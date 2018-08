Afghánský útočník na české vojáky nebyl sám

Sebevražedný atentátník, který 5. srpna zabil tři české vojáky v Afghánistánu, nebyl sám. Podle české armády byl útok předem připraven. Uvedla to mluvčí Generálního štábu Armády ČR Vlastimila Cyprisová. Atentát vyšetřovala komise náčelníka generálního štábu, podle Cyprisové své šetření ukončila. Na případu i nadále pracují policisté, kteří jsou součástí českého kontingentu v Afghánistánu. Zahájili již ve věci úkony trestního řízení. Čeští vojáci i téměř tři týdny po sebevražedném útoku nevyjíždí na hlídky z bagrámské vojenské základny. Na starosti mají ochranu jejího vnitřního území. Kdy se opět zapojí do ostrahy základny, záleží na rozhodnutí velitele spojenecké mise Johna Nicholsona.

V Č. Budějovicích protestovali lidé proti Zemanovi

Několik žen protestovalo ve čtvrtek na českobudějovickém výstavišti před zahájením letošní Země živitelky proti prezidentu Miloši Zemanovi a premiéru Andreji Babišovi /ANO/. Z megafonu pouštěly skladu Modlitba pro Martu a skandovaly "Hanba". Objevil se i transparent s protibabišovským a protizemanovským nápisem. Veřejnost kritizuje, že prezident veřejně nevystoupil na akcích k 50. výročí okupace ruskými vojsky v roce 1968. V těchto dnech vystoupili demonstranti s transparenty pro Zemanovi na řadě míst. V demonstraci proti premiéru Andreji Babišovi (ANO) a jeho vládnímu hnutí se v úterý proměnil pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze. Babiš za hlasitého pískotu mluvil o tom, že svoboda v Česku není ohrožena.

Babiš slíbil přidat nepedagogům 10 procent

Platy nepedagogických pracovníků ve školství by v příštím roce měly vzrůst o deset procent. Premiér Andrej Babiš (ANO) to slíbil zástupcům školských odborů, uvedla Česká televize. Návrh rozpočtu školství dosud počítal s růstem platů nepedagogů o šest procent. Slibované navýšení o desetinu se netýká ostatních nepedagogických pracovníků ve veřejné správě, pro které vláda navrhuje šestiprocentní růst sumy na platy.

Podle šéfa odborů Františka Dobšíka se v pátek zástupci odborů sešli na jednání s premiérem, ministrem školství Robertem Plagou (ANO) a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Zástupci vlády je ujistili, že platí současný návrh rozpočtu, který zohledňuje především růst platů učitelů od ledna o 15 procent. Po započtení částky na platy nepedagogů by se celkově měl rozpočet školství v příštím roce zvýšit o 26,4 miliardy korun na 195,5 miliardy korun.

Paroubek údajně dostával nelegálně miliony korun

Bývalý předseda vlády za ČSSD Jiří Paroubek podle své manželky dostával milionové částky, které nechodily přes bankovní účet. Petra Paroubková tvrdí, že to určitě nebyly legální příjmy. Uvedla to ve čtvrtek v rozhovoru pro TV Seznam. Podle Paroubka se tak jeho manželka, která se s ním rozvádí a soudí o výživné pro dceru, snaží ovlivnit říjnové volby. Expremiér kandiduje jako nezávislý v Ostravě do Senátu.

Rath kandiduje v komunálních volbách v Hostivici

Někdejší vlivný sociálnědemokratický politik David Rath kandiduje v komunálních volbách ve své domovské Hostivici, vede uskupení Zdravá Hostivice. Bývalý středočeský hejtman přitom chce i do Senátu, v litoměřickém volebním obvodu, kde strávil 18 měsíců ve vazbě, je na kandidátce České suverenity. Rath je nepravomocně odsouzený za korupci.

Soud projedná pozastavení činnosti SPD

Nejvyšší správní soud přijal návrh na pozastavení nebo rozpuštění činnosti hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD). Podal ho bývalý brněnský člen strany Kamil Papežík. Někteří její členové podle něj porušili stanovy a jednací řád hnutí. Soud se bude věcí zabývat, termín zatím není stanoven. Návrh na zrušení strany či hnutí podává ale podle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích vláda nebo prezident, nikoli jednotlivec.

Akademici FAMU se zastávají režiséra Sencova

Umělecká rada i Akademický senát FAMU vyzvaly české ministry zahraničí, spravedlnosti a kultury, aby pomohli diplomaticky vyřešit současnou situaci režiséra Oleha Sencova. Odpůrce ruské anexe Krymu si v ruské věznici odpykává dvacetiletý trest za terorismus. Režisér obvinění odmítá a označuje je za vykonstruovaná. Hladověním se domáhá propuštění 64 Ukrajinců z ruských věznic, pokládá je za politické vězně. Podle některých zpráv se Sencovův zdravotní stav zhoršuje, obavy o něj vyjádřila řada mezinárodních institucí i jednotlivců. Několik českých filmařů začalo 21. srpna držet na podporu Sencova řetězovou hladovku.

Letošní sucho napáchalo škody až za 11 miliard

Sucho letos napáchalo škody v českém zemědělství za devět až 11 miliard korun. Na agrosalonu Země živitelka to řekl prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek. Zemědělci budou chtít od státu odškodnění mezi dvěma a 2,5 miliardy korun. Největší škody budou na obilovinách, pak u cukrové řepy, u chmele kvůli špatné kvalitě, škody jsou i na krmných plodinách. Zemědělci by chtěli, aby odškodnění bylo pokud možno do konce roku. Ze zprávy vědeckého týmu InterSucho vyplývá, že suchem bylo ve středu postiženo 94 procent území Česka, což je letošní maximum. V 70 procentech republiky je sucho výjimečné či extrémní.

Vlastníci lesů chtějí od státu kompenzace za kůrovce

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR ve svém prohlášení požaduje pomoc státu kvůli dopadu kůrovcové kalamity, navíc umocněné letošním suchem. V jejich důsledku je přebytek vytěženého dřeva. Jeho cena klesla od loňska až o polovinu. Naopak rostou náklady na hospodaření v lesích. Lesníci chtějí na ministerstvu zemědělství vyjednat kompenzace, stát by jim podle nich měl pomoci i s vývozem dřeva do vzdálenějších zemí.

Les na Šumavě se po kůrovci sám obnovuje

Les poničený kůrovcovou kalamitou se dokáže obnovit sám, bez lidského zásahu. Ukazuje to průzkum šumavského národního parku, který začal před 10 lety. Na tamních bezzásahových plochách nyní roste v průměru přirozeně obnovených 6352 mladých stromků. Jde o místa, kde člověk obnovu lesa nijak neovlivňuje. Uvedl to ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. Projekt podle něj nekončí, navíc ukazuje i další pozitivní věc. Popadané stromy v zasažených lokalitách mají i retenční funkci. Zadržují srážkovou vodu a mění příznivě mikroklima. S kůrovcovou kalamitou se nyní lesy v Česku potýkají na řadě míst. Nejpostiženějšími oblastmi jsou severovýchodní Morava a Slezsko. Ministerstvo zemědělství by chtělo na příští rok zvýšit rozpočet na boj proti kůrovci o půl miliardy korun.

Do škol letos nastoupí méně prvňáků

Ve školách v nadcházejícím školním roce zřejmě opět ubude prvňáků. V září by jich mělo do základních škol nastoupit kolem 108.200, což je zhruba o 3600 méně než v minulém roce. Vyplývá to z odhadů ministerstva školství. Celkový počet žáků základních škol podle něj dál poroste. Zastavil se také úbytek dětí ve středních školách.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu se prodlouží

Rekonstrukce památkově chráněného Negrelliho viaduktu v Praze se zřejmě protáhne. Stavaři budou muset zbourat a znovu postavit 14 mostních kleneb, stav dalších dvou se bude ještě vyhodnocovat. Postup prací ve čtvrtek prezentovala Správa železniční dopravní cesty. Opravy viaduktu za celkem 1,4 miliardy korun měly být podle původních předpokladů hotovy na podzim 2019.

Titul Vinař roku letos zamířil do Mikulova

Letošní titul Vinař roku ČR získalo Vinařství Volařík z Mikulova. Na druhém místě skončil Znovín Znojmo, na třetím Zámecké vinařství Bzenec. Ve čtvrtek to oznámili organizátoři soutěže. Vítěze vybrala po zhodnocení 543 vzorků přihlášených do soutěže odborná porota složená ze světových degustátorů. Loni v soutěži zvítězilo Vinařství Spielberg.

Černého tank v Praze zůstane až do konce roku

Torzo ruského tanku, které upravil sochař David Černý, zůstane na náměstí Kinských v Praze 5 nejméně do konce roku. Objevilo se tu v úterý u příležitosti 50. výročí srpnové okupace z roku 1968. Původně měl tank povolení pouze na dva dny, radní městské části ho však prodloužili. Starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09) uvedl, že připadá v úvahu i trvalé umístění, záležet bude na postoji pražských památkářů.

V rybníku na Frýdlantsku se našly zlaté mince

Při odtěžování usazenin v zámeckém rybníku ve Frýdlantu na Liberecku se našlo 42 převážně zlatých mincí z 16. a 17. století. Podle archeologů jde o majetek značné hodnoty, za který se daly koupit i nemovitosti. Poklad se stal součástí nové expozice na zámku. Návštěvníci ho uvidí poprvé v sobotu při hradozámecké noci.

Na Chebsku bylo opět zemětřesení

Lidé na Chebsku a Sokolovsku ve čtvrtek v noci opět cítili zemětřesení. Nejsilnější otřesy přišly kolem 1:30, lidé cítili nepříjemné dunění a chvění nebo i zapraskání domu. Podle automatické lokalizace Evropsko-středozemního seismologického centra (EMSC) dosáhl otřes magnituda 3,7. Předchozí zemětřesení bylo zaznamenáno před třemi měsíci, kdy se otřesy objevovaly opakovaně po dobu dvou týdnů. Nejsilnější zemětřesení tehdy přesáhlo magnitudo čtyři.

Sport

Fotbalová Sparta Praha kvůli výtržnostem fanoušků v nedávném 2. předkole Evropské ligy se Spartakem Subotica bude muset odehrát příští domácí utkání v pohárech bez diváků. Disciplinární komise navíc letenskému klubu udělila hned dvě pokuty 50 tisíc eur, což je dohromady v přepočtu přes dva a půl milionu korun. Sparta o tom informovala na svém webu.

Fotbalisté Sigmy Olomouc byli blízko velmi cennému výsledku, v úvodním duelu 4. předkola Evropské ligy ale nakonec prohráli doma 0:1 se Sevillou. O výhře šestého nejlepšího týmu Evropy a nejúspěšnějšího týmu v historii soutěže rozhodl Pablo Sarabia.

Tenistka Petra Kvitová čtyři dny před startem US Open odstoupila kvůli bolesti v rameni ze čtvrtfinálového utkání v New Havenu proti Carle Suárezové. Česká jednička si po prohraném prvním setu v poměru 3:6 vyžádala lékařské ošetření a po něm zápas skrečovala.

Petra Kvitová zahájí US Open coby pátá nasazená utkáním s Yaninou Wickmayerovou z Belgie, turnajovou osmičku Karolínu Plíškovou čeká v 1. kole Zarina Dijasová z Kazachstánu. Barbora Strýcová, která je v New Yorku nasazena jako číslo 23, bude znát soupeřku až po skončení kvalifikace. Jediný český tenista v hlavní soutěži Jiří Veselý se v 1. kole utká s francouzským držitelem divoké karty Corentinem Moutetem.

Tovární jezdec Škody Jan Kopecký je hlavním favoritem Barum rallye ve Zlíně, tentokrát však bude mít hvězdného vyzyvatele. Na domácích tratích, kde od roku 2014 Kopecký neprohrál, jej chce porazit španělská hvězda mistrovství světa WRC Daniel Sordo. Pořadatelé pro posádky připravili trať s 15 rychlostními zkouškami. Začne se tradičně večer od 21:15 městskou erzetou ve Zlíně.

Počasí

Je polojasno, na většině území bude oblačno až zataženo a déšť. Teploty vystoupí v Čechách na 22 až 26, na Moravě a ve Slezsku naměříme 26 až 30 stupňů.