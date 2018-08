Vláda a odbory se dohodly na růstu mezd ve veřejném sektoru

Vláda se dohodla s odbory na růstu platů ve veřejném sektoru od ledna příštího roku. Platový tarif se většině pracovníků veřejných služeb zvýší o 5 procent, zbytek peněz poputuje do odměn. Po jednání členů vlády se zástupci odborů to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zdůraznila, že přidávání nebude plošné a víc by měli dostat lidé s nízkými výdělky.

Zástupci odborů jsou s výsledkem jednání spokojení. Odboráři považují dnešní dohodu za kompromis. Chtějí dohlédnout na způsob rozdělení sumy na odměny, aby se peníze dostaly k pracovníkům.

Hamáček před jednáním ČSSD o ministrovi zahraničí uvedl, že nevidí důvod měnit Pocheho

Předseda sociální demokracie Jan Hamáček před jednáním vedení ČSSD o obsazení funkce ministra zahraničí uvedl, že nevidí důvod měnit nominaci europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) do čela resortu. Místopředsedové strany Martin Netolický a Roman Onderka před zasedáním předsednictva novinářům řekli, že budou při hlasování podporovat Hamáčkovo stanovisko. Další místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna míní, že by nominace neměly být na předsednictvu, ale jen na šéfovi strany.

Pocheho spolu s dalšími kandidáty do vlády vybralo předsednictvo ČSSD v květnu. Prezident Miloš Zeman ho však odmítl jmenovat a v posledních dnech zopakoval, že stanovisko nijak nezměnil. Ministerstvo zahraničí teď dočasně vede Hamáček, který řídí také vnitro.

Financování stavby nového jaderného bloku by mělo být jasné do konce roku

Jak zaplatit nový jaderný blok v Česku by mělo být rozhodnuté do konce roku. Po jednání premiéra Andreje Babiše (ANO), příslušných ministrů a energetické společnosti ČEZ to novinářům řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Poté podle ní bude následovat jednání s Evropskou komisí o veřejné podpoře stavby a další kroky.

V současnosti existuji tři různé varianty výstavby nových jaderných zdrojů v ČR. První je vytvoření stoprocentní dceřiné společnosti ČEZ, která by se skládala z aktiv společností jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Další počítá s výstavbou přes stoprocentní dceřinou firmu ČEZ s možností vstupu vnějšího investora. Poslední možností je dostavba bloků společností plně vlastněnou státem.

Česká ekonomika zpomalila ve 2. čtvrtletí růst na 2,4 procenta

Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí zpomalila meziroční růst na 2,4 procenta ze 4,2 procenta v prvním čtvrtletí. Mezičtvrtletně ale hrubý domácí produkt zrychlil růst na 0,7 procenta z předchozích 0,5 procenta. Zpřesněný odhad zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Tempa růstu jsou rychlejší než v prvním odhadu z poloviny srpna, který uváděl meziroční zvýšení o 2,3 procenta a mezičtvrtletní o půl procenta.

Podle ČSÚ růst ekonomiky táhla domácí i zahraniční poptávka. Nejvíce přispěly investiční výdaje a spotřeba domácností. Podniky více investovaly do strojů a zařízení. Významné byly taky investice do dopravních prostředků, hlavně u dopravních podniků. Kromě toho vzrostly investice krajů a obcí do dopravní infrastruktury. Domácnosti více utrácely za zboží i služby. "Výsledkem pozitivního ekonomického vývoje bylo, že ve druhém čtvrtletí pracovalo v České republice o 101.000 osob více než před rokem," uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

České domácnosti celkově dluží víc než jeden a půl bilionu korun

Zadlužení domácností u bank a družstevních záložen stouplo v červenci o deset miliard korun na jeden bilion a 600 miliard. Meziročně dluhy vzrostly zhruba o 111 miliard. Vyplývá to z údajů České národní banky. Dluhy domácností stoupají od února 2016.

Zhruba tři čtvrtiny dluhů připadají hlavně na hypotéky. Ještě víc se v červenci oproti červnu zadlužily firmy, a to o více než 12 miliard. Oproti loňsku stouply jejich dluhy o více než 42 miliard korun.

Počet dětí v MŠ vzrostl za posledních deset let o čtvrtinu

V Česku za posledních deset let o čtvrtinu vzrostl počet dětí v mateřských školkách. Nárůst je patrný také na základních školách. Opačná situace je na středních a vysokých školách, kde jsou nyní slabé populační ročníky. Počet středoškoláků se snížil za deset let o čtvrtinu, výrazně ubylo také studentů vysokých škol. Uvedli to zástupci Českého statistického úřadu.

Zatímco loni chodilo do mateřských škol 362.756 dětí, před deseti lety to bylo o 71.562 dětí méně. "S nárůstem dětí školkového věku narůstá také počet školek v České republice. Za posledních deset let jich přibylo 461," řekla Helena Chodounská z ČSÚ. Nárůst se týká hlavně soukromých školek, jejichž počet se zvýšil na čtyřnásobek. Loni jich bylo 386. Čtvrtina všech soukromých školek je podle Chodounské v Praze. Po celé republice do nich chodí asi tři procenta všech dětí školkového věku, tedy zpravidla ve věku od tří do pěti let. Veřejných školek bylo loni 4832.

Debata o letním čase Babiše nezajímá, řeší migraci

Debata o zrušení každoročního přechodu na letní čas českého premiéra Andreje Babiše (ANO) nezajímá. "Mám jiné starosti, řeším migraci," uvedl Babiš na žádost novinářů o reakci na avizovaný plán Evropské komise (EK) nechat o případné změně rozhodnout členské státy unie a Evropský parlament. Otevření tématu a přímo zavedení jednotného času po celý rok naopak během tiskové konference premiéra s odbory přivítala předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníková.

V českých zemích byl letní čas zaveden poprvé za první světové války v letech 1915 a 1916. Vrátil se opět za druhé světové války v roce 1940 a trval až do roku 1949. Potřetí si Češi začali každoročně posouvat hodinky v roce 1979. Až do roku 1995 trval v Česku letní čas šest měsíců. Od roku 1996 se prodloužil na sedm měsíců a jeho délka se shoduje s termínem uvedeným ve směrnicích Evropského parlamentu a Evropské rady.

Pavel Haas Quartet pošesté získal ocenění měsíčníku Gramophone

Pavel Haas Quartet pošesté získal "Oscara klasické hudby" - ocenění britského hudebního měsíčníku Gramophone za nahrávku Kvintetů op. 81 a 97 Antonína Dvořáka. České album bodovalo v kategorii Komorní hudba. Slavnostní předání prestižních ocenění se uskuteční 13. září v Londýně, informoval ČTK mluvčí vydavatelství Supraphon Vladan Drvota. Pavel Haas Quartet si k nahrávání Dvořákových kvintetů přizval dva hosty: izraelského pianistu Borise Giltburga a zakládajícího člena souboru, violistu Pavla Nikla.

Oceněnou nahrávku vydá Supraphon koncem října také na vinylové desce. Své vinylové podoby se souběžně dočká i další z oceněných alb Pavel Haas Quartet, a sice nahrávka Dvořákových Smyčcových kvartetů. Toto album získalo v roce 2011 Gramophone Award nejen v kategorii Komorní hudba, ale odneslo si i absolutní cenu Nahrávka roku.

Počasí v sobotu

Zataženo až oblačno, zpočátku na většině území, postupně místy občasný déšť nebo přeháňky, na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Na jihu Čech déšť trvalejší. Nejvyšší teploty v Čechách 15 až 21 °C, na Moravě a ve Slezsku 22 až 26 °C.