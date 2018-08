Babiš: ČR nepřijme žádného dalšího migranta,chce celoevropské řešení migrace

Předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš odletěl na návštěvu Itálie a Malty. S premiéry obou zemí chce mluvit o řešení nelegální migrace z Afriky. Po své zahraniční cestě chce Babiš ještě jednat s ostatními státy Visegrádské čtyřky. Česko podle něj navrhne, jak nelegální migraci řešit na Evropské úrovni. "ČR přijde s návrhem ne jen pro Itálii, ale pro celou Evropu. Musíme migraci zastavit," řekl Babiš. Před odletem také uvedl, že Česká republika žádné další přistěhovalce od Středomořských zemí nepřijme, protože přijímá lidi z Ukrajiny. Český premiér dnes v Římě navštíví taky velitelství Námořních sil Evropské unie ve Středozemním moři. Odtud řízená operace se snaží bojovat proti převaděčům lidí hlavně z Libyje.

Ministerstvo obrany koupí až šest desítek Tater na přepravu kontejnerů

Ministerstvo obrany nakoupí až 61 vozidel Tatra na přepravu kontejnerů. Kopřivnické firmě Tatra Trucks za ně zaplatí asi 760 milionů korun. Informace o zakázce předloží ve středu vládě ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Jako dodavatele šesti desítek speciálních nákladních vozidel vybralo ministerstvo přímo společnost Tatra Trucks, která armádě dodává i jiné typy nákladních automobilů. Automobily budou mít filtroventilační zařízení pro ochranu osádky kabiny vozidla před chemickými, biologickými a radioaktivními bojovými látkami.

Bývalý zpravodajec Páleník čelí obžalobě kvůli činnosti ve SSHR

Pražské vrchní státní zastupitelství obžalovalo dva lidi v souvislosti s působením ve Správě státních hmotných rezerv. Obžalovalo je kvůli uzavření smluvního dodatku na pronájem nádrže v Nelahozevsi. Jedním ze stíhaných je bývalý šéf Správy Ondrej Páleník. Ten instituci vedl od listopadu 2012 do února 2014. Páleník byl loni navíc nepravomocně odsouzený v kauze zneužití Vojenského zpravodajství.

Prezident Zeman omilostnil nemocného vězně potrestaného za přijetí úplatku

Prezident Miloš Zeman omilostnil onkologicky nemocného vězně. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Podlě něj šlo o člověka, který si odpykával trest za zneužití pravomoci a přijetí úplatku. Zároveň dodal, že kvůli zdravotnímu stavu potřebuje odsouzený specializovanou péči. Prezident Zeman udělením milosti vyhověl žádosti ministra spravedlnosti Jana Kněžínka za hnutí ANO.

Prezident od roku 2013 udělil deset milostí. Tato je první v jeho druhém funkčním období. Už před prezidentskými volbami v roce 2013 Zeman řekl, že nebude udělovat milosti s výjimkou striktně omezeného okruhu humanitárních případů.

Praha chce rozhodovat o památkách bez ohledu na názor NPÚ

Praha chce iniciovat změnu zákona o památkové péči. Památkáři magistrátu by mohli v budoucnu rozhodovat bez ohledu na názor Národního památkového ústavu (NPÚ). Zároveň by vlastník kulturní památky či projektant nebyl povinen s ústavem projednat přípravnou a projektovou dokumentaci při jejím zpracování. Rozhodli o tom pražští radní. Změna má urychlit práce při obnově památek. Návrh ještě musí projednat pražští zastupitelé. Pokud jej schválí, město pošle návrh do Sněmovny. Praha ze zákona může předkládat návrhy zákonů či jejich novely.

Jen asi polovina subjektů s kandidáty do Senátu zveřejnila účet

Jen 41 subjektů ze 70, které postavily kandidáta v říjnových senátních volbách, zveřejnilo bezchybně svůj volební účet. ČTK to řekl Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Termín pro zveřejnění uplynul pět dní od vyhlášení voleb, prezident Miloš Zeman je vyhlásil 23. května. Úřad počkal do konce července, kdy uplynula lhůta pro podání kandidátních listin. Za nezřízení účtu může být pokuta až půl milionu, za neoznámení až 100.000 korun. Z webu úřadu je zřejmé, že účet zveřejnily všechny parlamentní strany. Volby se uskuteční 5. a 6. října. Senátních voleb se zúčastní 39 stran, 14 koalic a 17 nezávislých kandidátů.

Policie viní osm lidí a pět firem z krácení DPH o 70 milionů Kč

Policie obvinila osm lidí a pět firem z rozsáhlého organizovaného krácení daně z přidané hodnoty (DPH) při obchodech s automobilovými díly. ČTK o tom informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Doplnil, že kriminalisté zatím zadokumentovali škodu zhruba 70 milionů korun. Při domovních prohlídkách policie zajistila kromě peněz také luxusní auta a hodinky. Vedle krácení daně se stíhání týká trestných činů účasti na organizované skupině a praní špinavých peněz. "Čtyři obviněné vzal soudce do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným fyzickým osobám trest odnětí svobody až na deset let, kdy horní hranice trestu je však zvýšena o jednu třetinu," sdělil mluvčí.

Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm přilákal letos víc návštěvníků než loni

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm hlásí letos vyšší návštěvnost než loni. Turisty tam lákají na nové akce, které rozšířily stálou nabídku. Podle mluvčí muzea Pavlíny Poláškové patřily k nejnavštěvovanějším pořadům Velikonoce na Valašsku, Zvonečkový jarmark nebo Pekařská sobota. "Aktuálně je návštěvnost ve srovnání s loňským rokem o 30 tisíc vyšší," přiblížila. Vloni zaznamenali v muzeu rekordní návštěvnost, branami prošlo přes 315 tisíc lidí. Šlo o největší návštěvnost za posledních třináct let. Skanzen patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům ve Zlínském kraji.

Památkami Libereckého kraje jsou Papírna v Hamru na Jezeře a zámecký areál Návarov

Barokní papírna v Hamru na Jezeře na Českolipsku a zámecký areál v Návarově na Semilsku jsou Památkami roku 2017 Libereckého kraje. U papírny komise ocenila způsob obnovy všech vnějších stěn památky a také zachování barevnosti fasády. Zámecký areál Návarov je zrekonstruovaný celý a podařilo se obnovit barokně-klasicistní kompozici. V novém je zámek, dům hospodáře, stodola, konírna, altán a oranžerie.

Zástupci památek si titul a finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun převezmou na státním zámku Sychrov ve středu 12. září.

Jarolím zatím nominoval 22 fotbalistů na úvodní zápas Ligy národů

Záložník Ondřej Petrák je jediným nováčkem v nominaci trenéra českých fotbalistů Karla Jarolíma na úvodní zápas nové soutěže Ligy národů s Ukrajinou a následný přípravný duel v Rusku. Téměř po roční odmlce se do národního mužstva vracejí další středopolař Bořek Dočkal s obráncem Jakubem Brabcem a ještě déle nehrál za reprezentaci Radim Řezník. Jarolím zatím povolal 22 fotbalistů. Proti Ukrajině nastoupí český celek 6. září v Uherském Hradišti. O čtyři dny později odehraje v Rostově na Donu přípravné utkání proti domácímu Rusku, které v létě hostilo světový šampionát.

Počasí

Ve středu bude jasno až polojasno, večer od západu přibývaní oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 20 stupňů Celsia.