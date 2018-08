Zeman se sejde s velvyslancem USA

Prezident Miloš Zeman přijal pozvání amerického velvyslance Stephena Kinga ke slavnostnímu obědu u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Schůzka se uskuteční v úterý 28. srpna v rezidenci amerického velvyslance. Setkání symbolicky připomene roli Spojených států a tehdejšího prezidenta USA Woodrowa Wilsona při vzniku samostatné republiky. Zeman bude s velvyslancem mluvit i o aktuálních tématech česko-amerických vztahů. V tiskové zprávě to uvedl Pražský hrad.

Schillerová navrhne rozpočet se schodkem 40 miliard korun

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) předloží návrh státního rozpočtu na rok 2019 se schodkem 40 miliard korun. Uvedla to v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Dosud ministerstvo financí plánovalo na příští rok schodek rozpočtu 50 miliard korun, který už schválila vláda. Snížení deficitu je podle Schillerové dáno očekávaným růstem mezd, a tím i vyšších odvodů do rozpočtu.

Předseda ČSSD a ministr vnitra zahraničích věcí Jan Hamáček snížení plánovaného deficitu na rok 2019 o deset miliard korun uvítal. Podle něj to ale nemůže být na úkor platů ve veřejné sféře.

Odboráři se v září sjedou do Prahy kvůli mzdám

Odbory chystají na 11. září shromáždění, na kterém se chtějí připravit na vyjednávání o růstu mezd a bezpečnosti práce. Do Prahy by mělo dorazit na 1500 odborářů z celé republiky. Akce je součástí odborářské kampaně Konec levné práce. Uvedl to předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Setkání odborářů před zahájením kolektivního vyjednávání o mzdách se konalo poprvé v roce 2015. Od té doby se odboroví vyjednavači v Praze scházejí ve sportovní hale v Libni každý rok a mobilizují své síly.

Čeští politici oceňují senátora McCaina

Ve Spojených státech v sobotu ve věku 81 let zemřel americký republikánský senátor John McCain. Čeští politici jej na sociálních sítích označují za morální vzor, bojovníka za svobodu a stoupence demokracie. Připomínají, že politik, jenž v roce 2008 neúspěšně kandidoval na amerického prezidenta, byl pevným zastáncem partnerství mezi Spojenými státy a Evropskou unií.

Počet nových smluv o stavebním spoření v pololetí stoupl

Stavební spořitelny v pololetí uzavřely zhruba 206.500 nových smluv o stavebním spoření. To je meziroční růst o 29 procent. Vyplývá to z informací ministerstva financí. Průměrná cílová částka u nových smluv meziročně stoupla o 39.000 korun na 450.000 korun. Celkový počet smluv o stavebním spoření přitom nepřetržitě klesá od roku 2003. Ke konci června 2018 bylo uzavřeno celkem 3,2 milionu smluv, což je zhruba o 40.000 smluv méně než ke konci roku 2017.

Lesům ČR v pololetí výrazně klesl zisk

Státnímu podniku Lesy České republiky (LČR) za letošní první pololetí klesl hrubý zisk o 38 procent na 1,8 miliardy korun z 2,9 miliardy korun ve stejném období loni. Důvodem je podle LČR propad cen dřeva, kterého je kvůli kůrovci a živelním kalamitám na trhu velký přebytek. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.

Češi letos utratili v e-shopech o desetinu víc než loni

Češi utratili v e-shopech v prvním pololetí za zboží 51,5 miliardy korun. Ve srovnání s předchozím rokem je to o 11 procent víc. Meziroční nárůst zbrzdilo letní počasí, které přišlo do Česka už v dubnu. Vyplývá to z údajů srovnávače cen Heureka.cz a Asociace pro elektronickou komerci. ČR je velmocí v prodejích na internetu. Více než 43 procent prodejů technického (nepotravinářského) zboží se v ČR uskuteční v internetových obchodech. Až s odstupem následují Nizozemsko (35 pct), Slovensko (34 pct), Británie (33 pct) a Německo (29 pct).

Na Litoměřicku vznikne obří dřevozpracující závod

Ve Štětí na Litoměřicku by měla v nejbližší době začít výstavba závodu na zpracování a výrobu stavebního dřeva. Pilu v areálu papíren Mondi Štětí za 100 milionů eur (2,577 mld. Kč) postaví dřevozpracující společnost Labe Wood. Vytvoří 160 pracovních míst. Továrna by se měla po dokončení zařadit mezi největší spotřebitele dřeva v republice.

Lidé se na pražském letišti museli z letadla evakuovat

Na pražském letišti v neděli dopoledne evakuovali z letadla po příletu z Tuniska zhruba 100 pasažérů po skluzavkách. Nikdo se při tom nezranil. Důvodem bylo podezření na oheň v letadle. Letadlo směřovalo do Prahy z tuniského Monastiru. Uvedla to mluvčí pražského letiště Marika Janoušková. Na provoz letiště věc podle ní neměla vliv.

Plzní prošel průvod Pilsen Pride

Centrem Plzně v sobotu už podruhé prošel průvod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů a translidí (LGBTQ+) Pilsen Pride. Zapojilo se do něj asi 350 zejména mladých lidí, loni jich bylo kolem 500. Hned po zahájení akce jim v úzké Dřevěné ulici zatarasila cestu skupina 40 odpůrců. Po dvou výzvách policistů se rozešli a na účastníky duhového průvodu už jen pokřikovali.

Do suterénu nové budovy Národního muzea natekla voda

Do suterénu nové budovy pražského Národního muzea nateklo v neděli z poškozeného potrubí asi 20 centimetrů vody. Hasiči předpokládali, že přirozeně odteče. Není jasné, zda voda způsobila nějaké škody. Nová budova Národního muzea byla v roce 1938 postavena pro pražskou burzu. Po druhé světové válce v ní sídlilo Národní shromáždění a později Federální shromáždění. Od roku 1995 poskytovala zázemí Rádiu Svobodná Evropa/Rádio Evropa. Národnímu muzeu patří od roku 2006. Dnes je kulturní památkou.

Hradozámecká noc v Rožmberku se věnovala diplomacii

Ukázky broušení a rytí skla, komentované prohlídky výstavy Buquoyové a umění diplomacie nebo zkušenosti velvyslance ČR v Iráku z jeho misí v zemích Blízkého východu nabídl v sobotu večer hrad Rožmberk nad Vltavou. Připojil se tak k projektu Hradozámecká noc. V Jihočeském kraji se akce dále zúčastnily památky v Červené Lhotě, Dačicích, Hluboké nad Vltavou, Landštejně, Nových Hradech, Třeboni a Zlaté Koruně.

Hradozámeckou noc, které se letos účastnila téměř stovka památkových objektů, už podeváté pořádal Národní památkový ústav jako vrchol letní turistické sezony. Hlavní celorepublikovou památkou je tento rok zámek Kynžvart na Chebsku. Jeho návštěvníci se vrátili do doby kancléře Klemense von Metternicha, kterému zámek patřil.

Ve Strakonicích proběhl dudácký festival

Mší pod širým nebem, galakoncerty a průvodem skončil v neděli ve Strakonicích Dudácký festival. Akci za čtyři dny navštívilo kolem 30.000 lidí. Na pěti pódiích mohli sledovat vystoupení téměř padesáti souborů z Česka i zahraničí. Mezi účastníky byli umělci z Anglie, Skotska, Běloruska, Estonska, Francie, Nizozemska, Itálie, Lotyšska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Španělska i Turecka. Festival se ve Strakonicích poprvé konal před více než 50 lety.

Musaion připraví výstavu o drátenictví a o Haliči

Poté, co skončí krátkodobá výstava o textilní technice modrotisku, připraví Národopisné oddělení Národního muzea v pražském Musaionu novou expozici zaměřenou na drátenictví. Výhledově muzeum chytá i výstavu o oblasti Haliče. Uvedl to vedoucí etnografického oddělení Národního muzea Jan Pohunek. V zahradách Kinského letohrádku, kde Národopisné muzeum sídlí, se v sobotu při příležitosti oslav 200. výročí založení Národního muzea konal folklorní festival.

Písničkáři Klus a Xindl X na Okoři představili nová alba

V sobotu proběhl na hradě Okoř nedaleko Prahy každoroční stejnojmenný festival. Svá nová alba na něm představili písničkáři Tomáš Klus a Xindl X. 18. ročník přehlídky, které se účastní výhradně čeští a slovenští umělci, dále nabídl vystoupení kapel Chinaski, TH!S, Mirai a Michala Hrůzy. Zazpívala také Anna K. a Yo Yo Band. Ve vyprodaném hledišti bylo podle pořadatelů 5000 návštěvníků.

Historická letadla připomenou 100. výročí republiky

Přílet skupiny historických letadel připomene na konci srpna v Kunovicích na Uherskohradišťsku sté výročí vzniku republiky a československého letectví. Piloti z Česka a Slovenska navíc u tamního letiště vysadí lípu srdčitou, symbol české státnosti. Uvedl to vedoucí Leteckého muzea v Kunovicích Martin Hrabec.

Expedice žlutých trabantů se vrátila do Česka

Cestovatel Dan Přibáň dorazil v sobotu odpoledne spolu s dalšími členy expedice nazvané Trabantem tam a zase zpátky do České republiky. Při cestě z Indie ujeli se dvěma žlutými trabanty, polským Fiatem 126p a Jawou 250 zhruba 17.000 kilometrů. U zlínského Baťova institutu je i přes deštivé počasí přivítaly stovky příznivců.

Sport

Golfový turnaj Czech Masters vyhrál Ital Andrea Pavan a oslavil premiérové vítězství na European Tour. Na hřišti Albatross u Prahy porazil o dvě rány jednu z hlavních hvězd Ira Pádraiga Harringtona, trojnásobného šampiona turnajů kategorie major.

Veronika Vítková zvítězila ve stíhacím závodě žen na mistrovství světa v letním biatlonu v Novém Městě na Moravě. Druhá skončila Slovenka Paulína Fialková se ztrátou 20 sekund, další česká závodnice Jessica Jislová dojela na devátém místě. V závodě juniorek skončila třetí Markéta Davidová a mezi juniory dosáhl na bronz i Vítězslav Hornig.

Martin Čechman získal na mistrovství Evropy dráhových cyklistů do 23 let v Aigle den po bronzu ve sprintu medaili stejné hodnoty v keirinu. Čtvrtý dojel v této olympijské disciplíně Jiří Fanta.

Jakub Štvrtecký vyhrál sprint juniorů na mistrovství světa v letním biatlonu v Novém Městě na Moravě, třetí skončil Vítězslav Hornig. V závodě juniorek skončila Markéta Davidová druhá a získala na šampionátu druhou stříbrnou medaili. V pátek se podílela na druhém místě seniorské smíšené štafety.

Fotbalisté Ostravy v šestém ligovém kole porazili poslední Duklu Praha 2:0 se jsou v čele neúplné tabulky. O branky Baníku se zasloužili Ondřej Šašinka a Dame Diop, který skóroval v ročníku počtvrté.

Čtyřkajak Jakub Zavřel, Radek Šlouf, Josef Dostál a Jan Štěrba postoupil v Portugalsku do finále mistrovství světa na olympijské pětistovce. Ze semifinále deblkanoí na 500 metrů naopak do boje o medaile nepostoupili Petr a Martin Fuksovi ani Lenka Součková s Hanou Ježovou.

Tenistky Andrea Sestini Hlaváčková a Barbora Strýcová získaly na turnaji v New Havenu první společný titul. Ve finále čtyřhry nejvýše nasazené Češky zdolaly 6:4, 6:7, 10:4 tchajwansko-německý pár Sie Šu-wej, Laura Siegemundová.

Pět českých tenistek včetně osmé nasazené Karolíny Plíškové rozehraje v pondělí grandslamové US Open. Finalistka newyorského turnaje z roku 2016, jež obhajuje loňskou čtvrtfinálovou účast, nastoupí na kurtu Grandstand ke třetímu zápasu v pořadí proti Zarině Dijasové z Kazachstánu.

Tým Ameriky vyšle na Kontinentální pohár družstev do Ostravy pět olympijských vítězů i sprinterský objev letošní sezony Noaha Lylese. Teprve dvacetiletý Američan má letos na kontě druhý nejlepší světový čas 9,88.

Počasí

Bude zataženo až oblačno, ve východní polovině území déšť. Teploty 17 až 21 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku jen kolem 15.