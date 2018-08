Babiš i Zeman navštíví v září Německo

Český premiér Andrej Babiš i prezident Miloš Zeman zavítají v září do Berlína. Během svých oficiálních návštěv se mají setkat s kancléřkou Angelou Merkelovou. Babiše má Merkelová přijmout s vojenskými poctami 5. září. Jednat budou zřejmě o bilaterálních vztazích, přeshraniční infrastruktuře a migraci, na kterou ovšem mají zásadně odlišný názor. Návštěva prezidenta Zemana v Německu se má uskutečnit kolem 20. září. Čeká ho při ní i schůzka s prezidentem Frank-Walterem Steinmeierem. Cestou do Německa bude Zeman pokračovat v návštěvách zemích sousedících s Českem. Po letošním znovuzvolení prezidentem zatím navštívil Slovensko a Polsko. Do Rakouska zřejmě zavítá na jaře příštího roku.

Hamáček neuvažuje, že by zůstal na MZV

Předseda sociální demokracie Jan Hamáček neuvažuje o variantě, že by se vzdal funkce ministra vnitra a zůstal v čele diplomacie, jejímž vedením je pověřen. Uvedl to při pondělním zahájení pražské kampaně ČSSD před komunálními volbami. Nadále podle svých slov řeší situaci kolem ministerstva zahraničních věcí, jediným kandidátem na post ministra podle něj zůstává europoslanec Miroslav Poche /ČSSD/. Toho však prezident Miloš Zeman odmítl v červnu jmenovat s odkazem na to, že zpochybňuje odmítání migračních kvót a českou proizraelskou politiku. Vedení MZV se ujal Hamáček a Poche do resortu nastoupil jako politický tajemník.

Minimální mzda by se mohla průběžně zvyšovat

Minimální mzda v Česku by se mohla od roku 2020 zvyšovat tak, aby vždy od ledna odpovídala polovině průměrné mzdy z předloňska. Tento valorizační mechanismus navrhuje do novely zákoníku práce ministerstvo práce. Po jednání s předáky Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Odbory s návrhem souhlasí. Dosavadní záměr dostat nejnižší výdělek na 40 procent průměru není podle nich dostatečný.

NKÚ: Centrální nákup státu nepřináší úspory

Centrální nákup státu po čtyřech letech od spuštění nefunguje a nepřináší očekávané úspory. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který prověřil centralizované zadávání veřejných zakázek ve státní správě v letech 2014 až 2017. Prostřednictvím systému pro centrální nákup ministerstev a jimi řízených organizací měly být ročně zadávány zakázky za více než 45 miliard korun. V roce 2016 to však bylo jen 8,2 miliardy korun, přes polovinu z toho tvořily zakázky ministerstva vnitra.

Anketa: Rusové stále více souhlasí s okupací Československa

Více než třetina Rusů - 36 procent - považuje srpnovou okupaci Československa z roku 1968 za oprávněnou. Sovětský svaz si podle nich počínal správně. Skoro polovina o invazi nic neví. Vyplývá to z průzkumu ruského nezávislého sociologického střediska Levada, podniknutého v předvečer 50. výročí intervence. Podle ředitele střediska Lva Gudkova výsledky průzkumu svědčí o tom, že se Rusko vrací k propagandě v duchu Brežněvovy éry. Podle jiného průzkumu státní agentury FOM o vstupu sovětských vojsk do Československa věděla třetina Rusů, 29 procent už o tom někdy slyšelo, zatímco 35 procent připustilo, že o něčem takovém slyší vůbec poprvé. Z těch informovanějších 26 procent považovalo postup sovětského vedení za správný, 13 procent za nesprávný.

Cvičení Ample Strike se zúčastní i bombardér B-52

Jedno z největších cvičení na českém území Ample Strike se bude letos konat 3. až 14. září. Zúčastní se ho asi 1200 vojáků z 19 zemí, zapojí se například i americký bombardér B-52, gripeny nebo německá tornáda a eurofightery. Do České republiky se vypráví celkem 28 týmů předsunutých leteckých návodčí z 18 spojeneckých zemí. Do cvičení zasáhne 36 letounů a vrtulníků z celkem devíti zemí. Česká armáda zapojí jeden gripen, čtyři bitevníky L-159 a tři bojové vrtulníky Mi-24. Stroje budou startovat z letišť v Náměšti, Čáslavi a Pardubicích. Samotné cvičení bude probíhat na Libavé, Boleticích, na bývalém vojenském letišti Bechyně a na náměšťském letišti.

Deseti osobám hrozí za nelegální čerpání dotací dlouholeté tresty

Zlínská pobočka brněnského krajského zastupitelství podala obžalobu na deset osob kvůli neoprávněnému čerpání evropských dotací. Podle žalobců způsobily škodu za desítky milionů korun, hrozí jim až 12 let vězení. Potvrdila to krajská policejní mluvčí Lenka Javorková, odmítla však sdělit podrobnosti o identitě obžalovaných. Všichni jsou stíhaní na svobodě. Kriminalisté se případem zabývají od roku 2014 na základě oznámení podnikatele, kterému se nezdálo zcela legální čerpání dotací z evropských fondů, o něž požádal.

Policie navrhla obžalovat pět lidí kvůli tragédii v Lopeníku

Policie navrhla obžalovat pět lidí za tragickou nehodu při rallye v Lopeníku na Uherskohradišťsku, kde v roce 2012 zabil závodní vůz čtyři dívky. Informaci České televize potvrdil dozorující státní zástupce Tomáš Pindur. Obžalobě dosud čelil pouze traťový komisař Petr Plášek. K němu nyní zřejmě přibyli šéf závodu Petr Bujáček a tři lidé z automobilové federace, jež policie stíhá od loňska. Soudy se případem zabývaly několikrát, pravomocný rozsudek však dosud nevynesly. Tragédie, při které zahynuly dívky ve věku sedm, 18, 18 a 20 let, se stala 10. listopadu 2012. Pořadatel podle původních zjištění policie nepochybil. Obviněn nebyl ani řidič, advokát Michael Bartončík, který jel závod na uzavřené trati, byť podle policie se na nehodě kromě větru podepsala i jezdecká chyba. Vůz byl podle majitele, jenž ho řidiči pronajal, v pořádku.

Při srážce autobusu a auta v Praze se zranilo 11 lidí

Jedenáct lidí bylo v pondělí ráno lehce zraněno při srážce autobusu a osobního auta v pražských Střešovicích. Uvedli to mluvčí zdravotnické záchranné služby a policie. Policejní mluvčí Tomáš Hulan doplnil, že policisté nehodu vyšetřují, bližší informace o okolnostech srážky zatím neuvedl. Kvůli nehodě byl krátce omezen provoz autobusů a tramvají.

Zámek v Horním Maršově vyhořel

Původně barokní zámek v Horním Maršově na Trutnovsku vyhořel. Oheň zničil všechny střechy objektu, věž zámku a poškodil první patro zámku. Nejpravděpodobnější příčinou požáru je úmyslné zapálení nebo nedbalostní jednání. Technickou závadu vyšetřovatelé vyloučili. Policie případ začala vyšetřovat pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci.Škoda je kolem pěti milionů korun.

Vědci rozluštili celý dědičný kód pšenice seté

Mezinárodnímu týmu vědců včetně odborníků z Olomouce se podařilo rozluštit celý dědičný kód pšenice. Jedná se o jednu z nejrozšířenějších zemědělských plodin světa. Na výzkumu trvajícím 13 let se podílelo 200 vědců z 20 zemí světa. Jeho výsledek byl nyní publikován v prestižním vědeckém časopise Science. Objev podle odborníků z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd sehraje velkou roli při šlechtění odrůd, odolnějších vůči klimatu. Olomoucké pracoviště hrálo v mezinárodním projektu klíčovou roli. Dodávalo DNA jednotlivých chromozomů genetického kódu pšenice spolupracujícím laboratořím v různých částech světa.

Vrcholí přípravy na koncert k 21. srpnu

Úterním koncertem na pražském Václavském náměstí vyvrcholí připomínka 50. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy z 21. srpna 1968. Koncert pořádá Český rozhlas ve spolupráci s pražským magistrátem a zazní na něm největší hity 60. let v podání současných zpěváků,. Před budovou rozhlasu se v úterý uskuteční několik akcí.

Brněnská výstava představí dílo inspirované rokem 1968

Moravská galerie v Brně chystá výstavu děl Inez Tuschnerové. Tato brněnská autorka se věnuje především art protis a textilnímu umění. Po téměř 40 letech lidé na výstavě uvidí i její dílo Střelnice z počátku 70. let minulého století, kterým reagovala na srpnovou okupaci Československa. Ke Střelnici složil brněnský skladatel Pavel Blatný hudbu, jež mísila výstřely s duněním a energickým maršem. Unikátní dílo bylo i za socialismu prezentováno na mezinárodních výstavách, včetně Mezinárodního bienále tapiserií v Lausanne. Výstava v Pražákově paláci potrvá od 14. září do 27. ledna 2019.

Počet návštěvníků Flory Olomouc klesl o pětinu

Zhruba o 20 procent menší návštěvnost zaznamenali pořadatelé právě ukončené letní etapy celostátní přehlídky květin Flora Olomouc. Výstavu od čtvrtka do neděle zhlédlo zhruba 20.000 návštěvníků. Organizátoři to přičítají především tropickým teplotám během víkendu. Hlavní expozice přehlídky byla zaměřena na šedesátiletou historii květinových výstav v Olomouci.

Sport

Fotbalisté Plzně se nedělním vítězstvím 1:0 v Karviné posunuli do čela prvoligové tabulky. Viktoria proti Karviné i popáté naplno zabodovala, zatímco Slezané jsou i po pěti kolech bez jediného získaného bodu u dna tabulky.

Tenistka Petra Kvitová je po semifinále v Cincinnati pátá ve světovém žebříčku, což je její nejlepší umístění od října roku 2015.

Česká tenistka Barbora Strýcová podlehla Španělce Carle Suárezové 6:7 a 4:6 a v americkém New Havenu stejně jako předtím na turnajích v Montrealu a Cincinnati skončila v prvním kole. Dvaatřicetiletá Strýcová prohloubila svou nepříznivou bilanci s o tři roky mladší Španělkou, které podlehla v osmém z devíti dosavadních vzájemných zápasů.

Český cyklista Zdeněk Štybar vybojoval v závodě Binck Bank Tour potřetí etapový bronz a znovu tak vyrovnal své letošní maximum. V závěrečné části, která vyvrcholila výjezdem na Muur van Geraardsbergen, v neděli nestačil jen na suverénního Australana Michaela Matthewse a Belgičana Grega van Avermaeta.

Dráhový cyklista Jakub Šťastný zkompletoval na juniorském mistrovství světa ve švýcarském Aigle medailovou sbírku. Čtvrteční zlato z keirinu a sobotní bronz ze sprintu doplnil druhým místem v závodě na kilometr s pevným startem.

Plážoví volejbalisté Jan Vodička a Tadeáš Trousil získali na mistrovství Evropy do 18 let v Brně stříbro. Ve finále prohráli se švédskou dvojicí Jonatan Hellvig, David Ahman 18:21 a 10:21. Do semifinále se probojovaly také Julie Honzovičová a Lucie Šulcová, ale na medaili nedosáhly a obsadily čtvrté místo.

Paralympijský vítěz Arnošt Petráček vybojoval na mistrovství Evropy handicapovaných plavců dvě zlaté medaile. Na šampionátu v Dublinu nejprve slavil triumf po závodě na 50 metrů volný způsob, ve kterém se o titul podělil se Slovincem Darkem Duričem. V závěrečném soutěžním dnu pak ovládl i znakařskou padesátku, na které startoval jako světový rekordman a úřadující paralympijský šampion z Ria de Janeiro.

Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová kvůli zdravotním problémům ukončila sezonu. Jejím posledním závodem bylo mistrovství Evropy v Berlíně, kde vypadla v semifinále. Jednatřicetiletá česká reprezentantka se hodlá příští rok vrátit.

Počasí

Jasno až polojasno, odpoledne a večer místy oblačno. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů C., na jižní Moravě až 35.