu patří letová ukázka ukrajinského stíhacího letounu SU-27 a vystoupení akrobatické skupiny Baltic Bees z Lotyšska na letounech L-39 Albatros.

Letecká přehlídka do Hradce Králové v minulých letech přilákala tisíce příznivců letectví. CIAF se na hradeckém letišti koná od roku 1993. Výjimkou byla několikaletá přestávka, kdy byl CIAF v Brně.

Začátek září bude teplý a deštivý, předpovídají meteorologové

Letošní září bude podle meteorologů teplejší než obvykle. Teplý bude hlavně příští týden, kdy má ale také nejvíc pršet. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi českého hydrometeorologického ústavu.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období od 3. do 30. září je 13,3 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1996, kdy průměr činil 10 stupňů. Zatím nejvyšší průměr 16,7 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1999.

Počasí v neděli

Zataženo až oblačno, na severu přechodně i polojasno. Místy, postupně od jihu na většině území déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C.