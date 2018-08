Odchod Česka z EU by ohrozil budoucnost země, řekl Babiš velvyslancům

Odchod Česka z Evropské unie by ohrozil budoucnost země, řekl na výroční poradě velvyslanců premiér Andrej Babiš (ANO). Připomněl ekonomický význam unie pro Česko. Zároveň ale řekl, že by se EU měla zaměřit na zajišťování bezpečí evropského kontinentu. Přitom mluvil o potřebě celoevropského postupu v otázce migrace, v němž ale vyloučil možnost rozdělování uprchlíků mezi členské země. Babiš prohlásil, že vláda vystupuje k EU kriticky v situaci, kdy prosazuje české národní zájmy, to ale podle něj neznamená, že by měla protievropský postoj. Úřadující minstr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) před velvyslanci upozornil, že nekontrolovaná migrace je hrozbou pro Evropu, a tím i pro Česko.

Velvyslance čeká bohatý program jednání, podle ministerstva zahraničí budou hovořit o širokém spektru témat z oblasti zahraniční politiky, ekonomiky, bezpečnosti či Evropské unie. V rámci týdenní porady se čeští diplomaté setkají také s prezidentem Milošem Zemanem, který je ve středu tradičně přijme na Pražském hradě.

Miroslav Poche zůstává pro ČSSD kandidátem na šéfa diplomacie

Pro ČSSD zůstává jediným kandidátem na ministra zahraničí europoslanec Miroslav Poche. Novinářům to řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který je prozatím pověřen řízením ministerstva zahraničí. Nemá také zprávy o tom, že by situace s neobsazenou pozicí ministra zahraničí zatěžovala českou diplomacii. Prezident Miloš Zeman v červnu nominaci Pocheho do vlády odmítl a několikrát zopakoval, že svůj postoj k němu nezmění.

Předseda ČSSD také opětovně odmítl spekulace o tom, že by sociální demokraté mohli místo Pocheho nominovat do vlády lídra své kandidátky pro volby v Praze Jakuba Landovského. "Je to spekulace jednoho z našich deníků. Já jsme o tom nikdy nehovořil, že by pan Landovský měl být kandidátem sociální demokracie," řekl. Dohady o své možné nominaci odmítl o víkendu i Landovský, když uvedl, že ho nikdo s nabídkou neoslovil a že se soustřeďuje na dosažení maximálního úspěchu v komunálních volbách.

České poště vzrostl počet reklamací, nedaří se jí také převádět pobočky na jiné provozovatele

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření České pošty a zjistil, že jí vzrostl počet reklamací. Většina z nich se týkala doručování zásilek. Z kontroly NKÚ také vyplynulo, že se jí nedaří převádět své pobočky na takzvané pošty Partner. Ty mají provozovat obce nebo fyzické a právnické osoby. Do konce loňského měla Česká pošta převést skoro 650 poboček, ve skutečnosti se jí to podařilo u dvou třetin. Generální ředitel Český pošty Roman Knap v tiskovém prohlášení sdělil, že projekt teď není výhodný pro poštu ani obce, a pošta jej proto přepracuje.

Podle NKÚ chybí dlouhodobá koncepce rozvoje České pošty ze strany ministerstva vnitra, pod které pošta spadá. Bývalý ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) odvolal letos ke konci února předchozího generálního ředitele České pošty Martina Elkána. Metnar tehdy kritizoval chybějící vizi fungování podniku a mimo jiné také skluz v převodu poboček na partnery.

Jan Burian i nadále povede Národní divadlo

Dosavadní ředitel Národního divadla Jan Burian zůstane v čele scény až do roku 2025. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) ho jmenuje i do druhého funkčního období. Ministr to oznámil na zahájení nové sezony divadla. Setrvání Buriana ve vedení doporučila taky Garanční rada pro Národní divadlo. Staněk od Buriana očekává stabilitu, ale také změny.

Burian řídí Národní divadlo od roku 2013. Hned při nástupu do funkce ho ale tehdejší ministr kultury Jiří Balvín odvolal. Po protestech některých členů souboru a zásahu někdejšího premiéra Jiřího Rusnoka ale rozhodnutí stáhl.

Vědci našli nad soutokem Moravy a Dyje nový druh brouka

Vědci objevili na starých dubech v jihomoravských lužních lesích nad soutokem Moravy a Dyje nový druh brouka z čeledi kožojedovitých. Hnědočerný brouk s rozměry dosahujícími sotva půl centimetru dostal jméno kožojed moravský. V tiskové zprávě to uvedla Daniela Procházková z Biologického centra Akademie věd ČR.

Vědcům z biologického centra, České zemědělské univerzity v Praze a Ostravské univerzity stačili k popsání nového druhu čtyři jedinci tohoto brouka, které se podařilo chytit do pastí při biologickém průzkumu lokality. "Zatím víme, jak tento nový druh kožojeda vypadá. Ale příbuzné druhy žijí ve starých stromech v chodbách jiného hmyzu. A je velmi pravděpodobné, že tento brouk potřebuje mohutné, staré duby. Pouze na nich byl totiž nalezen," uvedl entomolog Jiří Háva z České zemědělské univerzity v Praze, který nový druh vědecky popsal a publikoval v aktuálním čísle odborného časopisu Folia Heyrovskyana.

ČNB vydá ke 100. výročí koruny půlmetrovou minci

Česká národní banka plánuje vydat k 100. výročí československé koruny zlatou minci v hodnotě 100 milionů korun. Její hmotnost bude 130 kilogramů, průměr má mít víc než půl metru a silná bude 45 milimetrů. Půjde pouze o výstavní exponát. Vyplývá to z vyhlášky, kterou ČNB poslala do připomínkového řízení.

Minci chce banka vydat 31. ledna 2019 a podle mluvčí ČNB Markéty Fišerové to bude největší a nejdražší mince, kterou kdy centrální banka vydala a zároveň půjde o největší minci v Evropě a druhou největší na světě.

Na Šumavě mrzlo, na Rokytské slati bylo minus sedm

Na desítkách stanic po celé republice naměřili v noci na pondělí nové teplotní rekordy pro 27. srpen. Pod 10 stupňů Celsia pak rtuť teploměru klesla s jedinou výjimkou na všech stanicích. V jižních Čechách byl v noci na pondělí rekordní mráz. Pod bod mrazu klesly teploty na Šumavě, na Rokytské slati bylo minus sedm. Ve Volarech naměřili meteorologové na jedné nízko položené stanici minus 8,5 stupně, na druhé stanici s dlouhodobější měřicí historií minus 2,5 stupně.

"Na polovině míst, která mají aspoň 30 let dlouhou řadu měření, bylo nejchladnější ráno," řekl ČTK Jaroslav Hintermüller z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Počasí v úterý

Polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přeháňky. Během dne postupně skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 °C.