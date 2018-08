Lékárníci budou muset ověřovat pravost léků, schválila vláda

Lékárníci budou zřejmě muset začít v příštím roce ověřovat pravost všech vydaných léků srovnáním speciálního kódu na krabičce s daty v celoevropském úložišti. Návrh je součástí novely zákona o léčivech, kterou dnes schválila vláda. Opatření Evropské unie, které má Česko povinnost začlenit do své legislativy, má bránit padělání, podle odborníků jsou ale falešné léky v Česku spíš problém prodeje přes internet. Nejčastěji jde o léky na sexuální dysfunkce, pálení žáhy, poruchy příjmu potravy, úzkosti nebo onkologická onemocnění. Podle České lékárnické komory jsou současná bezpečnostní pravidla pro výdej léků v lékárnách dostatečná. "V českých lékárnách se dosud neobjevil ani jeden jediný padělek léčivého přípravku. Proto považujeme zavedení nařízení v navržené formě za nepřiměřeně administrativně náročné, pro lékárny neúměrně drahé a za současné situace de facto zbytečné," uvedl prezident komory Lubomír Chudoba.

Náklady na systém úložišť, kde se budou kódy balení evidovat, ponesou výrobci léků. Některé lékárny systém testují už od července. Lékárnická komora letos v únoru vyčíslila náklady, které nové nařízení přinese lékárnám, na 300 až 500 milionů korun.

Přibývá případů, kdy řidič ujede od nehody, letos jich bylo 10.000

Na českých silnicích roste počet nehod, od nichž viníci ujeli. Od ledna do července letošního roku bylo takových případů 10.110, což je 17,2 procenta všech dopravních nehod. Jde o nejvyšší podíl od vzniku České republiky. Vyplývá to z tiskové zprávy Besipu. Za celý loňský rok ujeli viníci od 17.556 nehod, při těchto nehodách bylo usmrceno sedm osob a dalších 693 lidí bylo zraněno.

Vláda souhlasí s Prahou v požadavku vázané živnosti pro průvodce

Vláda ve Sněmovně podpoří návrh hlavního města, aby se průvodcovská služba pro turisty stala znovu vázanou živností. Praha si od změny slibuje zkvalitnění služby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) jsou nyní služby turistům často nekvalitní. Připomenula, že změna má zajistit odborným průvodcům lepší postavení. Podle pražských zastupitelů v centru metropole totiž působí řada nekvalifikovaných průvodců, kteří poskytují turistům nepřesný nebo mylný výklad a neplatí daně.

Změna je zaměřena zejména proti průvodcům, kteří nabízejí tzv. Free Tours. Ty jsou nabízeny zdánlivě zdarma, na konci však průvodci vyberou od účastníků peníze, ze kterých potom neplatí daně. Pokud je přistihnou magistrátní úředníci, průvodci řeknou, že peníze vloží do nadace, kterou kvůli tomu účelově mají. Pokud by Parlament novelu schválil, zájemci by museli skládat průvodcovské zkoušky. Poskytovatel služeb by musel mít rovněž živnostenské oprávnění.

Od ledna nemají být posudkoví lékaři pod služebním zákonem

Posudkoví lékaři by od ledna neměli spadat pod státní službu, znovu by se měli řídit zákoníkem práce, což podle vlády přiláká více praktiků. Služba se potýká s nedostatkem lékařů léta. Hrozí také, že řada stárnoucích posudkových lékařů skončí při dosažení 70 let, jak požaduje služební zákon. Do prosince platí pro posudkové lékaře v tomto ohledu výjimka. Návrh změny zákona dnes projednal kabinet a předlohu pošle Poslanecké sněmovně. Posudková služba, která zkoumá zdravotní stav lidí kvůli invalidním důchodům či příspěvkům pro postižené a na péči, se s nedostatkem lékařů potýká léta. Na její přístup a dlouhé vyřizovací lhůty si dlouhodobě stěžují lidé se zdravotním omezením i pacientské organizace. Situaci kritizují také poslanci. Posudkoví lékaři ročně vypracují kolem 400.000 posudků.

V ostravské zoo havaroval výletní vláček, jsou čtyři zranění

V ostravské zoologické zahradě v úterý krátce po poledni havaroval výletní vláček. Soupravě údajně selhaly brzdy. Dva vagony se převrátily. Čtyři lidé utrpěli zranění. ČTK to řekl mluvčí ostravské policie Richard Palát, který potvrdil, že se policie kolizí zabývá. Vláček podle výpovědi svědků při klesání začal najednou zrychlovat, vyjel mimo komunikaci a havaroval. Sedmdesátiletý řidič uvedl, že soupravě selhaly brzdy. Jeden z vozů přímo zavalil čtyřicetiletého muže a desetileté dítě. "Svědci události je vyprostili. Muž si stěžoval na bolest v oblasti hrudníku, chlapec měl bouli na hlavě a udával bolest hlavy," uvedl mluvčí záchranářů Ladislav Lang. Sedmadvacetiletá žena při nehodě utrpěla zranění stehna a bérce a pětiletá dívka si stěžovala na bolest kotníku.

U sochy maršála Koněva v Praze 6 byla odhalena vysvětlující deska

U sochy maršála Ivana Koněva v Praze 6 byla odhalena nová pamětní deska, která připomíná jeho roli před invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Události se zúčastnili i představitelé KSČM, kteří u pomníku proti desce tiše protestovali. Podle komunistů text přepisuje historii. Pomník maršála Koněva byl postaven v roce 1980. Pomník se dlouhodobě stává terčem vandalů, naposledy letos 8. května, kdy sochu někdo polil růžovou barvou.

Tabulka popisuje roli maršála Koněva v roce 1945, kdy s ukrajinským frontem osvobozoval Československo od nacistů, v roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, a v roce 1961, kdy se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi. "V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa," píše se také na odhalené desce. V roce 2015 se objevil návrh na odstranění pomníku maršála Koněva, radnice se však rozhodla sochu ponechat. Radnici pomáhalo sepsat text několik historiků. "Souvislost s 21. srpnem je zcela vymyšlená, spekulativní," uvedl pražský zastupitel Ivan Hrůza z KSČM. Komunisté se pokusí docílit odstranění tabulky. Umístění vysvětlující tabulky se nelíbí ani ruskému velvyslanectví.

Koncert hitů roku 1968 zaplnil lidmi celé Václavské náměstí

Zpěvem československé hymny a písní Modlitba pro Martu, kterou zazpívala Marta Kubišová, skončilo na pražském Václavském náměstí připomenutí 50. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Zcela zaplněné Václavské náměstí sledovalo Koncert ´68 - největší hity roku 1968, který připomněl atmosféru přelomového roku. Zahájila jej několikaminutová projekce se vzpomínkami pamětníků na srpnové událostí z řad známých osobností. Na to, jak prožíval invazi, zavzpomínal například politik Petr Pithart nebo scénárista Zdeněk Svěrák. Na koncertu zněly výhradně písně z 60. let, ale v nové úpravě. Diváci tak slyšeli nové aranže písní Lady Carneval, Bratříčku, zavírej vrátka, Želva nebo Klaunova zpověď.

V zaplněném Atriu 'Plastici' zahájili oslavy 50 let své existence

V zaplněné kapli prostoru Atria na pražském Žižkově zahájila skupina The Plastic People of the Universe (PPU) komorně laděným koncertem oslavy 50 let své existence. Vyprodaný koncert navštívili pamětníci jejich nelegálních vystoupení v 70. letech i posluchači mladší generace. PPU vznikli v roce 1968. S nástupem normalizace byl v roce 1970 kapele odebrán profesionální status a vybavení. Státní šikana vyvrcholila zatčením všech členů skupiny v březnu 1976. Vzbudilo to protesty mezinárodní kulturní veřejnosti. Při kampani na jejich obranu se zformovala pozdější Charta 77. Svá v zahraničí vydaná alba, která kolovala v kopiích mezi zastánci nezávislé kultury, mohli PPU ve své vlasti vydat až po roce 1989.

Sport

Nejúspěšnější český tenista Ivan Lendl je novým členem trenérského týmu Němce Alexandera Zvereva. Osminásobný grandslamový vítěz připravuje aktuální světovou čtyřku na US Open. Jednadvacetiletý Zverev oznámil Lendlovo angažování na instagramu, kde u společných fotografií napsal: "Vítej do týmu, Ivane Lendle." Detaily jejich spolupráce neuvedl, takže není jasné, zda bude osmapadesátiletý ostravský rodák pomáhat mladému Němci "na plný úvazek". Hamburský rodák Zverev platí za velký tenisový talent.

Počasí

Jasno až polojasno, zpočátku místy oblačno. Nejvyšší teploty 28 až 32 °C, v 1000 m na horách kolem 23 °C.