Policie v Moskvě zatýkala na vzpomínkové akci k okupaci Československa

Policie na Rudém náměstí v Moskvě v sobotu zadržela tři účastníky vzpomínkové akce, kteří chtěli připomenout protest takzvaných osmi statečných z roku 1968. Tehdy skupina osmi lidí protestovala proti srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Její členové za to dostali několikaleté tresty, byli nuceně v psychiatrických léčebnách nebo byli donuceni k emigraci.

Mezi zadrženými tuto sobotu na Rudém náměstí byl synovec básníka a účastníka protestu v roce 1968 Vadima Deloneho Sergej Šarov-Delone, dále liberální politik Leonid Gozman a vnučka další účastnice demonstrace z roku 1968 Natalje Gorbaněvské Anna Krasovická. Informoval o tom ruský portál OVD-Info. Manifestace se podle něj zúčastnilo asi 50 lidí, ruský opoziční list Novaja gazeta udával asi 30 účastníků. Zadržení účastníci protestu byli ještě během soboty propuštěni.

Šéf zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák zásah ruské policie proti demonstrantům kritizoval. Kriticky se k němu postavili i zástupci TOP 09 a KDU-ČSL. Česká diplomacie je v kontaktu s demonstranty z Moskvy. Podle ní hrozí trojici, kterou ruská policie krátce zadržela, pokuta do výše zhruba 10.000 korun.

Happening v Praze připomněl ruské demonstranty proti okupaci ČSSR

Půlhodinový happening na pražském Václavském náměstí v sobotu připomněl demonstraci skupiny "osmi statečných", kteří před 50 lety protestovali na Rudém náměstí v Moskvě proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Skupina osmi aktivistů zopakovala protest vsedě po vzoru někdejších demonstrantů, přinesla i transparenty se stejnými slogany, především rusky psanými nápisy "za vaši i naši svobodu". Happeningu přihlížely desítky lidí, mezi nimi i někdejší demonstrantka z Rudého náměstí Taťjana Bajevová.

Zeman se v pondělí sejde v Lánech s Babišem

Prezident Miloš Zeman se v pondělí sejde na zámku v Lánech na pracovním obědě s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Poslední podobnou schůzku měli prezident s premiérem v červenci, kdy se Babiš v Lánech zúčastnil jednání Zemanova pracovního týmu o státním rozpočtu. Podle deníku Právo by se mohli zabývat i personální situací ve vládě. Kabinetu od jeho červnového jmenování chybí ministr zahraničí, řízením diplomacie byl prozatím pověřen vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Premiér: Stát podcenil boj s kůrovcem

Premiér Andrej Babiš (ANO) míní, že stát v minulosti podcenil boj s kůrovcem. Odstranění následků kůrovcové kalamity podle něj potrvá 15 až 20 let. Babiš to řekl při sobotním zahájení národních dožínek na výstavišti Země živitelka v Českých Budějovicích. Kůrovec se v posledních dvou letech rozšířil v českých lesích hlavně v důsledku suchého počasí. Kůrovcovou kalamitou jsou zasaženy lesy především na severovýchodní Moravě.

Demonstranti v Č. Budějovicích vystoupili proti Babišovi

Projev premiéra Andreje Babiše (ANO) při sobotním zahájení Národních dožínek v Českých Budějovicích znovu narušila skupinka protestujících. Pískali a skandovali "hanba" a "StB". Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) se premiérovi a veřejnosti za jejich chování omluvil. Podobně na českobudějovickém výstavišti vystupovala skupinka lidí i ve čtvrtek, když prezident Miloš Zeman zahajoval největší český agrosalon Země živitelka. Proti Babišovi protestovali i účastníci úterního pietního aktu před Českým rozhlasem v Praze, když si veřejnost připomínala 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Papeže při návštěvě Dublinu převáží Škoda Rapid

Papež František je na dvoudenní návštěvě v Irsku. Zúčastní se tu i Světového setkání rodin v Dublinu, které by mělo navštívit kolem 37 tisíc převážně mladých lidí. Oficiálním partnerem tohoto setkání je automobilka Škoda. Jeden ze čtyř vozů Škoda Rapid proto v Dublinu převáží i papeže Františka.

Platy policistů porostou pomaleji

Ministerstvu vnitra se zřejmě nepodaří prosadit zvýšení platů policistů od příštího roku o deset procent. Nárůst bude pravděpodobně nižší. Uvedl to šéf resortu Jan Hamáček /ČSSD/. Předpokládá růst platů mezi sedmi až deseti procenty. Jednání o platech by se měla podle něj uzavřít příští týden.

Odborová asociace chce zvyšovat pouze nižší platy

Asociace samostatných odborů (ASO) prosazuje, aby se platové tarify od ledna zvedly jen pracovníkům na nižších pozicích. Lidé na vyšších postech s vyšším vzděláním by dostali pouze paušální příspěvek z peněz, které by po navýšení tarifů zůstaly. Minimální mzda by se pak podle ASO měla navyšovat každý rok až do konce volebního období o 1000 korun. Nyní činí 12.200 korun. Po pátečním jednání s ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD) to řekl předák ASO Bohumír Dufek.

Ve školách chybějí učitelé

Školy mají stále větší problémy sehnat kvalitní učitele. Chybějí zejména kantoři pro první stupeň, matematiku, informační technologie a přírodovědné předměty. Shodli se na tom zástupci školských asociací. Platy ve školství podle nich nerostou dost rychle, a absolventi pedagogických fakult tak raději i nadále hledají zaměstnání jinde.

Zemědělští odborníci ocenili Antonína Švehlu

Zemědělskou osobností posledních 100 let se stal předválečný československý premiér a předseda agrárníků Antonín Švehla. Rozhodla o tom třicítka odborníků z ministerstva zemědělství a neziskových organizací. Uvedl to předseda představenstva českobudějovického výstaviště Mojmír Severin. Švehla získá in memoriam také nejvyšší české vyznamenání - Řád bílého lva. Při zahájení letošního ročníku agrosalonu Země živitelka to potvrdil prezident Miloš Zeman.

Moravská Třebová má opět pomník obětem Velké války

Po více než 70 letech má Moravská Třebová opět pomník věnovaný památce obyvatel města, kteří padli v první světové válce. Nový pomník byl odhalen v sobotu na Rybním náměstí, kde stával i původní památník padlým. Ten byl odhalen v roce 1932 a 259 padlých, které připomínal, bylo převážně německého původu. Po porážce fašismu lidé tento památník zničili. Dnešní podoba pomníku je zcela jiná, autorem návrhu je František Žáček.

Na Trutnovsku vznikla Disidentská stezka

V Malé Úpě na Trutnovsku byla v sobotu otevřena Disidentská stezka, která připomíná setkávání disidentů z Česka a Polska v Krkonoších na zelené hranici v období normalizace. Téma svobody je podle radnice v Malé Úpě stále aktuální, i když nemusí vždy jít jen o politiku a věci veřejné, ale i o svobodu člověka jako jednotlivce a jeho odvahu svobodně žít.

Hradozámecká noc otevře desítky památek

Desítky hradů, zámků, kostelů a klášterů, paláců, zahrad i vil se v sobotu večer otevře veřejnosti. Tradiční Hradozámecká noc nabídne komentované prohlídky, rytířská klání, koncerty, noční kino či divadelní představení. Hlavní program se letos koná na zámku Kynžvart na Chebsku. Hradozámeckou noc už podeváté pořádá Národní památkový ústav jako vrchol letní turistické sezony. Letošního ročníku se zúčastní stovka památek. Program a seznam památek, které se do letošního ročníku zapojily, je na webu https://www.npu.cz/hradozamecka-noc.

Zámecký areál v Č. Krumlově se zřejmě rozšíří

Areál hradu a zámku Český Krumlov by se mohl za několik let rozšířit o Kvítkův dvůr. Stát by za nákup a obnovu prostor zaplatil přes 100 milionů Kč. Uvedli to premiér Andrej Babiš /ANO/ a generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková. Premiér návrh na odkup Kvítkova dvora podpořil, podle něj by to pomohlo turisticky zatížené památce. Uvedl také, že kontroverzní otáčivé hlediště by mělo zůstat nadále v zámecké zahradě

V Plzni vystoupí jazzové hvězdy

V Plzni v listopadu zahrají v listopadu dvě světové jazzové ikony - pianista Chick Corea, držitel 22 cen Grammy, a jeden z nejlepších saxofonistů Maceo Parker. Oba koncerty budou v Měšťanské besedě v Plzni ve dnech 14. a 15. listopadu.

Tropické počasí v Česku končí

Ve zbytku prázdnin už meteorologové tropické teploty nečekají. V dalších třech týdnech se bude zvolna ochlazovat. Pršet by mělo méně, než je na přelomu srpna a září obvyklé. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.

Zatoulanou vlčici utratili kvůli hrozbě vztekliny

Vlčici, která byla začátkem srpna odchycena v Krkonoších, museli veterináři kvůli podezření na vzteklinu utratit. Informoval o tom mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný. Vlčice byla po odchytu v karanténě v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Genetická analýza ukázala, že šlo o samici čistokrevného vlka. Vyvrátila tak podezření, že samice byla křížencem vlka a psa.

Sport

Kajakář Josef Dostál obhájil na mistrovství světa v Portugalsku titul na trati 500 metrů a získal čtvrté zlato v kariéře. Kanoista Martin Fuksa triumf z loňského šampionátu v Račicích nezopakoval a musel se spokojit s bronzem.

Martin Fuksa a kajakář Josef Dostál v sobotu získali na mistrovství světa v Portugalsku další dvě medaile. Bilanci české výpravy tak rozšířili na čtyři cenné kovy. Fuksa obhájil stříbro v závodu na 1000 metrů, Dostál na stejné trati zopakoval loňský bronz z Račic.

Junior Jakub Štvrtecký zvítězil ve sprintu na mistrovství světa v letním biatlonu v Novém Městě na Moravě. Třetí byl v závodu na 10 km Vítězslav Hornig. V závodě juniorek na 7,5 km skončila Markéta Davidová druhá a získala na šampionátu už druhou stříbrnou medaili.

Smíšená štafeta ve složení Veronika Vítková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář obsadila na mistrovství světa v letním biatlonu v Novém Městě na Moravě druhé místo se ztrátou 51 sekund na vítězné Rusko. Junioři Petra Suchá, Tereza Voborníková, Jakub Štvrtecký a Vítězslav Hornig získali titul s půlminutovým náskokem před Polskem.

Fotbalisté Sparty v první lize podruhé za sebou remizovali a opět nevyužili šanci dostat se po dvou letech na první místo tabulky. V předehrávce 6. kola sice vedli na hřišti Bohemians Praha 1905 po přímém kopu Josefa Šurala, jenže čtyři minuty před koncem vyrovnal Jan Záviška. Oba týmy se rozešly smírně potřetí v řadě.

Pět českých tenistek včetně osmé nasazené Karolíny Plíškové rozehraje v pondělí grandslamové US Open. Finalistka newyorského turnaje z roku 2016 nastoupí na kurtu Grandstand ke třetímu zápasu v pořadí proti Zarině Dijasové z Kazachstánu.

Andrea Sestini Hlaváčková s Barborou Strýcovou postoupily do finále tenisového turnaje v New Havenu a budou hrát o první společný titul v sezoně. V generálce na US Open se utkají s tchajwansko-německým párem Sie Šu-wej a Laura Siegemundová.

Počasí

V neděli bude zataženo až oblačno, ojediněle přeháňky nebo déšť. Nejvyšší teploty 16 až 20°C, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 15, na horách většinou kolem 10°.