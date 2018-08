Předseda vlády by měl v budoucnu vždy šéfovat protikorupční radě

Předseda vlády by měl být do budoucna vždy v čele Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Počítá s tím návrh změny statutu rady, kterým se bude příští týden zabývat kabinet. Radě nyní předsedá premiér Andrej Babiš (ANO). Podle materiálu by se měla rada rozšířit o dva členy, koordinací úkolů v oblasti boje s korupcí na vládní úrovni pak bude pověřen ministr spravedlnosti a šéf legislativní rady vlády Jan Kněžínek (za ANO).

Po změnách statutu by měla mít rada 19 členů. Kromě některých ministrů v ní zasedají ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu, šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů, nejvyšší státní zástupce, předseda Svazu měst a obcí, předseda Asociace krajů, prezident Hospodářské komory a sedm zástupců nestátních neziskových organizací, akademické obce, profesních komor zřizovaných státem a odborné veřejnosti.

Turisté si v lékárnách v Praze nejvíc kupují špunty do uší

Zahraniční turisté si v lékárnách v centru Prahy kupují z volného sortimentu nejčastěji špunty do uší. Jen v lékárně na pražské Národní třídě jich prodají desítky párů denně. Vedle hlučného nočního života v centru Prahy komplikuje cestovatelům život také hmyz. Vyplývá to z údajů lékáren Benu.

"Špunty do uší jsou populární celoročně, ovšem teď v létě je po nich poptávka největší. Už jsme si vybudovali široký sortiment a neustále je doplňujeme," uvedla vedoucí lékárnice Benu Lívia Bélai.

Hodně cizinců také přichází se štípanci od hmyzu. "Bývají od komárů, ale velmi často bohužel také od něčeho jiného, co žije trvale na jejich hotelu," řekla Bélai. Dodala, že lékárnou projde denně až 500 lidí, z toho přibližně polovina z nich jsou v létě turisté.

Větším problémem zahraničních návštěvníků jsou zapomenuté léky na předpis. Turisté, kteří dojedou do Česka bez své medikace, zde musejí na pohotovost nebo k lékaři, který je prohlédne a předpis vydá.

Hradecká vyhrála čtyřhru v Cincinnati

Lucie Hradecká vyhrála s Jekatěrinou Makarovovou čtyřhru na tenisovém turnaji v Cincinnati. Ve finále zdolaly Mertensovou a Schuursovou 6:2, 7:5. Naopak Petra Kvitová nezvládla na stejném turnaji semifinále dvojhry, kde prohrála s Kiki Bertensovou z Nizozemska 6:3, 4:6, 2:6.

Téměř polovina Čechů by chtěla pracovat pět hodin denně

Pětihodinovou pracovní dobu by v rámci svého zaměstnání ocenilo 45 procent Čechů. To ji pasuje mezi nejžádanější z netradičních benefitů, které fungují ve světě. Kratší pracovní doba by pro pětinu zaměstnanců znamenala méně stresu a přispěla by ke zvýšení pracovní pohody, vyplývá z průzkumu společnosti Up ČR mezi 525 zaměstnanci.

Po Francii či Německu dorazil tlak na kratší pracovní týden i do Česka. Odboráři chtějí prosadit zkrácení pracovního týdne o 2,5 hodiny. V některých zahraničních firmách jdou ale ještě dále a mluví o pětihodinové pracovní době.

Průměrná týdenní pracovní doba v ČR mírně klesá, loni se snížila na 41,1 hodiny proti 42 hodinám v roce 2003. Zatímco zaměstnanci odpracovali v průměru 39,3 hodiny týdně, podnikatelé 44,1 hodiny.

Zemřel jeden z nejznámějších českých dýdžejů DJ Loutka

Ve věku 51 let zemřel jeden z nejznámějších českých dýdžejů a výrazná postava tuzemské taneční scény Michal Maudr, vystupující pod pseudonymem DJ Loutka. Informaci médií o úmrtí dnes potvrdili ČTK představitelé klubu Roxy, kde DJ Loutka vystupoval. Podle Blesk.cz spáchal Maudr sebevraždu.

DJ Loutka začínal kariéru v legendárním pražském klubu Bunkr, poté prošel klubem Futurum, kde se věnoval především kytarovým a new wave projektům, později se stal rezidentem klubu Roxy. Byl také důležitou osobou v prvním housovém uskupení v České republice s názvem ToMaMiv, uvedl web iRozhlas.cz. Spoluzaložil agenturu Roxydust a je autorem legendární kompilace Housebox 1 ‎českého vydavatelství Nextera, napsal server rave.cz.

DJ Loutka hrál také po boku světových dýdžejů jako jsou Carl Cox, Darren Emmerson, Silicon Soul, Terry Francis nebo DJ Sneak. Společně s DJ Trávou je považován za nejznámějšího protagonistu české houseové scény.

Počasí

Předpověď na pondělí: Jasno až polojasno. Odpoledne na horách ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 °C. Mírný západní vítr 2 až 5 m/s.