Ministerstvo dopravy nechá zkontrolovat na tisíc mostů po celé republice

Na tisíce železničních a silničních mostů postaven po celém Česku projde důkladnou kontrolou. Se se šéfy Ředitelství silnic a dálnic a Správy železniční a dopravní cesty se na tom domluvil ministr dopravy Dan Ťok (za hnutí ANO). Zkontrolovány budou mosty postavené v období 60. až 80. let z předpjatého betonu. Stejné konstrukce byla lávka v pražské Troji, která spadla loni, i most v italském Janově, který se zřítil před dvěma týdny. V Česku ale teď podle Ředitelství silnic a dálnic podobná nehoda nehrozí. Resort dopravy vyzval k mimořádným kontrolám i správce silnic 2. a 3. třídy. Ministr Ťok taky nařídil stržení mostu v Doubí v Karlových Varech, který je ve špatném stavu.

V ČR roste počet lidí závislých na pervitinu, za 10 let stoupl o 40 procent

Uživatelů pervitinu v posledních deseti letech prudce přibylo. Vyplývá to ze statistik Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Podle jeho odhadů vzrostl počet lidí závislých na této droze za poslední dekádu o asi 40 procent, na 35 tisíc. "Začal se užívat i v rekreačním kontextu, podobně jako kokain, v prostředí noční zábavy, na akcích, diskotékách," říká vedoucí střediska Viktor Mravčík. Právě závislost na pervitinu je druhá nejčastější, kterou adiktologové léčí. První je závislost na alkoholu, třetí na konopí. Celkem se v ČR léčí ze závislosti na návykových látkách na 70 tisíc lidí. Vedoucí psycholog z Drop-in Praha Ivan Douda říká, že nadměrné užívání drog je odrazem současné společnosti.

Dopravci čekají kvůli státním slevám pro studenty a seniory jen mírné zvýšení zájmu cestujících

Od 1. září začnou platit státní slevy na jizdném pro studenty a seniory. Poskytnou je všichni dopravci, o výjimku podle ministerstva dopravy zatím nikdo nepožádal. Studenty a seniory čeká 75procentní sleva ve vlacích a v autobusech - kromě městské hromadné dopravy. Dopravci ale čekají jen mírné zvýšení počtu cestujících. "Sleva je zameřená také na studenty, kteří už autobusy do škol cestují, nebude nárůst tak dramatický," říká za společnost Arriva mluvčí Roman Herden. Největší vlakový dopravce České dráhy čeká zvýšení počtu cestujících v průměru o 10 procent.

Cena za benzin a naftu v minulém týdnu v ČR mírně stoupla

Pohonné hmoty v Česku v minulém týdnu mírně zdražily. Cena benzinu stoupla o pět haléřů na 33 korun a 39 haléřů. Víc zaplatí řidiči taky za naftu. Její průměrná cena se zvedla o šest haléřů na 32,50. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. Řidiči nejlevněji natankují v Jihočeském, Královéhradeckém a Ústeckém kraji. Naopak nejdražší pohonné hmoty zůstávají v Praze. Jediným krajem, kde benzin a nafta v minulém týdnu zlevnily, je Vysočina.

U Postoloprt se otevřel čtyřkilometrový úsek dálnice D7

Mezi Postoloprty a Bitozevsí na Lounsku byl otevřen téměř čtyři kilometry dlouhý úsek dálnice D7. Jeho výstavba trvala necelé dva roky a stála zhruba 438 milionů korun. Největší komplikací při stavbě byla nutnost zbourat již téměř postavený nadjezd, když vyšlo najevo, že jeho beton je nekvalitní, řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. Dálnice D7 spojuje Prahu se severem Čech a dále se Saskem. Na její trase leží například průmyslová zóna Triangl, jejíž napojení je pro tamní investory klíčové.

V Česku jsou jedny z nejdražších mobilních dat v Evropě

Za mobilní služby platí Češi jedny z nejvyšších cen v Evropě. Podle analýzy společnosti Point Topic vyjde například jeden gigabit mobilních dat průměrně na 130 korun. Vyšší ceny mají už jen v Německu a Belgii. V Česku navíc chybí neomezená mobilní data. Podle ředitele Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda ale chybí i kvalitní infrastruktura internetu, zejména na venkově. "Problémem nejsou jen neomezená mobilní data, to je jen malý střípek toho, co v ČR potřebujeme, abychom se jako ekonomika, která se digitalizuje, výrazně posunuli," dodal.

Češi prodali v Chile projekty solárních elektráren za 2,9 mld. Kč

Česká investiční skupina Solek Group, která se specializuje na realizaci projektů fotovoltaických elektráren, prodala v Chile projekty solárních elektráren s plánovaným instalovaným výkonem 118 megawattů (MW) kanadské společnosti CarbonFree. ČTK to řekl majitel Solek Group Zdeněk Sobotka. Výši transakce neuvedl. Podle informací ČTK z trhu může hodnota prodeje činit přibližně 2,9 miliardy korun. Stavbu elektráren má Solek Group zahájit na konci letošního roku, CarbonFree ji má spolufinancovat. Předání hotových staveb kanadské firmě se má podle Sobotky uskutečnit na přelomu let 2019 až 2020.

Kladenská huť Poldi byla napotřetí vydražena za 256 milionů korun

Kladenská huť Poldi byla na třetí pokus vydražena za 256 milionů korun. Vyvolávací cena byla 160 milionů korun, hodnota podniku je podle znalce o 20 milionů vyšší. Předchozí dvě dražby byly zmařeny, vydražitelé za podnik ve stanovené lhůtě nezaplatili. Podnik, který je jen částí někdejšího rozsáhlého koncernu, je od loňského prosince v konkurzu. Výroba stojí a zaměstnanci dostali výpovědi. V dražbě projevili o podnik zájem dva investoři. Vydražitelem Poldi je firma Elaria Group.

Soud loni povolil reorganizaci firmy, vedení se ale nepodařilo splnit podmínky, například splacení dluhů, jež vznikly před úpadkem společnosti. V Poldi dříve fungovaly provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování.

Policie navrhla obžalovat šest lidí kvůli padělání eur a korun

Policie navrhla obžalovat šest lidí kvůli zamýšlenému padělání bankovek eur a korun. Jejich hodnota měla dosáhnout řádově milionů, a to v obou měnách. Obviněným hrozí osm až 12 let vězení. Návrhem se zabývá Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Případem se kriminalisté zabývali několik let. První část se týká tisku padělků eur, za což jsou stíháni tři Češi. Druhá část případu se týká výroby padělků bankovek českých korun. V této větvi je stíháno šest lidí, čtyři Češi a dva Slováci. Mezi stíhanými jsou stejní tři Češi, kteří měli vyrábět i padělaná eura.

Tenistky Muchová, Strýcová a Karolína Plíšková jsou ve třetím kole US Open

Tři české tenistky zatím postoupily do třetího kola US Open. Na Barboru Strýcovou a Karolínu Plíškovou navázala Karolína Muchová, která vyřadila bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou grandslamovou vítězku Španělku Muguruzaovou. Muchová vyhrála ve třech setech, přestože ztratila prvních pět gemů. Lucie Šafářová naopak vypadla.

Počasí

V pátek bude polojasno až oblačno, zpočátku jen ojediněle přeháňky. K večeru hlavně na jihu a jihozápadě místy déšť. Nejvyšší teploty 20 až 24°C, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia.