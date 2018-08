Platy ve veřejné sféře porostou, navýšení nebude plošné

Na nárůst platů ve veřejné sféře by mělo jít příští rok průměrně o osm procent víc. Vláda přitom původně počítala jen se šesti procenty. Po jednání kabinetu to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Podle něj tak na zvýšení platů půjde o tři miliardy korun víc.

Platové tarify ale neporostou plošně. Většina pracovníků by tak měla mít mzdy vyšší o čtyři procenta, vojáci a policisté o dvě. Víc peněz by měli dostat hlavně hůř placení zaměstnanci. Navýšení u jednotlivých profesí chce vláda projednat s odbory v pátek.

Neziskové organizace by měly příští rok dostat o asi 800 milionů korun víc než letos

Neziskové organizace by si měly příští rok polepšit o 800 milionů korun. Podle původního plánu to ale mělo být skoro jeden a půl miliardy. Přesto má podle návrhu celková suma vzrůst o 800 milionů korun vzhledem k letošnímu roku. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda bude o požadavcích sektoru ještě jednat.

Výrazně klesat mají peníze neziskovým organizacím vázaným na ministerstvo školství, s růstem naopak počítá ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle rozboru financování, který si nechává každý rok vypracovat vláda, největší část dotací pro neziskové organizace putuje do podpory sportu. V roce 2016 to byla víc než třetina z rozdělované sumy 17,89 miliardy korun. Zhruba 30 procent částky se pak využilo na sociální věci a na zaměstnanost.

Vláda odsouhlasila jmenování Dragouna do čela GIBS

Generální inspekci bezpečnostních sborů povede zřejmě státní zástupce Radim Dragoun. Premiér Andrej Babiš (ANO) by ho měl pravděpodobně jmenovat s účinností od 1. září. Dragounovo jmenování kritizuje opozice. Například kvůli tomu, že jeho koncepce byla moc obecná. Dragoun novinářům řekl, že chce, aby inspekce působila důvěryhodně vůči státním zástupcům i veřejnosti a chce také bojovat s úniky informací z vyšetřování.

Premiér kritiku odmítá s tím, že výběr šéfa inspekce byl podle něj poprvé transparentní. Dragoun zatím řídí Okresní státní zastupitelství v Lounech. Ve funkci nahradí Michala Murína, který na vedení GIBS počátkem května rezignoval po sporech s Babišem.

Prezident Zeman svolal schůzku ústavních činitelů

Prezident Miloš Zeman svolal schůzku českých ústavních představitelů k zahraniční politice. Zeman to řekl na úvod dnešního jednání s českými velvyslanci na Pražském hradě. Podle jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka se setkání uskuteční 12. září. Ovčáček to řekl ČTK.

Zástupci vlády, Hradu, Parlamentu a ministerstev obrany a zahraničních věcí se pravidelně scházeli během prvního působení Zemana na Pražském hradě. Po letošních prezidentských volbách půjde o první jejich setkání. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) obnovení konceptu schůzek přivítal. "Ukázalo se, že tento formát je velmi užitečný," poznamenal. Zeman při projevu odmítl, že by existovaly rozdíly v zahraniční politice mezi vládou a jím. Schůzky svolává hlava státu. Na minulých hradních setkáních čeští vrcholní politici diskutovali třeba o podpoře ekonomické diplomacie, českém předsednictví visegrádské skupině nebo o boji proti takzvanému Islámskému státu.

Vláda navrhuje zrušení více než tisíce míst ve státní správě

Počet pracovních míst ve státních úřadech a organizacích by měl klesnout o víc než tisícovku. Navrhuje to vláda. Podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše by se mělo zrušit 1327 míst, z toho 281 je obsazených. V rozpočtu se tak uspoří 1,24 miliardy korun.

Ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají necelého půl milionu lidí. Zhruba čtvrtina z toho jsou učitelé. Nepedagogických pracovníků ve školství je zhruba 64.000. Následují příslušníci ozbrojených složek, jako jsou policie, vězeňská služba nebo celníci, kterých je 55.000. Vojáků je necelých 25.000. Jde o počet míst, na která mají jednotlivá ministerstva v rozpočtu vyčleněny peníze. Všechna místa ale nemusí být obsazena.

Úroda ovoce je lepší než loni

Letošní úroda meruněk je proti loňsku více než trojnásobná, sklidilo se jich 3169 tun. Dařilo se také třešním, višním a jahodám, uvedl Český statistický úřad. Úroda těchto plodů letos výrazně převýšila průměr sklizní posledního desetiletí, u meruněk o 38 procent. U třešní, kterých se sklidilo 2858 tun o 29 procent, u višní o pětinu. Těch se letos urodilo 6620 tun. Vyšší by měla být také sklizeň z jabloňových, hrušňových a švestkových sadů, dodal ČSÚ. V posledních dvou letech byla úroda ovoce kvůli jarním mrazům výrazně podprůměrná.

V Česku je 14 tisíc hektarů ovocných sadů a jejich plocha se stále snižuje. Ještě v roce 2013 bylo v zemi téměř 18tisíc hektarů sadů. Největší část výsadeb zabírají jabloně, a to 6879 hektarů.

Analýza ČOV: Na vztah dětí ke sportu má zásadní vliv rodina

Na pohybovou zdatnost dětí má zásadní vliv rodina, děti s bohatšími rodiči sportují více než jejich vrstevníci z chudších rodin. Výhodu mají také ti, kdo bydlí v blízkosti sportovních klubů. Vyplývá to z analýzy výsledků 96.000 dětí, kteří se v minulém školním roce zapojili do společného projektu Českého olympijského výboru a Sazky.

Podle odborníků děti rozvíjí své pohybové dovednosti spontánně mnohem méně než dříve. Souvisí to se změnou životního stylu celé společnosti. Děti tak už netráví tolik času venku s kamarády, ale sportují buď s rodiči, nebo ve sportovních klubech. V raném věku je podle odborníků důležitý všesportovní vývoj, konkrétní sport má smysl vybrat dětem od šesti let věku.

Výstava šatů od Podolské představuje módu první republiky

Módu první republiky přibližuje výstava šatů ze salonu Hany Podolské, kde si nechávaly šít róby herečky a dámy z vyšší společnosti. Salon byl vyhlášený díky vysoké kvalitě krejčovské práce, luxusním látkám i nejnovějším módním trendům. Výstavu novinářům představila kurátorka Eva Uchalová. Dobová móda bude v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu k vidění od čtvrtka 30. srpna do 20. ledna 2019.

Na výstavě se návštěvníci seznámí i s různými druhy látek, ze kterých jsou vystavené šaty. Látky je možné prozkoumat dotykem i prohlédnout pod mikroskopem. Je možné si také navrhnout vlastní šaty a prohlédnout album Šili jste u Podolské? Do alba sbírá muzeum vzpomínky od pamětníků, kteří mohou své vzpomínky spojené se salonem nebo Podolskou poslat Uměleckoprůmyslovému muzeu.

Počasí ve čtvrtek

Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku skoro jasno až polojasno. Teploty v Čechách 19 až 24 °C, na Moravě a ve Slezsku 24 až 29 °C.